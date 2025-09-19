¡Ö ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¥°¥ëー¥×Åý¹çÊó¹ð½ñ £²£°£²£µ ¡×È¯¹Ô(¥Ë¥åー¥¹¥ì¥¿ー)
¡¡ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»Ô¡¢¼ÒÄ¹¡§ÂçÍ§¹À»Ì¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î19Æü¡¢¡ÖÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¥°¥ëー¥×Åý¹çÊó¹ð½ñ 2025¡×¤òÈ¯¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢2016Ç¯¤è¤ê¡ÖÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¥°¥ëー¥×Åý¹çÊó¹ð½ñ¡×¤òÈ¯¹Ô¤·¡¢³ô¼ç¡¦Åê»ñ²È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤Ê´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Î»ö¶ÈÅ¸³«¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¥°¥ëー¥×Åý¹çÊó¹ð½ñ 2025¡×¤Ç¤Ï¡¢´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤¿¹Í¤¨Êý¤ò¥í¥¸¥Ã¥¯¥Ä¥êー¤ÇÀ°Íý¤·¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¤ä¼è¤êÁÈ¤ß¤ò7¤Ä¤Î¾Ï¤ÇÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âè1¾Ï¤ÎCEO¡ßCOOÂÐÃÌ¤Ç¤Ï¡¢ÁÏ¶È100¼þÇ¯¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤äÁÈ¿¥ÂÎÀ©ÊÑ¹¹¤Î°Õ¿Þ¤ò¸ì¤ê¡¢Âè5¾Ï¤Îµ»½ÑËÜÉôÄ¹¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ç¤Ïµ»½ÑÎÏ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤¿»Üºö¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÂè6¾Ï¤Î¼Ò³°¼èÄùÌòÅ¤ÃÌ¤Ç¤Ï¡¢¡È¾Íè¤ÎÌ´¡É¡Ê¥Ñー¥Ñ¥¹¡Ë¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿·Ð±ÄÂÎÀ©¤Î¤¢¤êÊý¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄÏÀ¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¥°¥ëー¥×Åý¹çÊó¹ð½ñ 2025
¡¡¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£·Ð±Ä¤Î½ÅÍ×À¤¬Áý¤¹¤Ê¤«¡¢ËÜ½ñ¤ò¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥Äー¥ë¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¡¢³ô¼ç¡¦Åê»ñ²È¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤Î·úÀßÅª¤ÊÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤È´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¡ÖÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¥°¥ëー¥×Åý¹çÊó¹ð½ñ £²£°£²£µ¡×¤Î³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/2296/table/2417_1_20c3614f9cc947e2cf097786bb6ae07c.jpg?v=202509200226 ]
¢£¡ÖÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¥°¥ëー¥×Åý¹çÊó¹ð½ñ £²£°£²£µ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§ https://www.daiwahouse.co.jp/ir/ar/