76%¤¬Àµ¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤Ê¤¬¤éÅ¾¿¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤òÍøÍÑ¡ªÍøÍÑ¼Ô¤ÎÇ¯Îð¤Ï25～34ºÐ¤¬Ìó6³ä¡Úcollect.¡Ê¥³¥ì¥¯¥È¡Ë¡Û
Ä´ºº³µÍ×
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§Å¾¿¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ÎÍøÍÑ·Ð¸³¤¬¤¢¤ë148Ì¾
Ä´ºº»þ´ü¡§2025Ç¯9·î
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
Ä´ººÇÞÂÎ¡§¥¯¥é¥¦¥É¥ïー¥¯¥¹
Ä´ºº¥µ¥Þ¥êー
- ÍøÍÑ¼Ô¤Î7³ä°Ê¾å¤¬¸½ÌòÀµ¼Ò°÷¡£Æ¯¤¤Ê¤¬¤é¸úÎ¨Åª¤ËÅ¾¿¦³èÆ°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë
- ¥Ü¥ê¥åー¥à¥¾ー¥ó¤Ï¼ãÇ¯ÁØ¤¬Ìó6³ä¡£25ºÐ¤«¤é34ºÐ¤¬¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤ËºÇ¤â°ÕÍß
- Å¾¿¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥ÈÁª¤Ó¤Î·è¤á¼ê¤Ï¡Öµá¿Í¿ô¤ÎÂ¿¤µ¡×¤È¡Ö¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¡×
- ÍøÍÑ¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ï1～2¼Ò¤Ë¹Ê¤ë¿Í¤¬8³ä°Ê¾å¡£¿®Íê¤Ç¤¤ë¾¯¿ô¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë·¹¸þ
Å¾¿¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥ÈÍøÍÑ»þ¤ÎÇ¯Îð¤Ï¡©
²óÅú¼Ô¤ÎÌó6³ä¤¬25～34ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ°ìÄê¤Î·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤ÀÁØ¤¬¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¤ÎÊÑ²½¤òÇØ·Ê¤ËÅ¾¿¦³èÆ°¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
Å¾¿¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥ÈÍøÍÑ»þ¤Î½¢¶È¾õ¶·¤Ï¡©
Ìó8³ä¤¬¡ÖÀµ¼Ò°÷¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£Å¾¿¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ï¡¢ºß¿¦Ãæ¤Ç¤â¸úÎ¨Åª¤ËÅ¾¿¦³èÆ°¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤Àµ¼Ò°÷¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔ²Ä·ç¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÍøÍÑ¤·¤¿Å¾¿¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Î¿ô¤Ï¡©
¡Ö1¼Ò¡Ê45.9%¡Ë¡×¤È¡Ö2¼Ò¡Ê35.1%¡Ë¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Á´ÂÎ¤Î8³ä°Ê¾å¤òÀê¤á¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤ÎÅ¾¿¦´õË¾¼Ô¤¬¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¾¯¿ô¤Î¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ÈÅ¾¿¦³èÆ°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
Å¾¿¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥ÈÁª¤Ó¤Ç½Å»ë¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
¡Öµá¿Í¿ô¤ÎÂ¿¤µ¡×¤È¡Ö¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¡ÊÌÌÀÜÂÐºö¡¦½ñÎàÅººï¤Ê¤É¡Ë¡×¤ò½Å»ë¤·¤¿¿Í¤¬¹ç·×¤Ç7³ä¼å¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡£µá¿Í¾Ò²ð¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¤áºÙ¤ä¤«¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¡¢¥¨ー¥¸¥§¥ó¥ÈÁª¤Ó¤Î½ÅÍ×¤Ê·è¤á¼ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Collect.(¥³¥ì¥¯¥È)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Collect.(¥³¥ì¥¯¥È)¤Ï¥Ç¥£ー¥¨¥à¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¾å¾ì¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëWeb¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄ´ºº¡¦Èæ³Ó¤·¡¢¡ÉËÜÅö¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤â¤Î¡É¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀìÌç²È¤Ø¤Î¼èºà¤ä´Æ½¤¡¢¾¦ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ÎÂÎ¸³¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢ÀìÌçÀ¡¦¿®ÍêÀ¤òÈ÷¤¨¤¿ÉÊ¼Á¤Î¹â¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Collect.(¥³¥ì¥¯¥È)
https://www.dm-s.co.jp/collect/
´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹
¢£Å¾¿¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¾Ò²ð¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥ïー¥¯¥Ý¥Ã¥×¡×
https://workpop.jp/
¢£CRABEL
https://media.centerliss.co.jp/
¢£¥¦¥©ー¥¿ー¥µー¥ÐーJP
https://waterserver.jp/
¥Çー¥¿¤Î°úÍÑ¡¦Å¾ºÜ»þ¤Î¤ª´ê¤¤
ËÜ¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì¤ä²èÁü¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯ºÝ¤Ï¡¢°úÍÑ¸µ¤È¤·¤Æ¡ÖCollect.(¥³¥ì¥¯¥È)URL¡Êhttps://www.dm-s.co.jp/collect/recommendation-jobchange-agent/¡Ë¡×¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯ÀßÃÖ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£