¡Ö¤â¤â¥¹¥¿NoCodeBootCamp¡×¥×¥ì¥¤¥Ù¥ó¥È ³«ºÅ¡ª～ ¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ò·Á¤Ë¡ª¥Îー¥³ー¥É¤Çµ¯¶È¤òÌÜ»Ø¤¹～
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¡Û
µ¯¶È¤òÌÜ»Ø¤¹³§ÍÍ¡¢¿·¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤â¤â¥¹¥¿NoCodeBootCamp¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸»Ö¤ò»ý¤Äµ¯¶È²È¤¿¤Á¤¬½¸¤¤¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¶¦Í¤·¡¢¥Îー¥³ー¥É³«È¯¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹Î©¤Á¾å¤²¤Ë´Ø¤¹¤ë³Ø¤Ó¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥µー¥Ó¥¹³«È¯¤Ë·È¤ï¤ëÀìÌç²È¤ä¥²¥¹¥È¥¹¥Ôー¥«ー¤Î¼ÂÂÎ¸³¤«¤é¡¢¥Îー¥³ー¥É³«È¯¤Î²ÄÇ½À¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î²ÃÂ®ÊýË¡¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÌÀÆü¤«¤é»Ï¤á¤é¤ì¤ë¥µー¥Ó¥¹³«È¯¡×¤òÂÎ¸³¤·¡¢Åß´ü¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ëÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£
Á°²ó¤Î³«ºÅ¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¤³¤Á¤é
https://apptalenthub.co.jp/case-posts/1772/
¿½¤·¹þ¤ß¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é :
https://peatix.com/event/4534305/view
*¤¹¤Ç¤Ë10·îËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÊç½¸¤â³«»Ï¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ç¤Ë¿½¤·¹þ¤ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤ªÁá¤á¤Ë¡£
¤â¤â¥¹¥¿NoCodeBootCamp¤È¤Ï¡©
Ìó1¤«·î´Ö¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¡¢µ¯¶È²È¤Î¥µー¥Ó¥¹Î©¤Á¾å¤²¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Îー¥³ー¥É³«È¯¤Îµ»½Ñ¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
²¬»³»Ô¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¤¿¤á¡¢µ¯¶È¤ä¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ò»Ö¤¹Êý¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤âÌµÎÁ¤Ç»²²Ã²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
1. ¹Ö±é¡§¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë
¡¡¥¢¥×¥ê³«È¯¤ÎºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É
ºÇ¿·»öÎã: ChatGPT¤Î¤è¤¦¤ÊAI¥Á¥ã¥Ã¥Èµ¡Ç½¤ä¡¢²èÁüÀ¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¡¢
¥æー¥¶ー¤ËºÇÅ¬¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄó°Æ¤¹¤ë¥ì¥³¥á¥ó¥Éµ¡Ç½¤Ê¤É¡¢ºÇ¿·¤Î»öÎã¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Bubble¤Î¾Ò²ð
¡¡¥Îー¥³ー¥É¥Äー¥ë¡ÖBubble¡×¤Î´ðËÜÅª¤ÊÆÃÄ§¤È¡¢¤Ê¤¼µ¯¶È²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶¯ÎÏ¤Ê¥Äー¥ë¤Ê¤Î¤«¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
³«È¯»öÎã¤Î¾Ò²ð¡§¼ÂºÝ¤ËBubble¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤¿¥¦¥§¥Ö¥µー¥Ó¥¹¤ä¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î»öÎã
2. ¥²¥¹¥È¹Ö±é¡§À®¸ù»öÎã¤Ë³Ø¤Ö
¡¡µ¯¶È²È¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¡§¥Îー¥³ー¥É³«È¯¤ÇÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿¥²¥¹¥È¤ò¤ª¾·¤¤·¡¢¥µー¥Ó¥¹¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤«¤é»ö¶ÈÀ®Ä¹¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¡¢¤½¤·¤Æ³«È¯¤ÎÎ¢ÏÃ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
3. ¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×
¡¡¡ÖÌÀÆü¤«¤é¥µー¥Ó¥¹³«È¯¤ò³«»Ï¤Ç¤¤ë¡×¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ºî¤ê¤¿¤¤¥µー¥Ó¥¹¤Îµ¡Ç½À°Íý¤ä³«È¯¥Õ¥íー¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£
»æ¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤ÆUI¤òºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤ä³«È¯¤ËÉ¬Í×¤Ê¤¿¤á¤Îµ¡Ç½¤ò°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
4. ¸òÎ®²ñ
¡¡¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¤È¸ÄÊÌÁêÃÌ¡§
15»þ¤«¤é¸òÎ®²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¤ä¡¢¥²¥¹¥È¤Ø¤Î¸ÄÊÌÁêÃÌ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¼«¿È¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÁêÃÌ¤·¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÆÀ¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥²¥¹¥È¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒMoonJapan ¼èÄùÌòCo-CEO
³ô¼°²ñ¼ÒLigula¡¡¡¡
ÂåÉ½¼èÄùÌò ¡¡º£°æÃÒµª
Ãæ³Ø1Ç¯À¸¤Ç³ô¼°Åê»ñ¤Ë¿¨¤ì¡¢
¹â¹»2Ç¯À¸¤ÇÀßÎ©¤·¤¿³ô¼°²ñ¼ÒLigula¤Ë¤Æbubble¤äSTUDIO¤òÍÑ¤¤¤¿¥Îー¥³ー¥É¥¢¥×¥ê¡¦¥Ûー¥à¥Úー¥¸³«È¯»ö¶È¤òÅ¸³«¡£
»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Ç¤Î²¬»³¸©³Þ²¬»ÔÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâ¥¤¥ó¥¿ー¥ó¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥æー¥°¥ì¥Ê£³ÂåÌÜFuture¥µ¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥Ðー¤Ë½¢Ç¤¡£
¹â¹»3Ç¯À¸¤Ç¤ÏÁ´¹ñÃæ³Ø¹â¹»Web¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë¤ÆÁ´¹ñÂç²ñ¤Ç¶ä¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤½¤Î¸å¡¢2¼ÒÌÜ¤È¤Ê¤ë³ô¼°²ñ¼ÒMoonJapan¤ò¶¦Æ±ÁÏ¶È¡£
¾®Ãæ¹â¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÁí¹çÅª¤ÊÃµµæ¤Î»þ´Ö¡×ÍÑ¤Î¶µ°÷¸þ¤±DX¥¢¥×¥ê¡ÖMoonShot¡×¤òbubble¤Ë¤Æ³«È¯Ãæ¡£
¸½ºß¤Ï¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø ´Ä¶¾ðÊó³ØÉô¤òµÙ³ØÃæ
²ÏËÜ Ä¾¼ù¡ÊNaoki Kawamoto¡Ë
³ô¼°²ñ¼ÒCarelogy CTO / °å»Õ
Ç¤ÎÄË¤ß¸¡ÃÎAI¡ÖCatsMe!¡×¤ò³«È¯¡¦±¿±Ä¤·¡¢Îß·×40Ëü¿Í°Ê¾å¡¢À¤³¦30¥«¹ñ°Ê¾å¤ÇÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ØÀ®Ä¹¤µ¤»¤¿¡£
AWS¤ò³èÍÑ¤·¤¿AI¼ÂÁõ¤ä¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢°å»Õ¤È¤·¤Æ¤ÎÎ×¾²·Ð¸³¤Èµ»½ÑÅªÀìÌçÀ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Æ
¡ÖÆ°Êª¤È¿Í¤Î·ò¹¯¤ò¤Ä¤Ê¤°¡×»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡Û
µ¯¶È²È¡¢·Ð±Ä¼Ô
µ¯¶È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊý
³ØÀ¸¡Ê¹â¹»À¸¡¢Âç³ØÀ¸¡Ë
¥Îー¥³ー¥É³«È¯¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ëÊý
¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ä¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý
¡ÚÆü»þ¡¦¾ì½ê¡Û
Æü»þ¡§2025Ç¯ 9·î27Æü¡ÊÆü¡Ë13»þ～15»þ¡ÊÆü¡Ë13:00 - 15:00¡Ê15:00¤«¤é¸òÎ®²ñ¡Ë
¾ì½ê¡§¤â¤â¥¹¥¿¡Ê²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶è±ØÁ°Ä®£±ÃúÌÜ£¸－£±£¸ 2³¬ ¥¤¥³¥Ã¥È¥Ë¥³¥Ã¥ÈÆâ¡Ë
¤â¤â¥¹¥¿¥á¥ó¥Ðー¥º²ñ°÷ÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é
¡ö²ñ°÷ÍÑSlack¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·¾ðÊó¤Î¼õ¿®¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²ñ°÷¤ÎÊý¸þ¤±¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤â¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä¡Û
Q. ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢ÀäÂÐ»²²Ã¤Ç¤¹¤«¡©
A. ¤¤¤¤¤¨¡¢¼«Í³»²²Ã¤Ç¤¹¡£
Q. ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î»²²ÃÈñ¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
A. ¤¤¤¤¤¨¡¢»²²ÃÈñ¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£
Q. ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©
A. ¤¤¤¤¤¨¡¢º£²ó¤Ï¸½ÃÏ»²²Ã¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Q. ¥Îー¥³ー¥É¤ÎÃÎ¼±¤¬Á´¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»²²Ã¤·¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©
A. ¤Ï¤¤¡¢½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Q. ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÉþÁõ¤Ç»²²Ã¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
A. ¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÉþÁõ¤ÇÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Q. ¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¤Î¸òÎ®¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï²¿¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
A. »²²Ã¼ÔÆ±»Î¤Î¼«Í³¤Ê¸òÎ®¤È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Ì¾»É¸ò´¹¤ä°Õ¸«¸ò´¹¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Q. ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¾ðÊó¤äºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¤É¤³¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©
A. ¤â¤â¥¹¥¿¥á¥ó¥Ðー¥º²ñ°÷ÍÑ¤ÎSlack¤ÇºÇ¿·¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ°÷ÅÐÏ¿¸å¡¢Slack¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Q. ÅÓÃæ»²²Ã¤äÅÓÃæÂà¼¼¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¤«¡©
A. ¤Ï¤¤¡¢ÅÓÃæ»²²Ã¤äÅÓÃæÂà¼¼¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Á´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æ¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
³×¿·Åª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ò»ý¤Äµ¯¶È²È¤¬½¸¤Þ¤ë¾ì½ê¡¢¤½¤ì¤¬¤â¤â¥¹¥¿NoCodeBootCamp¤Ç¤¹¡£
¥Îー¥³ー¥É¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢»É·ãÅª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤È³Ø¤Ó¤Î¤¢¤ë»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¥×¥ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î¤´»²²Ã¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¿½¤·¹þ¤ß¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é :
https://peatix.com/event/4534305/view