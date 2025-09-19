Æü»º¥µ¥Æ¥£¥ªÆÁÅç¡¢ÆÁÅçÂç³ØÊÂ¤Ó¤Ë¶¨ÎÏ´ë¶È¤È¸òÄÌ²ÝÂê¤ò²ò·è¤òÌÜ»Ø¤¹Êñ³ç¶¨Äê¤òÄù·ë
¡¡ÎáÏÂ7Ç¯8·î1Æü¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÆü»º¥µ¥Æ¥£¥ªÆÁÅç¤Ï¡¢¹ñÎ©Âç³ØË¡¿ÍÆÁÅçÂç³Ø¡¢¥¹¥«¥¤¥ì¥ó¥¿¥«ー»Í¹ñ³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥¹¥«¥¤¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼ÒµÚ¤Ó³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Þー¥È¥Ð¥ê¥åー¤ÈÏ¢·È¤Ë´Ø¤¹¤ëÊñ³ç¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¶¨Äê¤Ë¤è¤ê¡¢Áê¸ß¤Ë¤ª¤±¤ëÏ¢·È¤ò¶¯²½¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬»ý¤Ä¿ÍÅª¡¦ÊªÅª»ñ¸»¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³èÍÑ¤·¡¢Ë¤«¤ÊÃÏ°è¼Ò²ñ¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆÁÅç¸©¤ÎÃÏÊýÁÏÀ¸¤Î¿ä¿Ê¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¶¨ÄêÄù·ë¤Î¤Í¤é¤¤
»ä¤¿¤ÁÆü»º¥µ¥Æ¥£¥ªÆÁÅç¤Ï¡¢·Ð±Ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÊVision2030)¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆÁÅç¤Î¸òÄÌ¼Ò²ñ¤ò°Â¿´¡¦°ÂÁ´¡¦²÷Å¬¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÆÁÅç¤òË¬¤ì¤ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ä¸©³°´Ñ¸÷µÒ¤¬ÆÁÅç¤Î´Ñ¸÷»ñ¸»¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¡¢¸òÄÌ¼Ò²ñ¤Î²÷Å¬²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥¹¥«¥¤¥ì¥ó¥¿¥«ー»Í¹ñ¤òÄÌ¤¸¤ÆÂß¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ä¸©³°´Ñ¸÷µÒ¸þ¤±¤Î¥ì¥ó¥¿¥«ー¤ÎÍøÍÑ»þ¼ÂÂÖ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿¤òÆÁÅçÂç³Ø¤È¶¦Æ±¤ÇAI¤ò³èÍÑ¤·Ä´ººÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥æー¥¶ー¤ÎÆÃÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿°ÜÆ°¼ÂÂÖ¤òÅ¬ÀÚ¤ËÇÄ°®¤·¡¢´Ñ¸÷»ñ¸»¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Ë´Ø¤ï¤ë²ÝÂê²ò·è¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¥«ー¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤¿Âç³Ø¿¦°÷ÍÍ¤Î°ÜÆ°¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î³èÆ°¤òÆÁÅçÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¤È¤â¶¦Æ±¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤ê¸©Æâ´ë¶È¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®¤Ë·Ò¤²¤Þ¤¹¡£
¢£Ï¢·È¡¦¶¨ÎÏ»ö¹à
¡Ê1¡ËÃÏ°è»º¶È¤Î¿¶¶½µÚ¤ÓÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¡£
¡Ê2¡Ë¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë¤è¤ëÂç³Ø¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¡£
¡Ê3¡ËÃÏ°è¿Íºà¤Î°éÀ®µÚ¤Ó¸©ÆâÄêÃå¤ÎÂ¥¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¡£
¡Ê4¡ËËÉºÒ¡¦ºÒ³²ÂÐºö¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¡£
¡Ê5¡Ë¤½¤ÎÂ¾ÆÁÅç¸©¤ÎÃÏÊýÁÏÀ¸¿ä¿Ê¤Ë»ñ¤¹¤ë¼èÁÈ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¡£
º¸¤«¤é¡¢¥¹¥«¥¤¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò Éð°æÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÆü»º¥µ¥Æ¥£¥ªÆÁÅç Æ£Â¼ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¢
ËÜ³Ø ²ÏÂ¼³ØÄ¹¡¢¥¹¥«¥¤¥ì¥ó¥¿¥«ー»Í¹ñ³ô¼°²ñ¼Ò Æ£Â¼ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Þー¥È¥Ð¥ê¥åー ¿¹ÅÄ¼¹¹ÔÌò
¡ã³ô¼°²ñ¼ÒÆü»º¥µ¥Æ¥£¥ªÆÁÅç¡¡²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒÆü»º¥µ¥Æ¥£¥ªÆÁÅç
»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§1500Ëü±ß
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§1966Ç¯7·î1Æü
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¡§Æ£Â¼¡¡ÂÙÇ·
ËÜ¼Ò¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¢©771-1151¡¡ÆÁÅç»Ô±þ¿ÀÄ®¸ÅÀî»úÆü¤Î¾å8ÈÖÃÏ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Æü»º¼«Æ°¼Ö¤ÎÈÎÇä¡¢Ãæ¸Å¼Ö¤ÎÈÎÇä¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥«ー¥é¥¤¥Õ¤ÎÄó°ÆµÚ¤ÓÀ°È÷¡¦½¤ÍýÅù¤Îµ»½ÑÄó¶¡¡¢ ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹
´ØÏ¢²ñ¼Ò¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥¹¥«¥¤¥ì¥ó¥¿¥«ー»Í¹ñ³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥à¥Ë¥«¡¢³ô¼°²ñ¼ÒPonte
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡¡¡¡¡§Æü»º¥µ¥Æ¥£¥ªÆÁÅç(https://ns-tokushima.nissan-dealer.jp/)
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼ÒÆü»º¥µ¥Æ¥£¥ªÆÁÅç¡¡·Ð±Ä´ÉÍýÉô
088-665-8623