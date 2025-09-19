Ìä¤¤¹ç¤ï¤»µÞÁýÃæ¤ÎMOT¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥«¥á¥é¤Ë¡Ö´éÇ§¾Ú¶ÐÂÕÂÇ¹ï¡×µ¡Ç½¤¬ÄÉ²Ã― ·úÀß¸½¾ì¤ä²°³°¶ÈÌ³¤Î¶ÐÂÕ´ÉÍý¤ò¤è¤êÀµ³Î¤Ë¡¢¤è¤ê¥¹¥àー¥º¤Ë ―
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ë¥Æ¥Ã¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë¤ÎÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖMOT¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥«¥á¥é¡×¤Ë¿·¤¿¤Ë´éÇ§¾Ú¤Ë¤è¤ë¶ÐÂÕÂÇ¹ïµ¡Ç½¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½¾Íè¤ÎMOT¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥«¥á¥é¤Ï¡¢·úÀß¸½¾ì¤ä·ÙÈ÷¶ÈÌ³¡¢¥¤¥ó¥Õ¥éÅÀ¸¡¤Ê¤É¤Ç¤Î±ÇÁüµÏ¿¡¦±ó³Ö¶¦Í¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢¸½¾ì¤Î°ÂÁ´À¤äºî¶È¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ë¤è¤ê¡¢½ÐÂà¶Ð»þ¤Ë´éÇ§¾Ú¤Ç¼«Æ°ÂÇ¹ï¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¸½¾ì¤ËÀßÃÖ¤¹¤ëÂÇ¹ïÃ¼Ëö¤ä¼êÆþÎÏ¤Ë¤è¤ë¶ÐÂÕ´ÉÍý¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥ë¥Æ¥Ã¥¯¤Ïº£¸å¤â¡¢¸½¾ì¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ò»Ù¤¨¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó³«È¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ë¶È¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ÈÆ¯¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¿·µ¡Ç½ÄÉ²Ã¤ÎÇØ·Ê¡§¸½¾ìÆÃÍ¤Î¶ÐÂÕ´ÉÍý¤Î²ÝÂê
·úÀß¸½¾ì¤ä·ÙÈ÷¡¢¥¤¥ó¥Õ¥éÅÀ¸¡¤Ê¤É¤Î²°³°¶ÈÌ³¤Ç¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤¬ËèÆü°Û¤Ê¤ë¸½¾ì¤ËÄ¾¹ÔÄ¾µ¢¤¹¤ë¥±ー¥¹¤âÂ¿¤¯¡¢½¾Íè¤Î¤è¤¦¤Ë¥¿¥¤¥à¥«ー¥É¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¤ËÀßÃÖ¤·¤¿ÂÇ¹ïµ¡¤Ç¶ÐÂÕ¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¤Ë¤è¤ëÂÇ¹ï¤â¡¢ÉÔÀµÂÇ¹ï¤ä¼ê´Ö¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÝÂê¤È¤·¤Æ»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£´éÇ§¾Ú¶ÐÂÕÂÇ¹ïµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È
»ý¤Á±¿¤Ó²ÄÇ½¤Ê¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥«¥á¥é¤Ç¤ÎÂÇ¹ï¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»öÌ³½ê°Ê³°¤Î¾ì½ê¤Ç¤â´éÇ§¾Ú¤òÍÑ¤¤¤¿¶ÐÂÕÂÇ¹ï¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
ÆÃ¤Ë¡¢Ê£¿ô¸½¾ì¤òÅÏ¤êÊâ¤¯ºî¶È°÷¤ä²°³°¤Ç¤ÎÏ«Ì³´ÉÍý¤ËÂç¤¤Ê¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
º£²óÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡Ö´éÇ§¾Ú¶ÐÂÕÂÇ¹ïµ¡Ç½¡×¤Ç¤Ï¡¢MOT¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥«¥á¥é¤Î¥«¥á¥é¤ò³èÍÑ¤·¡¢´éÇ§¾Ú¤Ë¤è¤ë½ÐÂà¶ÐµÏ¿¤ò¼Â¸½¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê°Ê²¼¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Àµ³Î¤Ê¶ÐÂÕ´ÉÍý¡§ËÜ¿Í³ÎÇ§¤òÈ¼¤¦¤¿¤á¡¢ÉÔÀµÂÇ¹ï¤òËÉ»ß
¥Ï¥ó¥º¥Õ¥êーÂÇ¹ï¡§Î¾¼ê¤¬¤Õ¤µ¤¬¤ëºî¶ÈÃæ¤Ç¤â¥¹¥àー¥º¤ËµÏ¿
¤É¤³¤Ç¤âÂÇ¹ï²ÄÇ½¡§²°³°¤ä±ó³ÖÃÏ¤Î¸½¾ì¤Ç¤â¶ÐÂÕ¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÈ¿±Ç
MOT¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥«¥á¥é¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤Èºî¶È±ÇÁü¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¶¦Í¤ä¾ÚÀ×¤ÎµÏ¿¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¶ÐÂÕÂÇ¹ïµ¡Ç½ÄÉ²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢¸½¾ì¤ÇÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö°ÂÁ´¡×¡ÖµÏ¿¡×¡Ö¶ÐÂÕ¡×¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç»Ù±ç¤Ç¤¤ë¥Äー¥ë¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÁÛÄê¤µ¤ì¤ëÆ³Æþ¥·ー¥ó
·úÀß¸½¾ì¡§Ê£¿ô¤Î¸½¾ì¤ËÄ¾¹ÔÄ¾µ¢¤¹¤ëºî¶È°÷¤Î¶ÐÂÕ¤ò°ì¸µ´ÉÍý
·ÙÈ÷¶ÈÌ³¡§Ìë´Ö¤ä²°³°¤Ç¤Î¶ÐÌ³³«»Ï¡¦½ªÎ»¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®
¥¤¥ó¥Õ¥éÅÀ¸¡¡§¶¶ÎÂ¤äÅ´Æ»¡¢ÅÅµ¤ÀßÈ÷¤ÎÅÀ¸¡¶ÈÌ³¤Ç¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¶ÐÂÕ¤òµÏ¿
¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¡§Àß±Ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î½ÐÂà¶Ð¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë´ÉÍý
¢£¡Ö´éÇ§¾Ú¶ÐÂÕÂÇ¹ï¡×µ¡Ç½³µÍ×
1 ¡¥»£±Æ
MOT ¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥«¥á¥é¤Î¡Ö¡ú¥Ü¥¿¥ó¡×¤ò 2 ²óÏ¢Â³¤Ç²¡¤¹¤È¡¢´éÇ§¾Ú²èÌÌ¤¬µ¯Æ°¤·¤Þ¤¹¡£
¢ª»£±Æ¤µ¤ì¤¿²èÁü¤Ï jpeg ¥Çー¥¿¤È¤·¤ÆÁ÷¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
2 ¡¥Ç§¾Ú
1 ¤ÇÁ÷¿®¤µ¤ì¤¿»£±Æ²èÁü¤È¥¯¥é¥¦¥É¾å¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿´é¥Çー¥¿¤ò¾È¹ç¤·¤Æ¡¢Ç§¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£
3 ¡¥½Ð¶ÐÂÇ¹ï
Ç§¾Ú OK ¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢½Ð¶ÐÂÇ¹ï¤ò¼«Æ°¤Ç¼Â¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Ç§¾Ú¥¨¥éー¤â¤·¤¯¤Ï´û¤Ë½Ð¶ÐÂÇ¹ïºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¨¥éー¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
4¡¥ Âà¶ÐÂÇ¹ï
MOT ¶ÐÂÕ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¡¢Âà¶ÐÂÇ¹ï¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨º£¸å¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥«¥á¥éÃ¼ËöÂ¦¤Ç´éÇ§¾ÚÂà¶ÐÂÇ¹ï¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦³«È¯Í½Äê¡£
¢£MOT¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥«¥á¥é¤È¤Ï¡©
¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥«¥á¥é¤È¤Ï¡¢¿ÈÂÎ¤ËÁõÃå¤·¤Æ¥Ï¥ó¥º¥Õ¥êー¤Ç¼þ°Ï¤ò»£±Æ¤Ç¤¤ë¾®·¿¤Î¥«¥á¥é¤Ç¤¹¡£¼ê¤ò»È¤ï¤º¤Ë±ÇÁü¤ä¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
Ë¹»Ò¡¢¶»¸µ¡¢ÏÓ¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¡¢»ÈÍÑ¼Ô¤ÎÌÜÀþ¤Ë¶á¤¤Î×¾ì´¶¤¢¤ë±ÇÁü¤òµÏ¿¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤ä¥¢¥¦¥È¥É¥¢¡¢Î¹¹Ô¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ÎµÏ¿¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¹©»ö¸½¾ì¤ä°åÎÅ¸½¾ì¤Ê¤É¶ÈÌ³ÍÑÅÓ¤Ë¤â³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËMOT¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥«¥á¥é¤Ï´éÇ§¾Ú¤ä±ÇÁü¡¢²»À¼¤ÎÊ£¿ôÌ¾¶¦Í¡¢ÄÌÏÃ¥¢¥×¥ê¤òµ¯Æ°¤µ¤»¤ÆÆâÀþ¡¦³°ÀþÄÌÏÃ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
±ÇÁü¤È²»À¼¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´·¤ì¤Ê¤¤¿·¿Í¤Î¶µ°é¤ä´í¸±²Õ½ê¤ÎÈ¯¸«¡¢½¤Íý¡¢±ó³ÖÎ×¾ì¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Í¼êÉÔÂ¤ä°ÂÁ´ÂÐºö¤òµá¤á¤é¤ì¤ë·úÀß¸½¾ì¤Ç¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤È°ÂÁ´À¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
MOT¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥«¥á¥é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¡§
https://www.webjapan.co.jp/solution/ai-camera/body-camera/(https://www.webjapan.co.jp/solution/ai-camera/body-camera/)
¢£ ¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥«¥á¥é¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥¯¥é¥¦¥ÉÅÅÏÃ¡ÖMOT/TEL¡Ê¥â¥Ã¥Æ¥ë¡Ë¡×¤È¤Ï¡©
¡ÖMOT/TEL¡Ê¥â¥Ã¥Æ¥ë¡Ë¡×¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È´Ä¶¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¾ì½ê¤òÌä¤ï¤ºÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥¯¥é¥¦¥É·¿¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹ÅÅÏÃ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢º£²ó¿·¤¿¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥«¥á¥é¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢¸½¾ì¤«¤éÄ¾ÀÜÆâÀþÄÌÏÃ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥«¥á¥é¤Ë¡ÖMOT/TEL¡×¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»£±ÆÃæ¤Î±ÇÁü¤È²»À¼¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇËÜ¼Ò¤ä´ÉÍý¼Ô¤ØÁ÷¿®¤·¤Ê¤¬¤é²ñÏÃ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢·úÀß¸½¾ì¤Î¿ÊÄ½³ÎÇ§¤ä°ÂÁ´»Ø¼¨¡¢²ð¸î¸½¾ì¤Ç¤Î¶ÛµÞÏ¢Íí¡¢·ÙÈ÷Ãæ¤Î°Û¾ïÊó¹ð¤Ê¤É¤¬Â¨»þ¤Ë¹Ô¤¨¡¢¾õ¶·È½ÃÇ¤Î¥¹¥Ôー¥É¤¬ÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£
½¾Íè¤Î¤è¤¦¤Ë¸ÇÄêÅÅÏÃ¤ä»öÌ³½ê²óÀþ¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢³°½ÐÀè¤ä±ó³ÖÃÏ¤«¤é¤Ç¤â¼ÒÆâÆâÀþ¤ÈÆ±ÍÍ¤Î´¶³Ð¤ÇÄÌÏÃ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ÄÌ¿®¥³¥¹¥Èºï¸º¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ï¿²èµ¡Ç½¤ä´éÇ§¾Ú¤Ê¤É¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥«¥á¥é¤ÎÂ¿µ¡Ç½¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¤È¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ë²½¡×¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖMOT/TEL¡×¤Ï¡¢¸½¾ì¤È¥ª¥Õ¥£¥¹¤Îµ÷Î¥¤ò¥¼¥í¤Ë¤·¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤È°ÂÁ´À¸þ¾å¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£
¥¯¥é¥¦¥ÉÅÅÏÃ¡ÖMOT/TEL¡Ê¥â¥Ã¥Æ¥ë¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤Ï¡§https://www.mot-net.com/mottel(https://www.mot-net.com/mottel)
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ë¥Æ¥Ã¥¯
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ICTµ¡´ïµÚ¤Ó¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î³«È¯¡¦À½Â¤¡¦´ÉÍý
ÀßÎ©¡§1993Ç¯3·î23Æü
½êºßÃÏ¡§¢©163-1103¡¡ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É6-22-1¡¡¿·½É¥¹¥¯¥¨¥¢¥¿¥ïー3³¬
URL¡§https://www.webjapan.co.jp/