Ë¡²þÀµ¸å¤Î²ÝÂê¤Ë±þ¤¨¤ëÂç¼ê22¼Ò¤¬È¯É½¡í»Å»ö¤È²ð¸î¤ÎÎ¾Î©»Ù±ç¡Ö¥­¥ã¥ê¥¢·ÑÂ³¡×¤Ø¤Î¼Â¸úºö¡É

»Å»ö¤È²ð¸î¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥±¥¢¥éー¡×¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¶È³¦²£ÃÇ·¿¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¡Ö¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥È¡¦¥±¥¢¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡¦¥¯¥é¥Ö¡ÊExcellent Care Company Club¡Ê°Ê²¼¡¢ECC Club¡Ë/»öÌ³¶É:³ô¼°²ñ¼Ò¥Á¥§¥ó¥¸¥¦¥§ー¥Ö¥°¥ëー¥×¡×¤Ï¡¢2025Ç¯11·î7Æü¤Ë¡ÖECC¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹2025¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Î°é»ù¡¦²ð¸îµÙ¶ÈË¡¤Î²þÀµ¤ò¼õ¤±¡¢´ë¶È¤ÎÎ¾Î©»Ù±ç¤Ï¡Ö¼Â¸úÀ¡×¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¿·¤¿¤Ê¶ÉÌÌ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÀáÌÜ¤Ë³«ºÅ¤¹¤ëËÜ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢´ë¶È22¼Ò¤¬¡Ö¼Ò°÷¤Î¥¥ã¥ê¥¢·ÑÂ³¤ò¥´ー¥ë¤Ë¿ø¤¨¤¿Î¾Î©»Ù±ç¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê¬²Ê²ñ¤´¤È¤Î¥Æー¥Þ¤Ë±è¤Ã¤ÆÂ¿ÍÍ¤ÊÄó¸À¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡ÖÎáÏÂ£¶Ç¯°é»ù¡¦²ð¸îµÙ¶ÈË¡²þÀµ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¼ÂÌ³Åª¤Ê²ð¸îÎ¾Î©»Ù±ç¤Î¶ñÂÎ²½¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ²ñ¡×¤ÇºÂÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¡¢º´Æ£Çî¼ù»á(ÅìµþÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø)¤ò·Þ¤¨¡¢Ë¡²þÀµ¸å¤Î²ÝÂê¤ò¤Õ¤Þ¤¨¤¿¹Ö±é¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ¯¤¼êÉÔÂ¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤ëÃæ¡¢»Å»ö¤È²ð¸î¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥±¥¢¥éー¡×¡¢¤Þ¤¿¤½¤ÎÍ½È÷·³¤ÏÁý²Ã¤Î°ìÅÓ¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÇ¯»Ü¹Ô¤Î²þÀµ°é»ù¡¦²ð¸îµÙ¶ÈË¡¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÎ¾Î©»Ù±çÀ©ÅÙ¤ÎÀ°È÷¤¬¿Ê¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¥¥ã¥ê¥¢·ÑÂ³¤Î°ÕµÁ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤ë¤«¡×¡Ö¼þ°Ï¤È¤Î´Ø·¸À¤ò¤É¤¦ºî¤ë¤«¡×¡ÖÌ¤²ð¸îÁØ¤Ø¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¤É¤¦·ÑÂ³¤¹¤ë¤«¡×¤Ê¤É¡¢¼¡¤Ê¤ë²ÝÂê¤âÀ¸¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ECC ClubÂè4´ü¤Ë¤ÏÂç¼ê´ë¶È22¼Ò¤¬»²²Ã¡£ÀìÌç²È¤ÎÃÎ¸«¤äÀè¿Ê´ë¶È¤Î»öÎã¤ò³Ø¤Ö¤È¤È¤â¤Ë¡¢Î¾Î©Åö»ö¼Ô¤Ø¤Î¥Ç¥£ー¥×¥ê¥µー¥Á¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¤½¤Î¥×¥í¥»¥¹¤È³Ø¤Ó¤ò¤â¤È¤ËÂ¿ÌÌÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¼Â¸úÀ¤¢¤ë»Üºö¤Ø¤ÎÄó¸À¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÀ®²Ì¤ò¡¢²ñ°÷´ë¶È¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢»Å»ö¤È²ð¸î¤ÎÎ¾Î©»Ù±ç¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ë¶È¤ä¤´´Ø¿´¤ò»ý¤ÄÊý¡¹¤Ë¹¤¯¶¦Í¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯¡¢ËÜÇ¯¤â¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ECC¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹2025¡¡³«ºÅ³µÍ×
¡ÚÆü¡¡»þ¡Û¡¡
2025Ç¯11·î7Æü¡Ê¶â¡Ë13:00~16:00¡¡
¡ÚÂÐ¡¡¾Ý¡Û¡¡
¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¿ä¿Ê¡¢·ò¹¯·Ð±Ä¡¢»Å»ö¤È²ð¸î¤ÎÎ¾Î©»Ù±ç¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Î¿Í»ö¤´Ã´Åö¼Ô¡¢·Ð±ÄÁØ¤Ê¤É
¡Ú»²²ÃÊýË¡¡Û
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»²²Ã¡§zoom¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö»ëÄ°¡¡(Í×»öÁ°ÅÐÏ¿¡¢URL¤Ï¸åÆü¸ø³«Í½Äê)
¥ê¥¢¥ë»²²Ã¡§¢¨²ñ¾ì»²²Ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²ñ°÷´ë¶È¤Þ¤¿¤Ï»öÌ³¶É¤Ë¤è¤ë¤´¾·ÂÔÀ©
¡Ú¤ª¿½¹þ¤ß¡Û
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»ëÄ°
https://www2.lcat.jp/ecc1107zoom
¡ãÂè4´ü¡¡ECC Club»²²Ã´ë¶È¡ä
ANA¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¿¥¢¥Õ¥é¥Ã¥¯À¸Ì¿ÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò¡¿¥¤¥ó¥Õ¥í¥Ë¥¢¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¿Á°ÅÄ·úÀß¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡¿Á°ÅÄÆ»Ï©³ô¼°²ñ¼Ò¡¿SCSK³ô¼°²ñ¼Ò¡¿¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¿½»Í§¾¦»ö³ô¼°²ñ¼Ò¡¿¥½¥Ëー¥Ôー¥×¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡¿Ãæ³°À½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò¡¿³ô¼°²ñ¼ÒÅÅÄÌ¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥ï¥ó¡¿Åìµþ³¤¾å¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¿³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥³¥âCS¡¿¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡¿¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥³¥Í¥¯¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡¿³ô¼°²ñ¼ÒÆüÎ©¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¡¿³ô¼°²ñ¼Ò»°°æ½»Í§¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ëー¥×¡¿ÌÀ¼£¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¿³ô¼°²ñ¼ÒÌÀ¼£¡¿Meiji Seika ¥Õ¥¡¥ë¥Þ³ô¼°²ñ¼Ò¡¿KM¥Ð¥¤¥ª¥í¥¸¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¿¥íー¥ÈÀ½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¢¨½çÉÔÆ±¡Ë
¢£¥×¥í¥°¥é¥à
¡Ú¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó 1¡Û
¡Ö´ë¶È¤ËÉ¬Í×¤Ê¡¢¼ÂÁ©Åª¤ÊÎ¾Î©»Ù±ç¡×¡Ê²¾¡Ë
º´Æ£ Çî¼ù »á¡¡¡¡
ÅìµþÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡¢Ãæ±ûÂç³Ø¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯ー¥ë¡¦¥Õ¥§¥íー
°ì¶¶Âç³ØÂç³Ø±¡¼Ò²ñ³Ø¸¦µæ²ÊÇî»Î²ÝÄøÃ±°Ì¼èÆÀÂà³Ø¡£¸ÛÍÑ¿¦¶ÈÁí¹ç¸¦µæ½ê¡Ê¸½¡¢Ï«Æ¯À¯ºö¸¦µæ¡¦¸¦½¤µ¡¹½¡Ë¸¦µæ°÷¡¢Ë¡À¯Âç³Ø·Ð±Ä³ØÉô¶µ¼ø¡¢ÅìµþÂç³Ø¼Ò²ñ²Ê³Ø¸¦µæ½ê¶µ¼ø¡¢ÅìµþÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡¢Ãæ±ûÂç³ØÂç³Ø±¡ÀïÎ¬·Ð±Ä¸¦µæ²Ê¶µ¼ø¡¢Ãæ±ûÂç³Ø¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯ー¥ë¡¦¥Õ¥§¥íー¡£
·Ð»º¾Ê¡Ö¡Ö¿·¤Ê¤Ç¤·¤³ÌÃÊÁ¡×ÁªÄê´ð½àÅù¸¡Æ¤°Ñ°÷²ñ¡×°Ñ°÷Ä¹¡¢¸üÏ«¾Ê¡Ö²ð¸îµÙ¶ÈÀ©ÅÙÅù¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¾ï»þ²ð¸î¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¾õÂÖ¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ½ÃÇ´ð½à¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ²ñ¡×°Ñ°÷Ä¹¡¢¸üÏ«¾Ê¡Ö°é»ù¡¦²ð¸îµÙ¶ÈË¡²þÀµ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¼ÂÌ³Åª¤Ê²ð¸îÎ¾Î©»Ù±ç¤Î¶ñÂÎ²½¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ²ñ¡×ºÂÄ¹¡¢ÆüËÜ²ð¸î»Ù±çÀìÌç°÷¶¨²ñ¡Ö²ð¸îÎ¥¿¦ËÉ»ß»Ù±ç¤Ø¤Î²ð¸î»Ù±çÀìÌç°÷¤Î´ØÍ¿¡Ê¥ïー¥¯¥µ¥Ýー¥È¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ãー¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¡×¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤Ê¤ÉÎòÇ¤¡£Ì±´Ö´ë¶È34¼Ò¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥ïー¥¯¡¦¥é¥¤¥Õ¡¦¥Ð¥é¥ó¥¹¡õÂ¿ÍÍÀ¿ä¿Ê¡¦¸¦µæ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¶¦Æ±ÂåÉ½¡Êhttps://wlb-di.org/¡Ë
¡Ú¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó 2¡Û
¿¦°è¤Ç¤ÎÎ¾Î©»Ù±ç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó
º´Æ£ Çî¼ù »á¡¿ÅìµþÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø Ãæ±ûÂç³Ø¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯ー¥ë¡¦¥Õ¥§¥íー
ÂçÅè Ç«»Ò »á¡¿¥ê¥¯¥ëー¥È¥ïー¥¯¥¹¸¦µæ½ê ¼çÇ¤¸¦µæ°÷¡¦ECC Club ±¿±Ä°Ñ°÷
º´¡¹ÌÚ Íµ»Ò¡¿³ô¼°²ñ¼Ò¥Á¥§¥ó¥¸¥¦¥§ー¥Ö¥°¥ëー¥× ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¦ECC ClubÈ¯µ¯¿Í¡¿ÂåÉ½±¿±Ä°Ñ°÷
º´Æ£ Çî¼ù »á
ÂçÅè Ç«»Ò »á
º´¡¹ÌÚ Íµ»Ò
¡Ú¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó 3 ¡Û
Âè4´ü¡¡ECC Club»²²Ã´ë¶È¤Ë¤è¤ëÊ¬²Ê²ñÈ¯É½¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
¡ÖÅö»ö¼Ô¤Î¥íー¥ë¥¹¥Èー¥êー¤Ë³Ø¤Ö¡¢ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤ÊÎ¾Î©»Ù±ç¡×
¢£¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥È¡¦¥±¥¢¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡¦¥¯¥é¥Ö¤È¤Ï
Excellent Care Company Club ¡ÊÎ¬¾Î:ECC Club¡Ë¤Ï¡¢Ä¶¹âÎð¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¶È³¦²£ÃÇ·¿¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤Ç¤¹¡£2022Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Î¤Ù43¤Î´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤¬»²²Ã¡¦±¿±Ä¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://ecc.lyxis.com/
¡Ú»öÌ³¶É¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Á¥§¥ó¥¸¥¦¥§ー¥Ö¥°¥ëー¥×
Âå¡¡É½¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO º´¡¹ÌÚÍµ»Ò
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³2-26-32 ¥»¥¤¥¶¥óI1202
´ë¶È¥µ¥¤¥È¡§https://www.changewave-g.com/