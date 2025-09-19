¡Ú¥¨¥¹¥¢¥¤¥¤ー¡ÛDX/IT¿Íºà¤ò22Ç¯°éÀ®¤·Â³¤±¤ëIT¥¹¥¯ー¥ë¡Ö¥·¥¹¥Æ¥à¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥å¥¢¥Ê¥ì¥Ã¥¸¡×¤¬NexTech Week 2025¡Ú½©¡Û¤Ø½ÐÅ¸
¥·¥¹¥Æ¥à¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥å¥¢¥Ê¥ì¥Ã¥¸¡Ê°Ê¹ßSAK¡Ë¤È¤Ï
SAK¤Ï³«¹»22Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿IT¥¹¥¯ー¥ë¤Ç¤¹¡£¡Ö¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ò°é¤Æ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¤ß¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Î¤â¤È¡¢¸½Ìò¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¹Ö»Õ¿Ø¤Ë¤è¤ëÇ®°Õ¤Î¤¢¤ë¼ø¶È¤ÇÎß·×16,000Ì¾°Ê¾å¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ä¿Í¤Ç¤ªÄÌ¤¤¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ë¡¿Í¸¦½¤¤âÄ¹Ç¯¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Âçµ¬ÌÏ¤Ê¿·Æþ¼Ò°÷¸¦½¤¡¢ÃæÅÓºÎÍÑ¸þ¤±¤ÎIT¸¦½¤¡¢Èó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎÊý¸þ¤±¤ÎDX¸¦½¤¡¦IT¥»¥ß¥Êー¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î´ë¶ÈÍÍ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¸ø³«¹ÖºÂ¤òÉý¹¤¯³«¹Ö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢1Ì¾ÍÍ¤«¤é¤Ç¤â¤´¼õ¹Ö¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£´ûÂ¸¤Î¹ÖºÂ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯³Æ´ë¶ÈÍÍ¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤ò³«È¯¤·¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤¿¸¦½¤¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
DX²½¤Î¿ä¿Ê¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÁ´¤Æ¤Î´ë¶ÈÍÍ¤ÎÉý¹¤¤¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸¦½¤¹ÖºÂ°ìÎã¡ÛLPIC¡¢CCNA¡¢Java¡¢AWS¡¢CCNP¡¢Python
SAK¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
- SAK UniversityÅìµþ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹
SAK¤Ï¡¢2025Ç¯9·î¤è¤ê±Ñ¹ñ¹ñÎ©¥¨¥»¥Ã¥¯¥¹Âç³Ø¤ÈÄó·È¤·¡ØSAK UniversityÅìµþ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ù¤ò¿·¤¿¤Ë³«¹»¤·¤Þ¤¹¡£
¥¨¥»¥Ã¥¯¥¹Âç³Ø¤È¥È¥é¥ó¥¹¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¶µ°é¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò·ë¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢À¤³¦¿å½à¤ÎºÇÀèÃ¼ITµ»½Ñ¤ò¡¢Á´¤ÆÆüËÜ¸ì¤Ç³Ø½¬¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¦¤¨¡¢3Ç¯´Ö¤Ç¥¨¥»¥Ã¥¯¥¹Âç³Ø¤Î³Ø»Î¹æ¤ª¤è¤ÓÂ´¶È»ñ³Ê¤¬¼èÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡ØSAK UniversityÅìµþ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ù¤Î¹ÖµÁ¤â¡¢Á´¤ÆSAK½êÂ°¤Î¹Ö»Õ¤¬Ã´Åö¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£SAK¤Î¸¦½¤¡¦¹ÖºÂ¡¦¹Ö»Õ¤Î¼Á¤Î¹â¤µ¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ë¤âÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- BOOKNS
¥³ー¥Á¥ó¥°µ¡Ç½ÉÕ¤¡¡¼ÂÁ©·¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³Ø½¬¥µー¥Ó¥¹
SAK¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶µ°é¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òµÍ¤á¹þ¤ß¡¢IT/DX³Ø½¬¤ËÆÃ²½¤·¤¿Äê³ÛÀ©¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³Ø½¬¥µー¥Ó¥¹¡ØBOOKNS¡Ù¤ò2021Ç¯10·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ°²èËÜ¿ô¤Ï2,000ËÜ°Ê¾å¡¢ÁíÌäÂê¿ô¤Ï4,000Ìä¡Ê¢¨ITÊ¬Ìî¤Î¤ß¡Ë¤Ë¤ª¤è¤Ó¡¢ÀìÌç¹Ö»Õ¤Ë¤è¤ë¥³ー¥Á¥ó¥°¤È¡¢¼«¼ç³Ø½¬¤ÎÎ¾Êý¤Îµ¡Ç½¤òÊ»¤»»ý¤Ã¤¿¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤ä¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯½é¿´¼Ô¸þ¤±¤Î³Ø½¬¤«¤é¡¢ÀìÌç»ñ³Ê¤Î¼èÆÀ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿³Ø½¬¡¢¼ÂÌ³µ»½Ñ¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¾åµé¼Ô¸þ¤±¤Î³Ø½¬¤Þ¤Ç¡¢¥ì¥Ù¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÍÍ¡¹¤Ê³Ø½¬¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
SAK¤Î¶¯¤ß
¡ý¹Ö»Õ¤ÏÁ´¤Æ»ØÆ³·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¸½Ìò¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢
Åö¹»¤Î¹Ö»Õ¤Ï¡¢Á´°÷¤¬¸½Ìò¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ç¤¹¡£¶ÈÌ³¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ºÇ¿·µ»½Ñ¤ä¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¤Îºß¤êÊý¤ò¡¢
¤´¼õ¹ÖÀ¸ÍÍ¤ËÄ¾ÀÜ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢IT¸¦½¤¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Á´°÷¤¬IT¥¹¥¯ー¥ë ¥·¥¹¥Æ¥à¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥å¥¢¥Ê¥ì¥Ã¥¸(SAK)¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¹Ö»Õ¤Ç¤¢¤ê¡¢³°Éô°ÑÂ÷¤Ê¤É¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£±Ä¶ÈÃ´Åö¤ÈÆó¿Í»°µÓ¤Ç¸¦½¤¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤è¤êºÙ¤«¤¤´õË¾¤Ë¤â¤ª±þ¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤´¼õ¹ÖÀ¸ÍÍ¤Î¾õ¶·¤â¸«Æ¨¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¡ýÄÌÇ¯¤Ç¤Î¹ÖºÂ±¿±Ä¤È¡¢Âç³ØÉô¤ÎÂÐ±þ¡¡³Î¤«¤Ê»ØÆ³ÎÏ¤È¶µ°é¥Î¥¦¥Ï¥¦
SAK¤Ç¤Ï½Õµ¨´ü´Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ê¿Æü1¤«·î´Ö¤Î½¸¹ç¸¦½¤¤ä¡¢ÅÚÆü¤Î¸ø³«¹ÖºÂ¤Î±¿±Ä¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉáÃÊ¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¹ÖµÁ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ ¡ØSAK UniversityÅìµþ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ù¤Î¼ø¶ÈÂÐ±þ¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦¿å½à¤Î¶µ°éÊýË¡¤äÍýÇ°¤òÆü¡¹¸¦µæ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶µ°é¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ï¤É¤³¤Ë¤âÉé¤±¤Þ¤»¤ó¡£»î¸³¤ä»ñ³Ê¼èÆÀÂÐºö¤âÂÕ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»î¸³¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤äºÇÅ¬¤Ê³Ø½¬ÊýË¡¤Ê¤É¤ò³Æ¹Ö»Õ¤¬½ÏÃÎ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤´¼õ¹ÖÀ¸ÍÍ¤ò¹ç³Ê¤ËÆ³¤¤Þ¤¹¡£LPIC Lv1¤äCCNA¤Ê¤É¤Î»ñ³Ê¼èÆÀÎ¨¤Ï¡¢90¡ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ëIT/DXÎÎ°è¤Î¿Íºà°éÀ®¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÇº¤ß¤òÅö¼Ò¥Öー¥¹¤Ç¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ö¼Ò°÷¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¶µ°é¤òÄó¶¡¤¹¤Ù¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¸¦½¤·×²è¤«¤é¼Â»Ü¡¢¥Õ¥©¥íー¤Þ¤Ç¤Î¥ê¥½ー¥¹¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÀìÌç¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ºÇÅ¬¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó°Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Öー¥¹¤Ë¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¸¦½¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹Ö»Õ¤â¾ïÃó¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢µ»½Ñ¼ÔÌÜÀþ¤Ç¤ÎÀìÌçÅª¤Ê¤´ÁêÃÌ¤âÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ITÀìÌç¥¹¥¯ー¥ë¡Ö¥·¥¹¥Æ¥à¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥å¥¢¥Ê¥ì¥Ã¥¸(SAK)¡×¡§ https://www.networkacademy.jp/