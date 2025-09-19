¡Ú²Æ¤Î½ª¤ï¤ê¡¢È©¥È¥é¥Ö¥ë¼ÂÂÖÄ´ºº¡Û²Æ¤Î¥À¥áー¥¸¤Ï¡Ö´¥Áç¡×¤È¡Ö¤¯¤¹¤ß¡×¤ËÉ½¤ì¤ë¡£Ìó6³ä¤Î½÷À¤¬´¶¤¸¤ë¡È½©¤ÎÈ©ÉÔÄ´¡É¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤ÈÂÐºö¤È¤Ï¡©
²Æ¤Î¶¯¤¤»ç³°Àþ¤äÎäË¼¤Ë¤è¤ë´¥Áç¡¢µ¨Àá¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤Îµ¤²¹º¹¤Ï¡¢È©¤ËÂç¤¤ÊÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Þ¤¹¡£Èþ´é´ï¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖPlamine¡Ê¥×¥é¥ß¥Í¡Ë¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Ï¥ó¥Ö¥é¥¶ー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡Ë¤Ï¡¢²Æ¤Î¥À¥áー¥¸¤¬¤É¤ÎÄøÅÙÈ©¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢½÷À100Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
Ä´ºº¼êË¡¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº Ä´ººÂÐ¾Ý¡§20～40Âå¤Î½÷À100Ì¾ Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î22Æü
Ìó6³ä¤Î½÷À¤¬²Æ¤Î½ª¤ï¤ê¤«¤é½©¤Ë¤«¤±¤ÆÈ©¤ÎÊÑ²½¤ò¼Â´¶
¡Ö²Æ¤Ë¼õ¤±¤¿»ç³°Àþ¥À¥áー¥¸¤ä¥¨¥¢¥³¥ó¤Î´¥Áç¤¬¡¢È©¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢Ìó6³ä¡Ê59%¡Ë¤Î½÷À¤¬¡Ö´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Æ¤Î¥À¥áー¥¸¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î½÷À¤ÎÈ©¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
²Æ¤Î¥À¥áー¥¸¤Ï¡Ö´¥Áç¡¦¤Ä¤Ã¤Ñ¤ê´¶¡×¤È¡Ö¤¯¤¹¤ß¡×¡ÖÌÓ·ê¡×¤È¤Ê¤Ã¤ÆÉ½ÌÌ²½
¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈ©¤ÎÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ç¤Ï¡¢¡Ö´¥Áç¡¦¤Ä¤Ã¤Ñ¤ê´¶¤¬Áý¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯68%¤Ë¾å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç¡Ö¤¯¤¹¤ß¡¦Æ©ÌÀ´¶¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ê40%¡Ë¡×¡¢¡ÖÌÓ·ê¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ê40%¡Ë¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢²Æ¤Î¥À¥áー¥¸¤Ï´¥Áç¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤¯¤¹¤ß¡×¤ä¡ÖÌÓ·ê¡×¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÊ£¹çÅª¤Ë¸½¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¶¯¤¤»ç³°Àþ¤ä´¥Áç¤¬È©¤Î¥¿ー¥ó¥ªー¥Ðー¤òÍð¤·¡¢¤¯¤¹¤ß¤ä¤´¤ï¤Ä¤¡¢¤µ¤é¤Ë¥·¥ß¤ä¥Ë¥¥Ó¤Ê¤É¤ÎÈ©¥È¥é¥Ö¥ë¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÌóÈ¾¿ô¤Î½÷À¤¬¡ÖÂÐºöÉÔÂ¡×¤È´¶¤¸¤ë¸½¾õ
¡Ö²Æ¤Î´Ö¤Ë¼õ¤±¤¿È©¥À¥áー¥¸¤ËÂÐ¤·¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥±¥¢¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢°Õ³°¤Ë¤âÌóÈ¾¿ô¡Ê48%¡Ë¤Î½÷À¤¬¡ÖÆÃ¤Ë²¿¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²áµîºÇ¹â¤Î½ë¤µ¤¬Â³¤¤¤¿º£²Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤À¤±¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬¤À¤È´¶¤¸¤Ä¤Ä¤â¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐºö¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤½÷À¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
²Æ¤ÎÈ©Èè¤ì¤Ë¤Ï¡ÖÃº»À¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤¬ºÇÅ¬¤È¹Í¤¨¤ë½÷À¤¬µÞÁý
¡Ö²Æ¤ÎÈ©Èè¤ì¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤Î¤Ë¡¢Ãº»À¥Ñ¥Ã¥¯¤Ï¸ú²ÌÅª¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢62%¤¬¡Ö¤Ï¤¤¡×¤È²óÅú¡£¸ú²Ì¤È¤·¤Æ¡Ö·ì¹Ô¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¡ÖÈ©¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤¬½Ð¤½¤¦¡×¡Ö¤¯¤¹¤ß¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¡Ö¼ÂºÝ¤ËÃº»À¥Ñ¥Ã¥¯¤ò»î¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿½÷À¤Ï¤ï¤º¤«11%¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢´Ø¿´¤Ï¹â¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤Þ¤ÀÂÎ¸³¼Ô¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
²Æ¤Î¥À¥áー¥¸È©¤Ø¤Î²ò·èºö¡§Plamine PS¥Ñ¥Ã¥¯¡ÊÃº»À¥¬¥¹¥Ñ¥Ã¥¯¡Ë
²Æ¤Î½ª¤ï¤ê¤ä½©¤Î½é¤á¤Ëµ¯¤³¤ëÈ©¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¡¢·ì¹ÔÉÔÎÉ¤ä¥¿ー¥ó¥ªー¥Ðー¤ÎÍð¤ì¤¬¼ç¤Ê¸¶°ø¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÇº¤ß¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ê¤Î¤¬¡¢Ãº»À¥¬¥¹¥Ñ¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
Ãº»À¥¬¥¹¥Ñ¥Ã¥¯¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È°åÎÅ¸½¾ì¤ÎÈéÉæºÆÀ¸¼£ÎÅ¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿µ»½Ñ¡£¥¸¥§¥ëÆâ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿Ãº»À¥¬¥¹¡ÊH2CO₃¡Ë¤¬ÈéÉæ¤ËµÛ¼ý¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢È©ºÙË¦¤ØµÞÂ®¤Ë»ÀÁÇ¤òÁ÷¤ê¹þ¤ß¡¢·ì¹Ô¤òÂ¥¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥³¥éー¥²¥ó¤ä¥¨¥é¥¹¥Á¥ó¤ÎÀ¸À®¤òÂ¥¤·¡¢È©ËÜÍè¤Î½¤ÉüÎÏ¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£
Ãº»À¡ÊCO2¡Ë¤ÈÃº»À¥¬¥¹¡ÊH2CO₃¡Ë¤ÏÁ´¤¯¤ÎÊÌÊª¡ª
Ãº»À¥Ñ¥Ã¥¯¤Ï¼ç¤ËÈéÉæÉ½ÌÌ¤ÎÀö¾ô¤ä·ì¹ÔÂ¥¿Ê¤òÌÜÅª¤È¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢È©¤Î±ü¿¼¤¯¤Þ¤Ç¤ÏÆÏ¤¤Þ¤»¤ó¡£°ìÊý¡¢Ãº»À¥¬¥¹¥Ñ¥Ã¥¯¤Ï¡¢È©¤Î¿¼ÁØ¡Ê¿¿Èé¡Ë¤ËÄ¾ÀÜÆ¯¤¤«¤±¡¢ºÙË¦¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ÎÈ©ºÆÀ¸¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ÚÀ½ÉÊ¾ðÊó¡Û
¡ÖPlamine PS¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢²Æ¤Î´Ö¤ËÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿¥À¥áー¥¸¤Ë½¸ÃæÅª¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤·¡¢Æ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÈ©¤Ø¤ÈÆ³¤¯Ãº»À¥¬¥¹¥Ñ¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
À½ÉÊÌ¾¡§Plamine PS¥Ñ¥Ã¥¯
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§11,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÆâÍÆÎÌ¡§7²óÊ¬¡Ê1ºÞ¡¦2ºÞ³Æ7Êñ¡¢¥¹¥Ñ¥Á¥å¥é¡Ë È¯Çä¸µ¡§¥Ï¥ó¥Ö¥é¥¶ー¥º³ô¼°²ñ¼Ò
URL¡§ https://plamine.jp/
¥Ôー¥ë¥ª¥Õ¥¿¥¤¥×¤Ç´ÊÃ±¢ö¡¡¥±¥¢¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ú¥í¥ó¤ÈÇí¤¬¤¹¤À¤±¡£»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ÈËþÂ´¶¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥Ñ¥Ã¥¯¡£