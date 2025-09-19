¡ÚÆàÎÉ¶âµû¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡Û¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¹±Îã¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÍÅ²øÉ´¶âµûÌë¹Ô 2025¡×º£Ç¯¤â³«ºÅ¡ªÍÅ²ø¶âµû¤òÃµ¤·¤Æ¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¡¢Éõ°õÃ£À®¤Ç¸ÂÄê¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¿ÊÄè¡£
¿åÂ²´Û¤Ê¤Éµû¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò UWS ENTERTAINMENT¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§µÜß·²í¶µ¡¢°Ê²¼ UWS¡Ë¤Ï¡¢ÆàÎÉ¸©ÆàÎÉ»Ô¤ÎÊ£¹ç¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¥ß¡¦¥Êー¥é¡×¤Ë¤Æ±¿±ÄÃæ¤ÎÆüËÜºÇÂçµé¤Î¶âµû¥¨¥ó¥¿¥á¡¦¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à¶õ´Ö¡ÖNARA KINGYO MUSEUM (ÆàÎÉ¶âµû¥ß¥åー¥¸¥¢¥à)¡×¤Ë¤Æ¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¹±Îã¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¡ÖÍÅ²øÉ´¶âµûÌë¹Ô 2025¡×¤òº£Ç¯¤â³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¡ÖÍÅ²øÉ´¶âµûÌë¹Ô 2025¡× ³µÍ×
É´µ´Ìë¹Ô¤Ï¸µÍè¡¢µ´¤äÍÅ²ø¤¬ÌëÃæ¤ËÎó¤òÀ®¤·¤Æ×Ñ×Ë¤¹¤ë¤µ¤Þ¤ò»Ø¤¹¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£ÆàÎÉ¶âµû¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÈ¯ÁÛ¤ò¿ôÂ¿¤¯¤Î¶âµûÅ¸¼¨¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¡¢ÍÎ¼°¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Ç¤âÆüËÜÅª¤Ê¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¤ª¤É¤í¤ª¤É¤í¤·¤¤¶âµû¤ÎÉ´µ´Ìë¹Ô¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Çº£Ç¯¤â´ë²èÅ¸¼¨¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£´ÛÆâÁ´ÂÎ¤ÏÇß¤ÎÂ¤²Ö¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Èà´ß²Ö¤È¥¹¥¹¥¤ò²Ã¤¨¡¢¤Ò¤ÈÂÀè¤Ë½©¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¶õ´Ö¤ËÀ°¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Ê»¤»¤Æ²óÍ·ÂÎ¸³¤ò¹â¤á¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤â¼Â»Ü¤·¡¢½ä¤Ã¤Æ½¸¤á¤ëÂÎ¸³¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
[ ¿åË¢´ã ¢ª ¿åË½Áö ]
[ ÄºÅ·´ã ¢ª ´ã¤È¤Ð¤·¤ó ]
[ ½ÐÌÜ¶â ¢ª Å·´ãÄÌ ]
[ Çò¤é¤ó¤Á¤å¤¦ ¢ª ¤·¤í¤Þ¤ê ]
¡Ú ¼ÂºÝ¤ÎÅ¸¼¨¤ÎÍÍ»Ò ¡Û
¡Ú ÍÅ²ø¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¡ÖÉ´¶âµûÉõ°õµ¡× ¡Û
ÍÅ²ø¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¡ÖÉ´¶âµûÉõ°õµ¡×¤Ï¡¢´ÛÆâ¤ÎÍÅ²ø¶âµû¤òÃµ¤·¤Ê¤¬¤é¥¹¥¿¥ó¥×¤ò4¥«½ê¤Ç½¸¤á¡¢¼õÉÕ¤ÇÄó¼¨¤¹¤ë¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡ÖÉõ°õ¡×¥¹¥¿¥ó¥×¤ò²¡¤·¤ÆÃ£À®¤È¤Ê¤ëÂÎ¸³·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¹¡£»²²ÃÈñ¤Ï1²ó500±ß¤Ç¡¢¶âµû¤¹¤¯¤¤ÂÎ¸³¤È¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Ï9·î20Æü¤«¤é10·î1Æü¤¬¥¢¥¯¥ê¥ë¡Ö¥¥ó¥®¥ç¥ë¥Àー¡ÊÍÅ²øver.¡Ë¡×¡¢10·î2Æü°Ê¹ß¤Ï´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤ò¥é¥ó¥À¥àÇÛÉÛ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£NARA KINGYO MUSEUM(ÆàÎÉ¶âµû¥ß¥åー¥¸¥¢¥à)³µÍ×
³« ´Û »þ ´Ö¡§10¡§00～18¡§00¡ÊºÇ½ªÆþ¾ì17¡§30¡Ë
ÎÁ ¶â¡§Âç¿Í¡§1300±ß¡ÊÃæ³ØÀ¸°Ê¾å¡Ë¡¿¾®¿Í¡§800±ß¡Ê¾®³ØÀ¸¡Ë¢¨3ºÐ°Ê²¼¤ÏÌµÎÁ¡£
Å¸ ¼¨ ¿ô¡§¹ñÆâ¶þ»Ø 40¼ï 3000É¤ ¤Î¶âµû¤ò´Ñ¾Þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¾ì¡¡¡¡¡¡½ê¡§ÆàÎÉ¸©ÆàÎÉ»ÔÆó¾òÂçÏ©Æî1¡¾3¡¾1¥ß¡¦¥Êー¥é4F
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://kingyomuseum.com/
¢£¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒUWS ENTERTAINMENT¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê Web¥µ¥¤¥È https://www.uws.jp/¡Ë
²ñ ¼Ò Ì¾ ¡§³ô¼°²ñ¼ÒUWS ENTERTAINMENT
½ê ºß ÃÏ ¡§¢©135-0091 ÅìµþÅÔ¹Á¶èÂæ¾ì°ìÃúÌÜ7ÈÖ£±¹æ ¥¢¥¯¥¢¥·¥Æ¥£¤ªÂæ¾ì£³³¬
Âå É½ ¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò µÜß·²í¶µ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä¡¢¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à¤ÎÀ©ºî¡¦Å¸¼¨¡¦¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡¢¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à¤Î¥êー¥¹¡¦¥ì¥ó¥¿¥ë