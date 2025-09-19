Â£¼ýÏÅËÉ»ß¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÂÐÌõÈÇ¤òÈ¯¹Ô¡ª
¡¡°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜµ¬³Ê¶¨²ñ¡ÊËÜÉô¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢Íý»öÄ¹¡§Ä«Æü¹°¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î1Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¡ØISO 37001:2025Â£¼ýÏÅËÉ»ß¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à-Í×µá»ö¹àµÚ¤ÓÍøÍÑ¤Î¼ê°ú
Anti-bribery management systems -- Requirements with guidance for use¡Ù¤òÈ¯¹Ô¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
―ISO 37001¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿ÇØ·Ê―
¡¡ISO 37001¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤ËÌ¢±ä¤¹¤ëÂ£ÏÅ¹Ô°Ù¤Ø¤ÎÂÐºö¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï³Æ¹ñ¤ÎË¡µ¬À©¶¯²½¤¬¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ´ë¶ÈÃ´Åö¼Ô¤ÎÇº¤ß¤òÁýÂç¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦»ö¾ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢OECD¡Ê·ÐºÑ¶¨ÎÏ³«È¯µ¡¹½¡Ë¤Ï¡¢Â£ÏÅ¤Ê¤É¤Î±ø¿¦¤¬À¤³¦·ÐºÑ¤ÎÀ®Ä¹¤òË¸¤²¡¢ÉÔÊ¿Åù¤ò½õÄ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤È·Ù¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÌäÂê¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢1997Ç¯¤Ë¡Ö³°¹ñ¸øÌ³°÷Â£ÏÅÅùËÉ»ß¾òÌó¡×¤òºÎÂò¤·¡¢²ÃÌÁ¹ñ¤Ë±ø¿¦ËÐÌÇ¤ò¶¯¤¯µá¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢OECD¤ÎÆ°¤¤ò¼õ¤±¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤ÇÂ£ÏÅ¤ò¸·¤·¤¯È³¤¹¤ëË¡Î§¤¬À©Äê¡¦¶¯²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÆ¹ñ: FCPA¡Ê³¤³°ÉåÇÔ¹Ô°ÙËÉ»ßË¡¡Ë¤ò¶¯²½
±Ñ¹ñ: Bribery Act 2010¡ÊÂ£¼ýÏÅ¶Ø»ßË¡¡Ë¤òÀ©Äê
ÆüËÜ: ÉÔÀµ¶¥ÁèËÉ»ßË¡¤ËÈ³Â§¤òµ¬Äê¤·¡¢¡Ö³°¹ñ¸øÌ³°÷Â£ÏÅËÉ»ß»Ø¿Ë¡×¤òºöÄê
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎË¡µ¬À©¤ÏÂ£ÏÅËÉ»ß¤ËÂç¤¤Ê°ìÊâ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢³Æ¹ñ¤ÎË¡Î§¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¹ñºÝÅª¤Ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë´ë¶È¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹Ã´Åö¼Ô¤Ï¡¢¹ñ¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ëÊ£»¨¤ÊÍ×µá¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¶ìÎ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â£ÏÅËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ë²¿¤ò¤¹¤Ù¤¤«¡×¤ò¼¨¤¹¹ñºÝÅª¤ËÉ¸½à²½¤µ¤ì¤¿Åý°ì´ð½à¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¡Ö¹ñºÝÅª¤ÊÍ×ÀÁ¤Ï¹â¤Þ¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¼ÂÌ³¤Ç»È¤¨¤ëÅý°ì¤µ¤ì¤¿Êªº¹¤·¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥®¥ã¥Ã¥×¤òËä¤á¤ë¤¿¤á¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê¹ñºÝµ¬³Ê¤È¤·¤ÆISO 37001¤¬³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
―ISO 37001¡ÊÂ£ÏÅËÉ»ß¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ§―
1. ¡ÖÂ£ÏÅËÉ»ß¡×¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÀìÌçÅª¤Êµ¬³Ê
¡¡ISO 37001¤Ï¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹´ØÏ¢¤Îµ¬³Ê¤ÎÃæ¤Ç¤â¡ÖÂ£ÏÅ¡×¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ÈÏ¤Ê¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ò°·¤¦¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡ÊISO 19600¤Ê¤É¡Ë¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢Â£ÏÅ¥ê¥¹¥¯¤ÎÆÃÄê¡¢É¾²Á¡¢ËÉ»ß¡¢¤½¤·¤ÆÂÐ±þ¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤ÊÍ×µá»ö¹à¤òÄê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2. Â¾¤ÎISOµ¬³Ê¤ÈÅý¹ç¤·¤ä¤¹¤¤Àß·×¤Ç¤¢¤ë
¡¡ISO 37001¤Ï¡¢¶áÇ¯¤ÎISO¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥àµ¬³Ê¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¡¦¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ãー¡ÊHLS¡Ë¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬´û¤Ë¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ëISO 9001¡ÊÉÊ¼Á¡Ë¤äISO 14001¡Ê´Ä¶¡Ë¡¢ISO 27001¡Ê¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿Â¾¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤È¡¢Êý¿Ë¡¢ÌÜÅª¡¢Ê¸½ñ´ÉÍý¤Ê¤É¤ÎÌÌ¤Ç¥¹¥àー¥º¤ËÅý¹ç¤·¤Æ±¿ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤½¤Î°Ù¡¢ÁÈ¿¥¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸úÎ¨Åª¤ËÂ£ÏÅËÉ»ßÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ISO 37001:2025¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Â£¼ýÏÅËÉ»ß¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à-Í×µá»ö¹àµÚ¤ÓÍøÍÑ¤Î¼ê°ú¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Anti-bribery management systems -- Requirements with guidance for use
¡Ô±Ñ¸ì¡Õ¡¡ÀÇ¹þ²Á³Ê¡§36,019±ß¡¡A4È½¡¦47¥Úー¥¸
¡Ô±Ñ¡¦ÆüÂÐÌõÈÇ¡Õ¡¡ÀÇ¹þ²Á³Ê¡§ 64,834 ±ß¡¡A4È½¡¦112¥Úー¥¸
