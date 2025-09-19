¤ß¤Ê¤ÈHANABI2025Æ±Æü³«ºÅ¡ª¡ÖHARBOR BEER SITE 2025～Æü¾ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡¢ºÇ¹â¤Î°ìÇÕ～¡×Ê²²Ð¤ò°Ï¤ß¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¤È¿À¸Í¹Á¤ÎÉ÷¾ð¤òÌ£¤ï¤¦1½µ´Ö¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒOne Bright KOBE¡Ê½»½ê¡§¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ½ÂÃ« ½ç¡Ë¤Ï¡¢10·î20Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é26Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤Î7Æü´Ö¤Ç¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¥Õ¥§¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖHARBOR BEER SITE 2025 ～Æü¾ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡¢ºÇ¹â¤Î°ìÇÕ～¡×¤òTOTTEI PARK¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
270ÅÙ³¤¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Àä·Ê¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¤ò¸Þ´¶¤ÇÌ£¤ï¤¦ÈóÆü¾ï¶õ´Ö¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡¡270ÅÙ³¤¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿È´·²¤Î¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ëTOTTEI PARK¤Ç¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¥Õ¥§¥¹¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥ó¥×¥®¥¢¤ò³Æ½ê¤Ë³èÍÑ¤·¤¿²ñ¾ì¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¡¦¿À¸Í¤ò¤Ï¤¸¤á´ØÀ¾¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÍÌ¾¥Ö¥ê¥å¥ï¥êー¤¬½¸·ë¡ª¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¤ò¤³¤Î¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÇºÇÂç¸Â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢²Ð¤ÎÍÉ¤é¤á¤¤äÃÈ¤«¤µ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¥ã¥ó¥×¥Õ¥¡¥¤¥äー¤ËÊ²²Ð¥¨¥ê¥¢¡¢²»³Ú¥é¥¤¥Ö¤ä¥Õ¥¡¥¤¥äー¥·¥çー¤Ê¤É¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤â¤´ÍÑ°Õ¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î²°³°¥°¥ë¥á¤¬¥¢¥¦¥È¥É¥¢µ¤Ê¬¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£¿´ÃÏ¤è¤¤³¤É÷¤È¶¦¤Ë¥¢¥¦¥È¥É¥¢µ¤Ê¬¤ò³Ú¤·¤á¤ëÈóÆü¾ï¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡ÈÆü¾ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡¢ºÇ¹â¤Î°ìÇÕ¡É¤ò¸Þ´¶¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖGsMALL by ¹¥Æü»³Áñ¡×¶¨ÎÏ¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤¬½¸¤Þ¤ë¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Þー¥±¥Ã¥È¤âÆ±»þ³«ºÅ
¡¡¹¥Æü»³Áñ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢Ê£¹ç·¿ EC ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖGsMALL¡×¤Ë½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤â¶¨ÎÏ¤·¡¢¹¹¤Ë¥¢¥¦¥È¥É¥¢´¶¥¢¥Ã¥×¡ª¼ê¤Ö¤é¤ÇÊ²²Ð¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥×¥é¥ó¤âÈÎÇäÍ½Äê¡£½©¤Î¿´ÃÏ¤è¤¤¶õµ¤¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é²ñ¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
20Æü¡Ê·î¡Ë～24Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÎÌë¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤ÈHANABI2025¡×¤ÎÀä¹¥¥Ó¥åー¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¡ª
¡¡10·î20Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é24Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÎÌë¤Ë¤Ï¡¢15Ê¬´Ö¤Î²Ö²Ð¡ß²»³Ú¤Î¥·¥ó¥¯¥í¥·¥çー¤Ç¿À¸Í¹Á¤òºÌ¤ë¡Ö¤ß¤Ê¤ÈHANABI2025¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¿À¸Í¹Á¤Î²Ö²Ð¤¬°ìË¾¤Ç¤¤ëTOTTEI PARK¤Ç¤Ï¡¢²Ö²Ð¤ÎºÇÃæ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²Ö²Ð¸å¤â¤½¤ÎÍ¾±¤¤ò¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¤ÈÊ²¤²Ð¤È¶¦¤ËÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¿À¸ÍÍ£°ì¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚHARBOR BEER SITE 2025 ³«ºÅ³µÍ×¡Û
Web¡§¡¡¡¡¡¡https://www.totteikobe.jp/event/article/12898
SNS¡§¡¡¡¡¡¡https://www.instagram.com/harbor_beer_site2025/
Æü»þ¡§¡¡¡¡¡¡10·î20Æü¡Ê·î¡Ë～24Æü¡Ê¶â¡Ë15:00～21:00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë～26Æü¡ÊÆü¡Ë11:00～21:00¡¡¢¨¾¯±«·è¹Ô¡¦¹ÓÅ·Ãæ»ß
²ñ¾ì¡§¡¡¡¡¡¡TOTTEI PARK
¥Á¥±¥Ã¥È¡§¡¡2,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡(¥Óー¥ë¥Á¥±¥Ã¥È2000±ßÊ¬¡ÜHARBOR BEER SITE¥×¥é¥«¥Ã¥×¡Ü¥¹¥Æ¥Ã¥«ーÉÕ)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÄÉ²Ã¥Óー¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¡¡1,000±ß¡ÊÀÇ¹þ / 200±ß·ô¡ß5ËçÄÖ¤ê¡Ë
Æâ¡¡ÍÆ¡¡¡§¡¡¡¦Á´¹ñ¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë ½ÐÅ¹¥Öー¥¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥¥ã¥ó¥×¥Õ¥¡¥¤¥äー¡ÊÊ¿Æü18:00º¢～¡¦ÅÚÆü17:00º¢～¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦²»³Ú¥é¥¤¥Ö¡Ê½Ð±é¡§KOBE¤Þ¤Á¤Ê¤«¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥Õ¥¡¥¤¥äー¥·¥çー¡ÊÅÚÆü³«ºÅ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦Ê²²Ð¥¨¥ê¥¢¤ÎÄó¶¡¡ÊÍÎÁ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Þー¥±¥Ã¥È (ÅÚÆü³«ºÅ)
¼ç¡¡ºÅ¡¡¡§¡¡³ô¼°²ñ¼ÒOne Bright KOBE
¸å¡¡±ç¡¡¡§¡¡¿À¸Í»Ô¡¢Kiss FM KOBE
¶¨¡¡ÎÏ¡¡¡§¡¡GsMALL by ¹¥Æü»³Áñ
¡ÚÍÎÁ´ÑÍ÷Ê²²Ð¥¨¥ê¥¢¾ðÊó¡Û
Ê¿Æü³«ºÅ»þ¤Ï¡¢²Ö²Ð¤òÆÃÅùÀÊ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥¨¥ê¥¢(¥°¥ëー¥×ÍøÍÑ²Ä)¤ËTOTTEI Brewery¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë°û¤ßÊüÂê¤¬ÉÕ¤¤¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥àÊ²²Ð¥×¥é¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£
¼ê¤Ö¤éÊ²²Ð¥×¥é¥ó¡Ê1Æü¼ã´³ÏÈ¸ÂÄêÈÎÇä¡Ë
Ê²²Ð¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÍ½¤á¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¼ê¤Ö¤é¤Ç¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£
ÎÁ¡¡¶â¡¡¡§¡¡£±¥¨¥ê¥¢ 33,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨ºÇÂç4¿ÍÍøÍÑ²ÄÇ½
»þ¡¡´Ö¡¡¡§¡¡³ÆÆü17:00～21:00
Æâ¡¡ÍÆ¡¡¡§ ¡¦£±¶è²èÊ¬¡Ê5m¡ß5m¡Ë¤ÎÀêÍ¥¨¥ê¥¢
¡¡ ¡¦¥Æー¥Ö¥ë/¥¤¥¹/Ê²²Ð¥»¥Ã¥È/¥é¥ó¥¿¥ó¤ÎÂß¤·½Ð¤·
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¦TOTTEI Brewery¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë°û¤ßÊüÂê
È÷¡¡¹Í¡¡¡§¡¡¥Õー¥É»ý¹þ²Ä¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ë»ý¹þÉÔ²Ä
»ý¹þÊ²²Ð¥×¥é¥ó¡Ê1Æü5ÏÈ¸ÂÄê¡Ë
¥¥ã¥ó¥×¥®¥¢¤ä¥Á¥§¥¢¡¢¥·ー¥È¤Ê¤É¤ò¤´¼«Í³¤Ë¤ª»ý¤Á¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¡¢Ê²²Ð¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£
ÎÁ¡¡¶â¡¡¡§¡¡£±¥¨¥ê¥¢ 22,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨ºÇÂç4¿ÍÍøÍÑ²ÄÇ½
»þ¡¡´Ö¡¡¡§¡¡³ÆÆü17:00～21:00
Æâ¡¡ÍÆ¡¡¡§¡¡¡¦£±¶è²èÊ¬¡Ê5m¡ß5m¡Ë¤ÎÀêÍ¥¨¥ê¥¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦TOTTEI Brewery¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë°û¤ßÊüÂê
È÷¡¡¹Í¡¡¡§¡¡¥Õー¥É»ý¹þ²Ä¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ë»ý¹þÉÔ²Ä¡¡
¡Ú½ÐÅ¹¼Ô¾ðÊó¡ÊÍ½Äê¡Ë¡Û ¢¨½ÐÅ¹Æü¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¥Úー¥¸¤Ç¿ï»þ¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë½ÐÅ¹¼Ô¤ä²»³Ú¥é¥¤¥Ö¤ä¥Õ¥¡¥¤¥äー¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Î½Ð±é¼Ô¾ðÊó¤Ê¤É¡¢
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ç¿ï»þ¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
TOTTEI¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡2025Ç¯4·î¤Ë³«¶È¤·¤¿´ØÀ¾ºÇÂçµé¡¦1Ëü¿Í¼ýÍÆµ¬ÌÏ¤Î¡ÖGLION ARENA KOBE¡×¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿¿·¹ÁÂè2ÆÍÄé¤Î¥¨¥ê¥¢°¦¾Î¡ÖTOTTEI¡Ê¥È¥Ã¥Æ¥¤¡Ë¡×¤Ï¡¢¿À¸Í¤ÎÈ¯Å¸¤ò100Ç¯°Ê¾å»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¡ÖÆÍÄé¡×¤ÎÌ¾Á°¤ò·Ñ¾µ¤·¡¢¹Á¤È¤·¤Æ¤ÎÊ¸²½¸òÎ®¤¬³èÈ¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Îò»Ë¤ò¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤·Á¤Ç¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¯»×¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÌ¾ÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿À¸Í¹Á¤ÎÎò»Ë¤Èº£¸å¤ÎÈ¯Å¸¤Î¡ÖÅÁÅý¤È³×¿·¡×¤òËÂ¤°Ì¾¾Î¤Ç¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ë´¶Æ°ÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡Ö¿À¸Í¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¡¦¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æü¾ïÅª¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥¾ー¥ó¤ä¥¢¥êー¥ÊÆîÂ¦¤Ë¤ÏÏ»¹Ã»³～¿À¸Í¹Á¤ò¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥Ó¥åー¤Ç¸«ÅÏ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥·¥ó¥Ü¥ê¥Ã¥¯¤Ê¡ÖTOTTEI PARK¡×¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢365Æü¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ª¤Ç¤«¤±¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£