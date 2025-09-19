TikTok Shop 8·îÃ±·îÁíÇä¾åÌó11.5²¯±ß¡¦ÈÎÇä172Ëü·ïÄ¶¡Ê829¼Ò¤ÎÊ¬ÀÏ¡Ë¥È¥Ã¥×100¤Î¥é¥¤¥ÖºÎÍÑÎ¨22%¤Î¸ú²Ì¤â³ÎÇ§¡¿Blinx³ô¼°²ñ¼Ò
TikTok Shop»Ô¾ìÊ¬ÀÏ¤òÀìÌç¤È¤¹¤ëBlinx³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¶È³¦½é¤ÎÊñ³çÅªÊ¬ÀÏ¥ì¥Ýー¥È¤òÌµÎÁ¸ø³«
2025Ç¯ 9·î19Æü
Blinx³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢TikTok Shop¤Î¼ÂÀÓ¥Çー¥¿829¼ÒÊ¬¤ò¤â¤È¤Ë8·î¤Î»Ô¾ìÆ°¸þ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡Ö8·î·î´Ö¥ì¥Ýー¥È¡ÊÁ´37¥Úー¥¸¡¦ÌÜ¼¡ÉÕ¤¡Ë¡×¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£GMVÌó\11.5²¯¡¿ÈÎÇä172Ëü·ïÄ¶¡¿Ê¿¶ÑÃ±²Á\680¤È¡ÈÄãÃ±²Á¡ß¹â²óÅ¾¡É¤Ø¤Î¥·¥Õ¥È¤¬Á¯ÌÀ¡£¥È¥Ã¥×100¤Î¥é¥¤¥ÖºÎÍÑÎ¨22%¤Î¾å¿¶¤ì·¹¸þ¤â³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÞÀ®Ä¹»Ô¾ì¤Î¼ÂÂÖ¤ò¡¢¸µTikTok for Business¼¹¹ÔÌò°÷¤ª¤è¤Ó¸µÀïÎ¬¥Áー¥à¤ÎÃÎ¸«¤Ë´ð¤Å¤ÄêÎÌÅª¤Ë²òÌÀ¤·¤¿¶È³¦½é¤ÎËÜ³ÊÅªÊ¬ÀÏ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤ÏÌµÎÁ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ë¤ÆÁ´ÂÎÁü¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤Á¤é¤Î¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤(https://ljpz8esoqdc6.jp.larksuite.com/share/base/form/shrjpjuPhZXv0PCbjeNcOUH0plp)
¥ì¥Ýー¥È³µÍ×¤È¼çÍ×»ö¹à
¥ì¥Ýー¥È¸ø³«¤ÎÇØ·Ê
Ã»¼ÜÆ°²è¤È¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¼´¤È¤¹¤ëTikTok Shop¤Ï¡¢¾¯ÉÊ¼ï¤Î¹â²óÅ¾¥â¥Ç¥ë¤¬Ã»´ü´Ö¤Ç¥¹¥±ー¥ë¤·¤ä¤¹¤¤ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç²Á³ÊÂÓ¤ÎÀß·×¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉÑÅÙ¡¢SKU¤Î½¸ÃæÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ®²Ì¤¬Âç¤¤¯Ê¬¤«¤ì¤Þ¤¹¡£ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢829¼Ò¤Î¼Â¥Çー¥¿¤«¤é**¡Ö¤¤¤Þ²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡×**¤òÄêÎÌ¤Ç²Ä»ë²½¤·¡¢Íâ·î¤ÎÂÇ¤Á¼ê¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
Ä´ºº³µÍ×
ÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î1Æü～8·î31Æü¡ÊÁ°·î¡á7·î¤È¤ÎÂÐÈæ¤ò´Þ¤à¡Ë
ÂÐ¾ÝÊì½¸ÃÄ¡§829¼Ò¡Ê¥·¥ç¥Ã¥×Ã±°Ì¤Î½¸·×¡Ë
¼çÍ×»ØÉ¸¡§GMVÁêÅö¡áÉ½¼¨²Á³Ê¡ßÈÎÇä¿ô¡¢ÈÎÇä¿ô¡¢Price per Unit¡ÊÊ¿¶ÑÃ±²Á¡Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ïー¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ÎÍÌµ¡¦ÉÑÅÙ ¤Ê¤É
Î±°ÕÅÀ¡§¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î»ÅÍÍÊÑ¹¹¤ä¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿ôÃÍ¤ÏPDFËÜÊ¸¤ÎÃíµ¡¦¾ò·ï¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÈÄãÃ±²Á¡ß¹â²óÅ¾¡É¤¬²ÃÂ®-GMVÌó\11.5²¯¡¢ÈÎÇä172Ëü·ïÄ¶¤Ë³ÈÂç
8·î¤ÎTikTok Shop¤Ï¡¢GMV¤¬Ìó\11.5²¯¡¢ÈÎÇä¿ô¤¬1,721,310·ï¡¢Ê¿¶ÑÃ±²Á¡ÊPPU¡Ë¤¬\680¤Þ¤ÇÄã²¼¤·¡¢¡ÖÄã²Á³ÊÂÓ¤Ç²óÅ¾¤ò³Í¤ê¤Ë¤¤¤¯¡×¹½Â¤¤¬°ìÃÊ¤ÈÁ¯ÌÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£7·îÈæ¤Ç¤ÏGMV+369.4%¡ÊÌó4.7ÇÜ¡Ë¡¿ÈÎÇä¿ô+1,612.4%¡ÊÌó17ÇÜ¡Ë¡¿PPU-65.7%¡£»î¤·Çã¤¤¤Î¾ãÊÉ¤ò²¼¤²¤¿SKUÀß·×¤È¡¢Ã»¼ÜÆ°²è¤ÎÌÌÅ¸³«¤¬¡¢¿ôÎÌ¼çÆ³¤Î¥¹¥±ー¥ë¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Á³ÊÂÓ¤Î¡È¸ü¤¤¥¾ー¥ó¡É¤Ï\1,000～\2,000¡Ê43.5%¡Ë
8·î¤Î²Á³ÊÊ¬ÉÛ¤Ç¤Ï¡¢\1,000～\2,000ÂÓ¤¬43.5%¤ÇºÇÂç¥»¥°¥á¥ó¥È¡£¼¡¤¤¤Ç\2,000～\5,000¤¬25.9%¡¢\1,000Ì¤Ëþ¤¬23.1%¡£Ãæ¿´ÂÓ¤ËPPUÃæ±ûÃÍ\1,480¤¬°ÌÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÃæ±ûÃÍ¶áÊÕ¡ßÌÀ²÷¤Ê¸úÇ½ÁÊµá¡×¤ÎÀß·×¤¬Çä¾åºÇÂç²½¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç\5,000°Ê¾å¤Ï¹½À®Èæ**7.5%¤Ê¤¬¤éGMV´óÍ¿19.2%¤È¸úÎ¨¤¬¹â¤¯¡¢¡È¾¯¿ôÀº±Ô¤Î¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¡É**¤ÇÁÆÍø¤òÀÑ¤àÁªÂò»è¤â¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥Ö±¿ÍÑ¤Î¸ú²Ì¤ò³ÎÇ§-GMV¥È¥Ã¥×100¤ÎºÎÍÑÎ¨22%¡¢GMV2.2ÇÜ¡¿ÈÎÇä¿ô3.5ÇÜ
¥È¥Ã¥×100¤Î¥é¥¤¥ÖºÎÍÑÎ¨¤Ï22%¤Þ¤Ç¾å¾º¡£¥é¥¤¥Ö¼Â»ÜÅ¹¤ÏÊ¿¶ÑGMV¤¬Èó¼Â»ÜÅ¹¤Î2.2ÇÜ¡¢ÈÎÇä¿ô¤Ï3.5ÇÜ¤È¡¢ÌÀ³Î¤Ê¾å¿¶¤ì¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿©ÉÊ¡¦°ûÎÁ¡¿¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¡¿¥¸¥å¥¨¥êー¤ÇÆÃ¤Ë¸ú²Ì¤¬Âç¤¤¯¡¢**Äê´üÏÈ²½¡Ü¸ÂÄê¥ª¥Õ¥¡ー¡Ü¼Â±é¡ÊÈæ³Ó¡¦¥Ó¥Õ¥©ー¥¢¥Õ¥¿ー¡Ë**¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¸úÎ¨Åª¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ïーÁý¤È¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¡ÊÊ¿¶Ñ8.4ÇÜ¡Ë¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢¡ÖÅö¤¿¤ê¤òÂÔ¤Ä¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÅö¤¿¤ê¤ò°ú¤¯³ÎÎ¨Àß·×¡×¡ÊÅê¹ÆËÜ¿ô¡ß¥é¥¤¥ÖÉÑÅÙ¡Ë¤Î½ÅÍ×À¤¬Î¢¤Å¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
829¼Ò¤Î¼Â¥Çー¥¿¤Ç¡ÈÌÀÆü¤«¤é¤ÎÂÇ¤Á¼ê¡É¤òºÇÃ»Àß·×
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ï829¼Ò¤Î¼Â¥Çー¥¿¤«¤é²Á³ÊÊ¬ÉÛ¡¿¥«¥Æ¥´¥êÆ°¸þ¡¿¥È¥Ã¥×»öÎã¤ò²£ÃÇ²Ä»ë²½¡£¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤ä¿ÞÉ½¡Ê¥Òー¥È¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°¡¦Áê´Ø¡Ë¤òÍÑ¤¤¡¢Íè·î¤«¤é¼ÂÁõ¤Ç¤¤ëÍ¥Àè½ç°Ì¤¬À°Íý¤Ç¤¤ë¹½À®¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤ÏÁ´37¥Úー¥¸¡ÊÌÜ¼¡ÉÕ¤¡Ë¤ÎÁ´ÂÎÈÇ¤Ç¡È¤¤¤Þ¤Î»Ô¾ì¡É¤òÄÏ¤ß¡¢¼«¼Ò¤ÎSKU¡¦²Á³Ê¡¦±¿ÍÑÉÑÅÙ¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÌµÎÁ¥ì¥Ýー¥È¤ÎÄó¶¡²ÁÃÍÂÎ·ÏÅª¡¦ÌÖÍåÅª¤Ê»Ô¾ìÊ¬ÀÏ
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢TikTok Shop¤Î»Ô¾ìÆ°¸þ¤òÂÎ·ÏÅª¤ÊÏÈÁÈ¤ß¤ÇÀ°Íý¤·¤¿ÌÖÍåÀ¤Î¹â¤¤Ê¬ÀÏ»ñÎÁ¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤ÎÇÄ°®¤¹¤ëÈÏ°Ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸ø³«¾ðÊó¤ÈÅö¼Ò¼ý½¸¥Çー¥¿¤òÅý¹ç¤·¡¢Åý·×Åª½èÍý¤ÈÂÅÅöÀ¸¡¾Ú¤ò·Ð¤Æ¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼¹É®¡¦´Æ½¤¤Ë¤Ï¡¢TikTok for Business¤Î¸µ¥»ー¥ë¥¹¼¹¹ÔÌò°÷¤ª¤è¤Ó¸µÀïÎ¬¥Áー¥à·Ð¸³¼Ô¤¬»²²è¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±¿ÍÑ¸½¾ì¤È·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤ÎÁÐÊý¤Î»ëÅÀ¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖÌÖÍåÀ¡×¤ÏÂÐ¾Ý´ü´Ö¡¦ÂÐ¾Ý´ë¶È¤ÎÈÏ°Ï¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Þ¤¹¡£Ê¬ÀÏ¾ò·ï¤Ï¥ì¥Ýー¥ÈËöÈø¤ÎÃíµ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼ÂÌ³Å¬ÍÑ²ÄÇ½¤ÊÀïÎ¬»Ø¿Ë
ËÜ»ñÎÁ¤Ï¡¢¥Çー¥¿¤ÎÍåÎó¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢³Æ¥«¥Æ¥´¥ê¡¦²Á³ÊÂÓ¤Ë¤ª¤±¤ë»²Æþ¡¦¶¯²½¤ÎÈ½ÃÇºàÎÁ¡¢¼çÍ×KPI´Ö¤ÎÁê´Ø¡¦·¹¸þ¡¢¤ª¤è¤Ó±¿ÍÑÍ¥ÀèÅÙ¤Î¼¨º¶¤òÌÀ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢²Á³ÊÂÓÊ¬ÉÛ¡¦SKUÀß·×¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉÑÅÙ¡ÊÅê¹Æ¡¦¥é¥¤¥Ö¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ»×·èÄê¤Î½çÈÖ¤òÀ°Íý¤·¡¢Íâ·î°Ê¹ß¤Î·×²è¤ËÅ¾ÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤·Á¤ÇµºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¼¨º¶¤Ï°ìÈÌ²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¸Ä¼Ò¤Î»ö¶È´Ä¶¡¦¾¦ÉÊÆÃÀ¤Ë±þ¤¸¤¿¸¡Æ¤¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
·ÑÂ³Åª¤Ê»Ô¾ì¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°ÂÎÀ©
Åö¼Ò¤Ï¡¢Æ±°ì¼êË¡¡¦Æ±°ì»ØÉ¸ÂÎ·Ï¤Ë¤è¤ë·î¼¡¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤ò·ÑÂ³¤·¡¢·î¼¡¥È¥ì¥ó¥É¤Î¿ä°Ü¤ä»ÍÈ¾´üÈæ³Ó¤òÄê´üÅª¤Ë¸øÉ½¤¹¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¿·µ¬»²Æþ¤ÎÆ°¸þÇÄ°®¡¢¥«¥Æ¥´¥êÊÌ¤Î¿Ä¹ÅÙ¹ç¤¤¤Î¸¡¾Ú¡¢¤ª¤è¤Ó¹ØÇã¹ÔÆ°¥Ñ¥¿ー¥ó¤ÎÀºåÌ²½¤òÃÊ³¬Åª¤Ë¿Ê¤á¡¢ºÆ¸½À¤Î¤¢¤ë°Õ»×·èÄêºàÎÁ¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¸øÉ½»þ´ü¡¦ÂÐ¾ÝÈÏ°Ï¤Ï¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ÅÍÍ¤ä¸ø³«¾ðÊó¤Î¹¹¿·¾õ¶·¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Blinx³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÀìÌçÀ¤È¼ÂÀÓ
¸µTikTok for Business¼¹¹ÔÌò°÷¤Ë¤è¤ë´Æ½¤
Åö¼Ò¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¤Î²ÏÌîÀµ´²¤Ï¡¢2018Ç¯¤«¤éTikTok for Business¤Ë»²²è¤·¡¢2024Ç¯¤Ë¤ÏAgency Partner¼¹¹ÔÌò°÷¤Ë¾º³Ê¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーÁÈ¿¥Î©¤Á¾å¤²»Ù±ç¡¢API¤òÍÑ¤¤¤¿TikTokÈÇInstant-win³«È¯¡¢¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È»Ù±ç¤Ê¤É¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àÆâÉô¤Î¿¼¤¤ÃÎ¸«¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢Blinx³ô¼°²ñ¼Ò¤òÁÏ¶È¡£
TikTok ShopÀìÌç¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡
TikTok Shop Partner¤Ø¤Î¸ÜÌä¥µー¥Ó¥¹¡¢·î¼¡¥ì¥Ýー¥È´Æ½¤¡¢¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹»Ù±ç¤Þ¤Ç¡¢TikTok Shop¤ÎÀ®¸ù¤ËÉ¬Í×¤ÊÊñ³çÅª¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾å¾ì´ë¶È¤È¤Î¶¨¶È¼ÂÀÓ¤È¤·¤Æ¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×»Ù±ç¼ÂÀÓ100¼Ò°Ê¾å¤òÍ¤·¡¢¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤«¤é¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ©ºî¤Î¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤Þ¤ÇÊñ³çÅª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥Ýー¥ÈÆþ¼êÊýË¡¤Èº£¸å¤ÎÅ¸³«
ÌµÎÁ¥ì¥Ýー¥È¤ÎÆþ¼ê
¡ÖTikTok Shop8·î¼¡¥ì¥Ýー¥È¡ÊÁ´ÂÎÈÇ¡Ë¡×¤Ï¡¢²¼µ¥Õ¥©ー¥à¤è¤êÌµÎÁ¤Ç¥À¥¦¥ó¥íー¥É²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Î¥Õ¥©ー¥à¤ËµºÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£(https://ljpz8esoqdc6.jp.larksuite.com/share/base/form/shrjpjuPhZXv0PCbjeNcOUH0plp)
³Æ¥«¥Æ¥´¥ê¥ì¥Ýー¥È¤ÎÄó¶¡
¥«¥Æ¥´¥ê¤ä¥¸¥ã¥ó¥ëËè¤Î¤è¤ê¾ÜºÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢³Æ¥¸¥ã¥ó¥ë20¥Úー¥¸¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¾ÜºÙ¥ì¥Ýー¥È¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ô¾ìÁ´ÂÎÆ°¸þ¡¢¾å°Ì¥·¥ç¥Ã¥×Ê¬ÀÏ¡¢¥«¥Æ¥´¥êÊÌ¡¦²Á³ÊÂÓÊÌÆ°¸þ¡¢À®¸ùÍ×°øÊ¬ÀÏ¡¢¾ÜºÙ¥Çー¥¿½¸¤Ê¤É¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹ÀïÎ¬Î©°Æ¤ËÉ¬Í×¤ÊÁ´¤Æ¤Î¾ðÊó¤òÌÖÍå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ÄÊÌ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹
¥ì¥Ýー¥È¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿¸ÄÊÌ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤â¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´ë¶ÈÍÍ¤Î¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÀïÎ¬Î©°Æ¡¢¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£TikTok Shop¤Ø¤Î¿·µ¬»²Æþ¤«¤é´ûÂ¸»ö¶È¤Î³ÈÂç¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥Ëー¥º¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¼Â¹Ô¥Õ¥§ー¥º¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î¶¨¶È¤¹¤ë²ñ¼Ò¤È¶¦¤ËÂÐ±þ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸³«¤È·ÑÂ³Åª²ÁÃÍÄó¶¡
Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢TikTok¥·¥ç¥Ã¥×»Ô¾ì¤ÎÆ°¸þ¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë´Ñ»¡¤·¡¢Ëè·î¤Î¥È¥ì¥ó¥ÉÊÑ²½¥ì¥Ýー¥È¤òÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¹ØÇã¹ÔÆ°¥Ñ¥¿ー¥ó¡¢Ç¯ÎðÁØÊÌÆ°¸þ¡¢¿·µ¬»²Æþ¥È¥ì¥ó¥ÉÊ¬ÀÏ¡¢¥«¥Æ¥´¥êÊÌÀ®Ä¹Í½Â¬¤Ê¤É¡¢¤è¤êÀºåÌ¤ÊÊ¬ÀÏ¤òÄÉ²Ã¤·¡¢Æ©ÌÀÀ¤Î¹â¤¤»Ô¾ì¥Çー¥¿¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¶È³¦Á´ÂÎ¤ÎÀ®Ä¹¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ÄÊÌ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢²¼µÏ¢ÍíÀè¤Þ¤Ç¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ªÌä¹ç¤»¤Ï¤³¤Á¤é(https://ljpz8esoqdc6.jp.larksuite.com/share/base/form/shrjpyubmVAmVEUOXNJxGUSusXg)
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§Blinx³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ²ÏÌîÀµ´²
ÀßÎ©¡§2025Ç¯4·î1Æü
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄ8-4-13 ¸ÞÈ¿ÅÄJP¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°2F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§TikTok Shop Partner ¸ÜÌä¥µー¥Ó¥¹¡¢TikTok shop ·î¼¡¥ì¥Ýー¥È´Æ½¤¡¢¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹»Ù±ç
