¥»¥ì¥¹¡¢°Å¹æ»ñ»º¤Ë¤è¤ë³ô¼çÍ¥ÂÔ¼Â»Ü¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»
³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥ì¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÔÌÚ Áï¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§3696¡¢°Ê²¼¥»¥ì¥¹¡Ë¤Ï¡¢´ë¶È²ÁÃÍ¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê³ÈÂç¤È³ô¼ç¤Î³§ÍÍ¤ËÂÐ¤¹¤ëÍø±×´Ô¸µ¤òÌÜÅª¤Ë¡¢°Å¹æ»ñ»º¤Ë¤è¤ë³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Ç¤Ï¡¢¥»¥ì¥¹¤ÎÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥¥å¥êー¡ÊËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:ÅÔÌÚ Áï¡¢°Ê²¼¥Þー¥¥å¥êー¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë°Å¹æ»ñ»ºÈÎÇä½ê¡ÖCoinTrade¡Ê¥³¥¤¥ó¥È¥ìー¥É¡¢°Ê²¼CoinTrade¡Ë¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢100³ô°Ê¾å¤ÎÅö¼Ò³ô¼°¤òÊÝÍ¤¹¤ëÊý¤Ë¡¢¥¤ー¥µ¥ê¥¢¥à¡ÊETH¡Ë¤È¥¸¥Ñ¥ó¥°¥³¥¤¥ó¡ÊZPG¡Ë¤òÂ£Äè¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢¥»¥ì¥¹¤Ï¡¢³ô¼ç¤Î³§ÍÍ¤ËÅö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´ÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç»ö¶È¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò°ìÁØ¿¼¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã³ô¼çÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤Î³µÍ×¡ä
(£±) ÂÐ¾Ý
¡¡2025Ç¯12·îËö¤ÎÅö¼Ò³ô¼çÌ¾Êí¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿£±Ã±¸µ¡Ê100³ô¡Ë°Ê¾å¤ÎÅö¼Ò³ô¼°¤òÊÝÍ¤·¡¢¤«¤ÄÅö¼ÒÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥Þー¥¥å¥êー¤¬±¿±Ä¤¹¤ë°Å¹æ»ñ»ºÈÎÇä½ê¡ÖCoinTrade¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ³ô¼ç¤´ËÜ¿ÍÌ¾µÁ¤Î¸ýºÂ¤ò³«Àß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³ô¼çÍÍ¤òÂÐ¾Ý¢¨¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¸ýºÂ¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤Ê¤¤³ô¼çÍÍ¤Ï¡¢2026Ç¯£¹·î30Æü¤Þ¤Ç¤Ë¿·µ¬¸ýºÂ³«Àß¤ª¤è¤Ó³ô¼çÍ¥ÂÔ¼õ¼è¤ê¤Î¿½¹þ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯É¬Í×¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖCoinTrade¡×¤Î¸ýºÂ¤Ï¡¢°Å¹æ»ñ»º¤ÎÆÃÀ¤Ë´Õ¤ß¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÎÄ¹´üÅª¤Ê°ÂÁ´À¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢18ºÐÌ¤Ëþ¤ª¤è¤Ó80ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý¤Ï³«Àß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ËÜ³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Î¼õ¼è¤ê¤Ï¡¢³ô¼çÍÍ¤´ËÜ¿Í¤Ë¸Â¤é¤ì¡¢¤´²ÈÂ²¤ò´Þ¤àÂ¾¼ÔÌ¾µÁ¤Î¸ýºÂ¤Ç¤Ï¼õ¼è¤ê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£³ô¼ç¾ðÊó¤È¡ÖCoinTrade¡×¤Î¸ýºÂ¾ðÊó¤ò¾È¹ç¤·¡¢ÉÔ°ìÃ×¤Î¾ì¹ç¤ÏÉÕÍ¿¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
(£²) Í¥ÂÔÆâÍÆ
¡¡¾åµÂÐ¾Ý³ô¼çÍÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢°Å¹æ»ñ»º¤òÂ£Äè¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Â£Äè¤¹¤ë°Å¹æ»ñ»º¤Î¿ôÎÌ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢2026Ç¯£±·î£±Æü£·»þ00Ê¬»þÅÀ¤Î²Á³Ê¤Ç»»½Ð¤·¤Æ·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÂÐ¾Ý°Å¹æ»ñ»º¤ÎÁê¾ìÊÑÆ°¤Ë¤è¤ê¡¢¼õ¼è¤ê»þ¤Î±ß´¹»»¤Ç¤Î²Á³Û¤¬ÊÑÆ°¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Ë¤è¤êÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë°Å¹æ»ñ»º¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖCoinTrade¡×¤Î¥¹¥Æー¥¥ó¥°¡ö¤È¥ì¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡ö¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤Î¿½¹þ¤ß¤¬¤¢¤é¤«¤¸¤áÁªÂò¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¤ÎÉÕÍ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼õ¼è¤ê¸å¤ËÀßÄê¤ÎÊÑ¹¹¡¦²ò½ü¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ö¥¹¥Æー¥¥ó¥°¤È¤Ï¡Ä¡ÄÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë°Å¹æ»ñ»º¤ò°ìÄê´ü´ÖÍÂ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î±¿±Ä¡Ê¼è°ú¤Î³ÎÇ§¤ä¾µÇ§¤Ê¤É¡Ë¤Ë»²²Ã¤·¡¢¤½¤Î¸«ÊÖ¤ê¤È¤·¤ÆÊó½·¤ò¼õ¤±¼è¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¶ä¹ÔÍÂ¶â¤ÎÍøÂ©¤Ë»÷¤¿»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÐ¾Ý¤Ï°Å¹æ»ñ»º¤Ç¤¢¤ê¡¢Êó½·³Û¤Ï¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡£¥Þー¥¥å¥êー¤Ë¤ª¤±¤ë¥µー¥Ó¥¹Ì¾¾Î¤Ï¡ÖCoinTrade Stake¡×¤Ç¤¹¡£
¡ö¥ì¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤È¤Ï¡Ä¡Ä¤ªµÒÍÍ¤ÎÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë°Å¹æ»ñ»º¤ò°ìÄê´ü´ÖÅö¼Ò¤ËÂß¤·½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÌÃÊÁ¤ä¿ôÎÌ¤Ë±þ¤¸¤¿Êó½·¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¥Þー¥¥å¥êー¤Ë¤ª¤±¤ë¥µー¥Ó¥¹Ì¾¾Î¤Ï¡ÖCoinTrade Lending¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ê£³¡Ë ¼õ¼è¤ê¼êÂ³¤
¡¡2026Ç¯£³·î²¼½Ü³«ºÅÍ½Äê¤ÎÄê»þ³ô¼çÁí²ñ½ªÎ»¸å¤ËÍ¹Á÷Í½Äê¤Î¡ÖÄê»þ³ô¼çÁí²ñ·èµÄ¤´ÄÌÃÎ¡×¤Ë¡¢
³ô¼çÍ¥ÂÔ¼õ¼è¤ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´°ÆÆâ¤òÆ±Éõ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Ï¡¢Åö¼ÒÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥Þー¥¥å¥êー¤¬±¿±Ä¤¹¤ë°Å¹æ»ñ»ºÈÎÇä½ê¡ÖCoinTrade¡×¤Î¸ýºÂ¤òÄÌ¤¸¤ÆÆþ¶â¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê£´¡Ë³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ÎÂ£Äè»þ´ü
¡¡³ô¼çÍÍ¤Î¡ÖCoinTrade¡×¸ýºÂ¤Ø¤Î°Å¹æ»ñ»º¿¶¹þ»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢£µ·îÃæ½Ü¤«¤é10·îÃæ½Ü¤Þ¤Ç¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüÄø¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡ÖÄê»þ³ô¼çÁí²ñ·èµÄ¤´ÄÌÃÎ¡×¤ËÆ±Éõ¤¹¤ë³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´°ÆÆâ¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²¼µIR¾ðÊó¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡URL¡§https://ssl4.eir-parts.net/doc/3696/tdnet/2688754/00.pdf
¡ã³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ÎÂÐ¾Ý°Å¹æ»ñ»º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
(£±) ¥¤ー¥µ¥ê¥¢¥à¡ÊETH¡Ë
¡¡¥¤ー¥µ¥ê¥¢¥à¤Ï¡¢¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡ÊBTC¡Ë¤Ë¼¡¤°»þ²ÁÁí³ÛÀ¤³¦Âè£²°Ì¢¨¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê°Å¹æ»ñ»º¤Ç¡¢2025Ç¯£¸·î¤Ë²áµîºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦Åª¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë°Å¹æ»ñ»º¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ÇÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¥¤ー¥µ¥ê¥¢¥à¡ÊETH¡Ë¤Ï¡¢¡ÖCoinTrade Stake¡×¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯±¿±Ä¤Ë»²²Ã¤·¤Ê¤¬¤éÊó½·¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖCoinTrade Stake¡×¤Ë¤ª¤±¤ëÇ¯Î¨
¢¨ºÇÂçÇ¯Î¨¤Ï¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¾å²¼¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾åµ¤Ï2025Ç¯£¹·î»þÅÀ¤Ç¤Î¼ÂÀÓÃÍ¤Ç¤¢¤ê¡¢µºÜÇ¯Î¨¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
(£²) ¥¸¥Ñ¥ó¥°¥³¥¤¥ó¡ÊZPG¡Ë
¡¡¥¸¥Ñ¥ó¥°¥³¥¤¥ó¤Ï¡¢»°°æÊª»º¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥â¥Ç¥£¥Æ¥£ー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤¬È¯¹Ô¤¹¤ë¶â²Á³Ê¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿°Å¹æ»ñ»º¤Ç¤¹¡£½¾Íè¤Î¶âÅê»ñ¤Î¤è¤¦¤ËÊÝ´É¥³¥¹¥È¤ä´ÉÍý¤Î¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤é¤º¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë¶â¤Î²ÁÃÍ¤ò»ý¤Ä»ñ»º¤òÊÝÍ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ÇÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¥¸¥Ñ¥ó¥°¥³¥¤¥ó¡ÊZPG¡Ë¤Ï¡¢¡ÖCoinTrade Lending¡×¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶â²Á³Ê¤ÎÃÍÆ°¤¤ËÏ¢Æ°¤·¤Ê¤¬¤é±¿ÍÑÍø²ó¤ê¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖCoinTrade Lending¡×¤Ë¤ª¤±¤ëÇ¯Î¨
¢¨Âß¼ÚÇ¯Î¨¤Ï»Ô¾ì´Ä¶¤Ë±þ¤¸¤ÆÊÑÆ°¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾åµ¤Ï2025Ç¯£¹·î»þÅÀ¤Ç¤Î¼ÂÀÓÃÍ¤Ç¤¢¤ê¡¢µºÜÇ¯Î¨¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ãCoinTrade¡Ê¥³¥¤¥ó¥È¥ìー¥É¡Ë¡ä
¡¡¡ÖCoinTrade¡×¤Ï¡¢¥Þー¥¥å¥êー¤¬±¿±Ä¤¹¤ë°Å¹æ»ñ»º¼è°ú½ê¤Ç¤¹¡£¼çÍ×¤Ê°Å¹æ»ñ»º¤ÎÇäÇã¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¹¥Æー¥¥ó¥°¤ä¥ì¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ê¤É°Å¹æ»ñ»º¤ò³èÍÑ¤·¤¿±¿ÍÑ¥µー¥Ó¥¹¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£ÇäÇã¤Ë¤è¤ëÍø±×³ÍÆÀ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÊÝÍ»ñ»º¤ò³èÍÑ¤·¤Æ°ÂÄêÅª¤Ê¼ý±×¤òÆÀ¤é¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÄó¶¡¤·¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Ë¿·¤¿¤ÊÅê»ñµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹URL¡§https://coin-trade.cc/
¢£¥Þー¥¥å¥êー¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
¡¡²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥¥å¥êー
¡¡ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÅÔÌÚ Áï
¡¡½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èºùµÖÄ®1ÈÖ1¹æ¡¡½ÂÃ«¥µ¥¯¥é¥¹¥Æー¥¸¡¡SHIBUYA¥¿¥ïー¡¡21³¬
¡¡£Õ£Ò£Ì¡§https://coin-trade.cc/about/company/
¢£¥»¥ì¥¹¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
¡¡²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥ì¥¹
¡¡ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÅÔÌÚ Áï
¡¡½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èºùµÖÄ®1ÈÖ1¹æ¡¡½ÂÃ«¥µ¥¯¥é¥¹¥Æー¥¸¡¡SHIBUYA¥¿¥ïー¡¡21³¬
¡¡£Õ£Ò£Ì¡§https://ceres-inc.jp/