°û¿©¶È³¦¤Î¿Í¼êÉÔÂ¤ËÄ©¤à¡È³Ø¤Ó¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¡É¤ò――³°¹ñ¿Íºà¤ÎÁá´üÀïÎÏ²½¤ò»Ù±ç¡¢°û¿©¶È¸þ¤±¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³Ø½¬GF Academy»ÏÆ°
°û¿©¶È¤Î¿Í¼êÉÔÂ¤È³°¹ñ¿Íºà¤ÎÄêÃå²ÝÂê¤ËÄ©¤à――
°û¿©¶È¤ÎËýÀÅª¤Ê¿Í¼êÉÔÂ¤È³°¹ñ¿Íºà¤ÎÁá´üÎ¥¿¦ ― ¶È³¦¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ëÆó½Å¶ì¤Ë²ò·è¤Î°ì¼ê¡£
G-FACTORY³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢³°¹ñ¿Íºà¤¬ÆüËÜ¸ì¤äÀÜµÒ¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç³Ø¤Ù¤ë¶µ°é¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ØGF Academy¡Ù¤ò»ÏÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Þ¥Û´°·ë¡¦ÌµÎÁ¶µºà¤Ë¤è¤ê¡¢³°¹ñ¿Íºà¤ÎÄêÃå¡¦Â¨ÀïÎÏ²½¤ò¸å²¡¤·¤·¡¢´ë¶È¤Î¶µ°éÉéÃ´¤ò·Ú¸º¡£¶È³¦Á´ÂÎ¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤ÈÂ¿Ê¸²½¶¦À¸¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯ÌäÂê¤Î»å¸ý¤Ëー³°¹ñ¿Íºà200Ëü¿Í»þÂå¡¢¤½¤ì¤Ç¤â²ò·è¤·¤Ê¤¤¡ÈÄêÃå¡É¤ÎÊÉ
³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤Ï2023Ç¯¤Ë200Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¡¢ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤ê¤ï¤±°û¿©¶È¤Ï¥µー¥Ó¥¹»º¶È¤ÎÃæ¤Ç¤â¿Í¼êÉÔÂ¤¬ºÇ¤â¿¼¹ï¤Ç¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÅý·×¤Ë¤è¤ì¤ÐÍ¸úµá¿ÍÇÜÎ¨¤ÏÁ´»º¶ÈÊ¿¶Ñ¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÔ»ÔÉô¤«¤éÃÏÊý¤Þ¤Ç¡Öµá¿Í¤ò½Ð¤·¤Æ¤â±þÊç¤¬Íè¤Ê¤¤¡×¾õ¶·¤¬¾ïÂÖ²½¤·¡¢¥µー¥Ó¥¹Äã²¼¤äÅ¹ÊÞÂ¸Â³¤Ë¤âÄ¾·ë¤¹¤ë²ÝÂê¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë2025Ç¯¤Ë¤ÏÃÄ²ô¤ÎÀ¤Âå¤¬¸å´ü¹âÎð¼ÔÆþ¤ê¤·¡¢Ï«Æ¯¿Í¸ý¸º¾¯¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¡Ö2025Ç¯ÌäÂê¡×¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢³°¹ñ¿Íºà¤Î³èÍÑ¤Ï´ë¶È·Ð±Ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¿Íºà¤¬¡ÈÄêÃå¤·¤Ê¤¤¡É¹½Â¤²ÝÂê¡¢¶È³¦¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤ËÄ¾·ë
¤·¤«¤·¡ÖºÎÍÑ¤Ç¤¤Æ¤âÄêÃå¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹½Â¤Åª²ÝÂê¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇÂç¤Î¾ã³²¤Ï¡ÖÆüËÜ¸ì¤ÎÊÉ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¤ªµÒÍÍ¤È¤Î²ñÏÃÎÏ¤äÆüËÜÆÃÍ¤ÎÀÜµÒÊ¸²½¤ÎÍý²òÉÔÂ¤¬¡¢¸½¾ì¤Ç¤Î¸ÉÎ©¤äÁá´üÎ¥¿¦¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Î»Ù±ç¸½¾ì¤Ç¤â¡¢Î¥¿¦ÍýÍ³¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡Ö¿Í´Ö´Ø·¸¡×¤Ëµ¯°ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ëÁêÀ¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸À¸ì¤äÊ¸²½¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿¦¾ì¤Ç´Ø·¸À¤òÃÛ¤±¤º¤Ë¸ÉÎ©¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢Î¥¿¦ÍýÍ³¤Î53¡ó¤¬¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÆâÌõ¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¸À¸ì¤Ë¤è¤ë°Õ»×ÁÂÄÌ¤¬º¤Æñ¤Ç¶ÈÌ³Íý²ò¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡×¡Ö¼þ°Ï¤È¤Î´Ø·¸¤òÃÛ¤±¤º¸ÉÆÈ´¶¤¬¶¯¤Þ¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Í×°ø¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤»¤Ã¤«¤¯»þ´Ö¤È¥³¥¹¥È¤ò¤«¤±¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¿Íºà¤¬¡¢Æþ¼Ò¤Þ¤â¤Ê¤¯Âà¿¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦――¤³¤ì¤ÏËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÉÔËÜ°Õ¤Ê·ëËö¤Ç¤¢¤ê¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤ò¶¼¤«¤¹¿¼¹ï¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¹¡£
À¸³è¥¤¥ó¥Õ¥é¤«¤é¶µ°é¤Þ¤Ç¡¢Â¿Ê¸²½¶¦À¸¤Ë¸þ¤±¤¿Áí¹ç»Ù±ç
£Ç-£Æ£Á£Ã£Ô£Ï£Ò£Ù³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÆÃÄêµ»Ç½À©ÅÙ¤Î³«»ÏÅö½é¤«¤é¡¢³°¹ñ¿Íºà¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤ÈÄêÃå¤ËÀµÌÌ¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï¿Íºà¾Ò²ð»ö¶È¤ò³«»Ï¤·¡¢Îß·×5,000Ì¾°Ê¾å¤Î³°¹ñ¿Íºà¤ò¾Ò²ð¡¢Î¥¿¦Î¨9.7¡ó¤È¤¤¤¦Äã¿å½à¤Ç°ÂÄê¤·¤¿ÄêÃå»Ù±ç¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÄÌ¿®¥¤¥ó¥Õ¥é¡ÖGF Mobile¡×¡¢¼ÒÂð»Ù±ç¡ÖGF Estate¡×¡¢³°¹ñ¿ÍÀìÍÑ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¡ÖGF Card¡×¤Ê¤É¡¢À¸³è¤ò»Ù¤¨¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤ÆÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢³°¹ñ¿Íºà¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¡È¸À¸ì¤ÈÀÜµÒÊ¸²½¤ÎÊÉ¡É¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¤Ç³Ø¤Ó¡¢¸½¾ì¤ÇÀ¸¤«¤¹――³Ø¤Ó¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é "GF Academy "
¤³¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¼¡¤Î°ì¼ê¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤Î¤¬¡ØGF Academy¡Ù¤Ç¤¹¡£
³°¹ñ¿Í¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Æþ¹ñÁ°¤«¤éÆþ¼Ò¸å¤Þ¤Ç³Ø¤Ù¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¤·¡¢¡Ö¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¿Íºà¤¬Áá´ü¤ËÂà¿¦¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÉÔËÜ°Õ¤Ê·ëËö¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥¥¹¥È¤È¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤é¼ê·Ú¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¡¢¶µºà¤Ï¼ÂºÝ¤Î°û¿©Å¹¥·ー¥ó¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃíÊ¸¤ò¼õ¤±¤ë¾ìÌÌ¡¢ÎÁÍý¤òÄó¶¡¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ê¤É¤ÎÀÜµÒ¥·ー¥ó¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢ÊÒÉÕ¤±¤ä±ÒÀ¸´ÉÍý¤È¤¤¤Ã¤¿ºÙ¤«¤ÊÆ°ºî¤äÃÎ¼±¤Þ¤ÇÌÖÍå¡£Ã±¤Ê¤ëÆüËÜ¸ì³Ø½¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö°û¿©Å¹¤ÇÆ¯¤¯¤Î¤ËËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤ÊÆüËÜ¸ì¤ÈÎ©¤Áµï¿¶¤ëÉñ¤¤¡×¤òÂÎ·ÏÅª¤Ë½¬ÆÀ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ºÇÂç¤ÎÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¡Ö°û¿©Å¹¤ÇÆ¯¤¯ÎÏ¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë³Ø¤Ó¡×¤òÆÀ¤Æ¡¢³Ø¤ó¤ÀÃÎ¼±¤ò¸½¾ì¤Ç¤¹¤°¤Ë¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢³°¹ñ¿Í¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï°Â¿´¤·¤ÆÆ¯¤±¤ë´Ä¶¤È¤Ê¤ê¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤ë´ë¶ÈÂ¦¤â¶µ°éÉéÃ´¤òÂçÉý¤Ë·Ú¸º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Â¾¼Ò¤Î°ìÈÌÅª¤Ê¸ì³Ø³Ø½¬¥µー¥Ó¥¹¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¡È¸½¾ìÄ¾·ë·¿¤Î¶µºà¡É¤¬ÄêÃåÎ¨¤Î¸þ¾å¤äÂ¨ÀïÎÏ²½¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¶µºà¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÌµÎÁ¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³°¹ñ¿Íºà¤¬³Ø¤Ó¤Îµ¡²ñ¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤ä¤¹¤¯¡¢´ë¶È¤Î¶µ°éÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥È¥¤¥áー¥¸
³Ø½¬ÆâÍÆ¡§ÀÜµÒ¡¦ÆüËÜ¸ì¡¦»î¸³ÂÐºö¤òÌÖÍå
¡¦ÀÜµÒ¤äÄ´Íý¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëÆüËÜ¸ìÉ½¸½
¡¦°û¿©Å¹¤Ç¤Î¥Þ¥Êー¤ä´ðËÜÆ°ºî
¡¦JLPT¤äÆÃÄêµ»Ç½»î¸³¤ÎÂÐºö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
¡¦ÆüËÜ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ä»Å»ö¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Ê¸²½¡¦½¬´·¤ÎÍý²ò
GF Academy ¥µ¥¤¥È URL¡§https://gf-academy.com/top
¢¨±Ñ¸ì¥Úー¥¸¡£¤³¤Á¤é¤«¤éÌµÎÁ¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢³Æ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä(ÆüËÜ¸ì)¤ò¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ØGF Academy¡Ù¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤Ï¶µ°éÃ´Åö¼Ô¤òÇÛÃÖ¤»¤º¤È¤â¿·¿Í¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î´ðÁÃ¶µ°é¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¶µ°é¥³¥¹¥Èºï¸º¡¦ºÎÍÑ¥³¥¹¥ÈÍÞÀ©¡¦Â¨ÀïÎÏ²½¤Ë¤è¤ë¸ÜµÒËþÂÅÙ¸þ¾å ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤¬»Ù±ç¤¹¤ë³°¹ñ¿Íºà¤ÎÎ¥¿¦Î¨¤Ï9.7¡ó¤È¡¢¶È³¦Ê¿¶Ñ¤òÂçÉý¤Ë²¼²ó¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë²þÁ±¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆËÜ¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
°û¿©¶È¤ÎÌ¤Íè¤ò»Ù¤¨¤ë¡È³Ø¤Ó¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¡É¡¢Â¿Ê¸²½¶¦À¸¼Ò²ñ¤Ø
GF Academy¤ÏÃ±¤Ê¤ë¸ì³Ø¶µ°é¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢³°¹ñ¿Íºà¤ÎÄêÃå¤È´ë¶È¤ÎÂ¨ÀïÎÏ²½¤ò»Ù¤¨¤ë¡Ö°û¿©¶ÈÆÃ²½·¿¤Î¶µ°é¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÏÆ°²è¶µºà¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î1on1³Ø½¬¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÆ³Æþ¡¢À¸³è»Ù±ç·¿¤ÎÆüËÜ¸ì¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³È½¼¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Î¥µー¥Ó¥¹ÍøÍÑ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò
¤µ¤é¤Ë¡¢Äê´üÅª¤Ê»î¸³ÂÐºö¤äÇº¤ßÁêÃÌ¤Ê¤É¤Î¥»¥ß¥Êー³«ºÅ¤ä¡¢SNS¥é¥¤¥Ö¤òÄÌ¤¸¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£·ÁÀ®¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¤è¤¦¤Ê¥ª¥Õ²ñ¤ò´ë²è¤·¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¸òÎ®¤Î¾ì¤òÀß¤±¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
³°¹ñ¿Íºà¤ò¡È¸ÛÍÑ¤¹¤ë¡É¤«¤é¡È¶¦¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¡É»þÂå¤Ø¡£
GF Academy¤Ï¡¢Â¿Ê¸²½¶¦À¸¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤ÈÆüËÜ¤Î³°¿©»º¶È¤Î»ýÂ³ÅªÈ¯Å¸¤òÆ±»þ¤Ë»Ù¤¨¤ë³Ø¤Ó¤Î´ðÈ×¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢££Ç-£Æ£Á£Ã£Ô£Ï£Ò£Ù³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò¡¡¡¡¡¡ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É1-25-1¡¡¿·½É¥»¥ó¥¿ー¥Ó¥ë33³¬
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÊÒÊ¿¡¡²íÇ·
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡2003Ç¯5·î20Æü
»ñËÜ¶â¡¡¡¡55,305,000±ß ¡Ê»ñËÜ½àÈ÷¶â341,532,620±ß¡Ë
»Ô¾ì¡¡¡¡¡¡Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É 3474¡Ë
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È£Õ£Ò£Ì¡¡¡¡https://g-fac.jp/
¥á¥Ç¥£¥¢¥µ¥¤¥È£Õ£Ò£Ì¡¡https://gf-support.com/media
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
£Ç-£Æ£Á£Ã£Ô£Ï£Ò£Ù³ô¼°²ñ¼Ò
Ã´ÅöÉô½ð¡¡´ÉÍýËÜÉô
£Ô£Å£Ì¡§03-5325-6868¡¡
mail¡§info@g-fac.jp