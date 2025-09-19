´ØÀ¾¹ñºÝ¶õ¹ÁT1¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡ÊPhase4¡Ë
´ØÀ¾¥¨¥¢¥Ýー¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢´ØÀ¾¹ñºÝ¶õ¹ÁT1¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óPhase£´¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Âè£±¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¹ñºÝÀþ½Ð¹ñ¥¨¥ê¥¢¤Ë¿·µ¬½ÐÅ¹¤¹¤ëÅ¹ÊÞ¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
T1¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Âè1¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¤ÎºÆÀß·×¤òÌÜÅª¤Ë¡Ö¹ñºÝÀþ¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¤Î¶¯²½¡×¡¢¡Ö¥¨¥¢¥µ¥¤¥É¥¨¥ê¥¢¤Î½¼¼Â¡×¡¢¡ÖÎ¹µÒÂÎ¸³¤Î¸þ¾å¡×¤ò´ðËÜ¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤Æ2021Ç¯¤è¤êÃÊ³¬Åª¤Ë¹©»ö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî³«ËëÁ°¤Î2025Ç¯3·î¤Ë¼çÍ×µ¡Ç½¤¬´°À®¤·¡¢´ØÀ¾¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ï¤è¤ê²÷Å¬¤ÇÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤¶õ¹Á¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£¸å³ÈÂç¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¾Íè¹Ò¶õ¼ûÍ×¤ò¼õ¤±¤È¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤¬À°¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½ª¥Õ¥§ー¥º¤È¤Ê¤ëPhase£´¤Ç¤Ï¡¢2023Ç¯12·î¤Ë±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¤·¤¿¹ñºÝÀþ½Ð¹ñ¥¨¥ê¥¢¤ò¤µ¤é¤Ë³ÈÄ¥¤·¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹ñÆâ¶õ¹Á½é½ÐÅ¹¤ÎÅ¹ÊÞ¤ä¡¢ÆüËÜ¡¦´ØÀ¾¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃ¿§¤¢¤ëÅ¹ÊÞ¤Ê¤É¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê·×23Å¹ÊÞ¤ò¿·¤¿¤Ë½ÐÅ¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£2026Ç¯²Æ¤Î¥ªー¥×¥ó¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ´ØÀ¾¹ñºÝ¶õ¹ÁT1¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¹©»ö¤ÎÁ´¹©Äø¤¬´°Î»¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
´ØÀ¾¥¨¥¢¥Ýー¥È¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â´Ø·¸¤Î³§¤µ¤Þ¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¹ñÆâ³°¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ò¤ª·Þ¤¨¤¹¤ë´ØÀ¾ÃÏ°è¤Î¥²ー¥È¥¦¥§¥¤¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤Î¹¤ÎÂÎ¸³¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ÈÄ¥Í½Äê¤Î¹ñºÝÀþ¿·¾¦¶È¥¨¥ê¥¢¡¡¥¤¥áー¥¸
T1¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î³µÍ×¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.kansai-airport.or.jp/t1renovation/(https://www.kansai-airport.or.jp/t1renovation/)
¢¨¾ðÊó¤Ïº£¸åÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£