¥±¥â¼ª¤¬¸«¤¨¤¿¤é¡¢¡È¿À»È¤ÎÈÖ¿Í¡É¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤â¡ª¡© ¡ÚCV. ¹À¥ÍµÌé¡¦ÀîÅçÎí»Î¡ÛÆÃÊÌ±ÇÁü¡Ø¿À»È¤ÎÈÖ¿Í¡Ù～²òÀâÊÔ～ ¤¬¸ø³«¡ª¥¥ã¥¹¥È¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¡ªÃ±¹ÔËÜÂè1´¬È¯ÇäÃæ¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢ー¥¹¡¦¥¹¥¿ー ¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëWEB¥³¥ß¥Ã¥¯»ï¡Ú¥³¥ß¥Ã¥¯ ¥¢ー¥¹¡¦¥¹¥¿ー¡Û¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÌ¡²è¡Ø¿À»È¤ÎÈÖ¿Í¡Ù¡Ê¤¸¤ó¤·¤Î¤Ð¤ó¤Ë¤ó¡Ë¤ÎÃ±¹ÔËÜÂè1´¬¤¬¹¥É¾È¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢ËÜºî¤ÎÆÃÊÌ±ÇÁü¡Ø¿À»È¤ÎÈÖ¿Í¡Ù～²òÀâÊÔ～¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃÊÌ±ÇÁü¡Ø¿À»È¤ÎÈÖ¿Í¡Ù～²òÀâÊÔ～¤¬¸ø³«¡ª
¡Ø¿À»È¤ÎÈÖ¿Í¡Ù～²òÀâÊÔ～¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÌ¡²è¡Ø¿À»È¤ÎÈÖ¿Í¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦ÁÒ»ýÉ¢¡ÊCV. ¹À¥ÍµÌé¡Ë¤È¤½¤ÎÁêËÀ¤Î¸¤´Ý¡ÊCV. ÀîÅçÎí»Î¡Ë¤¬¡Ø¿À»È¤ÎÈÖ¿Í¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÄ¾¡¹¤ËÀâÌÀ¤¹¤ëÆÃÊÌ±ÇÁü¤Ç¤¹¡£
¢§¡ÚCV. ¹À¥ÍµÌé¡¦ÀîÅçÎí»Î¡Û¡Ø¿À»È¤ÎÈÖ¿Í¡Ù～²òÀâÊÔ～
[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=kkv9CdUt-f0 ]
¡Ö¤³¤Î¼ª¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¢¤Ê¤¿¡Ä¡Ä¡ª¡¡¿À»È¤ÎÈÖ¿Í¤Ë¤Ê¤ëÁÇ¼Á¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ä¡ª¡×
À¤³¦¤ò¶¼¤«¤¹²øÊª¡¦²ÒÄÅ¿À¡Ê¤Þ¤¬¤Ä¤«¤ß¡Ë¤¬Æü¾ïÅª¤Ë¸½¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¿ÍÎà¤ÏÌ¤ÃÎ¤ÎÎÏ¤ò»ý¤ÄÂ¸ºß¡¦¡Ô¿À»È¡Õ¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢¶¦¤Ë²ÒÄÅ¿À¤Î¶¼°Ò¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤È¤¢¤ëÆÃÊÌ¤Êµ·¼°¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÀ¤³¦¤Ë¾·¤Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¡Ô¿À»È¡Õ¤¿¤Á¡£
¸«¤¿ÌÜ¤Ï¿Í´Ö¤È¤Û¤ÜÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡Ä¸¤¡¦¸Ñ¡¦¥¦¥µ¥®¤Ê¤É¤ÎÆ°Êª¤é¤·¤¤¡Ô¥±¥â¼ª¡Õ¤ò½ü¤¤¤Æ¤Ï¡£
¤·¤«¤·¡¢¡Ô¿À»È¡Õ¤Î¤½¤Î¼ª¤¬¸«¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í´Ö¤À¤±¤À¡£
¤½¤Î¿Í´Ö¤Ë¤Ï¡¢¡Ô¿À»È¡Õ¤ÎÍ£°ìÌµÆó¤ÎÁêËÀ¤Ç¤¢¤ë¡ÔÈÖ¿Í¡Õ¤È¤Ê¤êÆÀ¤ëÁÇ¼Á¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
11Ç¯Á°¤Ë²ÒÄÅ¿À¤ÎÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿ÀÄÇ¯¡¦ÁÒ»ýÉ¢¡ÊCV. ¹À¥ÍµÌé¡Ë¤â¡ÔÈÖ¿Í¡Õ¤ÎÁÇ¼Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í´Ö¤Î°ì¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤âÃÎ¤é¤º¤Ë¡Ô²ÒÄÅ¿ÀÄÃ¼éµ¡´Ø¥¢¥Þ¥Æ¥é¥¹¡Õ¤Î»öÌ³¿¦¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿Èà¤Ï¤·¤«¤·¡¢¸¤´Ý¡ÊCV. ÀîÅçÎí»Î¡Ë¤È¤¤¤¦¡Ô¿À»È¡Õ¤Î¡ÔÈÖ¿Í¡Õ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºÇÁ°Àþ¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤Ë¡Ä¡£
¡Ø¿À»È¤ÎÈÖ¿Í¡Ù～²òÀâÊÔ～¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿·¿Í¸þ¤±¤Î¸¦½¤Æ°²è¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÌµÍýÆñÂê¤òÆÍ¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿ÁÒ»ý¤È¸¤´Ý¤¬¡¢·üÌ¿¤Ë¡Ô¿À»È¡Õ¤È¡ÔÈÖ¿Í¡Õ¤Î¥¢¥ì¥³¥ì¤òÀâÌÀ¤¹¤ë»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆ°²è¡×¤È¤¤¤¦³µÇ°¼«ÂÎ¤¬¤¢¤Þ¤êÍý²ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸¤´Ý¤È¡¢Íê¤Þ¤ì¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¤Á¤ã¤ó¤Èºî¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÒ»ý¤Î¹¶ËÉÀï¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÆÈÆÃ¤Ê³Ý¤±¹ç¤¤¤ä¡¢2¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤¬³Ú¤·¤á¤ë±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã±¹ÔËÜÂè1´¬¤¬È¯ÇäÃæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー ¥Ð¥Ç¥£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ø¿À»È¤ÎÈÖ¿Í¡ÙËÜÊÔ¤Î¤ª¶¡¤Ë¡¢¤¼¤Ò¡Ø¿À»È¤ÎÈÖ¿Í¡Ù～²òÀâÊÔ～¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¢§¡Ø¿À»È¤ÎÈÖ¿Í¡Ù～²òÀâÊÔ～¤ò¸«¤ëhttps://www.youtube.com/watch?v=kkv9CdUt-f0
¹À¥ÍµÌé¤µ¤ó¤ÈÀîÅçÎí»Î¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¡ª
¹À¥ÍµÌé¡ÊÁÒ»ýÉ¢Ìò¡Ë
¡ã¹À¥ÍµÌé¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡Ø¿À»È¤ÎÈÖ¿Í¡Ù¤Î²òÀâ±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª
ÆÃ¼ì¤ÊÍÑ¸ì¤¬¿§¡¹½Ð¤Æ¤¯¤ëºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤Î±ÇÁü¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢
¾¯¤·¤Ç¤âÀ¤³¦¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
1ÏÃ¤Î¥Ü¥¤¥¹¥³¥ß¥Ã¥¯¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢ÁÒ»ý¤È¸¤´Ý¤Îµ÷Î¥´¶¤¬¶á¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢
¾¯¤·ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿2¿Í¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢1ÏÃ¤ÎÂ³¤¤Î¤è¤¦¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¡²èËÜÊÔ¡¢²òÀâ±ÇÁü¡¢PV¡¢¥Ü¥¤¥¹¥³¥ß¥Ã¥¯¡¢¿§¡¹¤È³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ãCHARACTER¡ä
ÁÒ»ýÉ¢¡ÊCV. ¹À¥ÍµÌé¡Ë
11Ç¯Á°¤Ë²ÒÄÅ¿À¡Ê¤Þ¤¬¤Ä¤«¤ß¡Ë¤ÎºÒ³²¤ËÁø¤Ã¤¿ÀÄÇ¯¡£
Ëå¤òÍÜ¤¦¤¿¤á¡¢¹â¹»Â´¶È¸å¤Ï²ÒÄÅ¿ÀÄÃ¼éµ¡´Ø¥¢¥Þ¥Æ¥é¥¹¤Î»öÌ³¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¬¡¢
¥ï¥±¤¢¤Ã¤Æ²ÒÄÅ¿À¤ÈÀï¤¦¡ÔÈÖ¿Í¡Õ¤Ë¡£
ÀîÅçÎí»Î¡Ê¸¤´ÝÌò¡Ë
¡ãÀîÅçÎí»Î¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡Ø¿À»È¤ÎÈÖ¿Í¡Ù¤Î²òÀâ±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢
ËÍ¤¬Âè°ì¤Ë»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÁÒ»ý¤ÎÀâÌÀ¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡ª¡ª¤Ç¤¹¡£
ÎÉ¤¤ÀèÀ¸¤Ë¤Ê¤ì¤½¤¦¤À¤Ê～ À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë¹¥¤«¤ì¤½¤¦¤À¤Ê～¤Ã¤Æ¡¢¸«¤Æ¤¤¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÒ»ý¤È¸¤´Ý¤¬¡Ö¿À»È¤ÎÈÖ¿Í¡×¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦±ÇÁü¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢
¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ³Ê¤ä2¿Í¤Î´Ø·¸À¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é°Ê³°¤Ë¡¢¥Ü¥¤¥¹¥³¥ß¥Ã¥¯¤äPV¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢
µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤«¤é¤¼¤Ò¸«¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãCHARACTER¡ä
¸¤´Ý¡ÊCV. ÀîÅçÎí»Î¡Ë
²ÒÄÅ¿ÀÄÃ¼éµ¡´Ø¥¢¥Þ¥Æ¥é¥¹¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¡¢ÁÒ»ý¤Î¤Þ¤ï¤ê¤ò¤¦¤í¤Ä¤¯½Ã¼ª¤Î¾¯Ç¯¡£¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡Ô¿À»È¡Õ¤Ç¡¢¡ÔÈÖ¿Í¡Õ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÁÒ»ý¤È¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¡£
¡Ø¿À»È¤ÎÈÖ¿Í¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥Ü¥¤¥¹¥³¥ß¥Ã¥¯¤äPV¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¢§¡ÚCV. ¹À¥ÍµÌé¡¦ÀîÅçÎí»Î¡Û¡Ø¿À»È¤ÎÈÖ¿Í¡ÙÂè1ÏÃ¥Ü¥¤¥¹¥³¥ß¥Ã¥¯
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=vcVc3YON1VQ ]
¢§¡ÚCV. ¹À¥ÍµÌé¡¦ÀîÅçÎí»Î¡Û¡Ø¿À»È¤ÎÈÖ¿Í¡ÙÂè1´¬È¯ÇäµÇ°PV
[Æ°²è3: https://www.youtube.com/watch?v=ocy-jkbEa4g ]
¢§¡ÚCV. ¹À¥ÍµÌé¡¦ÀîÅçÎí»Î¡Û¡Ø¿À»È¤ÎÈÖ¿Í¡ÙÂè1´¬¥Æ¥£¥¶ーPV
[Æ°²è4: https://www.youtube.com/watch?v=_FLMEvdsPYo ]
¡Ø¿À»È¤ÎÈÖ¿Í¡Ù¡ÊÃø¡§±¨´Ý¥¤¥Á¡Ë
¡ãSTORY¡ä
²ÒÄÅ¿À¡Ê¤Þ¤¬¤Ä¤«¤ß¡Ë¤È¤¤¤¦²øÊª¤¬¸½¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Âç¾®¤ÎºÒ³²¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¡¢¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤ò¶¼¤«¤¹Æü¡¹¡£ÍÄ¾¯´ü¤ËËå¤ÈÈïºÒ¤·¤¿ÁÒ»ýÉ¢¤Ï¡¢Ëå¤òÍÜ¤¦¤¿¤á»öÌ³°÷»ÖË¾¤Ç²ÒÄÅ¿ÀÄÃ¼éµ¡´Ø¥¢¥Þ¥Æ¥é¥¹¤ÎºÎÍÑ»î¸³¤ò¼õ¤±¤ë¤¬¡Ä¡£
¢§¡Ø¿À»È¤ÎÈÖ¿Í¡ÙÂè1ÏÃ¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
https://comic-earthstar.com/episode/2550912965634137823(https://comic-earthstar.com/episode/2550912965634137823)
¡ã½ñÀÒ¾ðÊó¡ä
Ãø¡§±¨´Ý¥¤¥Á
¡Ø¿À»È¤ÎÈÖ¿Í¡ÙÂè1´¬
½ñÌ¾¡§¿À»È¤ÎÈÖ¿Í 1
Ãø¼Ô¡§±¨´Ý¥¤¥Á
Äê²Á¡§726±ß¡ÊËÜÂÎ660±ß¡ÜÀÇ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë
ÈÇ·¿¡§B6
¥Úー¥¸¿ô¡§192¥Úー¥¸
ISBN¡§978-4-8030-2173-8
È¯¹Ô¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¢ー¥¹¡¦¥¹¥¿ー ¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È
¢§Amazon
https://www.amazon.co.jp/dp/4803021732
¢§³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹
https://books.rakuten.co.jp/rb/18305580/
