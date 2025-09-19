¥Ï¥Î¥¤¹©²ÊÂç³Ø¤È¥¢¥¤¥Ç¥à¶¨Æ±¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤ª¤±¤ë¶¨Äê¤òºÆÄù·ë-¥Ï¥Î¥¤¹©²ÊÂç¤Ç¤Î8²óÌÜ¤ÎÄ´°õ¼°¤ò³«ºÅ-
Áí¹ç¿Íºà¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥Ç¥à¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§³ñ»³ Î¼¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥¢¥¤¥Ç¥à¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ï¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÎÍý¹©·ÏÂç³ØºÇ¹â°Ì¤Ç¤¢¤ë¥Ï¥Î¥¤¹©²ÊÂç³Ø¡ÊHanoi University of Science and Technology¡§HUST,Vietnam¡Ë¤È2018Ç¯¤è¤ê¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¶¨Æ±¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¤òºÆÄù·ë¤·¡¢8²óÌÜ¤ÎÄ´°õ¼°¤ò¥Ï¥Î¥¤¹©²ÊÂç¤Ë¤Æ¼¹¤ê¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¶¨Æ±¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Ç½¢¶È¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¹¥¥ë¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤¿¿Íºà¤ò°éÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹ÖºÂ¤Ç¤¹¡£2018Ç¯8·î¤è¤ê³«»Ï¤·¤¿Ç¯´Ö500»þ´Ö¡ß2Ç¯´Ö¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î½¢¶È¤ò´õË¾¤¹¤ë3Ç¯À¸¡¦4Ç¯À¸¡Ê¤¤¤º¤ì¤â³Ø»Î²ÝÄø¡Ë¡¦5Ç¯À¸¡Ê¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢²ÝÄø¡Ë¤¬ÂÐ¾Ý¡£½éµé¥ì¥Ù¥ë¡ÊN5¡¦N4¡Ë¤ÎÆüËÜ¸ì¶µ°é¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢2Ç¯ÌÜ¤Ë¤ÏN3¥ì¥Ù¥ë¤ÎÅþÃ£¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¸ì¤Î½¤ÆÀ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Êー¤äÆüËÜÊ¸²½¤ÎÍý²ò¸þ¾å¤ò¿Þ¤ê¡¢½¢¶È¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÍ×·ï¤ò³Ø¤Öµ¡²ñ¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´ë¶È¤Î¿ÍºàÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹¥×¥í¥°¥é¥à¼õ¹ÖÀ¸¤Ë¤ÏÆüËÜ´ë¶È¤Ø¤ÎÍèÆü¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×¤ò¼Â»Ü¡£2025Ç¯¤Ï·×16Ì¾¤Î¥Ï¥Î¥¤¹©²ÊÂç³ØÀ¸¤¬¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×¤Ë»²²Ã¡£³ØÀ¸Ã£¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¸þ¾å¤òÁÀ¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢³ØÀ¸¡¦´ë¶ÈÁÐÊý¤ÎÍý²òÂ¥¿Ê¤Îµ¡²ñÁÏ½Ð¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯8·î¤Þ¤Ç¤Ë¥×¥í¥°¥é¥à¤ò½¤Î»¤·¤¿³ØÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢±ä¤Ù80Ì¾¤Î³ØÀ¸¤¬ÆüËÜ´ë¶È¤è¤êÆâÄê¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÄ´°õ¼°¤Ï¡¢Âè8´üÀ¸¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¡¢º£¸å2Ç¯´Ö¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Äù·ëÆü¡§2025Ç¯9·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡ÚÄ´°õ¡§¥Ï¥Î¥¤¹©²ÊÂç³Ø Éû³ØÄ¹¡¡Huynh Dang Chinh¡Ê¥Õ¥£¥ó¡¦¥À¥ó¡¦¥Á¥ó¡ËÍÍ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥Ç¥à ¼èÄùÌòÉôÄ¹¡¡·ª¸¶·ò¼£¡Û
¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ê¤É¤Î¹âÅÙ¿Íºà¤«¤éÆÃÄêµ»Ç½¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×¤Þ¤Ç³°¹ñ¿Í¸ÛÍÑ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¤Ë¤è¤ëóòó÷¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¼ÒÆâ¤Ë³°¹ñ¿ÍÀìÇ¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÇÛÃÖ¤·¡¢Êì¹ñ¸ì¤Ç¤Î¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2018 Ç¯8 ·î¤è¤ê¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÎÍý¹©·ÏÂç³ØºÇ¹â°Ì¤Ç¤¢¤ë¥Ï¥Î¥¤¹©²ÊÂç³Ø¡ÊHanoi University of Science and Technology¡Ë¤È¤Î¶¨Æ±¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¹ÖºÂ¤ò³«Àß¡£ÆüËÜ´ë¶È¤Ç½¢¶È¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÆüËÜ¸ì¶µ°é¤äÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Êー¤ÎÍý²òÂ¥¿Ê¤ò¿Þ¤ê¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Ø¤Î½¢¶È¤òÌÜ»Ø¤¹³ØÀ¸¤È¡¢ºÎÍÑ¤·¤¿¤¤´ë¶È¤ò¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¹¤ëÌÌÀÜ²ñ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´ë²è¡¦±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2019Ç¯5·î¤è¤êÆÃÄêµ»Ç½¤Î¡ÈÅÐÏ¿»Ù±çµ¡´Ø¡É¤È¤·¤Æ³°¹ñ¿Íºà¤Î¤´¾Ò²ð¤«¤é¿½ÀÁ½ñÎà´Ø·¸¤Î¥µ¥Ýー¥È¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤Ë·¸¤ë»Ù±ç¤Î¼Â»Ü¤Þ¤Ç¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡ÅÐÏ¿»Ù±çµ¡´ØÅÐÏ¿ÈÖ¹æ 19ÅÐ-000325