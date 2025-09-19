AI±Ñ¸ì³Ø½¬¥¢¥×¥ê¡Ø¥ì¥·¥Ôー¡Ù¤Î¥Ý¥ê¥°¥í¥Ã¥Ä¤¬±Ñ¸ì³Ø½¬¼Ô¸þ¤±¤ÎWeb¥á¥Ç¥£¥¢¡ØPOLYGLOTS magazine¡Ù¡Ê¥Ý¥ê¥°¥í¥Ã¥Ä ¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ë¤ò¥¹¥¿ー¥È
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥ê¥°¥í¥Ã¥Ä¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»³¸ýÈ»Ìé¡Ë¤Ï¡¢±Ñ¸ì³Ø½¬¼Ô¸þ¤±¤ÎWeb¥á¥Ç¥£¥¢¡ØPOLYGLOTS magazine¡Ù(¥Ý¥ê¥°¥í¥Ã¥Ä ¥Þ¥¬¥¸¥ó)¤ò¥íー¥ó¥Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³Ø½¬¼Ô°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¡Ö¶½Ì£¡¦´Ø¿´¡×¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤¿±Ñ¸ì³Ø½¬¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¡Ø¥ì¥·¥Ôー¡Ù¤ò³«È¯¡¦±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥ê¥°¥í¥Ã¥Ä¤¬¡¢±Ñ¸ì³Ø½¬¼Ô¸þ¤±¤Î¿·¤·¤¤Web¥á¥Ç¥£¥¢¡ØPOLYGLOTS magazine¡Ù¡Ê¥Ý¥ê¥°¥í¥Ã¥Ä ¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ë¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
POLYGLOTS magazine
https://mag.polyglots.net/
¡Ö¶½Ì£¡¦´Ø¿´¤«¤é¤Î³Ø¤Ó¤¬ºÇ¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤«¤é¡¢¡ØPOLYGLOTS magazine¡Ù¤Ç¤Ï±Ñ¸ì³Ø½¬¼Ô¤Î¡Ö¹¥¤¤Ê¤³¤È¡¦µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡×¤¬¡Ö³Ø¤Ó¡×¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤ò¼Â¸½¡£ºÇ¿·¤ÎÀ¤³¦¾ðÀª¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¡¢¥«¥ë¥Á¥ãー¡¢¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ê¤É¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ËÉÙ¤ó¤Àµ»ö¤ÎÃæ¤«¤éµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Ü¥¿¥ó¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤½¤ì¤ò¡Ö±Ñ¸ì³Ø½¬¤ÎÁÇºà¡×¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ê¾ÜºÙ¸å½Ò¡Ë¡£
¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢±Ñ¸ì¤ò»È¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡¢³°¹ñ¤«¤é¸«¤¿ÆüËÜ¡¢´ðËÜ±ÑÊ¸Ë¡²òÀâ¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ã¤Æ±Ñ¸ì¤Ç¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¤Î¡©¡×¡¦¡¦¡¦¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢¡ÖÀ¤³¦¤ò¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö±Ñ¸ì¤ò¤â¤Ã¤È³Ø¤Ó¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ëµ»ö¤òÄê´üÅª¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
±Ñ¸ì¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤ÏÀ¤³¦¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¡£
¡ØPOLYGLOTS magazine¡Ù¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤È³Ø¤Ó¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¡×¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤Ø¤ÎÁë¤ò³«¤¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÃÎÅª¹¥´ñ¿´¤ò»É·ã¤·Â³¤±¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ½¸µ»ö¤Ï¥¥Ë¥Þ¥ó¥¹ÄÍËÜ¥Ë¥¤µ¤ó¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー
µÇ°¤¹¤Ù¤Âè°ì²ó¤ÎÆÃ½¸¤Ë¤Ï¡¢¥¥Ë¥Þ¥ó¥¹ÄÍËÜ¥Ë¥¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£ÄÌÌõ¡¢ËÝÌõ¡¢¥é¥¸¥ª¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¢YouTubeÈÖÁÈ¡Ø¥Ý¥ê¥¿¥¹TV¡Ù¤Î»Ê²ñ¡¢ËÜ¤ä¥³¥é¥à¤Î¼¹É®¤Ê¤É¡¢¡Ö¸ÀÍÕ¡×¤òÄÌ¤¸¤¿ÍÍ¡¹¤Ê³èÆ°¤ÇÂç³èÌöÃæ¤Î¥Ë¥¤µ¤ó¤ÎÍÄ¾¯´ü¤«¤éº£¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö±Ñ¸ì¤ÈÆüËÜ¸ì¤Î´Ö¡×¤Ç´¶¤¸¤¿ÀÕÇ¤´¶¤ä°ãÏÂ´¶¤«¤é¡¢¡Ö±Ñ¸ì¤òÏÃ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤Ç¡¢³Ø½¬¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¤Ð¤«¤ê¡£¤Þ¤¿¡Öbro¡×¤ä¡Ötouched out¡×¤Ê¤É¡¢¥Ë¥¤µ¤ó¤¬ºÇ¶áµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿·¤·¤¤±Ñ¸ì¡×¤â¤½¤ÎÇØ·Ê¤È¤È¤â¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¥Ë¥Þ¥ó¥¹ÄÍËÜ¥Ë¥¤µ¤ó¤Î¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ï¡¢¡Ö±Ñ¸ì¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¹Í¤¨Ä¾¤¹µ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ëÇ»Ì©¤ÊÆâÍÆ¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµ»ö¤¬¡Ø¥ì¥·¥Ôー¡Ù¤ÈÏ¢Æ°¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¾ðÊó¤ò±Ñ¸ì³Ø½¬¤ÎÁÇºà¤Ë¤Ç¤¤ë
¡ØPOLYGLOTS magazine¡Ù¤ÏÀ¤³¦¾ðÀª¡¢¼Ò²ñÌäÂê¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¢¥«¥ë¥Á¥ãー¡¢¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¤Ê¤É¡¢³Æ¥¸¥ã¥ó¥ë¤ËÀºÄÌ¤·¤¿¹ñÆâ³°¤Î¥é¥¤¥¿ー¿Ø¤¬¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤ÎÆüËÜ¸ìËÝÌõÈÇ¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¸ì¤ÇÆÉ¤ó¤Àµ»ö¤Ë¶½Ì£¡¦´Ø¿´¤òÊú¤¤¤¿¤é¡Ö¤³¤Îµ»ö¤ò±Ñ¸ì³Ø½¬¤Ë»È¤¦¡×¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¡¢¡Ø¥ì¥·¥Ôー¡Ù¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¤½¤Îµ»ö¤Î±Ñ¸ìÈÇ¤òÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ø¥ì¥·¥Ôー¡ÙÍÎÁÈÇ¤Ç¤Ï±Ñ¸ì²»À¼¤Î¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¡¢ÆâÍÆÍý²òÌäÂê¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¥íー¥ó¥Á¤Ë¤è¤ê¡¢BBC News¡¢JapanTimes¡¢Æü·ÐLissN¡¢JIJI PRESS¤Ê¤É¡¢¿®ÍêÅÙ¤Î¹â¤¤ÍÌ¾¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Äó¶¡¤¹¤ë±Ñ¸ì¥Ë¥åー¥¹¤Ç±Ñ¸ì¤ò³Ø¤Ù¤ë±Ñ¸ì³Ø½¬¥¢¥×¥ê¡Ø¥ì¥·¥Ôー¡Ù¤Îµ»ö¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¡ØPOLYGLOTS magazine¡Ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµ»ö¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥ì¥·¥Ôー¡Ù¤Ï°ì¤Ä¤ÎÁÇºà¤ò¡ÖÂ¿³ÑÅª¤Ë³Ø¤Ó¿Ô¤¯¤¹¡×ÆÈ¼«¤Î³Ø½¬Ë¡¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤È±Ñ¸ì¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÈÀ¤³¦¡×¤Îµ÷Î¥¤ò¤É¤ó¤É¤ó½Ì¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î¶½Ì£¡¦´Ø¿´¡×¤òÆþ¤ê¸ý¤Ë¡¢±Ñ¸ì³Ø½¬¤ò¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡ÖLEARNING¡×¥«¥Æ¥´¥ê¤Îµ»ö¤Çµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö¤³¤Îµ»ö¤ò±Ñ¸ì³Ø½¬¤Ë»È¤¦¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¡¢¥¢¥×¥ê¡Ø¥ì¥·¥Ôー¡Ù¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢±Ñ¸ì³Ø½¬¤¬¤Ç¤¤ë¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥ê¥°¥í¥Ã¥Ä¤È¤Ï
¡Ö¸À¸ì¤ÎÊÉ¤òÄ¶¤¨À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ëÆüËÜ¿Í¤òÁý¤ä¤¹¡×»ö¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¿Í¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¸ì³Ø³Ø½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥µー¥Ó¥¹¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¡Ö"¹¥¤"¤ò"³Ø¤Ó¤Ë"¡×¤È¤Ï¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é±Ñ¸ì¤ò³Ø¤Ó¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¤½¤ì¤¬½¬´·²½¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Î»ö¤Ç¤¹¡£¿Í¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¼«Ê¬¤Î¶½Ì£¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¾ðÊó¼ý½¸¤Ê¤é¤ÐÂ³¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥ì¥·¥Ôー¤Ï±Ñ¸ì¤¬¼ñÌ£¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤Î±Ñ¸ì¥Ë¥åー¥¹¤ò»È¤Ã¤Æ¾ðÊó¼ý½¸¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë³Ø½¬¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥ì¥·¥ÔーºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡ÖAI¤¬±Ñ¸ì³Ø½¬¼Ô¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î³Ø½¬¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤òºîÀ®¡×¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ÖMy¥ì¥·¥Ô¡×µ¡Ç½¡£¡ÖMy¥ì¥·¥Ô¡×¤Ç¤Ï¡¢±Ñ¸ì³Ø½¬¼Ô¤Î¡Ö¥¹¥Þ¥Û¡×¤È¡Ö¥¹¥¥Þ»þ´Ö¡×¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢¡ÖºÇÃ»¤ÇºÇ¹â¤ÎÀ®²Ì¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
App Store ¡§ https://itunes.apple.com/jp/app/ying-yuridinguapuripolyglots/id877494771
Google Play¡§ https://play.google.com/store/apps/details?id=net.polyglots&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=net.polyglots&hl=ja)
²ñ¼Ò³µÍ×¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥ê¥°¥í¥Ã¥Ä
https://www.polyglots.net/
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É6-11-3 D¥¿¥ïーÀ¾¿·½É 16F
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»³¸ý È»Ìé
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¦»³¸ýÈ»Ìé¤ÎÎ¬Îò
¶å½£Âç³Ø¸¶»ÒÎÏ¹©³Ø²ÊÂ´¡£ºß³ØÃæ¤Ï¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿¤òÍÑ¤¤¤¿½üÀ÷¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¸¦µæ¡£¥ー¥¨¥ó¥¹»Ò²ñ¼Ò¤Î¥¤¥×¥í¥¹¤Ç¤ÏCTO¡ÊºÇ¹âµ»½ÑÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿´ØÏ¢¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£±ÑÊ¸¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿ºÇ¿·¤Îµ»½ÑÊ¸¸¥¤òÆÉ¤ß¤³¤Ê¤¹±Ñ¸ìÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤è¤¦¤È¡¢±Ñ¸ì³Ø½¬¤òËÜ³ÊÅª¤Ë³«»Ï¡£²þ¤á¤Æ±Ñ¸ì¤È³ÊÆ®¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡Ö¡Ø±Ñ¸ì¤òÄ°¤¤Þ¤¯¤ì¤Ð¡¢²¿¤È¤«¤Ê¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦º¬ÀÏÀ¡×¡ÖÂà¶þ¤Ç²è°ìÅª¤Ê³Ø½¬¶µºà¡×¡Ö°ìÉô¤ÎÂç´ë¶È¥¨¥êー¥È¼Ò°÷¤·¤«»ÙÊ§¤¨¤Ê¤¤¹â³Û¤Ê¸ÄÊÌ»ØÆ³¡×¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Î±Ñ¸ì¶µ°é¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂêÅÀ¤òÄË´¶¡£¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÎÏ¤Ç¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿ºÇ¹â¤Î±Ñ¸ì³Ø½¬´Ä¶¤ò¡¢¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤·¤¿¤¤¡×¤È¥Ý¥ê¥°¥í¥Ã¥Ä¤òµ¯¶È¡£