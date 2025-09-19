¡Ø¥³¥¤¥ó¡õ¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êーÉôÌç¡¡ÃíÌÜ¤Î½©µ¨¡¦Åßµ¨¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î²¼¸«²ñ¡õÌµÎÁººÄê²ñ³«ºÅ¡ª¡Ù
¥Ø¥ê¥Æー¥¸¡¦¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¥º¡ÊËÜ¼Ò¡§ÊÆ¹ñ¥Æ¥¥µ¥¹½£¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î£³Æü(¶â)¡¦£´Æü(ÅÚ)¤Î2Æü´Ö¡¢¥¦¥§¥¹¥Æ¥£¥ó¥Û¥Æ¥ëÂçºå¤Ë¤Æ¡¢¤Þ¤¿10·î£·Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¤Ï¥¢¥ó¥Àー¥ºÅìµþ¤Ë¤Æ¡¢´õ¾¯¥³¥¤¥ó¤ª¤è¤Ó¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êーÊ¬Ìî¤Î¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó²¼¸«²ñ¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯11·î¤«¤é2026Ç¯1·î¤Ë¤«¤±¤Æ³«ºÅÍ½Äê¤Î¥³¥¤¥ó¡¢¥¸¥å¥¨¥êー¡¢»þ·×¡¢¥Ï¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¤è¤ê¡¢ÃíÌÜ¤Î½ÐÉÊ¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Î²Æ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥³¥¤¥ó¡¦¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡Ö¥Úー¡¦¥Õ¥¡¥ß¥êー¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥¨¥¿ー¥Ê¥ë¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤«¤é¡¢ÄÉ²Ã½ÐÉÊ¤¬·èÄê¤·¤¿ÆüËÜ¤ä¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥¢¥ó¥Æ¥£ー¥¯¥³¥¤¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢µ®½Å¤Ê¥Ô¥ó¥¯¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¤Ê¤É¤Î¼ÂÊª¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²ñ¾ì¤Ç¤ÏÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¥³¥¤¥ó¤ª¤è¤Ó¥¸¥å¥¨¥êー¤ÎÌµÎÁººÄê²ñ¤òÆ±»þ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£½ÐÉÊ¤ò¤´´õË¾¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç½ÐÉÊ¼êÂ³¤¤ä°ÑÂ÷ÉÊ¤Î¤ªÍÂ¤«¤ê¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ëº£²ó¤Ï¡¢ÊÆ¹ñËÜ¼Ò¤è¤ê¥³¥¤¥óÉôÌçÌò°÷¤Î¥¯¥ê¥¹¡¦¥Óー¥ì¥ó¥Ð¥Ã¥Ï¡¢¤ª¤è¤ÓÀ¤³¦¡õ¸ÅÂå¥³¥¤¥óÉôÌç¿·ÉôÌçÄ¹¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤¬ÍèÆü¤·¡¢Å¸¼¨ÉÊ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥®¥ã¥é¥êー¥Èー¥¯¤ä¡¢¥³¥¤¥ó½é¿´¼Ô¸þ¤±¤Î¥ß¥Ë¥ì¥¯¥Á¥ãー¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó²¼¸«²ñÅ¸¼¨Í½Äê¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ê°ìÎã¡Ë
¡ã¥Õ¥¡¥ó¥·ー ¥Ô¥ó¥¯ ¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É ¥ê¥ó¥°¡ä
¥Ø¥ê¥Æー¥¸¡¦¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¥º¤Ï¡¢¥³¥¤¥ó¼ý½¸²È¤Î¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¡¦¥¢¥¤¥Óー¤È¥¸¥à¡¦¥Ï¥ë¥Ú¥ê¥ó¤Ë¤è¤ê1976Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢45Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ´õ¾¯¥³¥¤¥ó¤ò¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï´õ¾¯¥³¥¤¥óÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¤³¦ºÇÂç¤Î¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¥Ï¥¦¥¹¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ò¤Ï¤¸¤áÀ¤³¦Ãæ¤Î¥³¥ì¥¯¥¿ー¤«¤é¤ÎÂç¤¤Ê¿®Íê¤òÆÀ¤Æ¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¤ë¥³¥¤¥ó¤Ï´õ¾¯À¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¶â²Á³Ê¤Î¾å¾º¤òÇØ·Ê¤Ë¥³¥¤¥ó¤Î²ÁÃÍ¤â°ìÁØ¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥³¥¤¥ó¤òÉ®Æ¬¤È¤¹¤ë¥³¥ì¥¯¥¿ー¥º¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ø¤ÎÃíÌÜÅÙ¤ÏÇ¯¡¹Áý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯¾åÈ¾´ü¤Ë¥Ø¥ê¥Æー¥¸¡¦¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¥º¤¬³«ºÅ¤·¤¿¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î½ÐÉÊÊª¤¬¹â³ÛÍî»¥¤òµÏ¿¤·¡¢Æ±¼Ò»Ë¾åºÇ¹â³Û¤È¤Ê¤ë¾åÈ¾´üÁíÇä¾å¹â¤ÎÃ£À®¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î²¼¸«²ñ¡õººÄê²ñ¤Î²ñ´üÃæ¤Ï¡¢Æ±¼ÒÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¥³¥¤¥ó¤ª¤è¤Ó¥¸¥å¥¨¥êー¤ÎÌµÎÁººÄê²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ç¤Î²ÁÃÍÉ¾²Á¤ä¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´°ÆÆâ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£½ÐÉÊ¤ò¤´´õË¾¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç°ÑÂ÷ÉÊ¤ò¤ªÍÂ¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó½ÐÉÊ¤äÆþ»¥¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó·ÁÀ®¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´ÁêÃÌ¤â¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
À¤³¦Ãæ¤Î¥³¥¤¥ó¤ä¥¸¥å¥¨¥êー¥³¥ì¥¯¥¿ー¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¤Ø»²²Ã¤·¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î²ÁÃÍ¤òºÇÂç²½¤¹¤ëµ¡²ñ¤È¤·¤Æ¤¼¤Ò¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú³«ºÅÆü»þ¡¦¾ì½ê¡Û
¡ÚÂçºå²ñ¾ì¡Û
¡¦Æü»þ¡§2025Ç¯10·î3Æü(¶â)¡¦4Æü(ÅÚ) 10:00～19:00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥®¥ã¥é¥êー¥Èー¥¯¡¡10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë15:00～¡¿18:00～¡¢10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë15:00～
¡¦¾ì½ê¡§¥¦¥§¥¹¥Æ¥£¥óÂçºå 7³¬¡Ö¥Ñ¥ê¥¦¥¹¥¿¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢©531-0076 Âçºå»ÔËÌ¶èÂçÍäÃæ1-1-20
¡¦»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¡¡¢¨»²²Ã¤ò¤´´õË¾¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢»öÁ°¤Î¤´Í½Ìó¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡ÚÅìµþ²ñ¾ì¡Û
¡¦Æü»þ¡§2025Ç¯10·î7Æü(²Ð) 10:00～19:00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡²¼¸«²ñ¡¦ººÄê²ñ¡¡10:00～17:00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥®¥ã¥é¥êー¥Èー¥¯¡¡17:00～19:00
¡¦¾ì½ê¡§¥¢¥ó¥Àー¥ºÅìµþ 51³¬ ¥·¥§¥Õ¥º¥¹¥¿¥¸¥ª¡¿¥®¥ã¥é¥êー
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢©105-0001 ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç1-23-4 ¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º ¿¹¥¿¥ïー
¡¦»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¡¡¢¨»²²Ã¤ò¤´´õË¾¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢»öÁ°¤Î¤´Í½Ìó¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡ÚÀìÌç²È¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
¥¯¥ê¥¹¡¦¥Óー¥ì¥ó¥Ð¥Ã¥Ï
¸Î¶¿¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¤Ç7ºÐ¤«¤é¥³¥¤¥ó¼è°ú¤ò»Ï¤á¡¢¤ä¤¬¤Æ¼«¿È¤Î¥³¥¤¥ó»ö¶È¤òÀßÎ©¡£30ºÐ¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë²ßÊ¾³Ø²ñ¤ÎºÇÇ¯¾¯¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£2007Ç¯¤Ë¥Ø¥ê¥Æー¥¸¤ØÆþ¼Ò¸å¡¢¥ïー¥ë¥É¡õ¸ÅÂå¥³¥¤¥óÉôÌç¤ÎÇä¾å¤òÂç¤¤¯³ÈÂç¤·¡¢2011Ç¯¤Ë¤Ï¥Ñー¥È¥Êー¤Ë½¢Ç¤¡£¥Ø¥ê¥Æー¥¸¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄê¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò³«È¯¤·¡¢¸½ºß¤ÏÇ¯´Ö60·ï°Ê¾å¡¢1,200Ëü¥É¥ëÄ¶¤òÇä¤ê¾å¤²¤ëµ¬ÌÏ¤ËÀ®Ä¹¤µ¤»¤¿¡£2015Ç¯°Ê¹ß¤Ï¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤È¥¢¥¸¥¢¤Ç¤Î¹ñºÝÅ¸³«¤ò¸£°ú¤·¡¢¥Ø¥ê¥Æー¥¸¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥«¥¤¥ë¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó
¥«¥¤¥ë¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ø¤Î¾ðÇ®¤È²ßÊ¾³Ø¤Ø¤Î´Ø¿´¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢¥³¥¤¥ó¤Î·Ý½ÑÀ¤ÈÎò»ËÅª¡¦Ê¸²½Åª°ÕµÁ¤È·ë¤Ó¤Ä¤±¤ëÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤òÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£10Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ë¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¶È³¦¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤ò³«»Ï¤·¡¢Åö½é¤Ï¥¢¥á¥ê¥«Åì³¤´ß¤ÇÈþ½ÑÉÊ¤äÁõ¾þÈþ½Ñ¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¼ñÌ£¤Î²ßÊ¾¼ý½¸¤¬È¯Å¸¤·¡¢²ßÊ¾¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ´Ñ¤äÎò»Ë¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤«¤òÃµµá¤¹¤ë¡¢¤è¤ê¿¼¤¤¸¦µæ¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤Ï¥Ø¥ê¥Æー¥¸¡¦¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¥º¤Î¥ïー¥ë¥É¡õ¸ÅÂå¥³¥¤¥óÉôÌç¤Ë½êÂ°¤·¡¢2025Ç¯¤ËÉôÌçÄ¹¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿åÃ«ÃÎ»Ò
2006Ç¯¥µ¥¶¥Óー¥º¥¸¥ã¥Ñ¥óÆþ¼Ò¸å¡¢¥¸¥å¥¨¥êー¡¦¥¦¥©¥Ã¥ÁÉôÌç¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤È³ÈÂç¤Ë¹×¸¥¡£2016Ç¯¤è¤ê¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¤Ç¥¸¥å¥¨¥êー¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤È¤·¤ÆÉÙÍµÁØ¸ÜµÒÂÐ±þ¤ä¥¢¥¸¥¢»Ô¾ì¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¶¯²½¤Ë·È¤ï¤ë¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥ó¥Æ¥£¥³¥ë¥à ¥¸¥å¥Íー¥ô¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤È¤·¤ÆÆüËÜ»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¹ñºÝ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡ー¥à¤Ë¤Æ¹âµé¾¦ºà¤Î¥»ー¥ë¥¹¤òÃ´Åö¡£2025Ç¯¤è¤ê¥Ø¥ê¥Æー¥¸¡¦¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¥º¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥³¥ó¥µ¥¤¥á¥ó¥È¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤È¤·¤Æ¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êーÉôÌç¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¡£ÊÆ¹ñÊõÀÐ³Ø²ñÊõÀÐ´ÕÄê»Î¡ÊGIA G.G.¡Ë¡¢¥°¥é¥¹¥´ーÂç³Ø¥¢ー¥È¥Ò¥¹¥È¥êー½¤»Î¹æ¼èÆÀ¡£
¡ÚÌµÎÁººÄêÂÐ¾Ý¥«¥Æ¥´¥êー¡Û
¥³¥¤¥ó/¥¸¥å¥¨¥êー
¢¨ÅöÆü¤Î¤´»²²Ã¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢²èÁü¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿ººÄê¤â¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨»þ·×¡¢¥Ï¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¡¢¾åµ°Ê³°¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú²¼¸«²ñ¡¦ººÄê²ñ Í½Ìó¿½¤·¹þ¤ß¡Û
¡ã¤´»²²ÃÊýË¡¡ä²¼¸«²ñ¡¦¥®¥ã¥é¥êー¥Èー¥¯¤Ø¤Î»²²Ã¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¤Ë¤ªÌ¾Á°¤È¤´Íè¾ìÍ½Äê¿Í¿ô¤ò
¥áー¥ë¤Ë¤Æ¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¡¡¡E-mail¡§Japan@HA.com
ÌµÎÁººÄê¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢»öÁ°Í½Ìó¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤´´õË¾¤ÎÆü»þ¤È¤ª»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î³µÍ×¤ò¡¢
¾åµ¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Þ¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÅöÆü¼õÉÕ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢º®»¨»þ¤Ï¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
²¼¸«²ñ¡¦ººÄê²ñ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè : ¥Ø¥ê¥Æー¥¸¡¦¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¥º¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¡TEL¡§03-6257-1131¡¡E-mail¡§Japan@HA.com
¡Úº£²ó¤Î¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó²¼¸«²ñ¤Ç¤ÎÅ¸¼¨Í½Äê¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ê°ìÉô¡Ë¡Û
1817Ç¯¡¡¥¸¥çー¥¸3À¤¡¡¡Ö¥¹¥êー¡¦¥°¥ì¥¤¥·¥¹¡×¡¡¥¯¥é¥¦¥ó¶ä²ß ¥×¥ëー¥Õ»îÃò²ß NGC PR63+
¡Ö¥¨¥¿ー¥Ê¥ë¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤è¤ê
Í½ÁÛÍî»¥²Á³Ê ¡ð120,000¡ÊÌó1,760Ëü±ß¡Ë°Ê¾å
https://coins.ha.com/itm/great-britain/george-iii-silver-proof-pattern-three-graces-crown-1817-pr63-ngc-/p/3129-11116.s?ic4=GalleryView-Thumbnail-071515
¥Þ¥±¥É¥Ë¥¢²¦¹ñ¡¡¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥í¥¹3À¤¡Êµª¸µÁ°336～323Ç¯¡Ë¥Ç¥£¥¹¥¿ー¥Æ¥ë¶â²ß¡¡NGC XF
Í½ÁÛÍî»¥²Á³Ê ¡ð50,000¡ÊÌó740Ëü±ß¡Ë°Ê¾å
https://coins.ha.com/itm/ancients/greek/macedonian-kingdom-alexander-iii-the-great-336-323-bc-av-distater-ngc-xf/p/3129-21001.s?ic4=GalleryView-Thumbnail-071515
¥Õ¥¡¥ó¥·ー ¥Ô¥ó¥¯ ¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É ¥ê¥ó¥°
6.17¥«¥é¥Ã¥È¡¢VVS2¥¯¥é¥ê¥Æ¥£―
Í½ÁÛÍî»¥²Á³Ê ¡ð1,200,000 - ¡ð1,800,000¡¡¡ÊÌó1²¯7,600Ëü±ß - 2²¯6,500Ëü±ß¡Ë
¡Ú¥Ø¥ê¥Æー¥¸¡¦¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¥º¡ÊHeritage Auctions¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥Ø¥ê¥Æー¥¸¡¦¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¥º¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ÇÀßÎ©¤µ¤ì¤¿ºÇÂç¤ÎÈþ½ÑÉÊ¡¦¼ý½¸ÉÊ¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇ¤â¹â¤¤¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤È¼è°ú³Û¤ò¸Ø¤ë¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¼ý½¸ÉÊ¥ªー¥¯¥·¥ç¥Ë¥¢¤Ç¤¹¡£(Similar Web¤ª¤è¤ÓHiscox Report¤è¤ê)¡¡¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¢¥À¥é¥¹¡¢¥Ó¥Ð¥êー¥Ò¥ë¥º¡¢¥·¥«¥´¡¢¥Ñー¥à¥Óー¥Á¡¢¥í¥ó¥É¥ó¡¢¥Ñ¥ê¡¢¥¸¥å¥Íー¥Ö¡¢¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¡¢¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¡¢¹á¹Á¡¢Åìµþ¤Ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢200Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆþ»¥²ñ°÷¤òÍÊ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Ìó700ËüÅÀ°Ê¾å¤Î¾¦ÉÊ¤Î¼Ì¿¿¤ä¾ÜºÙ¤òÁÌ¤Ã¤Æ¸¡º÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÌµÎÁ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¤´ÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢700ËüÅÀ¤òÄ¶¤¨¤ëÍî»¥¼ÂÀÓ¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¼Ì¿¿¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤òÌÀµ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÊ£À½¸¢¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ë
2024Ç¯¤ËÅìµþ¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò³«Àß¤·¡¢¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó»²²Ã¡¢½ÐÉÊ¡¢ººÄê¡¢Í¢Á÷¼êÇÛ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¤Î¥µ¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥ê¥êー¥¹¤ä¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤´¼ÁÌä¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://www.ha.com/tokyo
¢¨ËÜ·ï¤Î¥×¥ì¥¹¥¥Ã¥È¤Ï±¦µURL¤«¤é¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ https://x.gd/BGhmA(https://x.gd/BGhmA)