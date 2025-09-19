Tech Japan¤Î¹âÅÙ¥¤¥ó¥É¿ÍºàÆÃ²½·¿HR¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àTalendy¤Ë¡¢Magic Chartµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã
¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¹âÅÙ¥¤¥ó¥É¿Íºà»ö¶È¤ò¼´¤È¤·¤¿HR¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ëTech Japan³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§À¾»³ Ä¾Î´)¤Ï¡¢¼«¼Ò¤Ç³«È¯¡¦±¿±Ä¤¹¤ëHR¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àTalendy¤Ë¡¢ºÇÅ¬¤Ê¸õÊä¼Ô¤ò¤è¤ê¥¹¥àー¥º¤ËÁªÊÌ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎMagic Chartµ¡Ç½¡¢¤ÈAI¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤è¤ê¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°ÀºÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Î¥»¥ë¥Õ¥éー¥Ë¥ó¥°µ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜµ¡Ç½ÄÉ²Ã¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ËÉÙ¤Ê¿Íºà¤Î¿ôÂ¿¤¯¤Î±þÊç¤ËºÝ¤·¤Æ¤â¡¢¥¹¥¥ë¤È¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ê¤É¤ò¤â¤È¤Ë¡¢´ë¶È¤¬µá¤á¤ë¿ÍÊªÁü¤òÁá¤¯¡¢¥¹¥àー¥º¤«¤ÄÊñ³çÅª¤ËÁªÄê¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÇØ·Ê¡§¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤Æ¥¤¥ó¥É¤«¤éºÇÅ¬¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¿ÍºàºÎÍÑ¤ò¡Û
¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¿Íºà¤¬¸Ï³é¤¹¤ëÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³¤³°¤«¤é¹âÅÙ¤Ê¥¹¥¥ë¤ò»ý¤Ä¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹µá¤á¤é¤ì¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤â¥¤¥ó¥ÉÀ¯ÉÜ¤È¶¦Æ±¤Ç¿Íºà¸òÎ®¤Î¤¿¤á¤Î»Ø¿Ë¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Í½»»²½¤µ¤ì¤¿»ö¶È¤¬¿ô¡¹¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢2025Ç¯8·î¤Ë¤Ï²æ¤¬¹ñ¤ÎÀÐÇË¼óÁê¤È¥¤¥ó¥É¤Î¥â¥Ç¥£¼óÁê¤¬¡¢¥¤¥ó¥É¤«¤éº£¸å5Ç¯¤ÇÀìÌç¿Íºà5Ëü¿Í¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤ò¤á¤¶¤¹¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Tech Japan¤â¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÄ¬Î®¤ÎÃæ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÆüËÜ´ë¶È¤Î¹âÅÙ¥¤¥ó¥É¿ÍºàºÎÍÑ¤ä³«È¯µòÅÀ¹½ÃÛ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢AI¿Íºà¤ä¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦Ãæ¤«¤éµá¤á¤é¤ì¤ë¿Íºà¤òËÉÙ¤ËÊú¤¨¤ë¥¤¥ó¥É¡¢ÆÃ¤Ë¥¤¥ó¥É¹©²ÊÂç³Ø¤Î¤è¤¦¤ÊºÇÀèÃ¼¤Îµ»½Ñ¼Ô¤ò°éÀ®¤·¤Æ¤¤¤ëÂç³Ø¤ËÆüËÜ´ë¶È¤¬ÊÀ¼Ò¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àTalendy¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×Êç½¸¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î±þÊç¤¬¤¢¤ê¡Ê1¼Ò¤¢¤¿¤êÊ¿¶Ñ250ÄÌ¡Ë¥¹¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¤Ë»þ´Ö¤È¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²óTalendy¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¿·µ¡Ç½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Ïµá¤á¤ë¥¤¥ó¥É¿Íºà¤È¤è¤ê¸ú²ÌÅª¡¦¸úÎ¨Åª¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢AI¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´ë¶È¤ÎÁª¹Í·ë²Ì¤ä½ÅÅÀ¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¿ÍºàÍ×·ï¤ò¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¾å¤Ë¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¹¡£
£±.Magic Chart
Magic Chart¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢´ë¶È¤Ï¥°¥é¥ÕÆâ¤Ë²Ä»ë²½¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¸õÊä¼Ô¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°ÅÙ¤ò¥¹¥¥ëµÚ¤Ó¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò¤â¤È¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£².AI¤Ë¤è¤ë¥»¥ë¥Õ¥éー¥Ë¥ó¥°µ¡Ç½
¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°ÀºÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Åö¼Ò¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¾å¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Î´ë¶È¤ÎÁª¹Í·ë²Ì¤È¥Õ¥§ー¥º¤ò¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¼«Æ°Åª¤Ë¥»¥ë¥Õ¥éー¥Ë¥ó¥°¤·¡¢Â³¤¯¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÎÀºÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯µ¡Ç½¤Ç¤¹¡£¥éー¥Ë¥ó¥°¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢´ë¶È¤¬Áª¹Í¤ò½Å¤Í¤ì¤Ð½Å¤Í¤ë¤Û¤É¡¢¤è¤êÅ¬¤·¤¿¿Íºà¤Ë½Ð²ñ¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚCPO Mondal¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¡Û
Talendy¥Ýー¥¿¥ë¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×¤ÎÊç½¸¤Ë¤Ï¡¢°ì¤Ä¤Î¿¦¼ï¤¢¤¿¤êÊ¿¶Ñ¤Ç250·ï¡¢Â¿¤¤¾ì¹ç¤Ï500·ï¤òÄ¶¤¨¤ë±þÊç¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤È¤Æ¤âÂç¤¤Ê¿ô»ú¤Ç¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î³§ÍÍ¤¬¤è¤ê¿×Â®¤«¤ÄÅª³Î¤ËºÎÍÑÈ½ÃÇ¤ò¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÆÈ¼«¤Î¿äÁ¦¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖTalendy Magic¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿ Magic Chart¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥»¥ë¥Õ¥éー¥Ë¥ó¥°µ¡Ç½ ¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Îµ¡Ç½ÄÉ²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤Ï¿ôÉ´·ï¤ËµÚ¤ÖÍúÎò½ñ¤äGitHub¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¤ò°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä³ÎÇ§¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÎÍÑÃ´Åö¼Ô¤ÎÊý¤Ï¤è¤ê¥¹¥Ôー¥É´¶¤ò»ý¤Ã¤ÆºÇ¤âÅ¬¤·¤¿¿Íºà¤òÂ¨ºÂ¤Ë¸«¤Ä¤±½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¹âÅÙ¥¤¥ó¥É¿Íºà¤ËÆÃ²½¤·¤¿HR¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àTalendy¤È¤Ï¡Û
Talendy¤ÏÎß·×10000¿Í°Ê¾å¡¢¥¤¥ó¥É¹©²ÊÂç³Ø¡ÊIIT¡Ë¤Î½¢¿¦³ØÇ¯¤ËºßÀÒ¤¹¤ë³ØÀ¸¤Î1/3¤¬ÅÐÏ¿¤¹¤ë¡¢¹ñÆâºÇÂç¤ÎIIT³ØÀ¸¥Çー¥¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¡¢2018Ç¯¤«¤éÊÀ¼Ò¤¬·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤äºßÆüËÜ¥¤¥ó¥ÉÂç»È´Û¤È¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤ò±¿±Ä¡¢2019Ç¯¤Î¥¤¥ó¥É¹©²ÊÂç³Ø¡ÊIIT¡Ë¥Ï¥¤¥Ç¥é¥Ðー¥É¹»¤È¤ÎMoUÄù·ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¦¤Þ¤ì¤¿¡¢IIT¤Î½¢¿¦²Ý¤ÇÍ£°ì³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºÎÍÑ¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£
Talendy¤ò³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÊÀ¼Ò¤Î¸ÜµÒ´ë¶È¤ÏÂçÉý¤Ë»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤·¡¢³«È¯¼ÂÀÓ¤ä¥ª¥Õ¥¡ーÆâÍÆ¤ÎÈæ³Ó¤Ê¤É¤â¥¹¥àー¥º¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Þ¤¿Êç½¸Í×¹à°Æ¤ÎºîÀ®¤â¿ôÊ¬¤ÇºîÀ®²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¸ú²ÌÅª¤«¤Ä¸úÎ¨Åª¤ËIIT¤ò´Þ¤á¤¿¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¥¤¥ó¥É¤Î¿Íºà¤Ë¥êー¥Á¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ÚTech Japan¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
Tech Japan¤Ï¡¢¡Ö¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¤ÎÎÏ¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ò²ÃÂ®¤µ¤» Ë¤«¤Ê¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¹âÅÙ¥¤¥ó¥É¿Íºà¤ËÆÃ²½¤·¤¿AI¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à ¡ÖTalendy¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ëHR¥Æ¥Ã¥¯¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤Ç¤¹¡£
¸½ºßTech Japan¤ÏTalendy¤ò¼´¤Ë¡¢¿Íºà¾Ò²ð¤ÎTalendy Job¡¢¿·Â´ÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×¤È¥Ï¥Ã¥«¥½¥ó¤ò¼Â»Ü¤Ç¤¤ëTalendy Hub¡¢ÊÀ¼Ò¤Î¥¤¥ó¥ÉË¡¿Í¤Ç¸½ÃÏ¸ÛÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¥¤¥ó¥É¿Í¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬ÍèÆü¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯³«È¯¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ëTalendy EOR¡¢¤½¤·¤Æ¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥±¥¤¥Ñ¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦¥»¥ó¥¿ー¤ÎÀßÎ©¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢É¬Í×¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¥¤¥ó¥É¤Ç¥Áー¥à¤òÊÔÀ®¤·¡¢¸½ÃÏË¡¿Í¤ÎÀßÎ©¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¿×Â®¤Ê¥Áー¥à¹½ÃÛ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëTalendy GCC*¤Î4¤Ä¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
*GCC¤È¤Ï¡§¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥±¥¤¥Ñ¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦¥»¥ó¥¿ー¤ÎÎ¬¤Ç¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç·Ð±Ä¤òÀïÎ¬Åª¤Ë¹Ô¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢ÆÃÄê¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥»¥¹¤äµ¡Ç½¤ò½¸Ìó¤·¤¿µòÅÀ¡£Â¿¤¯¤¬¥¤¥ó¥É¤Ë½¸ÀÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://jp.techjapan.work/