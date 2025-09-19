¡ÖÃæ¾®´ë¶ÈÀ®Ä¹²ÃÂ®²½Êä½õ¶â¡×¤ÎÊä½õ¶â¸òÉÕ¸õÊä¼Ô¤ÎºÎÂò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿ÍÃæ¾®´ë¶È´ðÈ×À°È÷µ¡¹½¡ÊÍý»öÄ¹¡§µÜÀîÀµ¡¡ËÜÉô¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤Ï¡¢Çä¾å¹â 100 ²¯±ß¤È¤¤¤¦¹â¤¤ÌÜÉ¸¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ©Àï¤ò¹Ô¤¦´ë¶È¡¦·Ð±Ä¼Ô¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¢¤ë¡Ö£±£°£°²¯Àë¸À¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿Ãæ¾®´ë¶È¤ÎÂçÃÀ¤ÊÀ®Ä¹Åê»ñ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖÃæ¾®´ë¶ÈÀ®Ä¹²ÃÂ®²½Êä½õ¶â¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Êä½õ¶â¸òÉÕ¸õÊä¼Ô¤¬ºÎÂò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ºÎÂò·ë²Ì³µÍ×
ÄùÀÚÆü¡¡¡§ÎáÏÂ7Ç¯6·î9Æü¡Ê·îÍË¡Ë
¿½ÀÁ·ï¿ô¡§1,270·ï
ºÎÂò·ï¿ô¡§207·ï
¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤Î¥µ¥¤¥È¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡û100²¯´ë¶ÈÀ®Ä¹¥Ýー¥¿¥ë
https://growth-100-oku.smrj.go.jp/info/info250919.html
¡ã£±£°£°²¯Àë¸À¤È¤Ï¡ä
¡Ö£±£°£°²¯Àë¸À¡×¤Ï¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Î³§ÍÍ¤¬ÈôÌöÅªÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼«¤é¡¢¡ÖÇä¾å¹â100²¯±ß¡×¤È¤¤¤¦¡¢·Ð±Ä¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌî¿´Åª¤ÊÌÜÉ¸¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼èÁÈ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÀë¸À¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ãÃæ¾®´ë¶ÈÀ®Ä¹²ÃÂ®²½Êä½õ¶â¤È¤Ï¡ä
¡ÖÃæ¾®´ë¶ÈÀ®Ä¹²ÃÂ®²½Êä½õ¶â¡×¤Ï¡¢Çä¾å¹â100²¯±ß¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¾®´ë¶È¤ÎÂçÃÀ¤ÊÅê»ñ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ãÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿ÍÃæ¾®´ë¶È´ðÈ×À°È÷µ¡¹½¡ÊÃæ¾®µ¡¹½¡Ë¡ä
Ãæ¾®µ¡¹½¤Ï¡¢»ö¶È¤Î¼«Î§ÅªÈ¯Å¸¤ä·ÑÂ³¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¾®´ë¶È¡¦¾®µ¬ÌÏ»ö¶È¼Ô¡¦¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤äÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢²æ¤¬¹ñ·ÐºÑ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ëÀ¯ºö¼Â»Üµ¡´Ø¤Ç¤¹¡£·Ð±Ä´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤·»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¾®´ë¶ÈÅù¤Î·Ð±Ä²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¡¢Ä¾ÀÜÅª¤ÊÈ¼Áö·¿»Ù±ç¡¢¿Íºà¤Î°éÀ®¡¢¶¦ºÑÀ©ÅÙ¤Î±¿±Ä¡¢»ñ¶âÌÌ¤Ç¤Î³Æ¼ï»Ù±ç¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢´Ø·¸¤¹¤ëÃæ¾®´ë¶È»Ù±çµ¡´Ø¤Î»Ù±çÎÏ¤Î¸þ¾å¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£