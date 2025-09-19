UMEKOUJI MEETINGS vol.04 ¡ÖÇß¾®Ï©¥Ýー¥È¥ìー¥È -À¸¤¤Æ¤¤¤ë¡È¤Þ¤Á¡É¤Î¥¢ー¥«¥¤¥Ö-¡×
µþÅÔ¥ê¥µー¥Á¥Ñー¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÀõÌî¹×ÃË¡¢°Ê²¼¡ÖKRP¡×¡Ë¤Ï¡¢KRP¤¬½Ð»ñ¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒÇß¾®Ï©¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¥é¥Ü¡ÊËÜ¼Ò¡§µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Æ£ºêÁÔ¼¢¡¢°Ê²¼¡ÖÇß¥é¥Ü¡×¡Ë¤Ë¤è¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¡¢Çß¾®Ï©¥¨¥ê¥¢¤È¤½¤³¤ÇÆ¯¤¯¿Í¡¹¤ª¤è¤Ó´Ø¤ï¤ë¿Í¡¹¤ò¡Ö¼Ì¿¿¡×¤òÄÌ¤¸¤ÆÀÚ¤ê¼è¤ë¼Ì¿¿Å¸¡¢UMEKOUJI MEETINGS vol.04¡ÖÇß¾®Ï©¥Ýー¥È¥ìー¥È¡×¤ò¡¢9·î27Æü¤«¤é10·î6Æü¤Þ¤ÇÇß¾®Ï©¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢2027Ç¯¤Ë100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëµþÅÔ²·Çä»Ô¾ì¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¼Ì¿¿¤È¤¤¤¦¥á¥Ç¥£¥¢¤òÄÌ¤¸¤ÆÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£UMEKOUJI MEETINGS vol.04
¡ÖÇß¾®Ï©¥Ýー¥È¥ìー¥È -À¸¤¤Æ¤¤¤ë¡È¤Þ¤Á¡É¤Î¥¢ー¥«¥¤¥Ö-¡× ¼Ì¿¿Å¸ ³µÍ×
Çß¾®Ï©µþÅÔÀ¾±Ø¥¨¥ê¥¢¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¿¥¦¥ó²½¹½ÁÛ¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢2021Ç¯ÅÙ¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡Ö¤Þ¤Á¤È¥¢ー¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂ¿ÍÍ¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖUMEKOUJI MEETINGS¡×¡£vol.00¤«¤é¿ô¤¨¡¢º£²ó¤Ç5²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤ò¤à¤«¤¨¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢º£¤Þ¤µ¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤ò¡ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Þ¤Á¡É¤È¤·¤ÆÂª¤¨¡¢¤½¤ÎÆü¡¹¤ÎÍÍÁê¤òÂ¿³ÑÅª¤Ê¼Ì¿¿¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿Å¸¤Î²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢Çß¾®Ï©¥¨¥ê¥¢¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¹½¤¨¤ë¼Ì¿¿²È¡¦µíµ×ÊÝ¸Æó»á¤Ë¤è¤ë¸½ºß·Á¤Î»Ô¾ì¤òÅÁ¤¨¤ëÅ¸¼¨¤Î¤Û¤«¡¢Ì¤Íè¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ò¤â¤Ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ»£±Æ¤·¤¿ºîÉÊ¤âÅ¸¼¨¡£¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢11Ì¾¤Î¾®³ØÀ¸¤¬»²²Ã¤·¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤«¤é¤Î¥ì¥¯¥Á¥ãー¤Î¤â¤È¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥«¥á¥é¤Ë¤è¤ëÇß¾®Ï©¥¨¥ê¥¢¤Î»£±Æ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢²áµî¤«¤é¸½ºß¤ÎÇß¾®Ï©¥¨¥ê¥¢¤Î¼Ì¿¿¤òSNS¾å¤Ë¤ÆÊç½¸¤·¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤·¤Æ¤¤¤¯¼èÁÈ¤â¥¹¥¿ー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯ÅÙ¤â½Õ¤Ë¤ÏÃÏ°è½Û´Ä·¿¤Î¥ïー¥¯¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°»ÜÀß¡ÖÇß¾®Ï©ACWA¡×¤¬¡¢Åß¤Ë¤Ï¿©ÉÊ²Ã¹©ÀìÍÑ¤Î¥³¥ïー¥¥ó¥°¡ÖFUFU¡×¤¬¥ªー¥×¥ó¤·¡¢°ìÁØ¤ÎÊÑ²½¤¬µ¯¤³¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÇß¾®Ï©¥¨¥ê¥¢¡£¤½¤Î°ì½Ö¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¡¢»ý¤Á´ó¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥áー¥¸¤Ç¡¢º£Ç¯ÅÙ¤ÎUMEKOUJI MEETINGS¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãUMEKOUJI MEETINGS vol.04 ¼Ì¿¿Å¸²ñ´ü¡ä
Æü»þ¡§2025Ç¯9·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë～10·î6Æü¡Ê·î¡Ë13:00～16:30
²ñ¾ì¡§Çß¾®Ï©ACWA1³¬¡¦2³¬¤Û¤«
https://maps.app.goo.gl/yMneF69RKL9GNMmu5
¡ö¤´Í½ÌóÉÔÍ×¡¦Æþ¾ìÌµÎÁ¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
¼Ì¿¿Å¸¥¤¥Ù¥ó¥È¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://ummvol4.peatix.com(https://ummvol4.peatix.com)
¢£ºî²ÈÎ¬Îò
¡þµíµ×ÊÝ¸Æó¡ÃKENJI USHIKUBO
1982Ç¯·²ÇÏÀ¸¤Þ¤ì¡£µþÅÔºß½»¡£¼Ì¿¿²È¡¿±ÇÁü¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡£
2010Ç¯¥¥ä¥Î¥ó¼Ì¿¿¿·À¤µªÆþ¾Þ¤òµ¡¤ËËÜ³ÊÅª¤Ë³èÆ°¤ò³«»Ï¡£
µþÅÔ¤ò»Ï¤á¡¢Âçºå¡¢Åìµþ¡¢¥Ñ¥ê¡¢ÂæÏÑ¤Ê¤É¹ñÆâ³°¤ÇÅ¸¼¨È¯É½¤ò¹Ô¤¦¡£
¼ç¤ÊÅ¸¼¨¤Ë¡Öbefore folklore¡×¡Êgallery Main¡¿µþÅÔ¡Ë¤Ê¤É¡£
±ÇÁü¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢SOIL & ¡ÈPIMP¡É SESSIONS¤Î¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¡ÖScene by The Black Track¡×¡¢À±¤È¿À³Ú¤ÎÎ¤¤òÉÁ¤¤¤¿¥É¥¥å¥á ¥ó¥¿¥êー±Ç²è¡Ö¶ä¶À¡×¤Ê¤É¤Ë»²²Ã¡£
¢£10/1¡Ê¿å¡Ë¤Ë¤Ï¥®¥ã¥é¥êー¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅ
¼Ì¿¿Å¸¤Î²ñ´ü¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¤È¤Ê¤ëACWA¤Ë¤Æºî²È¤Ë¤è¤ë¥®¥ã¥é¥êー¥Èー¥¯¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎºîÉÊÀ©ºî¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Èー¥¯¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¼Ì¿¿¤È¤¤¤¦¥á¥Ç¥£¥¢¤òÄÌ¤·¤ÆÇß¾®Ï©¥¨¥ê¥¢¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±Ç¤ë¤«¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤ª»Ç¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ÊÑ²½¤·Â³¤±¤ë¤Þ¤Á¤ò¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼èÁÈ¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°ÕÌ£¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Îº£¸å¤Îºß¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÇ÷¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãUMEKOUJI MEETINGS vol.04 ¼Ì¿¿Å¸¥®¥ã¥é¥êー¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡ä
Æü»þ¡§2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë 17:00～18:00¡Ê16:30¼õÉÕ³«»Ï¡Ë
¾ì½ê¡§Çß¾®Ï©ACWA1³¬
¡ö»öÁ°Í½Ìó¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ ¡öÆþ¾ìÌµÎÁ¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡§
16:30¡¡¼õÉÕ³«»Ï
17:00¡¡¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È³«»Ï
18:00¡¡½ªÎ»
¥²¥¹¥È¡§µíµ×ÊÝ¸Æó¡ÃKENJI USHIKUBO
¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://ummvol4gt.peatix.com
¢¨¾åµ¤è¤ê¥®¥ã¥é¥êー¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖUMEKOUJI MEETINGS¡×¤Ï¡ÖµþÅÔ±ØÀ¾Éô¥¨¥ê¥¢Á´ÂÎ¤Î³èÀ²½¤Ë»ñ¤¹¤ë³èÆ°¤ËÂÐ¤¹¤ëÊä½õ¶â¡×¡ÊµþÅÔ±ØÀ¾Éô¥¨¥ê¥¢¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¶¨µÄ²ñ¡Ë¤Î½õÀ®¤Ë¤è¤ê±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼Ì¿¿²È¡¦µíµ×ÊÝ¸Æó»á¤Ë¤è¤ë»£±Æ¡Ë
¡Ê»Ò¤É¤â¸þ¤±¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×ºîÎã¡Ë
¡ö·É¾ÎÎ¬¡¢¸Þ½½²»½ç
¢¡¼ç¡¡ºÅ¡§(³ô)Çß¾®Ï©¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¥é¥Ü
¢¡»öÌ³¶É¡§µþÅÔ¥ê¥µー¥Á¥Ñー¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡¢QUESTIONÇß¾®Ï©¡¢Çß¾®Ï©ACWA
¢¡¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡§¾¾¸«ÂóÌé¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§PNG design
¢¡¶¨»¿¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍµþÅÔ»îºî¥Í¥Ã¥È¡¢Çß¾®Ï©µþÅÔÀ¾¡¦¼·¾òÄÌÆø¤ï¤¤¤Å¤¯¤ê¶¨µÄ²ñ¡¢Çß¾®Ï©¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡¢³ô¼°²ñ¼Ò51ActionR&D¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÌîÅÄ²°¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤á¤¤¡¢µþÅÔ¿®ÍÑ¶â¸Ë¡¢µþÅÔÀÄ²Ì¹çÆ±³ô¼°²ñ¼Ò¡¢µþÅÔÃæ±û¿®ÍÑ¶â¸Ë¡¢µþÅÔ¥ê¥µー¥Á¥Ñー¥¯³ô¼°²ñ¼Ò
¢¡¶¨ÎÏ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥°¥Æ¥£¡ÊÇß¾®Ï©ACWA¡Ë¡¢¹çÆ±²ñ¼ÒShutchohoiku¡Ê»Ò°é¤Ævillage:Lykke¡Ë¡¢Í¸Â²ñ¼Ò¾º±ñ¤¯¤ß¤Ò¤â
¢¡»£±Æ¶¨ÎÏ¡§µþÅÔÀÄ²Ì¹çÆ±³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÂçµþµûÎà³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÂç¿åµþÅÔ»Ù¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò´Ý¹â¿å»º¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍµþÅÔ»ÔÃæ±û²·Çä»Ô¾ì¶¨²ñ
¢£Çß¾®Ï©¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¥é¥Ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Çß¾®Ï©¸ø±à¤«¤éµþÅÔ»ÔÃæ±û²·Çä»Ô¾ì¾ì³°¡¢µþÅÔ¥ê¥µー¥Á¥Ñー¥¯¡¢Åç¸¶ÃÏ¶è¤ò´Þ¤à¥¨¥ê¥¢¤ò¡ÖÇß¾®Ï©¥¨¥ê¥¢¡×¤ÈÁí¾Î¤·¡¢¤½¤ÎÇß¾®Ï©¥¨¥ê¥¢¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¿¥¦¥ó²½¤òÌÜÉ¸¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¡Ö¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê²ñ¼Ò¡×¤È¤·¤ÆÃÏ°è»ö¶È¼Ô13¼Ò(¢¨)¤Ç2020Ç¯12·î¤ËÀßÎ©¡£
¢¨½Ð»ñ¼Ô¡§µþÅÔ¥ê¥µー¥Á¥Ñー¥¯(³ô)¡¢(³ô)ÃÏ°è·ÐºÑ³èÀ²½»Ù±çµ¡¹½¡¢(³ô)¤á¤¤¡¢(³ô)51ActionR&D¡¢(³ô)Monozukuri Ventures Holdings¡¢(°ì¼Ò)µþÅÔ»îºî¥Í¥Ã¥È¡¢(³ô)¥Ó¥Ð¡¢µþÅÔÀÄ²Ì¹çÆ±(³ô) ¡¢(³ô)ÌîÅÄ²°¡¢(Í)Àõ¸«¿å»º¡¢DMG¿¹Àºµ¡(³ô) ¡¢µþÅÔ¿®ÍÑ¶â¸Ë¡¢µþÅÔÃæ±û¿®ÍÑ¶â¸Ë
¡ãÇß¾®Ï©¥¨¥ê¥¢¡ä
¡Ö¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¡×¡Ö¥¢ー¥È¡×¡Ö¿©¡×¤ò¥ー¥ïー¥É¤Ë¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¿¥¦¥ó²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£µþÅÔ¥ê¥µー¥Á¥Ñー¥¯¤È¤Ï¡§
Á´¹ñ½é¤ÎÌ±´Ö±¿±Ä¤Ë¤è¤ë¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥Ñー¥¯¤È¤·¤Æ1989Ç¯¤Ë³«Àß¡£µþÅÔÉÜ¡¦µþÅÔ»Ô¤Î»º¶È»Ù±çµ¡´Ø¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤Æ510ÁÈ¿¥¡¦6,000¿Í¤¬½¸ÀÑ¡£¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦¥é¥ÜÄÂÂß¡¢Âß²ñµÄ¼¼¤Ë²Ã¤¨¡¢µ¯¶È²È°éÀ®¡¢¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó»Ù±ç¡¢¥»¥ß¥Êー¡¦¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤Ê¤É¡¢¿·¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¿·»º¶ÈÁÏ½Ð¤Ë·Ò¤¬¤ëÍÍ¡¹¤Ê³èÆ°¤ò¼Â»Ü¡£¡Ö¤³¤³¤Ç¡¢ÁÏÈ¯¡£～Paving for New Tomorrow～¡×¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥íー¥¬¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤½¤¦¤È¤¹¤ëÀ¤³¦Ãæ¤ÎÊý¡¹¤Ë¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¸òÎ®¤ÎÉñÂæ¡¢»ö¶È´Ä¶¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë¿·¤¿¤Ê»ö¶È¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£