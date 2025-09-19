¡Ú¼ýÏ¿ÇÛ¿®¡Û2025Ç¯(ÎáÏÂ7Ç¯)9·î ÆüËÜÊÛ¸î»ÎÏ¢¹ç²ñ AIÀïÎ¬¥ïー¥¥ó¥°¥°¥ëー¥×È¯É½ÊÛ¸î»Î¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸À®AI¤ÎÍø³èÍÑÅù¤Ë´Ø¤¹¤ëÃí°Õ»ö¹à ¥Ý¥¤¥ó¥È&¼ÂÁ©ÅªÂÐºö²òÀâ¥»¥ß¥Êー
¡ÖË¡¤È¤¹¤Ù¤Æ¤Î³èÆ°¤Î³Àº¬¤ò¤Ê¤¯¤¹¡×¤ò¥Ñー¥Ñ¥¹¤Ë·Ç¤²¤ëGVA TECH³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»³ËÜ ½Ó¡¡Åì¾Ú¾å¾ì ¾Ú·ô¥³ー¥É 298A¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¡ÖÊÛ¸î»Î¤Î¤¿¤á¤ÎÀ¸À®AI¼ÂÁ©¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£(https://olga-legal.com/13130/)¡×¤¬¡Ú¼ýÏ¿ÇÛ¿®¡Û¡ÖÊÛ¸î»Î¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸À®AI¤ÎÍø³èÍÑÅù¤Ë´Ø¤¹¤ëÃí°Õ»ö¹à ¥Ý¥¤¥ó¥È&¼ÂÁ©ÅªÂÐºö²òÀâ¥»¥ß¥Êー¡×¤òÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ÊÊÛ¸î»Î¸ÂÄê¡Ë¡£
¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊÛ¸î»Î¤ÎÊý¡¹¤Ë¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó²þ¤á¤Æ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤È¤·¤Æ¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://olga-legal.com/seminar/ai-law-compliance-20250919/)¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§ÊÛ¸î»Î¤Î¤¿¤á¤ÎÀ¸À®AI¼ÂÁ©¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ø¤Î»²²Ã¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.facebook.com/groups/661769050027507/)¡ÊÌµÎÁ¡Ë
³«ºÅÆâÍÆ
ÆüËÜÊÛ¸î»ÎÏ¢¹ç²ñ¡¡AIÀïÎ¬¥ïー¥¥ó¥°¥°¥ëー¥×¤è¤ê¡ÖÊÛ¸î»Î¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸À®AI¤ÎÍø³èÍÑÅù¤Ë´Ø¤¹¤ëÃí°Õ»ö¹à～Å¬ÀÚ¤ÊÍø³èÍÑ¤Ë¸þ¤±¤¿5¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÃí°Õ»ö¹à¤Ë¤Ï¡ÖÆüÊÛÏ¢¤È¤·¤Æ¤Î¸ø¼°¤Ê¸«²ò¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢À¸À®AI¤ÎÍø³èÍÑ¤Ë´Ø¤·¤Æ¾ÜºÙ¤«¤Ä¶ñÂÎÅª¤Êµ½Ò¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¤³¤ì°Ê¾å¸ø¼°¤Ë¶á¤¤»Ø¿Ë¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¤â¡¢É¬¤ºÍÞ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤»ñÎÁ¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ÊÛ¸î»Î¤Ë¤è¤ëAI³èÍÑ¤È¤¤¤¦»öÊÁ¤ÎÀ¼Á¾å¡¢ËÜ»ñÎÁ¤Ï°ìÄê¤Î¥Ü¥ê¥åー¥à¤¬¤¢¤ë¤È¤È¤â¤ËÆÉ¤ßÊý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÆñ²ò¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿AIÆÃÍ¤ÎÍÑ¸ì¤âÂ¿¤¯¡¢ÁÇÁá¤¯¡¦Àµ¤·¤¯Íý²ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤Ç¤³¤Î¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢GVA TECH³ô¼°²ñ¼Ò ¼èÄùÌòCLO¹¯½áÀÙÊÛ¸î»Î¤È¡¢ÀèÆü¡Ö·ë¶É¡¢²¿¤Ë¡¦¤É¤¦»È¤¦¤Î¡© 1»þ´Ö¤ÇÊ¬¤«¤ë¡ªÊÛ¸î»Î¤Î¤¿¤á¤ÎÀ¸À®AIÄ¶ÆþÌç¥»¥ß¥Êー¡×¤Î¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¡¢ÊÛ¸î»Î¸þ¤±¤ËAI³èÍÑ¤ÎYouTube¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¿·°æÎè±ûÆàÊÛ¸î»Î¤¬¡¢Ãí°Õ»ö¹à¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ãí°Õ»ö¹à¤ò¤¿¤ÀÎ®¤·¸«¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¢AI¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¾å¤Ç¤Î¼ÂÁ©Åª¤ÊÂÐºö¤â²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
Ãí°Õ»ö¹à¤Ï¡ÖËÜ½ñ¤Ï²ñ°÷¸Â¤ê¤Î»ñÎÁ¤Ç¤¹¡£²ñ°÷³°¤Ø¤Î¸òÉÕ¡¢ÇÛÉÛµÚ¤ÓÅ¾Á÷Åù¤Ï¤ª¹µ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢º£²ó¤ÏÊÛ¸î»Î¸ÂÄê¤ÎÀ¸À®AI¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£»²²Ã¼Ô¸ÂÄê¤Ç¤Î¥»¥ß¥Êー¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ÂÄê¥»¥ß¥Êー¤À¤«¤é¤³¤½¤ªÏÃ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢AI¤ò»È¤¤»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÊý¤«¤é¡¢ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¯¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
À¸À®AI»þÂå¤ËÈ÷¤¨¤ë¡¢ÊÛ¸î»Î¤Î¤¿¤á¤ÎÀ¸À®AI¼ÂÁ©¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.facebook.com/groups/661769050027507/)
³«ºÅ³µÍ×
Æü»þ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2025Ç¯9·î19Æü(¶â) ÇÛ¿®³«»Ï¡¡¢¨»þ´ÖÌ¤Äê
¼çºÅ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§GVA TECH³ô¼°²ñ¼Ò
»²²ÃÊýË¡¡¡¡¡¡§£±.Facebook¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÊÊÛ¸î»Î¤Î¤¿¤á¤ÎÀ¸À®AI¼ÂÁ©¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£(https://www.facebook.com/groups/661769050027507/)¡Ë¤Ë¤´»²²Ã
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£².9·î19Æü¤è¤êÆ°²è¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£Æâ¤Î¡ÖÃíÌÜ¥³¥ó¥Æ¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ä¡×¤ËµºÜ¤Î¿½¹þ¥Õ¥©ー¥à¤«¤éÆþÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ãí°Õ»ö¹à¡¡¡¡¡§É¬¤º1Ì¾¤º¤Ä¸ÄÊÌ¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅÊýË¡¡¡¡¡¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
¢§¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ø¤Î¤´»²²Ã¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.facebook.com/groups/661769050027507/)¡ÊÌµÎÁ¡Ë
´ØÏ¢¾ðÊó
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ýー¥È¡ÛÂè1²ó¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¸ì¤é¤ì¤¿ÆâÍÆ¤Ï¤³¤Á¤é(https://olga-legal.com/column/uncategorized/ai-practice-community-for-lawyers-20250708/)
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ýー¥È¡ÛÂè2²ó¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¸ì¤é¤ì¤¿ÆâÍÆ¤Ï¤³¤Á¤é(https://olga-legal.com/13563/)
¡Ú¥¢ー¥«¥¤¥ÖÆ°²è¡Û¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÙ¶¯²ñ¥¢ー¥«¥¤¥ÖÆ°²è¤Ï¤³¤Á¤é(https://olga-legal.com/seminar/ai-practice-community-for-lawyers-20250526/)
¡Ú¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¾ÜºÙ¡Û ÊÛ¸î»Î¤Î¤¿¤á¤ÎÀ¸À®AI¼ÂÁ©¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://olga-legal.com/12221/)
¡Ú¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¾ÜºÙ¡ÛÁÏÀß¤«¤é3¤«·î¼å¤Ç¡¢»²²ÃÊÛ¸î»Î500Ì¾¤òÆÍÇË¡ª¤Ï¤³¤Á¤é(https://olga-legal.com/13130/)
¢£GVA TECH³ô¼°²ñ¼Ò ²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§GVA TECH³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»³ËÜ ½Ó
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÂå¡¹ÌÚ3-37-5 2³¬
ÀßÎ©Æü¡§2017Ç¯1·î4Æü
»ñËÜ¶â¡§409É´Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥êー¥¬¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡
URL¡§https://gvatech.co.jp/