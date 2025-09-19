1Ëü¿Í¤¬Â´¶È¤·¤¿Oh my teeth¤Î¶ºÀµ¤¬¡¢Ê¡Íø¸üÀ¸¤Ç¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë¡£¥Õ¥ë¥é¥¤¥Õ¶æ³ÚÉô¤ÇÄó¶¡³«»Ï
¡¦Oh my teeth¥µー¥Ó¥¹ÆâÍÆ
³ô¼°²ñ¼ÒOh my teeth(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO À¾Ìî À¿)¤Ï¡¢¡ÖÌ¤Íè¤Î»õ²ÊÂÎ¸³¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¶ºÀµ³«»Ï¸å¤ÎÄÌ±¡¤Ï¸¶Â§ÉÔÍ×¡¦¥Èー¥¿¥ë¥Õ¥£ーÀ©¡¦LINE¥µ¥Ýー¥ÈÉÕ¤¤Î¥Þ¥¦¥¹¥Ôー¥¹¶ºÀµ¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½¾Íè¤Î»õ²Ê¶ºÀµ¤Ç¤Ï¡¢ÎÁ¶âÂÎ·Ï¤ÎÉÔÆ©ÌÀ¤µ¤äÉÑÈË¤ÊÄÌ±¡¤Ë²Ã¤¨¡¢¶ºÀµÃæ¤Ëµ¿Ìä¤äÉÔ°Â¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÄÌ±¡¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤·¤«ÁêÃÌ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔÊØ¤µ¤¬¡¢¼£ÎÅ¤ò»Ï¤á¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Î¥Ïー¥É¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È»ÅÁÈ¤ß²½¤Ç²þÁ±¤ò¿Þ¤ê¡¢°Â¿´¤·¤Æ»Ï¤á¤ä¤¹¤¯¡¢·ÑÂ³¤·¤ä¤¹¤¤¶ºÀµÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Oh my teeth¤Î¥Þ¥¦¥¹¥Ôー¥¹¶ºÀµ¤Ï¡¢Ë»¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤ä¡¢ÄÌ±¡¤¬Æñ¤·¤¤ÃÏÊýºß½»¼Ô¡¦»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤ÎÊý¡¹¤Ë¤âÂ¿¿ô¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
▪️¹ñÆâ¥Þ¥¦¥¹¥Ôー¥¹¶ºÀµ¥Ö¥é¥ó¥ÉÀ½Â¤¿ôNo.1
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000084.000048884.html
▪️Îß·×¶ºÀµÂ´¶È¼Ô¤Ï1Ëü¿Í°Ê¾å
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000093.000048884.html
¢¨2025Ç¯1·îGMO¥ê¥µー¥Á&AI¼Ò¥Ç¥¹¥¯¥ê¥µー¥ÁÄ´¤Ù(ÂÐ¾Ý¡§2024.1~12,¹ñÆâ»õÎó¶ºÀµÍÑ¥Þ¥¦¥¹¥Ôー¥¹¥Ö¥é¥ó¥É)¢¨2019Ç¯12·î1Æü～2025Ç¯5·î26Æü¤Î¼ÂºÝ¤Ë¶ºÀµ¤ò´°Î»¤µ¤ì¤¿¿ô¤Î¹ç·×
¡¦Ê¡Íø¸üÀ¸¤ÎÌÜÅª
¥Õ¥ë¥é¥¤¥Õ¶æ³ÚÉô¤Ï¡¢·ò¹¯¡¦°é»ù¡¦À¸³è¡¦¼ñÌ£¤Ê¤ÉÆü¾ï¤ò»Ù¤¨¤ëÊ¡Íø¸üÀ¸¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
»õÊÂ¤Ó¤ä¸ý¸µ¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Á´¿È¤Î·ò¹¯¤Ë¤â´ØÏ¢¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¡¢»õÊÂ¤Ó¤¬²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¤ÏQOL(À¸³è¤Î¼Á)¤Î¸þ¾å¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ°÷¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤ä¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢»õ²Ê¶ºÀµ¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥ë¥é¥¤¥Õ¶æ³ÚÉô¥¯ー¥Ý¥ó¾ÜºÙ
ÆÃÅµÆâÍÆ¡§¥Þ¥¦¥¹¥Ôー¥¹¶ºÀµ¤´·ÀÌó¤Ç3Ëü±ß¥ª¥Õ
ÍøÍÑ¾ò·ï¡§¥Õ¥ë¥é¥¤¥Õ俱³ÚÉô¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹
³ô¼°²ñ¼ÒBcan URL¡§https://bcan.co.jp/
¡¦³ô¼°²ñ¼ÒBcan¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒBcan¤Ï¡¢½¾¶È°÷¸þ¤±Ê¡Íø¸üÀ¸¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤è¤ê²÷Å¬¤Ë¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¯¡¢¿·¤·¤¤À¤³¦¤ò¡×¤ò´ë¶È¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥ì¥¸¥ãー¤äÎ¹¹Ô¡¢½ÉÇñ¡¢°û¿©¡¢½»Âð¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ÍÍ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç¡¢½¾¶È°÷¤ÎÊë¤é¤·¤ä¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒBcan¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÊ¡Íø¸üÀ¸¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Õ¥ë¥é¥¤¥Õ¶æ³ÚÉô¡×¤Ï¡¢180Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÊý¤¬ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Þ¥¦¥¹¥Ôー¥¹¶ºÀµ¡ÖOh my teeth¡× ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¶ºÀµ¼£ÎÅÃæ¤ÎÄÌ±¡¸¶Â§ÉÔÍ×¡¦LINE¥µ¥Ýー¥ÈÉÕ¤¤Ç¡¢¶ºÀµ¤Î·ÑÂ³¡¦´°Î»¤Þ¤Ç¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¿ÇÎÅÀß·×¤òÄó¶¡¤·¡¢Îß·×¶ºÀµÂ´¶È¼Ô¤Ï1Ëü¿Í°Ê¾å¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000093.000048884.html
¢¨»õÊÂ¤Ó¤Î¾õÂÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÊ£¿ô²ó¤ÎÄÌ±¡¤¬É¬Í×
¢¨2019Ç¯12·î1Æü～2025Ç¯5·î26Æü¤Î¼ÂºÝ¤Ë¶ºÀµ¤ò´°Î»¤µ¤ì¤¿¿ô¤Î¹ç·×
¥Þ¥¦¥¹¥Ôー¥¹¤ÎÀß·×¤«¤éÀ½Â¤¡¦½Ð²Ù¤Þ¤Ç¤ò¤¹¤Ù¤Æ¹ñÆâ¤Î¼«¼Ò´ÉÍýÂÎÀ©¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ºÀµ»õ²Ê°å¤Ë¤è¤ë¿ÇÃÇ¡¦¼£ÎÅ·×²è¤Î¤â¤È¡¢´µ¼Ô¤µ¤Þ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ËÅ¬¤·¤¿Àß·×¤Î¥Þ¥¦¥¹¥Ôー¥¹¤ò¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤ËÄó¶¡¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎÀ©¤Ë¤è¤ê¡¢¹ñÆâ¥Þ¥¦¥¹¥Ôー¥¹¶ºÀµ¥Ö¥é¥ó¥ÉÀ½Â¤¿ôNo.1¤Î¼ÂÀÓ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000084.000048884.html
¢¨2025Ç¯1·îGMO¥ê¥µー¥Á&AI¼Ò¥Ç¥¹¥¯¥ê¥µー¥ÁÄ´¤Ù
(ÂÐ¾Ý¡§2024.1~12,¹ñÆâ»õÎó¶ºÀµÍÑ¥Þ¥¦¥¹¥Ôー¥¹¥Ö¥é¥ó¥É)
～¡ÖOh my teeth(¥ªー¥Þ¥¤¥Æ¥£ー¥¹)¡×¤È¤Ï～
Oh my teeth¤Ï¡¢ÄÌ±¡ÉéÃ´¤òÍÞ¤¨¤Æ¡¢¥¹¥Þー¥È¤Ë»õÎó¶ºÀµ¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤Êý¤Ë¸þ¤±¤¿¥Þ¥¦¥¹¥Ôー¥¹¶ºÀµ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£»õ²Ê°å»Õ¤Ë¤è¤ë¿ÇÃÇ¤Î¤â¤È¡¢¡È3¥¹¥Æ¥Ã¥×¡É¤Ç¼£ÎÅ¤ò³«»Ï¤Ç¤¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Õ¥íー¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¶ºÀµ³«»Ï¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì(3¥¹¥Æ¥Ã¥×)
1¡¢Æ³Æþ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç»õ·¿¥¹¥¥ã¥ó
Oh my teethÆ³Æþ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Æ¡¢3D¥¹¥¥ã¥Êー¤òÍÑ¤¤¤¿»õ·¿¤ÎºÎ¼è¤ä³Æ¼ï¸¡ºº¡¦¿ÇÃÇ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹(½êÍ×»þ´Ö¤Ï30Ê¬ÄøÅÙ)¡£¿ÇÃÇ·ë²Ì¤Ë¤´Ç¼ÆÀ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é·ÀÌó¤Ø¤È¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
£²¡¢¤´¼«Âð¤Ë¥Þ¥¦¥¹¥Ôー¥¹¤¬ÆÏ¤¯
»õ²Ê°å»Õ¤Î¿ÇÃÇ¡¦¼£ÎÅ·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÀ½ºî¤µ¤ì¤¿¥Þ¥¦¥¹¥Ôー¥¹¤¬¡¢¼«Âð¤ËÆÏ¤¤Þ¤¹¡£
£³¡¢¥ê¥âー¥È¤Ç¶ºÀµ¤ò·ÑÂ³
LINE¤òÄÌ¤¸¤Æ»õ²Ê°å»Õ¤ä¥µ¥Ýー¥È¥Áー¥à¤¬¼£ÎÅ·Ð²á¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£ÄÌ±¡¤Î¼ê´Ö¤òºÇ¾®¸Â¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤´¼«Âð¤«¤é»õ²Ê°å»Õ¤Î´ÉÍý¤Î¤â¤È¤Ç¼£ÎÅ¤ò·ÑÂ³¤¤¤¿¤À¤±¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÊÝ¸±Å¬ÍÑ³°¤Î¼«Í³¿ÇÎÅ¤Ç¤¹¢¨¥Þ¥¦¥¹¥Ôー¥¹¶¶Àµ(Oh my teeth´Þ¤à)¤Î¼ç¤Ê¥ê¥¹¥¯:Ãî»õ¡¦»õ¼þÉÂ¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥°¥ë¡¦»õº¬µÛ¼ý¡¦»õÆùÂà½Ì¡¦1Æü20»þ´Ö°Ê¾å¤Î¥Þ¥¦¥¹¥Ôー¥¹ÁõÃå¤¬É¬¿Ü¡¦¥Þ¥¦¥¹¥Ôー¥¹¤Ë¤è¤êÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤ë²ÄÇ½À¡¦¼£ÎÅÃæ¤Ë°ì»þÅª¤Ë¤«¤ß¹ç¤ï¤»¤ËÉÔ¶ñ¹ç¤ò¤¤¿¤¹²ÄÇ½À¡¦¶ºÀµ¸å¤Ï¥ê¥Æー¥Êー¤ÎÃåÍÑ¤ò¿ä¾©
¡ÚÆ°²è¡ÛOh my teeth¤Ç¶ºÀµ¤ò¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¤Þ¤Ç
¥Þ¥¦¥¹¥Ôー¥¹¶ºÀµOh my teeth¶ºÀµ³«»Ï¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¤ò´ÊÃ±¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¥¤¥áー¥¸Æ°²è¤Ç¤¹¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=iXgUBjIDrKk ]
Ê¡Íø¸üÀ¸Æ³Æþ´ë¶È¤µ¤Þ¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
´ë¶È¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤ä·ò¹¯·Ð±Ä¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢»õÎó¶ºÀµ¤ò´Þ¤à¥»¥ë¥Õ¥±¥¢»Ù±ç¤Ï¿·¤·¤¤Ê¡Íø¸üÀ¸¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¦¥¹¥Ôー¥¹¶ºÀµ Oh my teeth ¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¹¥Þー¥È¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ê¶ºÀµ³«»Ï¸å¤ÎÄÌ±¡¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¡¢Â¿Ë»¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤Ç¤â»Å»ö¤ÈÎ¾Î©¤·¤Ê¤¬¤éÂ³¤±¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ò°÷¤Î¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¿·¤·¤¤Ê¡Íø¸üÀ¸¤ÎÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¡¢¤¼¤ÒÆ³Æþ¤ò¤´¸¡Æ¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤´¶½Ì£¤Î¤¢¤ë´ë¶ÈÍÍ¤Ï¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
▪️ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Ã´Åö¡§¹Êó ÅÄÃæ ¤Þ¤µ¤è¤·
Email¡§masayoshi.tanaka@oh-my-teeth.com
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§070-1353-1069
Ã´Åö¡§¹Êó ÅÄÂ¼ ¤ß¤º¤
Email¡§mizuki.tamura@oh-my-teeth.com
¡¦²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒOh my teeth
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO À¾Ìî À¿
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÃÛÃÏÄ®19-4 ¥ªー¥Êー¥º¥Ó¥ë¿À³Úºä
ÀßÎ©Æü¡§2019Ç¯10·î18Æü
»ñËÜ¶â¡§5,902,100±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Þ¥¦¥¹¥Ôー¥¹¶ºÀµ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖOh my teeth¡×¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦±¿±Ä
URL¡§https://www.oh-my-teeth.com/company
Äó·È¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡§É½»²Æ»¡¦¿·½É¡¦Í³ÚÄ®¡¦ÃÓÂÞ¡¦Âçºå¿´ºØ¶¶¡¦ÂçºåÇßÅÄ¡¦Ì¾¸Å²°Ì¾±Ø¡¦Ê¡²¬ÇîÂ¿(¾ÜºÙ¤Ï¥ê¥ó¥¯¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤)
https://www.oh-my-teeth.com/locations/?tags=prrtimes_202509(https://www.oh-my-teeth.com/locations/?tags=prrtimes_20250919)19(https://www.oh-my-teeth.com/locations/?tags=prrtimes_20250919)
¡¦Äó·È¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯URL
ÅìµþÉ½»²Æ»¶ºÀµ»õ²Ê(https://www.tokyo-omotesando-kyousei.com/)
Åìµþ¶äºÂÍ³ÚÄ®¶ºÀµ»õ²Ê(https://www.tokyo-ginza-yurakucho-kyousei.com/)
ÅìµþÃÓÂÞ¶ºÀµ»õ²Ê(https://tokyo-ikebukuro-kyousei.com/)
Åìµþ¿·½É¶ºÀµ»õ²Ê(https://tokyo-shinjuku-kyousei.com/)
Âçºå¿´ºØ¶¶¶ºÀµ»õ²Ê(https://osaka-shinsaibashi-kyousei.com/)
ÂçºåÇßÅÄ¶ºÀµ»õ²Ê(https://www.osaka-umeda-kyousei.com/)
Ì¾¸Å²°Ì¾±Ø¶ºÀµ»õ²Ê(https://www.nagoya-meieki-kyousei.com/)
Ê¡²¬ÇîÂ¿¶ºÀµ»õ²Ê(https://fukuoka-hakata-kyousei.com/)
¡¦³Æ¼ï¥ê¥ó¥¯
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://www.oh-my-teeth.com/
¸ø¼°X¡§https://twitter.com/oh_my_teeth
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/ohmyteeth_official/
¸ø¼°TikTok¡§https://www.tiktok.com/@oh_my_teeth
¡¦ºÎÍÑ
Oh my teeth¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡§https://www.wantedly.com/projects/1477656
UI/UX¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡§https://www.wantedly.com/projects/1372787
CMO¸õÊä¡§https://www.wantedly.com/projects/1350537
»ö¶È³«È¯¡§https://www.wantedly.com/projects/1350535
¥é¥¤¥¿ー/¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¡§https://www.wantedly.com/projects/1465165
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡§https://www.wantedly.com/projects/1491244
ºÎÍÑ¡¦¹Êó¡§https://www.wantedly.com/projects/1668351
Å¹Ä¹¸õÊä¡§https://www.wantedly.com/projects/1791201