¡ÚÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¡ÛMBTI¿ÇÃÇ¤¬¿¦¶ÈÁªÂò¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë½¢³èÀ¸¤Ï39% | 61%¤¬¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤Ë³èÍÑ

¿·Â´Âç³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿½¢³èÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¥µ¥¤¥È¡Ö½¢³èÁí¹ç¸¦µæ½ê¡×(https://reashu.com/research/)¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡¢³ô¼°²ñ¼ÒSynergy Career(https://synergy-career.co.jp/)¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²¬ËÜ ·ÃÅµ¡Ë¤Ï¡¢26Â´¤È27Â´¤Î½¢³èÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ºÎÍÑÂç³Ø¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£½¸·×¤·¤¿200Ì¾¤Î²óÅú¤ò¤â¤È¤Ë¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤¹¡£
Ä´ºº·ë²Ìµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://reashu.com/research/mbtishindan/
ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ÎÆâÍÆ¤òÅ¾ºÜ¡¦°úÍÑ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¾ðÊó¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¡¢¡Êhttps://reashu.com/research/mbtishindan/)¤ÎURLÌÀµ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡Ä´ºº¥µ¥Þ¥êー
1¡¢½¢³èÀ¸¤Î61.0%¤¬¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤ËMBTI¿ÇÃÇ¤ò³èÍÑ
MBTI¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë½¢³èÀ¸¤Î¤¦¤Á¡¢¡Ö¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿½¢³èÀ¸¤Ï¹ç·×61.0¡ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤â³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÁØ¤â¤ª¤ê¡¢MBTI¿ÇÃÇ¤¬¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2¡¢½¢³èÀ¸¤Î39.0%¤¬MBTI¿ÇÃÇ¤Î·ë²Ì¤¬¿¦¶ÈÁªÂò¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤È²óÅú
MBTI¿ÇÃÇ¤Î·ë²Ì¤¬¿¦¶ÈÁªÂò¤Ë¡Ö¤È¤Æ¤â±Æ¶Á¤¹¤ë¡×¡Ö¤ä¤ä±Æ¶Á¤¹¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿½¢³èÀ¸¤Ï¹ç·×39.0¡ó¤Ç¤·¤¿¡£½¢¿¦¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê°Õ»×·èÄê¤ËMBTI¤ò»²¹Í¤Ë¤¹¤ë½¢³èÀ¸¤¬4³ä¶á¤¯Â¸ºß¤·¡¢¥¥ã¥ê¥¢´Ñ¤ÎÊÑ²½¤ò¼¨¤¹·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
3¡¢½¢³èÀ¸¤Î26.7%¤¬MBTI¿ÇÃÇ¤Î·ë²Ì¤¬¡Ö½¢³è¤ËÍÍø¡×¤È²óÅú
MBTI¿ÇÃÇ¤Î·ë²Ì¤¬½¢³è¤Ç¡Ö¤È¤Æ¤âÍÍø¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¤ä¤äÍÍø¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿½¢³èÀ¸¤Ï¹ç·×26.7¡ó¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤É¤Á¤é¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¡Ê61.0¡ó¡Ë¤Ç¡¢½¢³èÀ¸¤ÎÂ¿¤¯¤ÏMBTI¤Î¿ÇÃÇ·ë²Ì¤ÇÍÍø¡¦ÉÔÍø¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
4¡¢½¢³èÀ¸¤Î25.6%¤¬ºÎÍÑÃ´Åö¤ËMBTI¥¿¥¤¥×¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤³¤È¤ËÈÝÄêÅª
ºÎÍÑÃ´Åö¤ËMBTI¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬¡Ö¤¢¤Þ¤ê´ò¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¡ÖÁ´¤¯´ò¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿½¢³èÀ¸¤Ï¹ç·×25.6¡ó¤Ç¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¡×¡Ö¤ä¤ä´ò¤·¤¤¡×¤È¹ÎÄêÅª¤ËÂª¤¨¤¿³ä¹ç¤â28.4¡ó¤ª¤ê¡¢ÁÐÊý¤Î¼õ¤±»ß¤áÊý¤¬ÙÉ¹³¤·¤Æ¤¤¤ë·¹¸þ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡MBTI¿ÇÃÇ¤È½¢³è¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤Ë»ê¤Ã¤¿ÇØ·Ê¡¦Ä´ºº³µÍ×
MBTI¿ÇÃÇ¤È¤Ï¡¢¿Í¤ÎÀ³Ê¤ä¹ÔÆ°¥Ñ¥¿ー¥ó¤ò16¼ïÎà¤Î¥¿¥¤¥×¤ËÊ¬Îà¤¹¤ë¿ÇÃÇ¤Ç¤¹¡£
»²¹Í¡§¡ÚMBTI¿ÇÃÇ¡Û16¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î³ä¹ç/ÈæÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥° | ³Æ¥¿¥¤¥×¤ÎÁêÀ¤â(https://reashu.com/16personalities-propotion/)
¶áÇ¯¡¢½¢³èÀ¸¤Ï´ë¶È¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤äÂÔ¶ø¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¹ç¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤â¶¯¤¤´Ø¿´¤ò´ó¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢À³Ê¿ÇÃÇ¥Äー¥ë¤Ç¤¢¤ë¡ÖMBTI¿ÇÃÇ¡×¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¤¢¤Æ¡¢¡ÖMBTI¿ÇÃÇ¤È½¢³è¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥¢¥ó¥±ー¥ÈÆâÍÆ¡Û
- MBTI¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
- MBTI¿ÇÃÇ¤Ï¿®¤Ô¤ç¤¦À¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
- MBTI¿ÇÃÇ¤ò½¢³è¤Î¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤Ë³èÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
- MBTI¿ÇÃÇ¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢¿¦¶ÈÁªÂò¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
- MBTI¿ÇÃÇ¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢½¢³è¤ÇÍÍø¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
- ºÎÍÑÃ´Åö¤Ë¼«Ê¬¤ÎMBTI¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¤é¤É¤¦´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡©
- Æþ¼Ò¸å¡¢¾å»Ê¤ÎMBTI¥¿¥¤¥×¤È¤ÎÁêÀ¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ú¥¢¥ó¥±ー¥È³µÍ×¡Û
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§26Â´¡¦27Â´¤Ç½¢³èÃæ¡¦½¢³è¤ò½ª¤¨¤¿³ØÀ¸
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯09·î16Æü ～ 2025Ç¯09·î17Æü
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Î¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº
Í¸ú²óÅú¿ô¡§200¿Í¡ÊÃËÀ79¿Í¡§½÷À121¿Í¡Ë
¢¡¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì
¡ÊQ1¡ËMBTI¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë³ä¹ç
MBTI¿ÇÃÇ¤ò¡Ö²¿ÅÙ¤â¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê32.0¡ó¡Ë¡Ö1～2²ó¤À¤±¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê41.0¡ó¡Ë¤ÈÅú¤¨¤¿½¢³èÀ¸¤Ï73¡ó¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
7³ä°Ê¾å¤Î½¢³èÀ¸¤¬MBTI¿ÇÃÇ¤òÇ§ÃÎ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊQ2¡ËMBTI¿ÇÃÇ¤Ï¿®¤Ô¤ç¤¦À¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦³ä¹ç
MBTI¿ÇÃÇ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅú¤¨¤¿½¢³èÀ¸¤Î¤¦¤Á¡¢¿®¤Ô¤ç¤¦À¤¬¡ÖÈó¾ï¤Ë¤¢¤ë¡×¡Ê14.0¡ó¡Ë¡Ö¤ä¤ä¤¢¤ë¡×¡Ê39.5¡ó¡Ë¤ÈÅú¤¨¤¿½¢³èÀ¸¤Ï53.5¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
²áÈ¾¿ô¤Î½¢³èÀ¸¤¬MBTI¿ÇÃÇ¤Ë°ìÄê¤Î¿®¤Ô¤ç¤¦À¤ò´¶¤¸¡¢»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊQ3¡ËMBTI¿ÇÃÇ¤ò½¢³è¤Î¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤Ë³èÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë³ä¹ç
MBTI¿ÇÃÇ¤ò½¢³è¤Î¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤â³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê7.6¡ó¡Ë¡Ö¤Û¤È¤ó¤É³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê21.5¡ó¡Ë¡ÖÈ¾Ê¬¤¯¤é¤¤³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê17.4¡ó¡Ë¡Ö¤È¤¤É¤³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê14.5¡ó¡Ë¤ò¹ç·×¤¹¤ë¤È61.0¡ó¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
6³ä°Ê¾å¤Î½¢³èÀ¸¤¬¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤Ë³èÍÑ¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤â³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤Û¤È¤ó¤É³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿29.1¡ó¤Ï¡¢MBTI¿ÇÃÇ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë½¢¿¦³èÆ°¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁØ¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÊQ4¡ËMBTI¿ÇÃÇ¤Î·ë²Ì¤¬¿¦¶ÈÁªÂò¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤È»×¤¦³ä¹ç
MBTI¿ÇÃÇ¤Î·ë²Ì¤Ï¿¦¶ÈÁªÂò¤Ë¡Ö¤È¤Æ¤â±Æ¶Á¤¹¤ë¤È»×¤¦¡×¡Ê9.9¡ó¡Ë¡Ö¤ä¤ä±Æ¶Á¤¹¤ë¤È»×¤¦¡×¡Ê29.1¡ó¡Ë¤ÈÌó4³ä¤¬¹ÎÄêÅª¤Ç¤·¤¿¡£MBTI¿ÇÃÇ¤ò¿¦¶ÈÅ¬À¤ÎÈ½ÃÇºàÎÁ¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤ê±Æ¶Á¤·¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ê22.1¡ó¡Ë¡ÖÁ´¤¯±Æ¶Á¤·¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ê12.2¡ó¡Ë¤ÈÈÝÄêÅª¤ÊÁØ¤âÌó3³äÂ¸ºß¤·¡¢MBTI¿ÇÃÇ¤Î·ë²Ì¤Ç¿¦¶ÈÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½¢³èÀ¸¤Î´Ö¤Ç°Õ¸«¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊQ5¡ËMBTI¿ÇÃÇ¤Î·ë²Ì¤¬½¢³è¤ÇÍÍø¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦³ä¹ç
MBTI¿ÇÃÇ¤Î·ë²Ì¤¬½¢³è¤Ç¡Ö¤È¤Æ¤âÍÍø¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ê6.4¡ó¡Ë¡Ö¤ä¤äÍÍø¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ê20.3¡ó¡Ë¤ÈÅú¤¨¤¿½¢³èÀ¸¤Ï26.7¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ìó4¿Í¤Ë1¿Í¤Î½¢³èÀ¸¤¬¡ÖMBTI¿ÇÃÇ¤ò½¢³è¤ËÍÍø¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤ä¤äÉÔÍø¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ê8.1¡ó¡Ë¡Ö¤È¤Æ¤âÉÔÍø¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ê4.1¡ó¡Ë¤ÈÈÝÄêÅª¤Ê²óÅú¤Ï12.2¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊQ6¡ËºÎÍÑÃ´Åö¤Ë¼«Ê¬¤ÎMBTI¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤È»×¤¦³ä¹ç
ºÎÍÑÃ´Åö¤Ë¼«Ê¬¤ÎMBTI¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¤é¡ÖÁ´¤¯´ò¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ê10.5¡ó¡Ë¡Ö¤¢¤Þ¤ê´ò¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ê15.1¡ó¡Ë¤ÈÅú¤¨¤¿½¢³èÀ¸¤Ï25.6¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢4¿Í¤Ë1¿Í¤Î½¢³èÀ¸¤Ï¡ÖMBTI¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤³¤È¡×¤ËÈÝÄêÅª¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¡×¡Ê8.1¡ó¡Ë¡Ö¤ä¤ä´ò¤·¤¤¡×¡Ê20.3¡ó¡Ë¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê²óÅú¤Ï28.4¡ó¤Ç¡¢ÈÝÄêÇÉ¤È¤Û¤ÜÙÉ¹³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊQ7¡ËÆþ¼Ò¸å¡¢¾å»Ê¤ÎMBTI¥¿¥¤¥×¤È¤ÎÁêÀ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë³ä¹ç
Æþ¼Ò¸å¡¢¾å»Ê¤ÎMBTI¥¿¥¤¥×¤È¤ÎÁêÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×¡Ê23.8¡ó¡Ë¡ÖÁ´¤¯µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×¡Ê17.4¡ó¡Ë¤ÈÅú¤¨¤¿½¢³èÀ¸¤Ï41.2¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤É¤Á¤é¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¡Ê30.8¡ó¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢½¢³èÀ¸¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¾å»Ê¤È¤ÎÁêÀ¤Ë¤ª¤±¤ëMBTI¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡ÁíÉ¾
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢½¢³èÀ¸¤Î61.0¡ó¤¬¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤ËMBTI¿ÇÃÇ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤â¡×¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¡×³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÁØ¤â°ìÄê¿ôÂ¸ºß¤·¡¢MBTI¿ÇÃÇ¤¬½¢³è¤Ë¤ª¤±¤ë¼«¸ÊÍý²ò¤ÎÊä½õ¥Äー¥ë¤È¤·¤Æ¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢MBTI¿ÇÃÇ¤Î·ë²Ì¤¬¿¦¶ÈÁªÂò¤Ë¡Ö±Æ¶Á¤¹¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿½¢³èÀ¸¤Ï39.0¡ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½¢¿¦¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê°Õ»×·èÄê¤ËMBTI¤ò»²¹Í¤Ë¤¹¤ë½¢³èÀ¸¤¬°ìÄê¿ôÂ¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÎÍÑÃ´Åö¤ËMBTI¥¿¥¤¥×¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡Ö´ò¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿½¢³èÀ¸¤Ï25.6¡ó¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤·¤¿¡£4¿Í¤Ë1¿Í¤¬ÈÝÄêÅª¤Ê°õ¾Ý¤òÊú¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢MBTI¿ÇÃÇ¤ò½¢¿¦³èÆ°¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ø¤Î°ãÏÂ´¶¤äÉÔ¿®´¶¤ò»ý¤ÄÁØ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö½¢³è¤ÇÌòÎ©¤Ä¡×¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ë³ØÀ¸¤È¡ÖÌµ´Ø·¸¡×¤È¹Í¤¨¤ë³ØÀ¸¤¬Æó¶Ë²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÎÍÑ¸½¾ì¤ÇMBTI¤ò¼è¤ê°·¤¦ºÝ¤Ë¤Ï¡¢½¢³èÀ¸¤ÎÈ¿±þ¤Ë½½Ê¬ÇÛÎ¸¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¡½¢³èÁí¹ç¸¦µæ½ê¤È¤Ï
½¢³èÀ¸¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤ä°Õ¼±¤ÎÊÑ²½¡¢ºÇ¿·¤Î½¢¿¦³èÆ°»ö¾ð¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÆÈ¼«¤Î¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¡¦¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤ò¹Ô¤¤¡¢Ä´ºº¥ì¥Ýー¥È¤È¤·¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
