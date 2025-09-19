¶¨ÏÂ³¤±¿¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤ËShippio¥°¥ëー¥×ÄÌ´Ø»Î¤Î¾¾ËÜ¤¬½¢Ç¤
³ô¼°²ñ¼ÒShippio¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§º´Æ£ ¹§ÆÁ¡¢°Ê²¼Shippio¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯8·î28ÆüÉÕ¤Ç2022Ç¯¤ËShippio¥°¥ëー¥×¥¤¥ó¤·¤¿ÄÌ´Ø»ö¶È¼Ô ¶¨ÏÂ³¤±¿³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾¾ËÜ ÏÂÃË¡¢°Ê²¼¶¨ÏÂ³¤±¿¡Ë¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ë¡¢¾¾ËÜ ÏÂÃË¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
½¢Ç¤¤ÎÇØ·Ê
Shippio¤Ï¡¢¡Ö¹ñºÝÊªÎ®¤ò¡¢¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥È¤Ë¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢ËÇ°×DX¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëShippio Platform(https://service.shippio.io/platform)¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¯ÉÜ¤â¡ÖËÇ°×DX¡ÊËÇ°×¼êÂ³¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡Ë(https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/digital_trade/index.html)¡×¤Î¶¯²½¤òÄó¾§¤¹¤ëÃæ¡¢Shippio¤Ï¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥Þー¤È¤·¤ÆËÇ°×ÎÎ°è¤Î»ö¶ÈÅ¸³«¤ò¿Ê¤á¡¢¸½ºß4¤Ä¤ÎËÇ°×DX¥µー¥Ó¥¹¤Ï1500Ä¶¤Î´ë¶È¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿2022Ç¯¤Ë¤Ï¶ÈÎò60Ç¯Ä¶¤ÎÏ·ÊÞÄÌ´Ø»ö¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ë¶¨ÏÂ³¤±¿¤òM¡õA¤·Á´³ô¼°¤ò¼èÆÀ¡¢¹ñºÝÊªÎ®¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎÎÙÀÜÎÎ°è¤Ç¤¢¤ëÄÌ´Ø»ö¶È¤Ø¿Ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£M¡õA¤«¤é3Ç¯¡¢2025Ç¯9·î¤Ë¤Ï¶¨ÏÂ³¤±¿¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿AIÄÌ´Ø¥¯¥é¥¦¥É¡ÖShippio Clear(https://service.shippio.io/clear)¡×¤ò¿·¤¿¤ËÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅÙ¶¨ÏÂ³¤±¿¤Î¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¾¾ËÜ¤Ï2024Ç¯¤ÎShippioÆþ¼Ò°Ê¹ß¡¢¶¨ÏÂ³¤±¿¤Ë½Ð¸þ¤·DX¿ä¿Ê¼¼Ä¹¤È¤·¤Æ¸½¾ì¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÊâ°ìÊâÃå¼Â¤Ë¶ÈÌ³ÊÑ³×¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÄÌ´Ø¶ÈÌ³¤Î²ÝÂê¤ò¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç²ò·è¤·¶È³¦¤ò¡Ö¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥È¤Ë¡×¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤°Õ»Ö¤ò»ý¤Á¡¢¿·¥µー¥Ó¥¹¡ÖShippio Clear¡×¤Î³«È¯¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¼ÒÄ¹ ¾¾ËÜ¤Î¤â¤È¡¢¶¨ÏÂ³¤±¿¤ÈShippio¤Ï¤µ¤é¤Ë¸ß¤¤¤Î»ý¤Ä¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥·¥Ê¥¸ー¤òÁÏ½Ð¤·¡¢»ö¶È¤Î³ÈÂç¤È¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥È¤ÊÄÌ´Ø¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¶¨ÏÂ³¤±¿ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¾¾ËÜ ÏÂÃË ¥á¥Ã¥»ー¥¸
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î15Ç¯´Ö¡¢ÊªÎ®¤ÈÄÌ´Ø¤ÎÂè°ìÀþ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¿»ä¤Ë¤Ï¡¢ÊªÎ®²°¤È¤·¤Æ¤Î¸Ø¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶¨ÏÂ³¤±¿¤ÎÅÁÅý¤ÈShippio¤ÎºÇÀèÃ¼¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢ÄÌ´Ø»Î¤äÊªÎ®¶È³¦¤Î²ÁÃÍ¤òºÆÄêµÁ¤·¡¢¤³¤Î»Å»ö¤¬¤è¤êµ±¤¯¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£DX¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¶ÈÌ³¤Î²Ä»ë²½¡¢¸úÎ¨²½¡¢¶Ñ°ì²½¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÍøÊØÀ¤È°Â¿´¡¢¤½¤·¤Æ´¶Æ°¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¤ÎAnchors¡Ê¹ÔÆ°»Ø¿Ë¡Ë¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡ÖONE TEAM¡×¤Î¤â¤È¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï´ûÂ¸¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤òÄ¶¤¨¡¢¼Ò°÷¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¶È³¦¤Î³§ÍÍ¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÊªÎ®¶È³¦Á´ÂÎ¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªµÒÍÍ¤Ë¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¡×¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÊªÎ®ÂÎ¸³¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Shippio¥°¥ëー¥×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡Ö¹ñºÝÊªÎ®¤ò¡¢¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥È¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¥À¥ó¥µー¤È¤·¤ÆÅÏÊÆ¤·¥Æ¥³¥ó¥Éー¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ë»Õ»ö¡¢¥Ø¥Ã¥É¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¤òÌ³¤á¤ë¤È¤¤¤¦°Û¿§¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÊâ¤à¡£µ¢¹ñ¸å¤ËÄÌ´Ø»Î¡¦¹ñºÝÊ£¹çÍ¢Á÷»Î¡¦ËÇ°×¼ÂÌ³¸¡ÄêAµé¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¹ÁÏÑºî¶È¡¢¥Õ¥©¥ïー¥Ç¥£¥ó¥°¡¢ÄÌ´Ø¶ÈÌ³¤ò15Ç¯Ä¶·Ð¸³¤·¤¿¸å¡¢2024Ç¯¤ËShippio¥°¥ëー¥×¤Ë»²²è¡£¶¨ÏÂ³¤±¿¤ÎDX¿ä¿Ê¼¼Ä¹¤È¤·¤Æ¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤ÎDX¡¢PMI ÊÑ³×¤ò¼çÆ³¤·¡¢¿·¥µー¥Ó¥¹¡ÖShippio Clear¡×¤Î³«È¯¤Ë¤â¹×¸¥¡£2025Ç¯8·î¡¢¶¨ÏÂ³¤±¿¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£
¤³¤ÎÅÙ¤Î¶¨ÏÂ³¤±¿¼ÒÄ¹½¢Ç¤¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Shippio¸ø¼°note¤Ë¤Æ¾¾ËÜ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤äÌÜ»Ø¤¹Ì¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤È¤á¤¿µ»ö¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¥À¥ó¥µー¡¢¥Æ¥³¥ó¥ÉーÁª¼ê¤ò·Ð¤ÆÊªÎ®¤ÎÀ¤³¦¤Ø¡£¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ÇÃÛ¤¤¤¿¥¥ã¥ê¥¢¤È¿·¤·¤¤Ä©Àï
https://note.com/shippio/n/n4a99a399bec1(https://note.com/shippio/n/n4a99a399bec1)
³ô¼°²ñ¼ÒShippio
Shippio¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Shippio¤Ï¡Ö¹ñºÝÊªÎ®¤ò¡¢¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥È¤Ë¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¹ñºÝÊªÎ®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¹ñºÝÊªÎ®ÎÎ°è¤ÎDX¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Shippio¤ÎÄó¶¡¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É¾å¤Ç¤Ï¡¢ËÜÁ¥Æ°ÀÅ¤Î¼«Æ°¹¹¿·¤ä¸«ÀÑ¤â¤ê¡¦È¯Ãí¡¢ËÇ°×½ñÎà¤äÀÁµá½ñ¤Î°ì¸µ´ÉÍý¡¦´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î³Æ¼ï¾ðÊó¤Î¶¦ÍÅù¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥»¥¹¤Î¹½ÃÛ¤È¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸ÜµÒ´ë¶È¤Î¹ñºÝÊªÎ®DX¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
https://www.shippio.io/
Shippio²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒShippio ¡Ê±Ñ¸ìÌ¾: Shippio, Inc.¡Ë
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç±º1-1-1 BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S 9³¬
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡º´Æ£ ¹§ÆÁ
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§2016Ç¯6·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¹ñºÝÊªÎ®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦±¿±Ä
URL¡¡¡¡¡§https://www.shippio.io/corp/
¼èÆÀ¥é¥¤¥»¥ó¥¹Åù¡§Âè°ì¼ï ²ßÊªÍøÍÑ±¿Á÷»ö¶È¼Ô¡Ê´Ø¼«²ßÂè1714¹æ¡Ë¡¢ÂèÆó¼ï ²ßÊªÍøÍÑ±¿Á÷»ö¶È¼Ô¡Ê¹ñÁí¹ñÊªÂè107¹æ¡Ë¡¢ÂèÆó¼ï ²ßÊªÍøÍÑ±¿Á÷»ö¶È¼Ô¡Ê¹ñ¼«²ßÂè386¹æ¡Ë¡¢IATA¸øÇ§ÂåÍýÅ¹Ç§²Ä¼èÆÀ
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ¹ñºÝ¥Õ¥ì¥¤¥È¥Õ¥©¥ïー¥Àー¥º¶¨²ñ¡ÊJIFFA¡ËÀµ²ñ°÷¡¢¹ñºÝÊ£¹ç°ì´ÓÍ¢Á÷Ìó´¾(2013)¡¢WAYBILLÌó´¾¡Ê2013¡Ë¡Ê¹ñÁí¹ñÊªÂè107¹æ¤Î2¡Ë