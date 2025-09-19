Êó¹ð½ñ¡Ö¥Ù¥È¥Ê¥à¡¦¥¿¥¤¤ÇÆü·ÏÀ½Â¤¶È¤¬¾¡¤Á»Ä¤ë¸½ÃÏÅ¬¹çÎÏ¤È¤Ï¡×¡¡¡¡¸ø³«¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
AXIA Marketing³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¶âÅÄ Âç¼ù¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢Æü·ÏÀ½Â¤¶È¤Î³§ÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤ËÊó¹ð½ñ»ñÎÁ¡Ö¥Ù¥È¥Ê¥à¡¦¥¿¥¤¤ÇÆü·ÏÀ½Â¤¶È¤¬¾¡¤Á»Ä¤ë¸½ÃÏÅ¬¹çÎÏ¤È¤Ï¡×¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤ÏÆü·ÏÀ½Â¤¶È¤Î³§ÍÍ¤¬¸½ÃÏ»Ô¾ì¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖÍå¿ËÈ×¡×¤È¤Ê¤ë¾ðÊó¤ò°ìºý¤Ë½¸Ìó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥È¥Ê¥à¡¦¥¿¥¤¤Ç¾¡¤Á»Ä¤ë¡¦Í¥°ÌÀ¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡©
»ñÎÁ¤òÌµÎÁ¤Ç¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¹¤ë :
https://axiamark.com/resources/in-vietnam-and-thailand-japanese-manufacturers/
¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¡Ö¥¤¥ó¥É¡¦¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡×»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥ì¥Ýー¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥É¡¦¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î»ñÎÁ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://axiamark.com/resources/japanese-manufacturers-to-thrive-in-india-and-indonesia/
¥ì¥Ýー¥È¤Î¸«¤É¤³¤í
²Á³Ê¶¥Áè¤À¤±¤Ç¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¸½¼Â
´ÚÃæÃÏ¾ì¥áー¥«ー¤Î²Á³Ê¹¶Àª¤¬·ã²½¤·¡¢²Á³Ê°Ê³°¤Ë¤â¥Ëー¥º¤äË¡µ¬À©¡¦ÀÇÀ©¡¦¹ÔÀ¯¼êÂ³¤¡¦¿ÍºàÌÌ¤Ê¤ÉÉý¹¤¤²ÝÂê¤¬È¯À¸¡£
¸½ÃÏ¥Ëー¥º¡¦»ÅÍÍÅù¤Îµ¬À©
¤¤¤º¤ì¤Î¹ñ¤â¹â²¹Â¿¼¾¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¤äÀ®Ä¹¡¦À®½Ï´ü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ëー¥º¤ä»ÅÍÍ¤ÏÊ¬¤«¤ì¤ë·¹¸þ¡£
¸½ÃÏÄ´Ã£¤Î¸½¾õ¤È¿®Íê³ÎÊÝ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¥Ù¥È¥Ê¥à¤È¥¿¥¤¤Ç°Û¤Ê¤ë¸½ÃÏ»ö¾ð¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÀïÎ¬Åª¤ÊÃÏ¾ì¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¹½ÃÛ¤Î½ÅÍ×À¤òºÆÇ§¼±¤¹¤Ù¤¤ÈÁÛÄê¡£
µ»½Ñ°ÜÅ¾¤È¸½ÃÏ³«È¯°µÎÏ¤ÎÆ°¸þ
Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÎÊý¤¬¹ñ»º²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤È¤¯¤ËÈ¾Æ³ÂÎ¤Î³«È¯°µÎÏ¤Ç¤Ï¥¿¥¤¤è¤êÂçÉý¤Ë¹â¤¤·¹¸þ¡£
»ñÎÁÀÁµá¤Î¤´°ÆÆâ
¡Ö¥Ù¥È¥Ê¥à¡¦¥¿¥¤¤ÇÆü·ÏÀ½Â¤¶È¤¬¾¡¤Á»Ä¤ë¸½ÃÏÅ¬¹çÎÏ¤È¤Ï¡×¤Ï¡¢Åö¼Ò¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤è¤êÌµÎÁ¤Ç¤´ÀÁµá¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»ñÎÁ¤Ï¥Ù¥È¥Ê¥à¡¦¥¿¥¤¤Ë¿Ê½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹Æü·ÏÀ½Â¤¶È¤Î³§ÍÍ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢³¤³°»ö¶ÈÀïÎ¬¤òºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë°ì½õ¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¾ðÊó¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥É¡¦¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÎÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Á¤é¤â¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¤¥ó¥É¡¦¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î»ñÎÁ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://axiamark.com/resources/japanese-manufacturers-to-thrive-in-india-and-indonesia/
²ñ¼Ò³µÍ×
============
²ñ¼ÒÌ¾¡§AXIA Marketing³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§¶âÅÄ Âç¼ù
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô
ÀßÎ©¡§2022Ç¯
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¹ñÆâ¡¢³¤³°¤Î»Ô¾ìÄ´ºº¡¢ÊÂ¤Ó¤ËÀïÎ¬Î©°Æ
============