OPTAGE¡¢Âçºå¡¦Á¾º¬ºê¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー(OC1)¤Î¥³¥Í¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò¶¯²½¡¡³¤Äì¥±ー¥Ö¥ë¤òÍøÍÑ¤·¤¿ÆüËÜ-¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë´Ö¡¦¹ñºÝÄÌ¿®»ö¶È¤Ë»²Æþ
³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥×¥Æー¥¸¡ÊÂçºå»ÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ï¡¢OC1¤Î¥³¥Í¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£(ÀÜÂ³À)¤ò¶¯²½¤·¡¢AI¤ä¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤ÎÉáµÚ¤ËÈ¼¤¦¹ñºÝ´Ö¤Î¥Çー¥¿ÄÌ¿®ÎÌÁý²Ã¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÆüËÜ-¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë´Ö¤Î¹ñºÝ³¤Äì¥±ー¥Ö¥ë¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥°¥íー¥Ð¥ëDCI(¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー´ÖÁê¸ßÀÜÂ³)¥µー¥Ó¥¹¤ò2028Ç¯ÅÙ¤è¤ê³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢OC1-¼óÅÔ·÷¼çÍ×¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤ò¥ªー¥ë¸÷¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ç·ë¤Ö¹ñÆâDCI¥µー¥Ó¥¹(¥µー¥Ó¥¹Ì¾¾Î¡§All-Optical Connect(AOC))¤òOC1³«¶È¤Î2026Ç¯1·î¤è¤êÄó¶¡¤·¡¢OC1¤«¤é¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤Þ¤Ç¤ÎÄÌ¿®²óÀþ¤ò¡¢Åö¼Ò¤òÁë¸ý¤È¤·¤Æ¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ªËÜDCI¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢100Gbps/400Gbps¤ÎÄ¶¹âÂ®ÀìÍÑÀþ¥á¥Ë¥åー¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢AI¤ä¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤ÎµÞÂ®¤ÊÈ¯Å¸¤Ë¤è¤ê¡¢¹ñºÝ´Ö¤Î¥Çー¥¿ÄÌ¿®ÎÌ¤¬Áý²Ã¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢´ë¶È¤ÎÍøÊØÀ¤ä¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¶¯²½¤Ë¸þ¤±¡¢°ÂÄê¤·¤¿¹ñºÝÄÌ¿®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤éÅö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯1·î¤ÎOC1±¿ÍÑ³«»Ï¤òÁ°¤Ë¡¢¹ñÆâ³°¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤é¹ñºÝÄÌ¿®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î¥Ëー¥º¤òÂ¿¤¯¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ-¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë´Ö¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëDCI¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿(2028Ç¯ÅÙÄó¶¡³«»ÏÍ½Äê)¡£¤Ê¤ª¡¢OC1-¼óÅÔ·÷¼çÍ×¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤ò·ë¤Ö¹ñÆâ¶è´Ö¤Ï¿·¤¿¤Ë¹½ÃÛ¤¹¤ëÅ´Æ»¥ëー¥È¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥ªー¥ë¸÷¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ç·ë¤Ö¹ñÆâDCI¥µー¥Ó¥¹¡ÖAOC¡×¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹(2026Ç¯1·îÄó¶¡³«»ÏÍ½Äê)¡£ËÜDCI¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢100Gbps/400Gbps¤ÎÄ¶¹âÂ®ÀìÍÑÀþ¥á¥Ë¥åー¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡¢OC1¤Î¥³¥Í¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤Î¹ñºÝÄÌ¿®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î¼ûÍ×¤Ë±þ¤¨¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
<¥µー¥Ó¥¹³µÍ×¤ÈÆÃÄ¹>
£±¡¥¥°¥íー¥Ð¥ëDCI¥µー¥Ó¥¹
¡¡¼óÅÔ·÷¤ò·ÐÍ³¤·¡¢ÆüËÜ-¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë´Ö¤ò¹ñºÝ³¤Äì¥±ー¥Ö¥ë¤ÇÀÜÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢
¡¡Î¾¹ñ¤Î¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤òÀÜÂ³¤¹¤ë¹ñºÝDCI¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¦±¿ÍÑ³«»Ï¡§2028Ç¯ÅÙÃæ
¡¡¡¦Äó¶¡¶è´Ö¡§ÆüËÜ(¼óÅÔ·÷)-¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë
¡¡¡¦Äó¶¡¥á¥Ë¥åー¡§ 100Gbps/400Gbps
¡¡¢¨º£¸å¾ÜºÙ¤¬³ÎÄê¼¡Âè¡¢Web¥µ¥¤¥ÈÅù¤Ç¿ï»þ¾ðÊó¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
£²¡¥¹ñÆâDCI¥µー¥Ó¥¹¡ÖAOC(All-Optical Connect)¡×
¡¡¿·¤¿¤Ë¹½ÃÛ¤¹¤ëÅ´Æ»¥ëー¥È¤ò³èÍÑ¤·¡¢
¡¡OC1-¼óÅÔ·÷¼çÍ×¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤ò¥ªー¥ë¸÷¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÇÀÜÂ³¤¹¤ë¹ñÆâ(Åìºå)DCI¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¦±¿ÍÑ³«»Ï¡§2026Ç¯1·î29Æü¡ÊOC1±¿ÍÑ³«»ÏÆü¡Ë
¡¡¡¦Äó¶¡¶è´Ö¡§OC1-¼óÅÔ·÷¼çÍ×¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー
¡¡¡¦Äó¶¡¥á¥Ë¥åー¡§100Gbps/400Gbps(100GBASE-LR4/400GBASE-LR4)
¡¡¡¦¹½ÃÛ¥ëー¥È¡§¶áÅ´¤ª¤è¤ÓJRÅì³¤(Åì³¤Æ»¿·´´Àþ)±è¤¤¤Î¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¤ò³èÍÑ¤·¡¢¿·µ¬¹½ÃÛ¤·¤¿¥ëー¥È
¡¡¢¨²Á³ÊÅù¾Ü¤·¤¤ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢±Ä¶ÈÃ´Åö¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤
¡¡¡¡¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§https://optage.co.jp/business/form/contact_general/form.html¡¡
¢¡OPTAGE Data Center Interconnection(¥°¥íー¥Ð¥ëDCI¡¦¹ñÆâDCI)¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È
¡¡https://optage.co.jp/business/service/dci/lp_jp.html
¥ª¥×¥Æー¥¸¤Ï¡¢Áí¹ç¾ðÊóÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー´ÖÁê¸ßÀÜÂ³¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¡¢Ë¤«¤ÊÌ¤Íè¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ö¡§ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ÒÌ¾¤ä¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Ê¤É¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡ö¡§ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¡¢Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢È¯É½Æü»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¾ðÊó¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°Ê¡¡¾å