VR³×¿·µ¡¹½¤Ê¤É3ÃÄÂÎ¤¬Åý¹ç¤·¡¢¡Ö°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÀèÃ¼µ»½Ñ³×¿·µ¡¹½¡×¤ØÌ¾¾ÎÊÑ¹¹

¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í£Ö£Ò³×¿·µ¡¹½¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§²£¾¾ ÈË¡Ë¤Ï¡¢¡Ö°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í³Ø½Ñ¿ä¿ÊÀìÌç²È¶¨²ñ¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í»Ò¤É¤â¡¦³ØÀ¸£Ö£Ò¼«Í³¸¦µæÂç²ñÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¡×¤Î»ö¶È¤òÅý¹ç¤·¡¢Ë¡¿ÍÌ¾¤ò¡Ö°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÀèÃ¼µ»½Ñ³×¿·µ¡¹½¡×¤ØÊÑ¹¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
À¸À®AI¤ÇºîÀ®¤·¤¿ÃÏÊýÁÏÀ¸2.0¡ßAI&VR¥¤¥áー¥¸¿Þ
¢£ Åý¹ç¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç3ÃÄÂÎ¤Ï¡¢VRµ»½Ñ¤ÎÉáµÚ¤È¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¡¢»Î¶È¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÀìÌç²È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î¹½ÃÛ¡¢¤½¤·¤Æ¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¡¦³ØÀ¸¤Î¸¦µæ»Ù±ç¤È¤¤¤Ã¤¿¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊ¬Ìî¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤äÃÏ°è·ÐºÑ¤Î½Ì¾®¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ò²ñ²ÝÂê¤¬¿¼¹ï²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¤äSDGsÃ£À®¤Ø¤Î¹×¸¥¤ò¤è¤ê¶¯ÎÏ¤Ë¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢³ÆÃÄÂÎ¤Î¶¯¤ß¤ò·ë½¸¤·¡¢°ìÂÎÅª¤Ê»ö¶È±¿±Ä¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅý¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢VR/AI¤Ê¤É¤ÎÀèÃ¼µ»½Ñ¡¢³ÆÊ¬Ìî¤ÎÀìÌç²È¤ÎÃÎ¸«¡¢¤½¤·¤Æ¼¡À¤Âå°éÀ®¤Î»ëÅÀ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¿·Ë¡¿Í¡Ö°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÀèÃ¼µ»½Ñ³×¿·µ¡¹½¡×¤Î¼ç¤Ê¿·»ö¶È
¡¡ ¿·Ë¡¿Í¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¡¢¿·¤¿¤Ë°Ê²¼¤Î»ö¶È¥×¥í¥°¥é¥à¤ò2025Ç¯10·î¤è¤ê»ö¶È¤ÎÃì¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
²¾¾Î¡§¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢»£±ÆÀèÃ¼µ»½Ñ³×¿·»ö¶È¥×¥í¥°¥é¥à
Á´¹ñ¤ÎÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤äNPOË¡¿Í¤ÈÏ¢·È¤·¡¢VR¤ä360¡ëÆ°²è¤Ê¤É¤ÎÀèÃ¼µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢»£±Æ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£Ê¸²½°ä»º¤ä´Ñ¸÷»ñ¸»¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢ー¥«¥¤¥Ö²½¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
À¸À®AI¤ÇºîÀ®¤·¤¿ÃÏÊýÁÏÀ¸2.0¡ßAI&VR¥¤¥áー¥¸¿Þ2
²¾¾Î¡§ÃÏ°è¥Ç¥¸¥¿¥ëÀèÃ¼µ»½Ñ³×¿·»ö¶È¥×¥í¥°¥é¥à
¡¡AI¤ÈÀìÌç²È¤ÎÃÎ¸«¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢ÃÏ°è¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤È²ÝÂê²ò·è¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£ÃÏÊýÁÏÀ¸¤äSDGs¤ò¼ç´ã¤Ë¡¢ÃÏ°è»º¶È¤Î¿¶¶½¡¢°Ü½»¡¦ÆóµòÅÀµï½»¤ÎÂ¥¿Ê¡¢´Ñ¸÷Í¶Ã×¡¢´ë¶ÈÍ¶Ã×¡¢µ¯¶È»Ù±ç¡¢¤½¤·¤Æ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤Ê¤É¤ò¡¢»Î¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÀìÌç²È¤¬AI¤ò³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤éÈ¼Áö»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦¡Ö»Ò¤É¤â¡¦³ØÀ¸£Ö£Ò¼«Í³¸¦µæÂç²ñ¡×¤âËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ·ÑÂ³¤·¡¢Ì¤Íè¤Î¿Íºà°éÀ®¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ÂåÉ½Íý»ö ²£¾¾ ÈË¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Î3ÃÄÂÎÅý¹ç¤ÈÌ¾¾ÎÊÑ¹¹¤Ï¡¢²æ¡¹¤Î³èÆ°¤ò¼¡¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ø¤È¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê°ìÊâ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÄÂÎ¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿µ»½Ñ¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¢¤½¤·¤ÆÌ¤Íè¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò°ì¤Ä¤ËÂ«¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸Ä¡¹¤Î³èÆ°¤À¤±¤Ç¤ÏÀ®¤·ÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿Âç¤¤Ê¼Ò²ñÅª¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀèÃ¼µ»½Ñ¤È¡È¿Í¡É¤ÎÎÏ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢ÆÃ¤ËÃÏÊý¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê²ò·è¤Ë¹×¸¥¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¢£ Ë¡¿Í³µÍ×
Ë¡¿ÍÌ¾: °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÀèÃ¼µ»½Ñ³×¿·µ¡¹½¡Êµì¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í£Ö£Ò³×¿·µ¡¹½¡Ë
½êºßÃÏ: ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÆóÈÖÄ®9ÈÖÃÏ3 THE BASE¹íÄ®
ÂåÉ½Íý»ö: ²£¾¾ ÈË
¡Ê°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í³Ø²ñ¿¶¶½ºâÃÄ(https://svre.jp/)ÂåÉ½Íý»ö¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥Æ¥£¥Ç¥¶¥¤¥ó(https://itdesign.co.jp/)ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¦£Ö£Ò£É£Ï¹çÆ±²ñ¼Ò(https://llc.vrio.jp/)ÂåÉ½¼Ò°÷¡¦¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò(https://transformation.co.jp/)ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë
Íý»ö¡§×¢À¥ÄÌ¹§
¡ÊÅìµþÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø(https://metaverse-ec.vr.u-tokyo.ac.jp/ja/members/697c096a6b3e)¡¦Åìµþ¹©²ÊÂç³Ø¶µ¼ø(https://jyuken.teu.ac.jp/info/lab/teacher/laboratory/hirose.html)¡¦ÀèÃ¼µ»½ÑÎÑÍý¿³ºº°Ñ°÷²ñ(https://vr.rinrishinsa.org/)°Ñ°÷¡¦ÆüËÜ¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£³Ø²ñ¸µ²ñÄ¹(https://vrsj.org/about/board/history/)¡Ë
Íý»ö¡§ÃÝÂ¼¼£Íº
¡Ê¶µ°é¥Æ¥Ã¥¯Âç³Ø³ØÄ¹(https://www.e-mbatech.ac.jp/about/message/)¡¦ÂçºåÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø(https://www.d3c.osaka-u.ac.jp/publication-archives/annual-report2001/05-19.html)¡¦ÀèÃ¼µ»½ÑÎÑÍý¿³ºº°Ñ°÷²ñ(https://vr.rinrishinsa.org/)°Ñ°÷¡¦ÆüËÜ¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£³Ø²ñÁ°²ñÄ¹(https://vrsj.org/about/board/history/)¡Ë
Íý»ö¡§µÈ¸¶¿µ°ì
¡ÊÅìµþÆîÀÄ»³Ë¡Î§²ñ·×»öÌ³½ê(https://tma-lawac.jp/)ÂåÉ½ÊÛ¸î»Î¡¦¸øÇ§²ñ·×»Î¡¦ÀÇÍý»Î¡¦Î©ÀµÂç³ØÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ(https://tma-lawac.jp/news/1228/)¡¦°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í³Ø²ñ¿¶¶½ºâÃÄ(https://svre.jp/)´Æ»ö¡¦ÀèÃ¼µ»½ÑÎÑÍý¿³ºº°Ñ°÷²ñ(https://vr.rinrishinsa.org/)°Ñ°÷¡Ë
Íý»ö¡§»³À¾¹¨¼ù
¡Ê»³À¾¹ÔÀ¯½ñ»Î»öÌ³½ê(https://www.shadan-yamanishi.com/)ÂåÉ½¡¦¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜÆÆ»Ö¸¥ÂÎ¶¨²ñÉ¾µÄ°÷(http://www.kentai.or.jp/information/03yakuin.html)¡¦¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÌÀ¸÷¶µ°é¸¦µæ½êÉ¾µÄ°÷(http://www.meiko-zaidan.jp/profile/directors/)¡¦°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¥á¥ë¥Ç¥£¥¢É¾µÄ°÷(https://mlda.jp/aboutus/)¡¦¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÃÏµåÍ§¤Î²ñÍý»ö(https://www.aoe.or.jp/profile.html)¡¦°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í£Å£Î£Ä £Á£Ì£Ó(https://end-als.com/)Íý»ö¡¦°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í´Ä¶¥¢¥¹¥êー¥È¶¨²ñ´Æ»ö¡¦°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ£Õ£Î£Å£Ð¶¨²ñ´Æ»ö(https://geif.jp/about/)¡¦°å³Ø·Ï¤Î¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í¤Î´ÉÍý¿¦¡¦¤½¤ÎÂ¾¡¢Ë¡Ì³¸ÜÌä¤ò·óÇ¤¡Ë
Íý»ö¡§°æ¸ýÀµÉ§
¡Ê¥ß¥¹¥¿ー¥·ー¥¸ー(https://www.facebook.com/p/%E6%9C%89%E9%99%90%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%83%9F%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%BC-100070979670114/?_rdr)ÂåÉ½¡¦¶å½£»º¶ÈÂç³ØÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ(https://www.kyusan-u.ac.jp/kyugei/teachers/)¡Ë
Íý»ö¡§½Ð¸ý´²ÆÆ
¡ÊÊÆGoogle¥°¥íー¥Ð¥ë¥×¥í¥°¥é¥à¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡Ë
´Æ»ö¡§ÃæÈøÈþÃÒ»Ò
(¸øÇ§²ñ·×»Î¡¦ÀÇÍý»Î:ÃæÈøÈþÃÒ»Ò¸øÇ§²ñ·×»Î»öÌ³½ê¡¦º´Æ£ÀÇÍý»ÎË¡¿Í(https://www.sato-cpta.or.jp/staff/)¡¦ÀèÃ¼µ»½ÑÎÑÍý¿³ºº°Ñ°÷²ñ(https://vr.rinrishinsa.org/)°Ñ°÷)
Ë¡¿ÍÀßÎ©Ç¯·îÆü: 2018Ç¯3·î28Æü
ÌÜÅª¡§¤³¤ÎË¡¿Í¤Ï¡¢ÀèÃ¼µ»½Ñ¤Î¸¦µæ¤ä³«È¯¡¢¿Íºà¤Î¶µ°é¤ä°éÀ®¡¢ÀìÌç²È¤ä´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë³èÍÑ¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¾Íè¤òÃ´¤¦²Ê³Ø¼Ô¤ò°éÀ®¤·¡¢³Ø½ÑµÚ¤Ó²Ê³Øµ»½Ñ¤Î¿¶¶½¤È»ùÆ¸µÚ¤ÓÀÄ¾¯Ç¯¤Î·òÁ´¤Ê°éÀ®¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢¤½¤ÎÌÜÅª¤Ë»ñ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼¡¤Î»ö¶È¤ò¹Ô¤¦¡£
¡Ê£±¡Ë»Ò¤É¤â¡¦³ØÀ¸¤à¤±¤Î¸¦µæÂç²ñ¤Î³«ºÅ»ö¶È
¡Ê£²¡ËÆüËÜ¤Î¾Íè¤òÃ´¤¦²Ê³Ø¼Ô¤ò°éÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶µ°é¡¢¸¦µæ¤Î»Ù±ç»ö¶È
¡Ê£³¡ËÁ°Æó¹à¤ÎÌÜÅª¤Î¤¿¤á¤ÎÂ¾¤Î³Ø½ÑÃÄÂÎ¤ä³Ø½Ñ¸¦µæÂç²ñÅù¤È¤ÎÏ¢·È»ö¶È
¡Ê£´¡ËÀèÃ¼µ»½Ñ¤Ë¤ª¤±¤ë£Á£É¤ä£Ö£Ò¡¢£³£Ä£Ã£Ç¤Î»£±ÆµÚ¤Ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¹½ÃÛ¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¶È
¡Ê£µ¡Ë£Á£É¤ä£Ö£Ò¡¢£³£Ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¸¦µæ³«È¯µÚ¤ÓÀ©ºîµÚ¤ÓÍøÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¶È
¡Ê£¶¡Ë£Ö£Ò¤ä£Á£É¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÀìÌçÅª¤Ê¶ÈÌ³¤Î¸¦µæ¡¢³«È¯µÚ¤ÓÉáµÚ»ö¶È
¡Ê£·¡Ë³Ø½ÑÃÄÂÎ¤Î±¿±ÄµÚ¤ÓÁê¸ß¸òÎ®¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¡¢³«È¯µÚ¤Ó»Ù±ç»ö¶È
¡Ê£¸¡Ë¥»¥ß¥Êー¡¢¸¦½¤Åù¤Î»ö¶È
¡Ê£¹¡Ë½ÐÈÇ¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È±¿±ÄÅù¤Î¾ðÊóÄó¶¡¶È
¡Ê£±£°¡ËÁ°³Æ¹æ¤ËÉíÂÓËô¤Ï´ØÏ¢¤¹¤ë°ìÀÚ¤Î»ö¶È
»ö¶ÈÆâÍÆ
ÀèÃ¼µ»½Ñ¡ÊAI¡¢VR¡¢3DCGÅù¡Ë¤Î¸¦µæ³«È¯¡¢ÉáµÚ¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî
ÃÏÊýÁÏÀ¸¡¦SDGsÃ£À®¤Ë»ñ¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»Ù±ç¤ª¤è¤Ó¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
»Ò¤É¤â¡¦³ØÀ¸¸þ¤±¤Î¶µ°é¡¢¸¦µæ»Ù±ç»ö¶È
³Ø½ÑÃÄÂÎ¤Î±¿±Ä»Ù±ç¤ª¤è¤ÓÀìÌç²È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î¹½ÃÛ
¥»¥ß¥Êー¡¢¸¦½¤¡¢½ÐÈÇ¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È±¿±ÄÅù¤Î¾ðÊóÄó¶¡»ö¶È
¸ø¼°¥µ¥¤¥È: https://atio.jp/(https://vrio.jp/) ¡Ê¢¨¥µ¥¤¥È¾ðÊó¤Ï½ç¼¡¹¹¿·Í½Äê¤Ç¤¹¡Ë