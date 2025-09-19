¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¥ì¥¬¥·ー¥Ïー¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó2025¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ ´óÉÕ¶âÁí³Û4,062Ëü173±ß¡ª
°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÅìµþ¥Þ¥é¥½¥óºâÃÄ
Åìµþ¥ì¥¬¥·ー¥Ïー¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó2025¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´óÉÕ¶â¤Î¼õÉÕ¤ò2025Ç¯5·î23Æü(¶â)¤Ë½ªÎ»¤·¡¢4ÀéËü±ßÍ¾¤ê¤Î´óÉÕ¶â¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´óÉÕ¶â¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¿¶¶½¡¦´Ä¶ÊÝÁ´¡¦À¤³¦¤ÎÆñÌ±»Ù±ç¡¦ÆñÉÂ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤Î¥µ¥Ýー¥È¡¦Æ°Êª°¦¸î¤Ê¤É¡¢´óÉÕ¼Ô¤´¼«¿È¤¬ÁªÂò¤·¤¿´óÉÕÀè»ö¶È¡ÊÃÄÂÎ¡Ë¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Åìµþ¥ì¥¬¥·ー¥Ïー¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó2025¤Î¥¨¥ó¥È¥êー¤òÄÌ¤¸¡¢2024Ç¯1·î1Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿ÎáÏÂ6Ç¯Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿ÌºÒ³²¤ÎÈï³²¤Ø¤Î»Ù±ç¤È¤·¤Æ¡¢¥é¥ó¥Êー¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é500±ß¤ÎµÁ±ç¶â¤òÊç¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢6,873Ì¾¤Î¥é¥ó¥Êー¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¡¢Áí³Û343Ëü6,500±ß¤Î´óÉÕ¶â¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢²¼µ¤ÎÄÌ¤ê´óÉÕ¶â³Û¤ÎºÇ½ª·ë²Ì¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£