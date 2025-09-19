¡ÚMoMA Design Store¡Û½©¤ÎºÇ¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ª
¥Ë¥åー¥èー¥¯¶áÂåÈþ½Ñ´Û¡ÊMoMA¡Ë¤Î¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥¹¥È¥¢¡¢MoMA Design Store¡Ê±¿±ÄËÜ¼Ò¡§ÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Ç¤Ï¡¢10·î3Æü(¶â)¤è¤ê³ÆÅ¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¡¢½©¤Î¿·¾¦ÉÊ¤òÆÃ½¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÆÃ½¸¤Ç¤Ï¡¢¡ÖDesign for Everyone¡ÊÃ¯¤â¤¬»È¤¨¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥®¥Õ¥È¤äËèÆü¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÊë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢ËèÆü¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
Design for Everyone ¡ÊÃ¯¤â¤¬»È¤¨¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ë
¼ê¸µ¤ËÃÖ¤¯¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ä¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤Êý¡¢¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤¬³Ú¤·¤¤¤È»×¤¨¤ë¤â¤Î¤¬Åê±Æ¤µ¤ì¤ë¤È»ä¤¿¤Á¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î½©¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¥Ð¥¤¥äー¤¬¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢ÂçÀÚ¤Ê¥®¥Õ¥È¤äËèÆü¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÊë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢ËèÆü¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÍ¿¤¨¡¢Ä¹¤¯»È¤¨¤ë»ö¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤¢¤Ê¤¿¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÉÊ¡¹¤Ç¤¹¡£
³µÍ×
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û
¡¡2025Ç¯10·î3Æü(¶â)～11·î6Æü(ÌÚ)
¡Ú³«ºÅÅ¹ÊÞ¡Û
¡¦MoMA Design Store ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢ https://www.momastore.jp
¡¦MoMA Design Store É½»²Æ»
¡¦MoMA Design Store µþÅÔ
¡¦MoMA Design Store ¿´ºØ¶¶
¡¦MoMA Design Store at ¥í¥Õ¥È¡Ê½ÂÃ«¡¢ÃÓÂÞ¡¢¶äºÂ¡Ë
ÈÎÇä¾¦ÉÊ°ìÎã¡¡¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê¼è°·¤¤¾¦ÉÊ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Designed for Gatherings³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÊÂ¤Ù¤Æ¡¢¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤ò¥¢ー¥È¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¨°ìÉô»²¹Í¾¦ÉÊ
Concetta
Simonetta
Pino
¥Ö¥ªー¥Ë ¥¢¥ßー¥Á ¥Ùー¥¹
ÀÇ¹þ²Á³Ê¡§Concetta/45,100±ß, Simonetta/41,800±ß, Pino/35,200±ß
°¦¤é¤·¤¤¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¡¢¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥«¥Ö¥ë¥Ùー¥¹¡£ÂÑµ×À¤Î¹â¤¤¿§ÉÕ¤¥½ー¥ÀÀÐ³¥¥¬¥é¥¹¤Î¤Û¤«¡¢ÌÚ¡¢¥Õ¥§¥ë¥È¡¢¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¤ò»È¤Ã¤Æºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ¬Éô¤ò³°¤¹¤È²Ö¤ò¾þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Æ¬Éô¤òÉÕ¤±¤ë¤È¥¥Ã¥Á¥ó¥«¥¦¥ó¥¿ー¤äÃÈÏ§¡¢¥µ¥¤¥É¥Æー¥Ö¥ë¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¥ª¥Ö¥¸¥§¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ichendorf Milano Gesti ¥¿¥ó¥Ö¥éー
ÀÇ¹þ²Á³Ê¡§³Æ 5,280±ß
¥«¥éー ¡§¥¤¥¨¥íー/¥Ü¥ë¥Éー, ¥Ö¥ëー/¥ì¥Ã¥É, ¥Ü¥ë¥Éー/¥¿ー¥³¥¤¥¹
100Ç¯Í¾¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥¤¥Ã¥±¥ó¥É¥ë¥Õ¼Ò¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¥¬¥é¥¹¿¦¿Í¤È¤ÎÌ©ÀÜ¤Ê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¥¬¥é¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¿§»È¤¤¤ÈÌÏÍÍ¤¬¥Æー¥Ö¥ë¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¥¿¥ó¥Ö¥éー¤Ï¡¢¼ê¿á¤¥¬¥é¥¹¤Ç¸ÇÄê·¿¤ò»È¤Ã¤ÆÀ®·Á¤·¡¢¼êºî¶È¤Ç¿§ÉÕ¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯´Ì¥â¥Áー¥Õ ¥³ー¥¹¥¿ー 4ÅÀ¥»¥Ã¥È
ÀÇ¹þ²Á³Ê¡§2,420±ß
¥¤¥ï¥·¡¢¥¤¥«¡¢¥¢¥ó¥Á¥ç¥Ó¡¢¥¨¥Ó¤Î4¼ïÎà¤Î´ÌµÍ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥ì¥È¥í¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎPVC¥³ー¥¹¥¿ー¡£¥ì¥È¥í¤ÇÍ·¤Ó¤´¤³¤í¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥·ー¥Õー¥É¥Ñー¥Æ¥£ー¤ÎÁ°ºÚ¤È°ì½ï¤Ë¥É¥ê¥ó¥¯¤ò½Ð¤¹¤È¤¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥³ー¥¹¥¿ー¤Ç¤¹¡£
Bodum Chunky ¥ï¥¤¥ó¥°¥é¥¹ ¥Ö¥é¥Ã¥¯/¥Û¥ï¥¤¥È 2¸Ä¥»¥Ã¥È
ÀÇ¹þ²Á³Ê¡§4,785±ß
MoMA Exclusive¡§2006Ç¯¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿Chunky ¥°¥é¥¹¤¬¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡õ¥Û¥ï¥¤¥È¤ÇºÆ¤ÓÅÐ¾ì¡ª¤É¤Ã¤·¤ê¤·¤¿¥¹¥Æ¥à¤È¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿¥¬¥é¥¹¤Î¥Ü¥¦¥ë¤òÍ·¤Ó¤´¤³¤í¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤Þ¤·¤¿¡£³ÊÊÌ¤Ê¥ï¥¤¥ó¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÌÜ¤ò°ú¤¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¥²¥¹¥È¤â´¶Æ°¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¨°ìÉô»²¹Í¾¦ÉÊ
Yummy Bear ¥·¥å¥¬ー¥Ü¥¦¥ë ¥ì¥Ã¥É
ÀÇ¹þ²Á³Ê¡§5,500±ß
¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Ö¥ë¤Ç³Ú¤·¤¯º½Åü¤ò¼ýÇ¼¤·¤¿¤ê¥µー¥Ö¤Ç¤¤ë¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥Ù¥¢¥°¥ß¤Î¤è¤¦¤Ê¥Û¥¦¥±¥¤»À¥¬¥é¥¹¤Î¥·¥å¥¬ー¥Ü¥¦¥ë¤Ç¤¹¡£Æ¬Éô¤ò¼è¤ê³°¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Æ©ÌÀ¥Ü¥Ç¥£¤Î¤ªÊ¢¤¬º½Åü¤ÇËþ¤¿¤µ¤ì¤¿¹¬¤»¤Ê¥¯¥Þ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
Kyoro Kyoro ¥¹¥¿¥Ã¥¥ó¥°¥Þ¥° 3ÅÀ¥»¥Ã¥È
ÀÇ¹þ²Á³Ê¡§6,050±ß
¥³ー¥Òー¤ò°û¤à¤¢¤Ê¤¿¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¡¢¤½¤ÎÌ¾¤â¤¤ç¤í¤¤ç¤í¥Þ¥°¡£¥¹¥¿¥Ã¥¥ó¥°²ÄÇ½¤ÊÆüËÜÀ½¤Î¥¹¥Èー¥ó¥¦¥§¥¢¤Ç¡¢¥¤¥¨¥íー¡¢¥Ö¥ëー¡¢¥ì¥Ã¥É¤Î3¸Ä¥»¥Ã¥È¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥«¥Ã¥×¤ËÂç¤¤Ê¤¤ç¤í¤¤ç¤í¤·¤¿ÌÜ¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î²¹¤«¤¤¥É¥ê¥ó¥¯¤ò³Ú¤·¤á¡¢¥«¥¦¥ó¥¿ー¤ËÍ·¤Ó¤´¤³¤í¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
Designed for Vibrant Living¾þ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌÜ¤ò°ú¤¯µ¡Ç½Åª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬²ÈÄí¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¾ì½ê¤Ë¸µµ¤¤ÈºÌ¤ê¡¢ÌÀ¤ë¤µ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
Wall ¡§º¸ Untitled (New York) , ±¦ Untitled (Red King) ¡¡¢¨°ìÉô»²¹Í¾¦ÉÊ
Jean-Michel Basquiat ¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É
ÀÇ¹þ²Á³Ê¡§³Æ 48,400±ß
¼ïÎà¡§Untitled (New York) , Untitled (Red King)
The Skateroom¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¡¢¥¸¥ã¥ó¡á¥ß¥·¥§¥ë¡¦¥Ð¥¹¥¥¢¤ÎºîÉÊ¤òºÆ¸½¤·¤¿¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É¡£1980Ç¯Âå¤Î¥¢ー¥È¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ê¡¢À¸¿è¤Î¥Ë¥åー¥èー¥«ー¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥¹¥¥¢¤Ï¡¢¥®¥ê¥·¥ã¡¢¥íー¥Þ¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥¢ー¥È¤Î¤Û¤«¡¢¥¸¥ã¥º¡¢¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ãー¤äÈà¤ÈÆ±¤¸»þÂå¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤Ê¤É¤«¤éÂ¿ÍÍ¤ÇÉý¹¤¤Í×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿ºîÉÊ¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º¸¤«¤é¡§¥¢¥á¥¸¥¹¥È, ¥Æ¥£ー¥ë, ¥ë¥Óー¥ì¥¤¥ó¥Üー, ¥Ô¥ó¥¯
¥°¥é¥¹ ¥Ñ¥ó¥×¥¥ó ¥ª¥Ö¥¸¥§
ÀÇ¹þ²Á³Ê¡§¥ë¥Óー¥ì¥¤¥ó¥Üー/13,200±ß, ¥¢¥á¥¸¥¹¥È, ¥Æ¥£ー¥ë, ¥Ô¥ó¥¯/³Æ 11,000±ß
Antolini Glass Co.¤Î¥Æー¥È¤È¥¸¥§¥ó¥Þ¤¬¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤Î¥¢¥È¥ê¥¨¤Ç1¤Ä1¤Ä¼ê¿á¤¤Çºî¤Ã¤¿¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥¬¥é¥¹¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¡£¥ë¥Óー¥ì¥¤¥ó¥Üー¤Ï¡¢Â¿¿ô¤Î¿§¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¸÷¤òÄÌ¤¹¥¬¥é¥¹¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÆÃÀ¤¬ºÝÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¼«Á³¸÷¤¬º¹¤·¹þ¤à¾ì½ê¤ËÃÖ¤¯¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿§¤ËÊÑ²½¤·¤Ê¤¬¤é¥¥é¥¥é¤Èµ±¤¤Þ¤¹¡£
FILO ¥Ùー¥¹
ÀÇ¹þ²Á³Ê¡§10cm ¥°¥êー¥ó/11,000±ß, 16cm ¥Ô¥ó¥¯/22,000±ß, 32cm ¥¤¥¨¥íー/28,600±ß
Á¯¤ä¤«¤Ê¥«¥éー¤Ë¥¦¥§ー¥Óー¤Ê¥é¥¤¥ó¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥Ï¥ó¥É¥¯¥é¥Õ¥È¤Î¥Õ¥é¥ïー¥Ùー¥¹¡£¼ê¿á¤¥¬¥é¥¹¤ò²¿ÁØ¤Ë¤â½Å¤Í¤Æºî¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥«¥éー¤È¥¦¥§ー¥Óー¤Ê¥é¥¤¥ó¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£
¥ß¥«¥êー¥ó¡¦¥Èー¥Þ¥¹ Flowers ¥Í¥ª¥ó¥µ¥¤¥ó
ÀÇ¹þ²Á³Ê¡§132,000±ß
MoMA¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥ß¥«¥êー¥ó¡¦¥Èー¥Þ¥¹¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥Í¥ª¥ó¥µ¥¤¥ó¤Î¸ÂÄê¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤¬¡¢Yellowpop¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀºÌ©¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤¿¥¢¥¯¥ê¥ëÈÄ¤ËÁ¯¤ä¤«¤Ê¿§¤òÍÑ¤¤¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥ê¥ó¥È¤·¡¢¤½¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆLED¥Á¥åー¥Ö¤òÀ®·Á¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸ÇÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Û±ï¤Î³¨¤Î¤è¤¦¤ËÊÉ¤Ë¾þ¤Ã¤Æ²Ú¤ä¤«¤Ëµ±¤¯¥Í¥ª¥ó¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
COO Cuckoo ¥¦¥©ー¥ë¥¯¥í¥Ã¥¯
ÀÇ¹þ²Á³Ê¡§33,000±ß
MoMA Exclusive¡§¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ï¥È»þ·×¤¬¡¢¤Ò¤È¤¤ï¥â¥À¥ó¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á¯¤ä¤«¤Ê¥³¥Ð¥ë¥È¥Ö¥ëー¤Ë¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¿Ë¤È»þ´Ö¤òÉ½¤¹¥É¥Ã¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¤È¤Æ¤â¥Ý¥Ã¥×¤Ê»þ·×¤Ç¤¹¡£ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¥Ï¥È¤ÎÌÄ¤À¼¤ÇÌÄ¤¤Ê¤¬¤é¡¢±©¤ò¥Ñ¥¿¥Ñ¥¿¤È³«¤¤¤¿¤êÊÄ¤¸¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£»þ·×¤ÎÁ°ÌÌÉô¤Ï¥Ñー¥Õ¡Ê¹¦¡Ë¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢ー¥Á·¿¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤ÏÃæÀ¤¤ÎÁë¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Delightful Desk¥ïー¥¯¥¹¥Úー¥¹¤Ë¸ÄÀ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Sylva ¥Ýー¥¿¥Ö¥ë¥é¥ó¥× ¥Û¥ï¥¤¥È¥¢¥Ã¥·¥å
ÀÇ¹þ²Á³Ê¡§¥éー¥¸/22,000±ß, ¥ß¥Ë/8,250±ß
¥Û¥ï¥¤¥È¥¢¥Ã¥·¥åºà¤Çºî¤é¤ì¤¿¸÷¤ë¥¥Î¥³·¿¤Î¥é¥ó¥×¡£¥â¥À¥ó¤Ê¥¥Î¥³¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤È¿´ÃÏ¤è¤¤Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¸÷¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥é¥ó¥×¤Î¾åÉô¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¤È²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ëÇò¿§¸÷¤¬ÅÀÅô¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç7¿§¤Î¥é¥¤¥È¤¬½çÈÖ¤ËÅÀÅô¤·¤Þ¤¹¡£
¥¸¥§¥êー¥Õ¥£¥Ã¥·¥å ¥Úー¥Ñー¥¦¥§¥¤¥È
ÀÇ¹þ²Á³Ê¡§³Æ 3,080±ß
¼ïÎà¡§¥Èー¥ë ¥Ô¥ó¥¯, ¥¹¥¯¥¨¥¢ ¥¤¥¨¥íー
°Å°Ç¤ÎÃæ¤Ç¸÷¤ë¥¯¥é¥²¤ò¥Ç¥¹¥¯¤äÃÈÏ§¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¸¸ÁÛÅª¤Ç¼«ºß¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¥¯¥é¥²¤ÎÆÃÀ¤ò¤¦¤Þ¤¯Âª¤¨¡¢¥½¥ê¥Ã¥É¥¬¥é¥¹¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤Î³¤¤ÎÀ¸Êª¤¬Ìë¤Ë¤Ê¤ë¤È¸÷¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Î¥¯¥é¥²ÉôÊ¬¤Ë¤Ï°ìÉôÃß¸÷ÁÇºà¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç°Å¤¤¾ì½ê¤Ç¤Û¤ó¤Î¤ê¤È¸÷¤ê¤Þ¤¹¡£
Wavy Pine 3D¥×¥ê¥ó¥È ¥×¥é¥ó¥¿ー
ÀÇ¹þ²Á³Ê¡§¥¹¥âー¥ë/7,150±ß, ¥ß¥Ç¥£¥¢¥à/13,200±ß
¥«¥éー¡§¥Û¥ï¥¤¥È, ¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥Ö¥ëー
¿¢ÊªÍ³Íè¤ÎÁÇºà¤Çºî¤é¤ì¡¢Í¾Ê¬¤Ê¿å¤¬È´¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥×¥é¥ó¥¿ー¡£¤³¤Î3D¤ÇÀ½ºî¤µ¤ì¤¿¥×¥é¥ó¥¿ー¤Ï¡¢¥µ¥È¥¦¥¥Ó¡¢¥³ー¥ó¥¹¥¿ー¥Á¡¢ÌÚ¤ÎÁ¡°Ý¤Ê¤É¤ÎÈ¯¹ÚÍµ¡»ñºà¤«¤é¤Ê¤ë¿¢ÊªÍ³Íè¤ÎÁÇºà¤ò»È¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¤´¤ß¤ä¥ß¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¤´¤ß¤ÏÍÏ¤«¤·¤ÆÀ¸»º¥é¥¤¥ó¤ÎºÇ½é¤Î¹©Äø¤ËÁ÷¤ë¤¿¤á¡¢ÇÑ´þÊª¥¼¥í¤ò¼Â¸½¤·¤¿¸Ø¤ë¤Ù¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
M,S,S. ¥Ç¥¹¥¯¥¯¥í¥Ã¥¯
ÀÇ¹þ²Á³Ê¡§6,600±ß
´Ý¡¢»°³Ñ¡¢»Í³Ñ¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò¼è¤Ã¤Æ¥Íー¥ß¥ó¥°¤µ¤ì¤¿MSS¥Ç¥¹¥¯¥¯¥í¥Ã¥¯¡£Ê¸»úÈ×¤Î¿ô»ú¤ò´Ý¡¢»°³Ñ¡¢»Í³Ñ¤ÇÉ½¸½¤·¡¢¤½¤Î´ö²¿³ØÅª¿Þ·Á¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢¿ô»ú¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤ËÊÂ¤Ù¤¿¿Þ·Á¤¬»þ´Ö¤òÃÎ¤é¤»¤ë¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¯¥í¥Ã¥¯¤ÎÃÂÀ¸¤Ç¤¹¡£
MoMA ¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥á¥ó¥È¥«¥ì¥ó¥Àー 2026
ÀÇ¹þ²Á³Ê¡§5,610±ß¡ÊÍ½²Á¡Ë
MoMA Exclusive¡§1950Ç¯Âå¤«¤éMoMA¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢½µ¤ÎÍ½Äê¤ò½ñ¤¹þ¤á¤ë¥«¥ì¥ó¥Àー¡£2026Ç¯¤Î¥«¥ì¥ó¥Àー¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡¢º£Ç¯¡¢MoMA¤Î¥×¥í¥°¥é¥àÁ´ÂÎ¤Î¥Æー¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¿¥Êª¤È¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÃæ¿´¤Ë¡¢MoMA¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é53ºîÉÊ¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
About MoMA Design Store
MoMA¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ï¥¥å¥ìー¥¿ー¤¬ÁªÄê¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¹â¤¤ÉÊ¼Á¤äÁÏÂ¤À¡¢¤½¤·¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î³×¿·¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£¤ªÇã¤¤¾å¤²¤¤¤¿¤À¤¯¼ý±×¤¬¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¶áÂåÈþ½Ñ´Û¡ÊMoMA¡Ë¤ÎÆÈÁÏÅª¤ÊÅ¸¼¨¤ä¡¢Éý¹¤¤¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¡¢¼ýÂ¢ÉÊ¤ÎÊÝÁ´¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£193Ç¯¡¢MoMA¤Ï¥¢ー¥È¤ÎÈþ½Ñ´Û¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥¥å¥ìー¥¿ー¤¬¾ïÃó¤¹¤ë·úÃÛ¡¦¥Ç¥¶¥¤¥óÉôÌç¤òÁÏÀß¡¢20À¤µªÈ¾¤Ð¤Ë¤Ï¡Ö¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤òÄêµÁ¤·¤½¤Î²ÁÃÍ¤ò¹¤á¤ë¤È¤¤¤¦ÀèÆ³Åª¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤âMoMA¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ï¡Ö¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤òÄó¸À¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¢É½»²Æ»¡¢µþÅÔ¡¢¿´ºØ¶¶¤ÎÄ¾±ÄÅ¹¤Î¤Û¤«¡¢°ìÉô¥í¥Õ¥ÈÅ¹ÊÞ¡¢¤½¤·¤Æ¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Ç¤ªÇã¤¤Êª¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
MoMA Design Store ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
https://www.momastore.jp
MoMA Design Store É½»²Æ»
ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°5-10-1 GYRE 3F
03-5468-5801
MoMA Design Store µþÅÔ
µþÅÔÉÜµþÅÔ»ÔÃæµþ¶è²Ï¸¶Ä®ÄÌ»°¾ò²¼¥ëÂç¹õÄ®58ÈÖÃÏ ¥ßー¥ÊµþÅÔ 1F
075-253-6450
MoMA Design Store ¿´ºØ¶¶
Âçºå»ÔÃæ±û¶è¿´ºØ¶¶¶Ú1-7-1 Âç´Ý¿´ºØ¶¶Å¹ ËÜ´Û 4F
06-6282-6214
MoMA Design Store ½ÂÃ«¥í¥Õ¥È
ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è±§ÅÄÀîÄ®21-1 ½ÂÃ«¥í¥Õ¥È 1F
03-3462-3807
MoMA Design Store ÃÓÂÞ¥í¥Õ¥È
ÅìµþÅÔËÅç¶èÆîÃÓÂÞ1-28-1 ¥è¥É¥Ð¥·HDÃÓÂÞ¥Ó¥ë 9F
03-5960-6210
MoMA Design Store ¶äºÂ¥í¥Õ¥È
ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ2-4-6 ¶äºÂ¥í¥Õ¥È 3F
03-3562-6210
