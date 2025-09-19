´Ä¶¥Ó¥¸¥Í¥¹¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹³«ºÅ¡¡ÇÓ½ÐÎÌ¼è°úÀ©ÅÙ¤äISSB¾ðÊó³«¼¨¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤òµá¤á¡¢Â¿¿ô¤Î»²²Ã¼Ô¤¬Ä°¹Ö
³ô¼°²ñ¼ÒÀëÅÁ²ñµÄ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹â¶¶ ÃÒºÈ¡Ë¤Ï9·î10Æü¡¢¡Ö´Ä¶¥Ó¥¸¥Í¥¹¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡¡´Ä¶·Ð±Ä2026Ç¯ÌäÂê¡¡CO2ÇÓ½ÐÎÌ¼è°úÀ©ÅÙµÁÌ³²½¤ÈISSB¤Ë¤è¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤Î³«¼¨µÁÌ³²½¤Ë¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤ë¤«¡×¤òÅìµþ¡¦ÆîÀÄ»³¤ÎÀëÅÁ²ñµÄËÜ¼Ò¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯ÅÙ¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ëGX-ETS¡ÊCO2ÇÓ½ÐÎÌ¼è°úÀ©ÅÙµÁÌ³²½¡Ë¤äISSB¾ðÊó³«¼¨¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ëÊý¤¬Â¿¿ô»²²Ã¤·¡¢À¹¶·¤Î¤¦¤Á¤Ë³«Ëë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£³«»Ï¤¬Ç÷¤ëGX¡¾ETS¡ÊCO2ÇÓ½ÐÎÌ¼è°úÀ©ÅÙ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤¬ÅÐÃÅ¤·À©ÅÙ¤ò¾ÜºÙ¤Ë²òÀâ
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ´ÂÎ¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ç¤ï¤»·×376¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÆü¤Ï¡¢2026Ç¯ÅÙ¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ëGX¡¾ETS¡ÊCO2ÇÓ½ÐÎÌ¼è°úÀ©ÅÙ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·ÐºÑ»º¶È¾Ê GX¥°¥ëー¥× ´Ä¶À¯ºö²Ý/´Ä¶·ÐºÑ¼¼¤ÎºØÆ£Âçµ¤»á¤¬¾ÜºÙ¤Ë²òÀâ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ISSB¾ðÊó³«¼¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´Ø¿´¤Î¹â¤¤¡ÖÂè»°¼ÔÊÝ¾Ú¼èÆÀ¡×¤Î½ÅÍ×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥½¥³¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥µー¥Æ¥£¥Õ¥£¥±ー¥·¥ç¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÌîÂ¼Í´¸ã»á¤¬¹Ö±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£´Ø¿´¤Î¹â¤¤ÏÃÂê¤È¤¢¤Ã¤Æ»²²Ã¼Ô¤Ï¿¼¤¯Ê¹¤Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë·Ð±Ä¤Î´ë¶È»öÎã¤È¤·¤ÆÆüËÜ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É ¥½ー¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÉôÉôÄ¹/°ì¶¶Âç³Ø¡¡Èó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¤ÎËÒÍÛ»Ò »á¤¬ÅÐÃÅ¡£ÃíÌÜ´ë¶È¤Î¥ー¥Ñー¥½¥ó¤«¤éÄ¾ÀÜÏÃ¤¬Ê¹¤±¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤¢¤ê¡¢»²²Ã¼Ô¤«¤é¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Á´¹Ö±é½ªÎ»¸å¡¢Ì¾»É¸ò´¹¡¦¸òÎ®²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì»²²Ã¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ï¾ðÊó¸ò´¹¤ä¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¼ç¤Ê¹Ö±é¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
¡Ö²æ¤¬¹ñ¤Î£Ç£ØÀ¯ºö¤ÈÇÓ½ÐÎÌ¼è°úÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×
·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡¡
GX¥°¥ëー¥×¡¡´Ä¶À¯ºö²Ý/´Ä¶·ÐºÑ¼¼¡¡·¸Ä¹
ºØÆ£Âçµ¤ »á
¡Ö2026Ç¯ÌäÂê¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë2030Ç¯¤Î³³～ÅÅÎÏÃ¦ÃºÁÇ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿´Ä¶·Ð±Ä～¡×
³ô¼°²ñ¼ÒJERA Cross
¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°ËÜÉô Vice president
¿·Ã« ¸¬ÂÀ »á
¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡õ¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡×
ÆüËÜ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡¡
¥½ー¥·¥ã¥ë ¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÉô¡¡ÉôÄ¹¡¡¡¿¡¡°ì¶¶Âç³Ø¡¡Èó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¡¡
ËÒ¡¡ÍÛ»Ò »á
¡ÖISSB³«¼¨¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¡～Âè»°¼ÔÊÝ¾Ú¼èÆÀ¤Î½ÅÍ×À～¡×
¥½¥³¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥µー¥Æ¥£¥Õ¥£¥±ー¥·¥ç¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
¥¢¥·¥å¥¢¥é¥ó¥¹ÉôÌç ¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥ãー
ÌîÂ¼ Í´¸ã »á
¡Ö¶È³¦½é¡Ø¹â°µ & Äã°µ¸þ¤± DC¥ê¥ó¥¯¥â¥¸¥åー¥ë¼°ÃßÅÅ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡Ù¡×
Sigenergy Japan³ô¼°²ñ¼Ò
¥·¥Ë¥¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー
¶â ¥æ¥í¥ó »á
¡Ö¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÈÀ¤³¦¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¦´Ä¶´íµ¡¡§ÆüËÜ¤Î¿ÊÏ©¤Ï¡©¡¡ICEF2025¤Î¸«½ê¡×
¸µ¹ñºÝ¥¨¥Í¥ë¥®ーµ¡´Ø¡ÊIEA¡Ë»öÌ³¶ÉÄ¹
ICEF±¿±Ä°Ñ°÷²ñ°Ñ°÷Ä¹
ÅÄÃæ ¿ÃË¡¡»á
´Ä¶¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬¡¢Ã¦ÃºÁÇ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´Ä¶·Ð±Ä¤«¤é¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡¢PPA¡¢·ÏÅýÍÑÃßÅÅÃÓ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥Æー¥Þ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë´Ä¶¥¤¥Ù¥ó¥È¡£Ëè²óÃíÌÜ¤Î¥ー¥Ñー¥½¥ó¤ò¾·¤¡¢¶È³¦Æ°¸þ¤«¤éÀ©ÅÙÀß·×¡¢ºÇ¿·µ»½Ñ¡¢À¤³¦¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¯¥Ç¥£ー¥×¤Ê¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ä¶¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.kankyo-business.jp/)
