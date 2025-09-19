¡Ú¼õ¾Þ¡Û¡ØLDK the Beauty¡Ù2025Ç¯9·î¹æ¤Ë¤Æ¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCVITAS+¡×¤Î²½¾Ñ¿å¤¬¡ÖÂè1°Ì¡×&¡Ö¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¤¡×¤ò¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¡ª
¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCVITAS+¡Ê¥·ー¥Ó¥¿¥¹¥×¥é¥¹¡Ë¡×¤Ï¡¢¿Íµ¤ÈþÍÆ»¨»ï¡ØLDK¡Ù¤Î2025Ç¯9·î¹æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖCVITAS+ C¥íー¥·¥ç¥ó+¡×¤¬¥Ó¥¿¥ß¥óC²½¾Ñ¿åÉôÌç¤ÇÂè1°Ì¡¢¤µ¤é¤ËÆ±»ï¤¬Áª¤ÖºÇ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¾¦ÉÊ¡Ö¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¤¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØLDK¡Ù¤Ï¡¢ÊÔ½¸Éô¤ÈÀìÌç²È¤¬¾ÃÈñ¼ÔÌÜÀþ¤Ç¾¦ÉÊ¤òÅ°ÄìÈæ³Ó¡¦¸¡¾Ú¤¹¤ë¡È¥Æ¥¹¥È¤¹¤ë½÷À»ï¡É¤È¤·¤Æ¡¢ÆÉ¼Ô¤«¤éÀäÂç¤Ê¿®Íê¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸·¤·¤¤É¾²Á´ð½à¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡ÖCVITAS C¥íー¥·¥ç¥ó+¡×¤Ï°Ê²¼¤ÎÅÀ¤ÇÆÃ¤Ë¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¹â¤¤ÊÝ¼¾ÎÏ: Ê£¿ô¤Î¸¡¾Ú¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÅÉÉÛ¸å¤ÎÈ©¿åÊ¬ÎÌ¤¬¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î·ë²Ì¤òµÏ¿¡£´¥Áç¤·¤¬¤Á¤ÊÈ©¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÆÏ¤±¡¢Ä¹»þ´Ö¥ー¥×¤¹¤ëÊÝ¼¾ÎÏ¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃíÌÜ¤ÎÀ®Ê¬¹½À®: ¿Ê²½·¿¥Ó¥¿¥ß¥óCÍ¶Æ³ÂÎ*¹¤ä¼¡À¤Âå¥ì¥Á¥Îー¥ë*²¡¢¥¢¥¼¥é¥¤¥ó»ÀÍ¶Æ³ÂÎ*³¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢È©¤Î¥Ï¥ê¤ä¥¥á¡¢ÌÓ·ê¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ëÀ®Ê¬¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹ÎÉ¤¯ÇÛ¹ç¡£»É·ã¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤¿½èÊý¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢³Î¤«¤Ê¼ê±þ¤¨¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿´ÃÏ¤è¤¤»ÈÍÑ´¶: Â¿¤¯¤Î¥æー¥¶ー¤Ë°¦¤µ¤ì¤ëÁÖ¤ä¤«¤Ê´»µÌ·Ï¤Î¹á¤ê¤È¡¢¥Ù¥¿¤Ä¤«¤º¤ËÈ©¤Ë¤¹¤Ã¤ÈÆëÀ÷¤à¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¡£ËèÆü»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¿´ÃÏ¤è¤µ¤¬¡¢¿³ºº°÷¤«¤é¤â»Ù»ý¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
*¹¥Ñ¥ë¥ß¥Á¥ó»À¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ë¥ê¥ó»À3Na¡ÊÀ½ÉÊ¤Î¹³»À²½ºÞ¡Ë¡¡*²¥Ð¥¯¥Á¥ªー¥ë¡ÊÊÝ¼¾¡Ë*³¥¢¥¼¥í¥¤¥ë¥¸¥°¥ê¥·¥óK¡ÊÀ°È©¡Ë
¡ØCVITAS¡Ü¡Ù¤È¤Ï
ËèÆü¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯µ¤¤Ë¤Ê¤ëÈ©¤ÎÍÉ¤é¤®¤ò¡¢¥Ó¥¿¥ß¥ó*¹¤ÎÎÏ¤Ç¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨È©¤ò¤¹¤³¤ä¤«¤ËÊÝ¤Ä
¡ØCVITAS¡Ü¡Ù¤Ï5¼ï¤Î¥Ó¥¿¥ß¥óCÍ¶Æ³ÂÎ¤Ë¡Ö¼¡À¤Âå¥ì¥Á¥Îー¥ë*²¡×¡Ö¥¢¥¼¥é¥¤¥ó»ÀÍ¶Æ³ÂÎ*³¡×¡Ö¥°¥ë¥¿¥Á¥ª¥ó*⁴¡×¡ÖCICA*⁵¡×¤Ê¤É¤ÎÏÃÂêÀ®Ê¬¤òÆÈ¼«¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÇÇÛ¹ç¤·¤¿¡¢Æü¡¹¤ÎÁÇÈ©¤Î¤³¤È¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¹Í¤¨È´¤¤¤¿¿·¥¹¥¥ó¥±¥¢¥é¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¹â¤¤ÉÊ¼Á¤È¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç¡¢ÈþÍÆ´¶ÅÙ¤Î¹â¤¤¤ªµÒÍÍ¤«¤é»Ù»ý¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¦¤ë¤ª¤¤¤ÇËþ¤¿¤·¡¢¥¥á¤ÎÀ°¤Ã¤¿¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤ÇÆ©ÌÀ´¶*⁶¤Î¤¢¤ëÈ©¤Ø¤ÈÆ³¤¤Þ¤¹¡£
*¹¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ë¥°¥ë¥³¥·¥É,¥Ñ¥ë¥ß¥Á¥ó»À¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ë¥ê¥ó»À3Na,¥ê¥ó»À¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ëMg,3-¥°¥ê¥»¥ê¥ë¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ó»À,¥Æ¥È¥é¥Ø¥¥·¥ë¥Ç¥«¥ó»À¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ë¡ÊÀ½ÉÊ¤Î¹³»À²½ºÞ¡Ë *²¥Ð¥¯¥Á¥ªー¥ë¡ÊÊÝ¼¾¡Ë *³¥¢¥¼¥í¥¤¥ë¥¸¥°¥ê¥·¥óK¡ÊÀ°È©¡Ë *⁴¡ÊÀ°È©¡Ë *⁵¥Ä¥Ü¥¯¥µ¥¨¥¥¹¡ÊÀ°È©¡Ë *⁶¤¦¤ë¤ª¤¤¤Ë¤è¤ëÈ©°õ¾Ý
º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤òÎå¤ß¤Ë¡¢¡ÖCVITAS+¡×¤Ïº£¸å¤â¤ªµÒÍÍ¤ÎÈ©Çº¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¤´ËþÂ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÀ½ÉÊ¤Î³«È¯¤È¥µー¥Ó¥¹¤Î¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡ÚLDK2´§¡ÛCVITAS £Ã¥íー¥·¥ç¥ó¡Ü
ÈÎÇä²Á³Ê¡§2,480±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÆâÍÆÎÌ¡¡¡§300ml
¹á¤ê¡¡¡¡¡§¡Ö¥Ðー¥Ù¥Ê¡×¤Î¹á¤ê
¸¶»º¹ñ¡¡¡§ÆüËÜ
Æ©ÌÀ´¶¢¨2¤È½á¤¤Ëþ¤Á¤ë¹âÊÝ¼¾¥±¥¢²½¾Ñ¿å
5¼ï¤Î¥Ó¥¿¥ß¥óCÍ¶Æ³ÂÎ¤ä¿¢Êª¥¨¥¥¹¤òìÔÂô¤ËÇÛ¹ç
¤·¤Ã¤«¤ê½á¤Ã¤Æ¡¢ÌÓ·ê¡¦¤¯¤¹¤ß¢¨1¤ò¥±¥¢¤·¡¢Æ©ÌÀ´¶¢¨2¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ä¥äÈ©¤Ø
CVITAS £Ã¥»¥é¥à¡Ü
ÈÎÇä²Á³Ê¡§2,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÆâÍÆÎÌ¡¡¡§50ml
¹á¤ê¡¡¡¡¡§¡Ö¥Ðー¥Ù¥Ê¡×¤Î¹á¤ê
¸¶»º¹ñ¡¡¡§ÆüËÜ
ÌÓ·ê¤â½á¤¤¤â¹¶¤á¤ëÇ»Ì©ÈþÍÆ±Õ
ÏÃÂê¤Î¡Ö¥°¥ë¥¿¥Á¥ª¥ó¡×¡¢¡Ö¥¢¥¼¥é¥¤¥ó»À¡×¡¢¡Ö¥Ð¥¯¥Á¥ªー¥ë¡×¤ä¹â¿»Æ©·¿¥Ó¥¿¥ß¥óC¤Ê¤É¤òÇ»Ì©ÇÛ¹ç
ÌÓ·ê¡¦¥Ï¥ê¡¦¤¯¤¹¤ß¢¨1¤ò½¸Ãæ¥±¥¢¤·¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÈþÈ©¤ò¥µ¥Ýー¥È
CVITAS £Ã¥¯¥êー¥à¡Ü
ÈÎÇä²Á³Ê¡§2,680±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÆâÍÆÎÌ¡¡¡§80g
¹á¤ê¡¡¡¡¡§¡Ö¥Ðー¥Ù¥Ê¡×¤Î¹á¤ê
¸¶»º¹ñ¡¡¡§ÆüËÜ
½á¤¤¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤Æ¥Ï¥êÌ©È©¤ØÆ³¤¯¹âÊÝ¼¾¥Õ¥§¥¤¥¹¥¯¥êー¥à
²½¾Ñ¿å¤äÈþÍÆ±Õ¤ÇÍ¿¤¨¤¿½á¤¤¤ò¤·¤Ã¤«¤êÌ©Éõ
¥Ó¥¿¥ß¥óCÍ¶Æ³ÂÎ¤ä¥Õ¥éー¥ì¥óÇÛ¹ç¤Ç¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ë¤·¤Ã¤È¤êÈ©¤Ë
¡¦CVITAS¸ø¼°¥µ¥¤¥È(https://cvitas-official.com/)
¡¦Amazon arata¸ø¼°¥¹¥È¥¢(https://www.amazon.co.jp/stores/CVITAS/page/9E3CE662-E893-4707-B81D-E1D9BD309D12?is_byline_deeplink=true&deeplink=9E3CE662-E893-4707-B81D-E1D9BD309D12&redirect_store_id=9E3CE662-E893-4707-B81D-E1D9BD309D12&lp_asin=B0F3WWCFSB&ref_=cm_sw_r_ud_ast_store_AB7T7VNKQYMJYP73DBV7&store_ref=bl_ast_dp_brandLogo_sto)
¡¦Qoo10 arata¸ø¼°¥¹¥È¥¢(https://www.qoo10.jp/shop/w-arata)
¡¦Tiktokshop¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È(https://www.tiktok.com/@cvitas_official)
¼è°·Å¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Î¡Ö¥¢¥¤¥ó¥º¡õ¥È¥ë¥Ú¡×³ÆÅ¹ÊÞ(https://ainz-tulpe.jp/shop)
¼è°·Å¹ÊÞ¡§LOFT°ìÉôÂç·¿Å¹
¢¨°ìÉô¡¢ºß¸ËÀÚ¤ì¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºß¸Ë¾õ¶·¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Ø¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Òarata
½êºßÃÏ¡§¢©550-0013 ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÀ¾¶è¿·Ä®1ÃúÌÜ4ÈÖ24¹æ Âçºå»Í¥Ä¶¶¿·Ä®¥Ó¥ë7³¬
Àß¡¡Î©¡§2024Ç¯5·î31Æü
Âå¡¡É½¡§ÊÒ²¬ ÊþÌé
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§²½¾ÑÉÊ¡¢°åÌôÉÊ¡¢°åÌôÉô³°ÉÊ¤Î´ë²è¡¢À½Â¤¡¢ÈÎÇäµÚ¤ÓÍ¢½ÐÆþ¶ÈÌ³Åù
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.w-arata.co.jp/
LINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://lin.ee/kwUdX5N