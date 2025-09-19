¡Ö2025Ç¯ Âè2²ó E»ñ³Ê¡Ê¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢»ñ³Ê¡Ë¡×·ë²ÌÈ¯¡¦¥·¥é¥Ð¥¹²þÄû¡¦2026Ç¯³«ºÅ¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
ÆüËÜ¥Ç¥£ー¥×¥éー¥Ë¥ó¥°¶¨²ñ¡Ê°Ê²¼JDLA¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë～8·î31Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿2025Ç¯ Âè2²ó ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢»ñ³Ê¡ÖJDLA Deep Learning for ENGINEER 2025 #2¡×¡Ê°Ê²¼E»ñ³Ê¡Ë¤Î¹ç³Ê¼Ô¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¡ÖE»ñ³Ê2025 #2¡×·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖE»ñ³Ê2025 #2¡×¤Î¼õ¸³¼Ô¿ô¤Ï¡¢1,039Ì¾¡£¤½¤Î¤¦¤Á¹ç³Ê¼Ô¤Ï730Ì¾¡¢¹ç³ÊÎ¨¤Ï70.26¡ó¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£E»ñ³Ê¤ÎÎß·×¹ç³Ê¼Ô¿ô¤Ï9,927Ì¾¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³Æ²ÊÌÜ¤ÎÊ¿¶ÑÆÀÅÀÎ¨¤Ï¡¢±þÍÑ¿ô³Ø53.52%¡¢µ¡³£³Ø½¬69.23%¡¢¿¼ÁØ³Ø½¬61.50%¡¢³«È¯´Ä¶79.62%¤Ç¤·¤¿¡£
¢¨¹ç³Ê¼ÔÂ°À¾ðÊóÅù¤Ï¡¢JDLA¥µ¥¤¥È¤ªÃÎ¤é¤»(https://www.jdla.org/news/20250919001?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=_202509_011)¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
<2025Ç¯ Âè2²ó E»ñ³Ê¡Ê¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢»ñ³Ê¡Ë³µÍ×>
Ì¾¡¡¡¡¾Î¡§JDLA Deep Learning for ENGINEER 2025 #2
³µ¡¡¡¡Í×¡§¥Ç¥£ー¥×¥éー¥Ë¥ó¥°¤ò¼ÂÁõ¤¹¤ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Îµ»Ç½¤òÇ§Äê¤¹¤ë»ñ³Ê»î¸³
¼õ¸³»ñ³Ê¡§JDLAÇ§Äê¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ò»î¸³Æü¤Î²áµî2Ç¯°ÊÆâ¤Ë½¤Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
»î¸³³µÍ×¡§120Ê¬¤Î²ñ¾ì»î¸³¤Ë¤Æ¡¢104Ìä¤ò½ÐÂê
»î¸³²ñ¾ì¡§Á´¹ñ¤Î»ØÄê»î¸³²ñ¾ì¤«¤é¡¢¤ª¿½¤·¹þ¤ß»þ¤ËÁªÂò
½ÐÂêÈÏ°Ï¡§¥·¥é¥Ð¥¹(https://www.jdla.org/certificate/engineer/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=_202509_013#engineer_No03)¤è¤ê¡¢JDLAÇ§Äê¥×¥í¥°¥é¥à½¤Î»¥ì¥Ù¥ë¤ÎÌäÂê
¼õ ¸³ ÎÁ ¡§°ìÈÌ33,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢³ØÀ¸22,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢¶¨²ñ²ñ°÷27,500±ß (ÀÇ¹þ)
»î ¸³ Æü ¡§2025Ç¯8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë～8·î31Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¦¥·¥é¥Ð¥¹²þÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÍèÇ¯2026Ç¯8·î¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤Î¡ÖE»ñ³Ê2026#2¡×¤è¤ê¡¢²þÄû¸å¤Î¥·¥é¥Ð¥¹¤¬Å¬ÍÑ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î²þÄû¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Îµ»½ÑÆ°¸þ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¥ー¥ïー¥É¤Î¸«Ä¾¤·¤Î¤ß¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£²þÄêÆâÍÆ¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¿·¥·¥é¥Ð¥¹¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¿·¥·¥é¥Ð¥¹E2026¤Î¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼URL¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤
https://www.jdla.org/certificate/engineer/#engineer_No03(https://www.jdla.org/certificate/engineer/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=_202509_013#engineer_No03)
¢¨¼¡²ó¡¢¡ÖE»ñ³Ê2026#1¡×¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¸½¹Ô¤Î¥·¥é¥Ð¥¹¤Ë¤è¤ë»î¸³³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Ç§Äê¥×¥í¥°¥é¥à»ö¶È¼Ô¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¥·¥é¥Ð¥¹ÂÐ±þ¹ÖºÂ¤Î¤´Äó¶¡¤Ï2026Ç¯2·î°Ê¹ß¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æü¿Ê·îÊâ¤¹¤ë¥Ç¥£ー¥×¥éー¥Ë¥ó¥°µ»½Ñ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢JDLA¤Ç¤Ï¤ª¤ª¤è¤½2Ç¯¤Ë1²ó¤òÌÜ°Â¤Ë¡¢¥·¥é¥Ð¥¹¤ò²þÄû¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦2026Ç¯E»ñ³ÊÇ¯´Ö³«ºÅ¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
2026Ç¯¤Ï¡¢²¼µ¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
[2026Ç¯ Âè1²ó E»ñ³Ê]
»î¸³³«ºÅÆü¡§2026Ç¯2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë～2026Ç¯2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë
¡Ê¼õ¸³¿½¹þ¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î1Æü¡Ê·î¡Ë～¼õ¸³ÆüÁ°Æü23:59¤Þ¤Ç¡Ë
[2026Ç¯ Âè2²ó E»ñ³Ê]
»î¸³³«ºÅÆü¡§2026Ç¯8·î28Æü¡Ê¶â¡Ë～2026Ç¯8·î30Æü¡ÊÆü¡Ë
¡Ê¼õ¸³¿½¹þ¼õÉÕ´ü´Ö¡§2026Ç¯6·î1Æü¡Ê·î¡Ë～¼õ¸³ÆüÁ°Æü23:59¤Þ¤Ç¡Ë
¡¦JDLAÇ§Äê¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
JDLAÇ§Äê¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤Ï¡¢JDLA¤¬¼Â»Ü¤¹¤ëE»ñ³Ê¤Î¼õ¸³»ñ³Ê¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë½¤Î»¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£¥×¥í¥°¥é¥àÇ§Äê¤òÌÜ»Ø¤¹¶µ°é»ö¶È¼Ô¤«¤é¤Î¿½ÀÁ¤Ë´ð¤Å¤¡¢¤½¤Î¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤¬¡¢JDLA¤¬Äê¤á¤ëºÇ¿·¤Î¥·¥é¥Ð¥¹¤ÎÆâÍÆ¤òÌÖÍå¤·¤Æ¤¤¤ë¤«Åù¤ò¿³ºº¤·¡¢Ç§Äê¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤äºÇ¿·¾ðÊó¤ÏJDLA¥Ûー¥à¥Úー¥¸(https://www.jdla.org/certificate/engineer/programs/bizlist/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=_202509_014)¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢Ç§Äê¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¼õ¹Ö¤Ï¡¢¹ñ¤ÎÀ©ÅÙ¤ò¤¦¤Þ¤¯³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼õ¹ÖÎÁ¤Î¼«¸ÊÉéÃ´³Û¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ç§Äê¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢Æ¯¤¯¿Í¤Î¼çÂÎÅª¤Ê¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¶µ°é·±ÎýµëÉÕÀ©ÅÙ¡×¤ÎÀìÌç¼ÂÁ©¶µ°é·±Îý¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½õÀ®¶â¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇºÇÂç70¡ó¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎURL¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.jdla.org/certificate/engineer/subsidy01/(https://www.jdla.org/certificate/engineer/subsidy01/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=_202509_015)
¡ãÆüËÜ¥Ç¥£ー¥×¥éー¥Ë¥ó¥°¶¨²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
ÆüËÜ¥Ç¥£ー¥×¥éー¥Ë¥ó¥°¶¨²ñ¤Ï¡¢¥Ç¥£ー¥×¥éー¥Ë¥ó¥°¤ò»ö¶È¤Î³Ë¤È¤¹¤ë´ë¶È¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ç¥£ー¥×¥éー¥Ë¥ó¥°µ»½Ñ¤òÆüËÜ¤Î»º¶È¶¥ÁèÎÏ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤Î¤â¤È¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥£ー¥×¥éー¥Ë¥ó¥°¤ò»ö¶È¤Î³Ë¤È¤¹¤ë´ë¶È¤ª¤è¤ÓÍ¼±¼Ô¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»º¶È³èÍÑÂ¥¿Ê¡¢¿Íºà°éÀ®¡¢¸øÅªµ¡´Ø¤ä»º¶È¤Ø¤ÎÄó¸À¡¢¹ñºÝÏ¢·È¡¢¼Ò²ñ¤È¤ÎÂÐÏÃ¡¡¤Ê¤É¡¢»º¶È¤Î·òÁ´¤ÊÈ¯Å¸¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀßÎ©Æü¡¡¡§¡¡2017Ç¯6·î1Æü
½êºßÃÏ¡¡¡§¡¡¢©100-0004¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÂç¼êÄ®2ÃúÌÜ2ÈÖ1¹æ ¿·Âç¼êÄ®¥Ó¥ë 3F
Íý»öÄ¹¡¡¡§¡¡¾¾Èø¡¡Ë¡¡ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¹©³Ø·Ï¸¦µæ²Ê¡¡¶µ¼ø
¥Ûー¥à¥Úー¥¸ ¡§ https://www.jdla.org(https://www.jdla.org/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=_202509_016)
¾ðÊó¥Ýー¥¿¥ë ¡§ https://www.jdla.org/portal/(https://www.jdla.org/portal/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=_202509_017)
