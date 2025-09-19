ËÜÆü9·î19Æü(¶â)¡¢¡Ö¥«¥ë¥Æ¥£¥¨ ¶äºÂ4ÃúÌÜ¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¤¬¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó
Tomoyuki Kusunose (C) Cartier
¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ñ¥ó¥Æー¥ë¡×¤ÎÀº¿À¤ò½É¤·¡¢Åìµþ¡¦¶äºÂ¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤Ê³¹¤Ë¿·¤¿¤Êµ±¤¤òÅº¤¨¤ë¡Ö¥«¥ë¥Æ¥£¥¨ ¶äºÂ£´ÃúÌÜ¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¤¬¡¢ËÜÆü9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¤³¦¤Ç5 ÈÖÌÜ¤È¤Ê¤ë¡È¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¡É ¤òÆüËÜ¤Ç½é¤á¤ÆÊ»Àß¤·¡¢¥¢¥¸¥¢ºÇÂç¤ÎÁíÌÌÀÑ¤ò¸Ø¤ë¤³¤Î¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¡¢¿ï½ê¤ËÆüËÜ¿Í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ëºîÉÊ¤äÆüËÜÆÈ¼«¤ÎÈþ°Õ¼±¤òÈ¿±Ç¤·¤¿Áõ¾þ¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¤ÎÂî±Û¤·¤¿¥µ¥ô¥©¥¢¥Õ¥§ー¥ë¡Ê¿¦¿Íµ»¡Ë¤È¹ñºÝ¿§Ë¤«¤Ê´¶À¤ò¸«»ö¤ËÍ»¹ç¤·¤¿¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÎÏ¶¯¤µ¤ÈÍ¥²í¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤ë¡Ö¥Ñ¥ó¥Æー¥ë¡×¤¬¡¢¤³¤ÎÍ£°ìÌµÆó¤Î¾ì½ê¤Ø³§ÍÍ¤ò¤ª·Þ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥«¥ë¥Æ¥£¥¨ ¶äºÂ4ÃúÌÜ¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î¥Õ¥¡¥µー¥É¤Ï¡¢¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¤ÎÀöÎý¤È¿Ô¤¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼þ°Ï¤ÎÄ¾ÀþÅª¤Ê³¹ÊÂ¤ß¤ÈÂÐ¾È¤ò¤Ê¤¹³ê¤é¤«¤Ê¶ÊÀþÈþ¤¬¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¡£¥¸¥å¥¨¥êー¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò»×¤ï¤»¤ë°Õ¾¢¤Ï¡¢³°´Ñ¤Ë±ü¹Ô¤¤È¹â¤µ¤òÍ¿¤¨¡¢¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î±ü¤Ë¹¤¬¤ë¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿À¤³¦¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£Àð·Á¤òÏ¢¤Í¤¿´ö²¿³ØÌÏÍÍ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý°áÁõ¤äÈþ½ÑÉÊ¤Ë¸Å¤¯¤«¤éÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡ÖÀÄ³¤ÇÈ¡Ê¤»¤¤¤¬¤¤¤Ï¡Ë¡×¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¤â¤Î¡£²º¤ä¤«¤ÊÇÈ¤ÎÏ¢¤Ê¤ê¤ä¹Âç¤Ê³¤¤òÁÛµ¯¤µ¤»¡¢ÈË±É¤ÈÌ¤Íè¤Ø¤Î´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤¿±ïµ¯¤Î¤è¤¤Ê¸ÍÍ¤È¤·¤Æ¤â¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥Õ¥¡¥µー¥É¤Ï¡¢¡Ö¥«¥ë¥Æ¥£¥¨ ¿´ºØ¶¶¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¤ËÂ³¤¡¢¥¯¥é¥¤¥ó ¥À¥¤¥µ¥à ¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Ä¡ÊKDa¡Ë¤¬¼ê³Ý¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÅÁÅý¤È³×¿·¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿ÆÈÁÏÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÀ¤³¦Åª¤ÊÉ¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ëKDa ¤Ï¡¢¶äºÂ4ÃúÌÜ¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î¥Õ¥¡¥µー¥É¤Ë¤âÁÇºà¤Î²ÄÇ½À¤òÄÉµá¤·¡¢¼«Á³¤È¤ÎÄ´ÏÂ¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ëKDa ¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¤Î¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯ÆâÁõ¤ò2002Ç¯¤«¤é¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿¡¢·úÃÛ²È¤Î¥Ö¥ëー¥Î¡¦¥â¥ï¥Êー»áÎ¨¤¤¤ë¥â¥ï¥Êー ¥Ù¥¿¥¤¥æ¤¬¡¢¤³¤Î¶äºÂ4ÃúÌÜ¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¿·¤Î¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÈ¿±Ç¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¼çÍ×ÅÔ»Ô¤Î¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯ÆâÁõ¤â¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿¥â¥ï¥Êー ¥Ù¥¿¥¤¥æ¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ÎÊ¸²½¤ä¼«Á³¤È¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢ÌÀ¤ë¤¯Í¥²í¤Ê¶õ´Ö¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¶äºÂ4ÃúÌÜ¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤â¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÁÇºà¤ä¥Ç¥£¥Æー¥ë¤ËÂÐ¤¹¤ëÈà¤é¤ÎÈþ°Õ¼±¤¬Â©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1³¬ Jewellery & Watches, Accessories & Gift, Fragrances, Care Service
¸÷¤òÅ»¤¦¥Õ¥¡¥µー¥É¤òÈ´¤±¤ë¤È¡¢¥á¥¾¥ó¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ñ¥ó¥Æー¥ë¡×¤ÎÀº¿À¤¬Â©¤Å¤¯Í¥²í¤Ê¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Õ¥í¥¢¤òºÌ¤ë¥¢ー¥È¥¦¥©ー¥ë¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¿¹¤ÎÃæ¤òÊâ¤¯¡Ö¥Ñ¥ó¥Æー¥ë¡×¡£ÏÂ»æºî²È¤ÎËÙÌÚ¥¨¥ê»Ò»á¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢4ÁØ¹÷¤¤ÎÏÂ»æ¤Ç»Å¾å¤²¤é¤ì¡¢Á¡ºÙ¤ÊÏÂ»æ¤Î¼Á´¶¤ÈÍÉ¤é¤á¤¯¸÷¤¬¡¢±ü¹Ô¤¤ÈÆ©ÌÀ´¶¤¬¸òº¹¤¹¤ë¡¢»íÅª¤Ê¶õ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£ÀÞ¤ê»æ¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿Å·°æ¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤ÎÅÁÅý²È²°¤ò»×¤ï¤»¤ëÅ·Á³ÌÚ¤Ï¡¢¶õ´ÖÁ´ÂÎ¤Ë²¹¤â¤ê¤È°Â¤é¤®¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£ÀÐ¤Î¾²¤Ë»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ô¥§¥ë¥µ¥¤¥æµÜÅÂ¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¥Ñー¥±¥Ã¥ÈÌÏÍÍ¡£ÆüËÜÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹¤òÂåÉ½¤¹¤ë°ìÎ®¥á¥¾¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£³ÊÄ´¹â¤¤³¬ÃÊ¤Î¶á¤¯¤Ë¤Ï¡¢ÈË±É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÍö¤Î²Ö¤Ó¤é¤Î¡¢Íµ¡Åª¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥¯¥¤¥Ã¥¯ ¥±¥¢¥µー¥Ó¥¹ ¥Ðー¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢ÍøÊØÀ¤òÄÉµá¤·¤¿¡¢²÷Å¬¤Ê¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤ò¤ªµÒÍÍ¤ËÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2³¬ Diamonds & Bridal, Accessories & Gift
2³¬¤Ç¤Ï¡¢ÀÞ¤ê»æ¥â¥Áー¥Õ¤ÎÅ·°æ¤¬¡¢¤Þ¤ë¤Ç¶õ¤òÉñ¤¦Âü¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¤·Á¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅ·°æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥Õ¥í¥¢¤Î¼çÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¢¤ê¡¢¶ÊÀþ¡¢¤¦¤Í¤ê¡¢ÂÊ±ß·Á¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤¬¸ß¤¤¤ËÄ´ÏÂ¤·¡¢Í·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¶õ´Ö¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ê¤é¤«¤Ç´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿Â¤·Á¤¬¡¢¥Õ¥í¥¢¤ò´Ó¤¯Ãì¤ÎÄ¾Àþ¤ÈÁ¯¤ä¤«¤Ê¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Õ¥í¥¢¤Ç¤Ï¡¢»þ¤òÄ¶¤¨¤Æµ±¤¤òÊü¤Ä¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É ¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¡¢¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤È¥®¥Õ¥È¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¿ô¡¹¤ò¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥Õ¥í¥¢¤ËÇÛ¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÁõ¾þ¤Ë¤Ï¡¢°Â¤é¤®¤È³èÎÏ¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¥¤¥Á¥ç¥¦¤ÎÍÕ¤Î¥â¥Áー¥Õ¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥í¥ó¡Ö¥¸¥ã¥Ý¥Í¡×Æâ¤Ë¤Ï¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÉ§ºäÎÉ»á¤ÎºîÉÊ¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢20À¤µª
½éÆ¬¤Ë¥ë¥¤¡¦¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¤¬Äó¾§¤·¤¿¡Ö¥â¥À¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¡¢Ãê¾ÝÅª¤Ê´ö²¿³ØÌÏÍÍ¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿1907Ç¯¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ö¥íー¥Á¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ë¥¤¡¦¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¤ÏÅö»þ¡¢¥¢ー¥ë¥Ìー¥ô¥©ー¤Î²ÚÎï¤Ê²ÖÊÁ¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ê¡¢¤Î¤Á¤Ë¥¢ー¥ë¥Ç¥³¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯Æ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£É§ºä»á¤Î¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤â¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¥â¥Áー¥Õ¤Ï¡ÖÀÄ³¤ÇÈ¡×¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¥á¥¿¥ë¤Îµ±¤¤¬¿åÌÌ¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¤Î¥¸¥å¥¨¥êー¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Îµ±¤¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3³¬ Jewellery &Watches, Fragrances, Care Service
¤µ¤é¤Ë³¬¤ò¾å¤¬¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÄí±à¤ò»×¤ï¤»¤ëÀÅëí¤Ê¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Õ¥í¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¥¸¥å¥¨¥êー¤È¥¦¥©¥Ã¥Á¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤ÆÉý¹¤¤¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Â·¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å·°æ¤Ï¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë¡Ö¥È¥ê¥Ë¥Æ¥£¡×¥ê¥ó¥°¤òÃåÁÛ¸»¤Ë¡¢¶ÊÀþ¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¥â¥Áー¥Õ¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½À¤é¤«¤µ¤È·Ú¤ä¤«¤µ¤ËËþ¤Á¤¿¤³¤Î¥Õ¥í¥¢¤ò¿Ê¤à¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¥¸¥å¥¨¥êー¤Ç¤¢¤ë¥á¥¾¥ó¤Î¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¡¢¶äºÂ4ÃúÌÜ¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶õ´Ö¤ä¡¢¥±¥¢¥µー¥Ó¥¹ÀìÍÑ¥¨¥ê¥¢¡£¤½¤·¤Æ¹¦¿ý¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥µ¥í¥ó¡Ö¥Ôー¥³¥Ã¥¯¡×¤Ê¤É¤¬¥Õ¥í¥¢¤Ë¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÀß¤¨¤é¤ì¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¿´ÃÏ¤è¤¤»þ´Ö¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¸Þ´¶¤òËþ¤¿¤¹ÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¤È¤·¤Æ¡Ö¥¸¥ã¥ë¥À¥ó¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¾ì½ê¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥¦¥§¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥¹¥Úー¥¹¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¤è¤êË¤«¤Ç´²¤®¤ËËþ¤Á¤¿ÂÎ¸³¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¸÷¤È±Æ¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¸¸ÁÛÅª¤ÊÀ¤³¦¤¬¡¢Ë¬¤ì¤ë¿Í¡¹¤Ë°Â¤é¤®¤Î»þ´Ö¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¤ò¤ªµÒÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤µ¤é¤ËÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó ¥µー¥Ó¥¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ø¤Î¥¨¥ó¥Ü¥¹²Ã¹©¤ä¡¢¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
4³¬ ¡ÈLa Residence¡É, High Jewellery Salon
ºÇ¾å³¬¤Î¡È¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¡É ¤Ï¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥á¥¾¥ó¤ÎÌ¾¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ê¶õ´Ö¡£¸Â¤é¤ì¤¿ÆÃÊÌ¤Êµ¡²ñ¤Ë¡¢ºÇ¾åµé¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤ò¤´ÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÏÂ»±¤ò»×¤ï¤»¤ëÅ·°æ¤Ï¡¢¶õ´ÖÁ´ÂÎ¤òÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ê°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¡¢¥Àー¥¯¥¦¥Ã¥É¤Î¥ê¥Ö¤ÈÇò¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¤½¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢³ê¤é¤«¤µ¤È¼Á´¶¡¢±¢±Æ¡¢ÅÁÅý¤È¸½ÂåÀ¡¢Ìµµ¡¼Á¤ÈÍµ¡¼Á¡¢Ä¾Àþ¤È¶ÊÀþ¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ÁêÈ¿¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤ÎÄ´ÏÂ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥«ー¥Ú¥Ã¥È¤ä°Ø»Ò¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¿§¤Ï¡¢²¹¤«¤¯Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Õ¥í¥¢Á´ÂÎ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¡¢ÌÜ¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¤è¤¦¤ÊºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Ö¥ë¤ä¥½¥Õ¥¡¤òÇÛ¤·¤¿¡Ö¥°¥é¥ó ¥µ¥í¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¬¥é¥¹±Û¤·¤Ë¹¤¬¤ëÎÐË¤«¤ÊÄí¤¬¡¢ÅÔ»Ô¤Î·öÁû¤òËº¤ì¤µ¤»¤ëÀÅ¤±¤µ¤È¿´ÃÏ¤è¤µ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÎÐ¤ÎÄí¤Ï¡¢Æ±·Ï¿§¤Î¥«ー¥Ú¥Ã¥È¤¬Éß¤«¤ì¤¿¡Ö¥°¥é¥ó ¥µ¥í¥ó¡×¤ÈÄ´ÏÂ¤·¡¢»ë³ÐÅª¤Ê°ìÂÎ´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¤Î¤¿¤á¤ËÀÐ¹Ñ¤Î¥¢ー¥È¥¦¥©ー¥ë¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¿¥¢¥È¥ê¥¨ ¥Ç¥ë ¥Ü¥«¡£19 À¤µª¤«¤éÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿µ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤ÎÊ¸²½¤ä¥·¥ó¥Ü¥ë¤ò¹ª¤ß¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ØËÁ¸±¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥ó¥Æー¥ë¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥í¥ó¡Ö¥È¥¥¥Ã¥Æ¥£¥Õ¥ë¥Ã¥Æ¥£¡×¤ËÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Äº£²ó¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢ºù¤ÎÌÚ¤Î¾å¤«¤éÉÙ»Î»³¤ÈÅìµþ¤Î·Ê¿§¤òÄ¯¤á¤ë¥Ñ¥ó¥Æー¥ë¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶äºÂ4ÃúÌÜ¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î¥ªー¥×¥ó¤òµÇ°¤·¤Æ¡Ö¥«¥ë¥Æ¥£¥¨ ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×11 ÅÀ¤òÅ¸¼¨
2025Ç¯9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë～10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç
¥á¥¾¥ó¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ñ¥ó¥Æー¥ë¡×¤ÎÀº¿À¤ò½É¤¹¡¢¥«¥ë¥Æ¥£¥¨ ¶äºÂ4ÃúÌÜ¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î¥ªー¥×¥ó¤òµÇ°¤·¤Æ¡ÖPanthere and Fauna¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¡Ö¥«¥ë¥Æ¥£¥¨ ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¼ýÂ¢ºîÉÊ¤«¤é¡¢¸·Áª¤µ¤ì¤¿11ÅÀ¤¬ÆÃÊÌ¤ËÅ¸¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥«¥ë¥Æ¥£¥¨ ¶äºÂ4ÃúÌÜ¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯
½»½ê: ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ4ÃúÌÜ2-11
±Ä¶È»þ´Ö:¡¡11:00-19:00
ÄêµÙÆü¡§ ÉÔÄêµÙ
¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¤Ï¡¢À¤³¦Í¿ô¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥á¥¾¥ó¤È¤·¤Æ¡¢³«¤«¤ì¤¿Àº¿À¤È¹¥´ñ¿´¤ò¾ï¤Ë»ý¤Á¡¢ÆÈÁÏÅª¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤ÎÃæ¤ËÀø¤àÈþ¤ò¸«½Ð¤·Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¸¥å¥¨¥êー¤ä¥Õ¥¡¥¤¥ó¥¸¥å¥¨¥êー¡¢¥¦¥©¥Ã¥Á¥á¥¤¥¥ó¥°¤«¤é¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¡¢¥ì¥¶ー¥°¥Ã¥º¤ä¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢Âî±Û¤·¤¿¿¦¿Í¤Îµ»¤È»þÂå¤òÄ¶±Û¤¹¤ë¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¤¬Í»¹ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥·¥å¥â¥ó¥°¥ëー¥×¤Î°ì°÷¤Ç¤¢¤ë¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¤Ï¡¢´ú´ÏÅ¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤äÀµµ¬ÂåÍýÅ¹¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò¹ñÆâ³°¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
