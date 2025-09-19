Í¥¤ì¤¿ÊÝ¼¾ºÞ¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¿·»ØÉ¸¤òºöÄê
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥ê¥¹²½¾ÑÉÊ(ËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÊ¡Åç¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Â¼²¬¹°µÁ)¤Ï¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢À½ºÞ¤Î³«È¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ´ðËÜ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤«¤ÄºÇ¤â½ÅÍ×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÊÝ¼¾ºÞ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÊÝ¿åÀ¤ò¾Ü¤·¤¯É¾²Á¤¹¤ë¿·¤·¤¤»ØÉ¸¤òºöÄê¤·¡¢£¹·î15Æü～18Æü¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥«¥ó¥Ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿²½¾ÑÉÊµ»½Ñ¼Ô¤Î¹ñºÝ³Ø²ñIFSCC Congress 2025 Cannes¤ÇÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ØÉ¸¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊÝ¼¾ºÞ¤ÎÃµº÷ÊýË¡¤è¤ê¤â¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬¹â¤¯¡¢¤«¤Ä¸¦µæ¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤äÏ«ÎÏ¤Ê¤É¤òÂç¤¤¯ÍÞ¤¨¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£IFSCC¡¡Congress¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î²½¾ÑÉÊµ»½Ñ¼Ô¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢ºÇ¿·¸¦µæ·ë²Ì¤òÈ¯É½¡¦Æ¤ÏÀ¤¹¤ë¹ñºÝÅª¤Ê³Ø½ÑÂç²ñ¤Ç¤¹¡£
¢£¸¦µæ¤ÎÇØ·Ê
¿ÍÂÎ¤¬700kg/m3¤Î¿å¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë°ìÊý¡¢¤½¤ÎÀ¸³è¶õ´Ö¤Ç¤¢¤ëÂçµ¤¤Î´Þ¿åÎÌ¤Ï¡¢0.1 kg/ m3°Ê²¼¤È²á¹ó¤Ê´¥Áç¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÊÝ¼¾¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ©¤ÎÃæ¤Ç¿å¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ëÊ¬»Ò¤Ë¿å¤ò¤È¤É¤á¡¢¤½¤Î¹½Â¤¤äµ¡Ç½¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬È©¤Î·ò¹¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¸°¤Ç¤¹¡£ÊÝ¼¾¤Î¤¿¤á¤ËÊÝ¼¾ºÞÇÛ¹çÀ½ºÞ¤ÎÅÉÉÛ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÊÝ¼¾ºÞ¤Ï¡¢ÊÝ¼¾ºÞ¤½¤Î¤â¤Î¤Î¿åÊ¬ÊÝ»ýÀ¤äÈ©¤ËÅÉÉÛ¤·¤¿¸å¤Î¿åÊ¬ÎÌ¤Ê¤ÉÎÌÅª¤Ê¼´¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÊýË¡¤Ç¤ÏÊª¼Á¤½¤Î¤â¤Î¤È¿å¤È¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¤¬¶¯¤¤¤³¤È¤ÇÈ©¤ÎÃæ¤ÎÊ¬»Ò¤Ë¿å¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¤¤¤¦ËÜÍè¤ÎÌÜÅª¤¬Ã£À®¤Ç¤¤Ê¤¤Êª¼Á¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢ÍÍÑÀ¤ÎÍÌµ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï¼Â»ÈÍÑ¤Ç¤Î¥Ò¥È¤ÎÈ©¾õÂÖ¤Î²þÁ±¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Ï«ÎÏ¤äÈñÍÑ¤òÍ×¤¹¤ëÊýË¡¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¿·¤¿¤ÊÉ¾²Á»ØÉ¸¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¸¦µæ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¸¦µæÆâÍÆ
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎÌÅª¤ÊÉ¾²Á¼´¤Ç¤Ï¿å¤Î¾øÈ¯ÍÞÀ©ÎÏ¤¬¹â¤¤À®Ê¬¤Ç¤¢¤ë¤Û¤ÉÊÝ¼¾ÎÏ¤¬¹â¤¤¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¿å¤ò°ú¤´ó¤»¤ëÎÏ¤¬¹â¤¤¤â¤Î¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢È©¤Î¿åÊ¬¤Þ¤Ç¤âÃ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇÅö¼Ò¤Ç¤ÏÍýÁÛ¤ÎÊÝ¼¾ºÞ¤È¤Ï´¥Áç´Ä¶¤Ë¤ª¤±¤ëÈ©¤«¤é¤Î¿åÊ¬¤ÎÁÓ¼º¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢È©¤ÎÃæ¤ÎÀ®Ê¬¤¬¿åÊ¬¤òÉ¬Í×¤È¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤È¤É¤á¤Æ¤¤¤¿¿åÊ¬¤ò¼õ¤±ÅÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÝ¼¾ºÞ¤È¤·¤Æ°ìÈÌÅª¤Ê¥°¥ê¥»¥ê¥ó¡¢£±,£³¡¾¥Ö¥Á¥ì¥ó¥°¥ê¥³ー¥ë¡¢¥½¥ë¥Ó¥Èー¥ë¤òÈæ³Ó¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥°¥ê¥»¥ê¥ó¤¬ºÇ¤â¿åÊ¬¤ò¤È¤É¤á¤ë¸ú²Ì¤¬¹â¤¯¡¢¤½¤Î°ìÊý¤ÇÈ©¤Î¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤ò»Ù¤¨¤ë¹ÚÁÇ¤Î³èÀ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë·¹¸þ¤â¹â¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¿å¤È¤Î´Ø¤ï¤êÊý¤òÄ´¤Ù¤ë¤¿¤á¡¢¿å¤ÈÅÅ¼§ÇÈ¤òÍøÍÑ¤·¤¿Ê¬¸÷³Ø¤Î¼êË¡¤ò»È¤Ã¤Æ²òÀÏ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥°¥ê¥»¥ê¥ó¤Ë¤Ï¿åÊ¬»Ò¤Î±¿Æ°¤ËÂÐ¤¹¤ëÂ«Çû¤¬¼å¤¤¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ï¸Ä¡¹¤Î¿åÊ¬»Ò¤È¶¯¤¯·ë¤Ó¤Ä¤¤¤ÆÂ«Çû¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿åÊ¬»Ò¤òÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤È¤É¤á¤ëÊª¼Á¤³¤½¡¢ÍýÁÛÅª¤ÊÊÝ¼¾ºÞ¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¿å¤Î¾øÈ¯ÍÞÀ©ÎÏ¤Î¤ß¤Ç¤¢¤Ã¤¿É¾²Á¼´¤Ë¿å¤ÎÊ¬»Ò±¿Æ°¤Ø¤Î±Æ¶Á¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÉ¾²Á¼´¤ò²Ã¤¨¡¢Î¾¼´¤«¤é¤Ê¤ëÊÝ¼¾ºÞÉ¾²Á¥Þ¥È¥ê¥¯¥¹¤òÈ©¤Ø¤ÎºîÍÑ¤ËÍ¥¤ì¤¿ÊÝ¼¾ºÞ¤ÎÃµº÷¤ËÌòÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£È¯É½¥¿¥¤¥È¥ë¡§ Toward Moisturizers Beyond Glycerol: Water Attraction and Additional Properties to Consider
(ÏÂÊ¸) ¥°¥ê¥»¥íー¥ë¤è¤êÍ¥¤ì¤¿ÊÝ¼¾ºÞ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡§ÊÝ¿å¤Ë²Ã¤¨¤Æ¹ÍÎ¸¤¹¤Ù¤ÆÃÀ
¢£È¯É½¼Ô¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥ê¥¹²½¾ÑÉÊ¡¡¡¡¿¹ÅÄÈþÊæ
¸¦µæ¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¿¹ÅÄÈþÊæ¡Ê¤â¤ê¤¿¡¡¤ß¤Û¡Ë
¿¹ÅÄÈþÊæ¡§IFSCC Congress 2025 Cannes¤Ç»£±Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥ê¥¹²½¾ÑÉÊ¡¡¡¡
¼èÄùÌò¡¡¸¦µæ³«È¯Éô¡¡¥Õ¥§¥íー¡¡
Çî»Î¡ÊÇÀ³Ø¡Ë
― Î¬Îò ―
Åìµþ¹©¶ÈÂç³ØÂç³Ø±¡À¸Ì¿Íý¹©³Ø¸¦µæ²Ê¤ò½¤Î»¸å¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥ê¥¹²½¾ÑÉÊ¤ËÆþ¼Ò¡£¸¦µæ³«È¯°ì¶Ú25Ç¯ÌÜ¡£¸¦µæ¶ÈÌ³¤Ç¤Ï¡¢¼ç¤ËÈéÉæ¤ÎÏ·²½²þÁ±¸¦µæ¤Ë½¾»ö¤·¡¢À½ÉÊ¤Ø¤Îµ»½ÑÅëºÜ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢³Ø²ñ¤äÏÀÊ¸¤Ê¤É¼Ò³°¤Ø¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤Ë¤âÀºÎÏÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç¤Ï°ì»ù¡Ê¾®£µ¡Ë¤ÎÊì¡£
― ¿¦Ì³·ÐÎò ―
2001Ç¯: Æþ¼Ò¡¦¸¦µæ³«È¯ÉôÇÛÂ°¡£¸½ºß¤Þ¤Ç¼ç¤Ë¥¹¥¥ó¥±¥¢µ»½Ñ¤Î³«È¯¤òÃ³Åö¡£ÂÐ¾Ý¤Ï¡¢²½¾ÑÉÊ¡¦ÈþÍÆµ¡´ï¡¦¥Ï¥ß¥¬¥¤Ê¤É
2014Ç¯:¡¡¥êー¥Àー¿¦¡£ ¡Ê²ÝÄ¹ÁêÅö¡Ë
2017Ç¯¡§ÆüËÜÈþÍÆÈéÉæ²Ê³Ø²ñ³Ø½ÑÂç²ñ¤Ë¤ÆÍ¥½¨±éÂê¾Þ¼õ¾Þ¡£
2018Ç¯¡§¥·¥Ë¥¢¥êー¥Àー¿¦¡£¡ÊÉôÄ¹ÁêÅö¡Ë
2022Ç¯¡§¼¹¹ÔÌò°÷¡£¸¦µæ³«È¯Éô¥Õ¥§¥íー¡£µþÅÔÂç³ØÇî»Î¡ÊÇÀ³Ø¡Ë¡£
2025Ç¯¡§¼èÄùÌò¡£
²áµî¤Î¸¦µæÎã¡§¥ê¥êー¥¹¥¿¥¤¥È¥ë
