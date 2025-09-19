¡Ú´ôÉì¸©ÇòÀîÂ¼¡ÛÀ¤³¦°ä»ºÇòÀî¶¿¤Ë¿·¤¿¤Ê¼«Á³³Ø¹»·¿³ØÆ¸ ¡È¤ä¤Þ¤Î³ØÆ¸¤Æ¤é¤¹¤³¡É Àµ¿¦°÷£³Ì¾¤ÎºÎÍÑ¤ò³«»Ï¡¡10·î20Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀâÌÀ²ñ¤ò¼Â»Ü
¡¡´ôÉì¸©ÇòÀîÂ¼¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯½Õ¤Ë¿·¤¿¤Ê³ØÆ¸ÊÝ°é¡Ö¤ä¤Þ¤Î³ØÆ¸ ¤Æ¤é¤¹¤³¡ÊTerrasco¡Ë¡×¤ò³«Àß¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢³ØÆ¸»ØÆ³°÷3Ì¾¤ÎºÎÍÑÊç½¸¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢10·î20Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀâÌÀ²ñ¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊÊç½¸³µÍ×¡¦±þÊç¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é(https://www.toyotashirakawago.com/) ▶︎ https://www.toyotashirakawago.com/¡Ë¡¡
Â¼Î©ÇòÀî¶¿³Ø±à¤ÏÂ¿¤¯¤Î¼ø¶È¤Ë½»Ì±¤¬´Ø¤ï¤ëÀè¿Ê¹»¤È¤·¤Æ¤âÍÌ¾¤Ç¤¹¡£
¡¡³«Àß¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢NPOË¡¿Í ÇòÀî¶¿¼«Á³¶¦À¸¥Õ¥©ー¥é¥à¡ÊÍý»öÄ¹¡§ÅÄÃæ ÂÙ¡Ë¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¥È¥è¥¿ÇòÀî¶¿¼«Á³ÕÜ¹»¤ÎÃÎ¸«¤òÀ¸¤«¤·¤¿¼«Á³³Ø¹»·¿¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Ç±¿±Ä¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¡ÈÀ¸¤¤ëÎÏ¡É¤ò°é¤ß¡¢Â¼¤ÎÊë¤é¤·¤Ëº¬¤¶¤·¤¿Ë¤«¤Ê¸¶ÂÎ¸³¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Âç¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ÇòÀîÂ¼¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë¿·¤¿¤Ê³Ø¤Ó¤Î¾ì¤ò¶¦¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¿Íºà¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñ¶µ°é¤äÌî³°ÂÎ¸³¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ëÊý¡¢¤Þ¤¿¡¢ÇòÀî¶¿¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÆ¯¤¤¿¤¤Êý¤Î¤´±þÊç¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÇØ·Ê¡Û
― °é¤ß¤Î¶¿¡¦ÇòÀîÂ¼¤¬¸«¿ø¤¨¤ëÌ¤Íè¤È¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤È¤Ë¸«¼é¤é¤ì¤Æ°é¤Ä¡×´Ä¶¤Å¤¯¤ê
¡¡´ôÉì¸©ÇòÀîÂ¼¤ÏÀ¤³¦Ê¸²½°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿ÇòÀî¶¿¹ç¾¸Â¤¤ê½¸Íî¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢Ë¤«¤Ê¼«Á³¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¿Í¸ýÌó1,500¿Í¤Î¾®¤µ¤ÊÂ¼¤Ç¤¹¡£¹â¹»¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Â¿¤¯¤Î»Ò¤É¤â¤¬Â¼³°¤Ø¿Ê³Ø¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤éÂ¼¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤È¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë»Ä¤·¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â½»¤ßÂ³¤±¤¿¤¤¡×¤È»×¤¨¤ë´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¤Õ¤ë¤µ¤È¶µ°é¤äÃÏ°è¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò°é¤à¼èÁÈ¤ß¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢µÁÌ³¶µ°é³Ø¹»¤Ç¤¢¤ëÂ¼Î©ÇòÀî¶¿³Ø±à¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¼ø¶È¤Ë½»Ì±¤¬´Ø¤ï¤ëÀè¿Ê¹»¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤ÎÁý²Ã¤ä´Ñ¸÷¶È¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÃÏ°èÆÃÀ¤«¤é¡¢ÅÚÆü¶ÐÌ³¤Î²ÈÄí¤âÂ¿¤¯¡¢³ØÆ¸ÊÝ°é¤Ø¤Î¥Ëー¥º¤¬Ç¯¡¹¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÝ¸î¼Ô¤¬°Â¿´¤·¤ÆÆ¯¤±¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤â¡¢º£²ó¤Î¿·Àß¤ÎÂç¤¤ÊÌÜÅª¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¼«Á³¤äÃÏ°èÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢Í·¤Ó¡¦Ä©Àï¡¦¼ºÇÔ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬°é¤Ä´Ä¶¤ò¡ÖÊü²Ý¸å¤Î¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¡×¤È¤·¤ÆÀ°¤¨¤¿¤¤--¡£¤½¤Î»×¤¤¤«¤é¡¢¡Ö¼«Á³³Ø¹»·¿³ØÆ¸¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¹½ÁÛ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¿·Àß¤µ¤ì¤ë³ØÆ¸¤Î³µÍ×¤ÈÆÃÄ¹¡Û
¡¡¡Ö¤ä¤Þ¤Î³ØÆ¸ ¤Æ¤é¤¹¤³¡ÊTerrasco¡Ë¡×¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤òÍÂ¤«¤ë¾ì½ê¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÇòÀîÂ¼¤Î¼«Á³¤äÀ¸³èÊ¸²½¤ò³è¤«¤·¤¿¡È¶µ²Ê½ñ¤Ë¤Ê¤¤³Ø¤Ó¡É¤ò½Å»ë¤·¤Þ¤¹¡£±¿±Ä¤Ï¼«Á³ÂÎ¸³¶µ°é¤ò20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿NPOË¡¿ÍÇòÀî¶¿¼«Á³¶¦À¸¥Õ¥©ー¥é¥à¤¬Ã´¤¤¡¢¥È¥è¥¿ÇòÀî¶¿¼«Á³ÕÜ¹»¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿ÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¤¿¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤òÆ³Æþ¡£³Ø¹»¶µ°é¤Ç¤ÏÆÀ¤¬¤¿¤¤¡Ö¸¶ÂÎ¸³¤Î¾ì¡×¤È¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¡ÈÀ¸¤¤ëÎÏ¡É¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
³ØÆ¸¤Î³µÍ×
Ì¾¡¡¾Î¡§¤ä¤Þ¤Î³ØÆ¸ ¤Æ¤é¤¹¤³¡ÊTerrasco¡Ë
ÂÐ¡¡¾Ý¡§ÇòÀîÂ¼Î© ÇòÀî¶¿³Ø±à¡Ê1～6Ç¯À¸¡Ë
¼Â»ÜÆü¡§Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ò½ü¤¯ÄÌÇ¯
±¿¡¡±Ä¡§NPOË¡¿ÍÇòÀî¶¿¼«Á³¶¦À¸¥Õ¥©ー¥é¥à¡Ê¥È¥è¥¿ÇòÀî¶¿¼«Á³ÕÜ¹»¤ò±¿±Ä¡Ë
Ì¾¾Î¤Ë¤³¤á¤¿ÁÛ¤¤¡§
¡Ö¤Æ¤é¤¹¤³¡×¤Ï¡¢ÇòÀîÂ¼¤ÎÊý¸À¤Ç¡È¥¥Ä¥Ä¥¡É¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
¿¹¤Ë¶Á¤¯¥¥Ä¥Ä¥¤Î²»¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤¬ÃÏ°è¤Ë¶Á¤¡¢¤ä¤¬¤ÆÃÏ°è¤ÎÌ¤Íè¤ò¾È¤é¤¹¸÷¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤--¤½¤ó¤Ê´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ç¤Ê³Ø¤Ó¡¦³èÆ°ÆâÍÆ
À²¤ì¤¿Æü¤ÏÎ¤»³¤Ç¤Î³°Í·¤Ó¡¢±«¤ÎÆü¤Ï¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ê¤É¤ÎÁÏºî³èÆ°¤äÆÉ½ñ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£¼ÂÂÎ¸³¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢²Ð¤ä¿ÏÊª¤â°·¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¥ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿ÂÎ¸³³èÆ°¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë¡Ã»³¤ÎÃæ¤Ç¤Î¥½¥êÍ·¤Ó¤äÄ´ÍýÂÎ¸³
¢¥ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿ÂÎ¸³³èÆ°¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë¡Ã³Ú¤·¤¤Ãç´Ö¤ÈË¤«¤Ê»þ´Ö¤ò
¡Ú¸ÛÍÑ¤Î¿·¤·¤¤¤«¤¿¤Á¡Û
― ¼«Á³ÕÜ¹»¤È¤Î¡Ö·óÌ³·¿¸ÛÍÑ¡×¤Ç¡¢°Ü½»¡¦Äê½»¤ò¸½¼Â¤Ë
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¤ÎºÎÍÑ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö·óÌ³·¿¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤Æ¯¤Êý¤ÇÀµ¿¦°÷¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£³ØÆ¸»ØÆ³°÷¤òÃæ¿´¤È¤·¤Æ¡¢¥È¥è¥¿ÇòÀî¶¿¼«Á³ÕÜ¹»¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ÆüÃæ¤Î¥È¥è¥¿ÇòÀî¶¿¼«Á³ÕÜ¹»¤Î¶ÐÌ³¤Ç¤Ï¡¢Â¼³°¤«¤éË¬¤ì¤ë»Ò¤É¤â¤ä¿Æ»Ò¤È´Ø¤ï¤ê¡¢¼«Á³ÂÎ¸³¶µ°é¤ä¥¨¥³¥Ä¥¢ー¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤Îµ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶µ°é¤È¼«Á³ÂÎ¸³¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¤Íè¤ò°é¤àÂç¤¤Ê¤ä¤ê¤¬¤¤¡¡¤Î¤¢¤ë»Å»ö¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¡Ö·óÌ³·¿¸ÛÍÑ¡×¤Ï¡¢ÇòÀîÂ¼Âè2¼¡Áí¹çÀïÎ¬¤Î´ðËÜÍýÇ°¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â½»¤ßÂ³¤±¤¿¤¤Â¼¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤ÊÃÏ°è¤Å¤¯¤êÀïÎ¬¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
▶ÃÏ°è¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¡¦¥È¥è¥¿ÇòÀî¶¿¼«Á³ÕÜ¹»¤Ç¤Î¤·¤´¤È ¾Ò²ð(https://www.vill.shirakawa.lg.jp/hidanichi/kurosakake/index.html)¡Ê³°Éô¥ê¥ó¥¯¡§ÇòÀîÂ¼HP¡Ë
¡¡https://www.vill.shirakawa.lg.jp/hidanichi/kurosakake/index.html
¢¥¿¦¾ì´Ä¶¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë¡ÃË¤«¤Ê¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¿¦¾ì¤Ç¤¹
¢¥¿¦¾ì´Ä¶¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë¡Ã¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿¦¼ï¤ÇºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡Ú¥á¥Ã¥»ー¥¸¡Û
ÅÄÈª¤ä»³¤äÀî¡ßÇòÀîÂ¼¤ÎÊë¤é¤·¡ßÍ·¤Ó¤Ç¸¶ÂÎ¸³¤ò°é¤à»Å»ö
¥È¥è¥¿ÇòÀî¶¿¼«Á³ÕÜ¹»¡¡»³ÅÄ ½Ó¹Ô ÕÜ¹»Ä¹
¡¡¡ÊNPOË¡¿ÍÇòÀî¶¿¼«Á³¶¦À¸¥Õ¥©ー¥é¥à¾ïÇ¤Íý»ö¡Ë
¥È¥è¥¿ÇòÀî¶¿¼«Á³ÕÜ¹»¤Ï¼«Á³¤ÎÃæ¤ä¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ç¤Î¿Í¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç20Ç¯¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤Ï¥¥ã¥ó¥×¤òÄÌ¤·¤Æ¿Í´Ö¶µ°é¤ò¡¢Âç¿Í¤¿¤Á¤Ë¤Ï¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÄÌ¤·¤Æ³èÎÏ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢ÇòÀîÂ¼¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¸¶ÂÎ¸³¤È¤Ê¤ë»þ´Ö¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£¡¡
¤³¤ì¤é¤ÎÂÎ¸³¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë³Ø¤Ó¤äÀ®Ä¹¤Î¾ì¤Å¤¯¤ê¤ò»Ï¤á¡¢Æü¡¹¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¤Æ¤é¤¹¤³¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥×¥í¥°¥é¥àºî¤ê¤Ê¤É¡¢°ì½ï¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÃç´Ö¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤ë¤µ¤È¤Î¥Á¥«¥é¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¼é¤ëÇòÀîÂ¼
ÇòÀîÂ¼Ä¹¡¡À®¸¶¡¡ÌÐ
ÇòÀîÂ¼¤Ï¡¢Àè¿Í¤¬¼é¤ê·Ñ¤¤¤À¹ç¾¸Â¤¤ê¤Î²È²°¤ÈË¤«¤ÊÊë¤é¤·¡¢ÍºÂç¤Ê¼«Á³¤ËÊú¤«¤ì¤¿Â¼¤Ç¤¹¡£ÃÏ°è¤¬ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤ëÊ¸²½¤âÂ©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇòÀî¶¿³Ø±à¤Ç¤Ï¡Ö¤Ò¤È¤ê¤À¤Á¡Ê¼«Î©¡¦¶¦À¸¡¦¹×¸¥¡Ë¡×¤ò¶µ°éÌÜÉ¸¤Ë¡¢Â¼Á´ÂÎ¤¬³Ø¤Ó¤Î¾ì¤È¤Ê¤ë¶µ°é¤ò¼ÂÁ©¡£¹â¹»¤¬¤Ê¤¤¤¿¤áÂ¿¤¯¤Î»Ò¤É¤â¤ÏÂ¼³°¤Ø¿Ê³Ø¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Õ¤ë¤µ¤È¤Ë¸«¼é¤é¤ì¤Æ°é¤Ã¤¿·Ð¸³¤³¤½Ì¤Íè¤ò»Ù¤¨¤ëÁÃ¤Ë¤Ê¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÍýÇ°¤Ë¶¦ÌÄ¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤ò¤È¤â¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¤ò´¿·Þ¤·¤Þ¤¹¡£
Êç½¸³µÍ×
ºÎÍÑ¤Ï¡¢NPOË¡¿ÍÇòÀî¶¿¼«Á³¶¦À¸¥Õ¥©ー¥é¥à¤ÎÀµ¿¦°÷¤È¤·¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/115151/table/17_1_b83e8a422d7fd5c51db10a1e75d7ea3c.jpg?v=202509200226 ]
±þÊç¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é :
https://www.toyotashirakawago.com/
ºÎÍÑ¾ðÊó¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀâÌÀ²ñ¤Î¿½¹þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Úµá¤á¤ë¿Íºà¡Û
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤ò³ØÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿´¤ä¿Í´ÖÀ¤ÎÀ®Ä¹¤â¸«¼é¤ê¤¿¤¤Êý¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Ø¹»¶µ°é¡¦ÊÝ°é¡¦Ìî³°¶µ°é¤Ê¤É¤Î·Ð¸³¡¦»ñ³Ê¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤ò´¿·Þ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡§
- »Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤Ë´Ø¤ï¤ë»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤Êý
- ¼«Á³¤äÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¶µ°é¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ëÊý
- À¤³¦°ä»º¤ÎÂ¼¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý
- ¶µ°÷¡¦ÊÝ°é»Î¡¦¼«Á³¥¬¥¤¥É¤Ê¤É¤Î·Ð¸³¡¦»ñ³Ê¤ò³è¤«¤·¤¿¤¤Êý
¡ã¤´»²¹Í¡ä
NPOË¡¿ÍÇòÀî¶¿¼«Á³¶¦À¸¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§
ÇòÀîÂ¼¤òµòÅÀ¤Ë¡¢ÃÏ°è¡¦´Ä¶NGO¡¦´ë¶È¤¬Ï¢·È¤·¤Æ´Ä¶²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤àNPOË¡¿Í¤Ç¤¹¡£¡ÖThink Globally, Act Locally¡ÊÃÏµåµ¬ÌÏ¤Ç¹Í¤¨¡¢Â¸µ¤«¤é¹ÔÆ°¤¹¤ë¡Ë¡×¤òÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¡¢´Ä¶¶µ°é¤ä¼«Á³ÊÝÁ´¤ò¿ä¿Ê¡£À¤³¦°ä»º¤ÎÂ¼¡¦ÇòÀî¶¿¤Ëº¬¤¶¤·¤¿»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥È¥è¥¿ÇòÀî¶¿¼«Á³ÕÜ¹»¤Î±¿±Ä¤òÄÌ¤¸¤ÆÂ¿ÍÍ¤Ê¼«Á³ÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ÃÄÂÎÌ¾¡§¡¡ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í ÇòÀî¶¿¼«Á³¶¦À¸¥Õ¥©ー¥é¥à
- Àß¡¡Î©¡§¡¡2004Ç¯¡ÊÊ¿À®16Ç¯¡Ë10·î18Æü
- Íý»öÄ¹¡§¡¡ÅÄÃæ ÂÙ
- ¼ç¤Ê»ö¶È¡§´Ä¶¶µ°é¡¢¼«Á³ÂÎ¸³¡¢¥¨¥³¥Ä¥¢ー¡¢ÃÏ°èÏ¢·È¤Ë¤è¤ëÊÝÁ´³èÆ° ¤Û¤«
- ¤´»²¾È¥ê¥ó¥¯¡§¡¡NPOË¡¿Í ÇòÀî¶¿¼«Á³¶¦À¸¥Õ¥©ー¥é¥à¡¡¸ø¼°URL¡¡https://f-ess.jp/
²ñÊó»ï NPOÀßÎ©20¼þÇ¯µÇ°¹æ(https://f-ess.jp/wp/wp-content/uploads/SymbiosisLetter2024-A-%E5%9C%A7%E7%B8%AE%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF.pdf)
¥È¥è¥¿ÇòÀî¶¿¼«Á³ÕÜ¹» ¸ø¼°URL¡¡https://www.toyotashirakawago.com/
ÇòÀîÂ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§
´ôÉì¸©ËÌÀ¾Éô¡¢À¤³¦°ä»º¡¦ÇòÀî¶¿¤ÈÇò»³¹ñÎ©¸ø±à¤Î¼«Á³¤ËÊú¤«¤ì¤¿ÇòÀîÂ¼¤Ï¡¢¹ñÏ¢À¤³¦´Ñ¸÷µ¡´Ø¡ÊUN Tourism¡Ë¤Î¡Ö¥Ù¥¹¥È¡¦¥Äー¥ê¥º¥à¡¦¥Ó¥ì¥Ã¥¸¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¿Í¸ýÌó1,500¿Í¤Î¾®¤µ¤Ê»³Â¼¤Ç¤¹¡£¸·¤·¤¤¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç°é¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡È·ë¡Ê¤æ¤¤¡Ë¡É¤ÎÀº¿À¤Ë¾ÝÄ§¤µ¤ì¤ë¶¦½õ¤ÎÊ¸²½¤¬º£¤âÂ©¤Å¤¡¢´Ñ¸÷¤äÇÀ¶È¤Î¤Û¤«¡¢ÃÏ°è¤°¤ë¤ß¤Î»Ò°é¤Æ¤ä¤Õ¤ë¤µ¤È¶µ°é¤Ë¤âÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
- ½êºßÃÏ¡§¡¡´ôÉì¸©ÂçÌî·´ÇòÀîÂ¼
- ¿Í¡¡¸ý¡§¡¡1,464¿Í¡Ê2025Ç¯9·î1Æü»þÅÀ¡Ë
- ¼ç¤Ê»º¶È¡§´Ñ¸÷¡¢ÇÀ¶È¤Ê¤É
- ´ðËÜÍýÇ°¡§¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â½»¤ßÂ³¤±¤¿¤¤Â¼¡ÊÂè2¼¡Áí¹çÀïÎ¬¤è¤ê¡Ë
º£²ó¤Î¶¨¶È¤Ç¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤Î°Ü½»¡¦Äê½»Â¥¿Ê¤äÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÇòÀîÂ¼¤Ïº£¸å¤â¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î·ò¤ä¤«¤ÊÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏ°è»ñ¸»¤ò³è¤«¤·¤¿¶µ°é¡¦¿Íºà°éÀ®¤Î¤¢¤êÊý¤òÃµµá¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤Î°é¤Á¤ä³Ø¤Ó¡¢°Ü½»¡¦Äê½»¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ëµ¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø
¼èºà¤ä·ÇºÜ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤â´¿·Þ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¸½ÃÏ¼èºà¤ä´Ø·¸¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ê¤É¡¢¤¼¤Ò¤´¸¡Æ¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£