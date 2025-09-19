µ¤·Ú¤Ëµ¤¤Þ¤Þ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡ÈÌîÌÓ¤Îº£¡É¤òÁíÎÏÆÃ½¸¡ª SixTONES¡¦¹âÃÏÍ¥¸ã¤Î³¹¤Ö¤é¥í¥±¤â·ÇºÜ¡Ö²£ÉÍLOVEWalker 2025½©¡×¤òÈ¯Çä
³ô¼°²ñ¼Ò³ÑÀî¥¢¥¹¥ーÁí¹ç¸¦µæ½ê¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²ÃÀ¥Åµ»Ò¡Ë¤Ï¡¢¥¦¥©ー¥«ー¥à¥Ã¥¯¡Ö²£ÉÍLOVEWalker 2025½©¡×¤ò2025Ç¯9·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
²£ÉÍ¤ò°¦¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¡È¥Ï¥Þ¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¾ðÊó»ï¡Ö²£ÉÍLOVEWalker¡×¡£ºÇ¿·¹æ¤Ç¤Ï¼ò¹¥¤¤ÎÀ»ÃÏ¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ³Ú¤·¤á¤ë³¹¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÌîÌÓ¡×¤òÁíÎÏ¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÏÃÂê¤Î¿·Ì¾½ê¤ä²£Ãú¼ò¾ì¡¢¥Ç¥£ー¥×¤ÊÃë°û¤ßÊ¸²½¤«¤é¡¢¥«¥Õ¥§¤ä¥¹¥¤ー¥ÄÅ¹¤Ê¤É¤Î°û¿©Å¹¡¢¼ã¤¤Å¹¼ç¤¬ÀÚ¤êÀ¹¤ê¤¹¤ë¿·¥¹¥¿¥¤¥ë¤Îµï¼ò²°¤Ê¤É¡¢ÌîÌÓ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÉý¹¤¯¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¹Ô³Ú¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î²£ÉÍ¤ª¤Ç¤«¤±¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ä¡¢¿©Íß¤Î½©¤ËËþµÊ¤·¤¿¤¤¥°¥ë¥á¥Õ¥§¥¹¤Î¾ðÊó¤Ê¤É¡¢²£ÉÍ¤Î½©¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î¾ðÊóËþºÜ¤Î1ºý¤Ç¤¹¡£
¿·¤·¤¤ÌîÌÓ¤È½Ð²ñ¤¨¤ë¡ª¡¡Ï©ÃÏÎ¢¡¢²£Ãú¤«¤é¿·Ì¾½ê¤Þ¤Ç¡¢³Ú¤·¤¤¡¢¤ª¤¤¤·¤¤Êâ¤Êý
¤¤¤Þ¤ÎÌîÌÓ¤Ï½µËö¤Ë¤Ê¤ë¤È20～30Âå¤Î¼ã¤¤µÒ¤¬µÍ¤á¤«¤± ¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤Ë¤®¤ä¤«¤Ë¼ò¤ò¼à¤ß¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¡¢¼ã¼Ô¤âÌ¥Î»¤¹¤ëÌîÌÓ¤Î¿·¤·¤¤°ìÌÌ¤ò·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¶Ã¤¤Î¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç°û¤á¤ë¤È¡¢¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÇÂç¤Ë¤®¤ï¤¤¤Î¡Ö¤Ô¤ª¥·¥Æ¥£¡×¤ò¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¡¢Â³¤¤¤Æ¡¢Æù½Á¤¢¤Õ¤ì¤ëÀäÉÊ¥·¥åー¥Þ¥¤¤äñ»Ò¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡ÖÅÀ¿´¤ÎÌ¾Å¹¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ã¤«¤êÄêÃå¤·¤¿´¶¤Î¤¢¤ë¡ÖÃë°û¤ß¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤ò³Ú¤·¤á¤ë°û¿©Å¹¤ä¡¢Â¿ºÌ¤ÊÅ¹ÊÞ¤ò½¸¤á¤¿¡Ö²£Ãú·Ï¼ò¾ì¡×¡¢µù¹ÁÄ¾Á÷¤Î¿·Á¯¤Êµû²ðÎÁÍý¤äÆüËÜ¼ò¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¡Ö³¤Á¯µï¼ò²°¡×¤Ê¤É¡¢¤ª¼ò¹¥¤¤Ê¤é¤º¤È¤â¶½Ì£¤ò¤½¤½¤é¤ì¤ë¤ªÅ¹¤ò¿ôÂ¿¤¯¤´¾Ò²ð¡£¥·ー¥ó¤äÌÜÅª¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ëÊØÍø¤Ê¡Ö¸·Áª¥«¥¿¥í¥°¡×¤â·ÇºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£³èµ¤¤¢¤Õ¤ì¤ëÌîÌÓ¥¿¥¦¥ó¤ò¡¢µ¤¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¤Ö¤é¤êÊâ¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
°û¤ó¤Ç¡¢¿©¤Ù¤Æ¡¢³Ú¤·¤¤¡ª¡¡²£ÉÍ¥°¥ë¥á¥Õ¥§¥¹TOPICS
9·î¤«¤éÇ¯Ëö¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢²£ÉÍ»ÔÆâ¶á¹Ù¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¹Ô»ö¤¬¿ôÂ¿¤¯³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡Ö¿©¡×¤Ë¥Æー¥Þ¤ò¹Ê¤Ã¤¿¥°¥ë¥á¥Õ¥§¥¹¤Ï¡¢Ã¯¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë»²²Ã¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¢¤Ã¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¤¤ò¤ß¤»¤Þ¤¹¡£ÎãÇ¯¡¢10Ëü¿Í°Ê¾å¤¬µÍ¤á³Ý¤±¡¢º£Ç¯¤Ï9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é³«ºÅÍ½Äê¤Î¡Ö²£ÉÍ¥ª¥¯¥Èー¥Ðー¥Õ¥§¥¹¥È2025¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢°ò¥¹¥¤ー¥Ä¡¢¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¡¢»Ô¾ì¥°¥ë¥á¡¢Ãæ²Ú¤Ê¤É¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤10Âç¥°¥ë¥á¥Õ¥§¥¹¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Æー¥Þ¤´¤È¤Ë»ÔÆâ¤ò½ä¤ë¥³ー¥¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤ë¡ÈÍ·¤Ó¤Î¥Ò¥ó¥È¡É¤ò½¸¤á¤¿¡¢¤³¤Î½©¹Ô¤¤¿¤¤¥È¥³100
²£ÉÍ¤Ç½©¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é¥³¥³¡ª¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤ò¡¢¡Ö¹ÈÍÕ¡×¡ÖÌ£³Ð¼í¤ê¡×¡Ö¥¥ã¥ó¥×¡õBBQ¡×¡Ö¸ø±à¡×¡Ö¥µ¥¦¥Ê¡×¡ÖÈþ½Ñ´Û¡õÇîÊª´Û¡×¤Î6¥¸¥ã¥ó¥ë¤«¤éÁ´100¥¹¥Ý¥Ã¥È½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸«¤É¤³¤í¤ä´Ñ¸÷¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¡¢¸«¤ä¤¹¤¯¤ÆÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÊÝÂ¸ÈÇ¥«¥¿¥í¥°¤Ç¤¹¡£µ¨Àá¤ò´¶¤¸¸Þ´¶¤òËþ¤¿¤¹¡¢¡È¹Ô¤¤¿¤¤¡ª¡É¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÃÏ¸µ¡¦²£ÉÍ½Ð¿È¤Î¹âÃÏÍ¥¸ã¡ÊSixTONES¡Ë¤¬ÏÃÂê¤ÎÌîÌÓ¤ò³¹¤Ö¤é¥í¥±´º¹Ô
SixTONES¤Î¹âÃÏÍ¥¸ã¤¬¡¢¥ì¥È¥í¤Ç³¨¤Ë¤Ê¤ë¾¦Å¹³¹¤ä¡¢ÌîÌÓ¤Ë¿·É÷¤ò¤â¤¿¤é¤¹Äù¤á¥¹¥¤ー¥Ä¤ÎÅ¹¡¢ÍÄ¤¤º¢¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦²û¤«¤·¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò½ä¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÏ¸µ¡¦²£ÉÍ¤ò°¦¤¹¤ëÈà¤À¤«¤é¤³¤½¤Î»ëÅÀ¤Ç´¶¤¸¤ë¡Èº£¤ÎÌîÌÓ¡É¤È¤Ï¡Ä¡© ¡¡¶á¶·¥Èー¥¯¤â¸ò¤¨¤Ä¤Ä¡¢¥è¥³¥Ï¥Þ°¦¶¯¤á¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö²£ÉÍLOVEWalker 2025½©¡×¥¦¥©ー¥«ー¥à¥Ã¥¯
Äê²Á¡§990±ß¡ÊËÜÂÎ900±ß+ÀÇ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯9·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë
ISBN¡§9784049112887
»¨»ï¥³ー¥É¡§62635-69
È½·Á¡§A4È½¡¢112¥Úー¥¸¡¡
È¯Çä¡§³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA
È¯¹Ô¡§³ô¼°²ñ¼Ò³ÑÀî¥¢¥¹¥ーÁí¹ç¸¦µæ½ê
¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://www.kadokawa.co.jp/product/322507000554/
