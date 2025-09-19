Âçºå»Ô¤«¤éJ¥êー¥°Æþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÖOsakaCitySC¡×¤¬³ô¼°²ñ¼Ò¤ª¤ª¤¤Ë¾¦Å¹¤È2025-2026¥·ー¥º¥ó¤Î¥Áー¥à¥Ð¥¹¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤òÄù·ë
Âçºå»Ô¤«¤éJ¥êー¥°Æþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÖOsakaCitySC¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡¢³ô¼°²ñ¼ÒRAXUS Osaka City SC¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔËÌ¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»³ÃÏÂÙÊ¿¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤ª¤ª¤¤Ë¾¦Å¹¤È2025-2026¥·ー¥º¥ó¤Î¥Áー¥à¥Ð¥¹¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤òÄù·ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¤ª¤ª¤¤Ë¾¦Å¹ÍÍ¥³¥á¥ó¥È
¤ª¤ª¤¤Ë¾¦Å¹¤Ï¡¢¡ÖÂçºå¤ò¤â¤Ã¤È¸µµ¤¤Ë¡ª¤â¤Ã¤È¤ª¤ª¤¤Ë¡ª¡×¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤Ë¡¢´¶¼Õ¤È»×¤¤¤ä¤ê¤Î¸ÀÍÕ¡Ö¤ª¤ª¤¤Ë¡á¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ç³¹¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªµÒÍÍ¤äÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤Å¤¯¤ê¤ä¡¢¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢Âçºå¤Ø¤Î¹×¸¥¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¤ª¤ª¤¤Ë¾¦Å¹
½»½ê¡§¢©541-0048¡¡Âçºå»ÔÃæ±û¶è´¤Ä®4ÃúÌÜ4ÈÖ7¹æ¡¡¤ª¤ª¤¤Ë¸æÆ²¶Ú´¤Ä®¥Ó¥ë
TEL¡§0120-07-0092
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÉÔÆ°»º¤ò¼´¤È¤·¤¿´ë¶È¥°¥ëー¥×
HP¡§https://shouten.ookini.jp/
³ô¼°²ñ¼ÒRAXUS Osaka City SC ÂåÉ½¼èÄùÌò »³ÃÏÂÙÊ¿¤è¤ê
¤³¤ÎÅÙ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤ª¤ª¤¤Ë¾¦Å¹ÍÍ¤È¥Áー¥à¥Ð¥¹¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤òÄù·ë¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê´ò¤·¤¯´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¤ª¤ª¤¤Ë¾¦Å¹ÍÍ¤Î¼ÒÌ¾¤Ë¤Ï¡¢Âçºå¤ò¤ß¤ó¤Ê¤¬¡Ö¤ª¤ª¤¤Ë¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¹ç¤¤¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤¬°î¤ì¤ë³¹¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
²æ¡¹OsakaCitySC¤Ï¤Þ¤À¶î¤±½Ð¤·¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Âçºå¤Î³§ÍÍ¤ò¥µ¥Ã¥«ー¤ÎÎÏ¤Ç¾Ð´é¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¤ª¤ª¤¤Ë¾¦Å¹ÍÍ¤È¶¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç»²¤ê¤Þ¤¹¡£
OsakaCitySC¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
»ä¤¿¤ÁOsakaCitySC¤Î¥Áー¥à¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¡ÖFOOTBALL¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤ËÌ´¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤ë¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£Á´¹ñ¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¿ôÂ¿¤¯¤ÎJ¥êー¥°¥¯¥é¥Ö¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Ïº£Ç¯ÅÙ¤Î¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ç¤¢¤ë¡ÖÄ©¤à¼Ô¤¬À¤³¦¤òÍÉ¤é¤¹¡×¤ò¶»¤Ë¡¢¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê»î¹ç¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÆü¡¹Îý½¬¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÀßÎ©¤«¤é¤ï¤º¤«5Ç¯¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ÈÃÏ°è¼Ò²ñ¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤È¤Õ¤ì¤¢¤¤¡¢Ç®¶¸¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
OsakaCitySC ²ñ¼Ò³µÍ×
¡¦²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒRAXUS Osaka City SC¡Ê¿Æ²ñ¼Ò¡§¥é¥°¥¶¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡»³ÃÏÂÙÊ¿
¡¦ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÂç¿¼Ä®3ÈÖ1¹æ¥°¥é¥ó¥Õ¥í¥ó¥ÈÂçºå¥¿¥ïー£Â 18³¬
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§OSAKA CITY SC ¥Áー¥à±¿±Ä¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä
¡¦URL¡§https://www.osakacitysc.com/