¶õ¤²È¥Ó¥¸¥Í¥¹ºÇÁ°Àþ¡ª¡¡¶õ¤²ÈÄ´ºº/¥Çー¥¿/ÉÔÆ°»º¡Ú3¼Ò¶¦ºÅ/ÌµÎÁ¥»¥ß¥Êー¡Û
¶õ¤²È¤¬Ç¯¡¹Áý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Ò²ñÌäÂê¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶õ¤²È¤ò´ÉÍý¤»¤ºÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢·úÊª¤ÎÎô²½¤¬¿Ê¹Ô¤·¡¢·Ê´Ñ¤Î°²½¡¢°½¡¦³²Ãî¤ÎÈ¯À¸¤ò
°ú¤µ¯¤³¤¹¤Û¤«¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤Ê¤ÉÀÇ¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¤âÈ¯À¸¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¶õ¤²ÈÂÐºö¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¶õ¤²È¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë
¡¦ÉÔÆ°»º¥Çー¥¿¤òÍÑ¤¤¤¿¶õ¤²ÈÂÐºö
¡¦¶õ¤²ÈÄ´ºº¤ä¶õ¤²È¤Ç»È¤¨¤ë½õÀ®¶â¡¦Êä½õ¶â¾Ò²ð
¡¦¶õ¤²È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀïÎ¬
¤ò¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ÉÔÆ°»º¡¦¶õ¤²È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý
¡¦¶õ¤²È¤Ë´Ø¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ëÊý
¡¦¶õ¤²È¤òÄ´ºº¤·¤Æ¤Û¤·¤¤Êý
¡¦¶õ¤²È¤Ë´Ø¤¹¤ë½õÀ®¶â¡¦Êä½õ¶â¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¡¡¤Ê¤É
9/18(ÌÚ)～10/15(¿å)¤Þ¤Ç¤Î¸ÂÄêÇÛ¿®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢
¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹Ö»Õ¾Ò²ð¡õ¥»¥ß¥Êー³µÍ×
Âè1Éô¡§¡ÖÉÔÆ°»º¥Çー¥¿¤òÍÑ¤¤¤¿¡¢¶õ¤²ÈÂÐºö¤Ë¤ª¤±¤ë°Õ»×·èÄê»Ù±ç¡×
³ô¼°²ñ¼ÒLIFULL
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
1997Ç¯¤è¤ê¡¢ÉÔÆ°»º¡¦½»Âð¾ðÊó¤ÎÁí¹ç¥µー¥Ó¥¹¡ÖLIFULL HOME¡ÇS¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¿ÄÌ¤¸¡¢ÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¿
ÉÔÆ°»º¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥»¥ß¥Êー³µÍ×¡Û
º£²ó¤Ï¶õ¤²ÈÌäÂê¤Ø¤Î³èÍÑ»öÎã¤ò¤´¾Ò²ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
AI¤òÍøÍÑ¤·¤¿Í½Â¬¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢À¯ºö·èÄê¤Î¤¿¤á¤Î´ðÁÃÄ´ººÅù¤Î»öÎã¤ÈÊ»¤»¤Æ¡¢
Åö¼Ò¤¬¤´Äó¶¡¤¹¤ëÉÔÆ°»º¥Çー¥¿¤Î¤´ÀâÌÀ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
Âè2Éô¡§¡Ö63,400¿Í¤ÎÄ´ºº¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÊú¤¨¤ë¥Ê¥Ó¥Ã¥È¤À¤«¤é¤Ç¤¤ë¶õ¤²ÈÄ´ºº¥»¥ß¥Êー¡×
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥Ó¥Ã¥È
BS»ö¶ÈÉô
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡¦»ö¶ÈÉô³µÍ×¡Û
2001Ç¯1·î¤ËÀßÎ©¡£
¡Ö¤Î¤ê¤«¤¨ÊØÍø¥Þ¥Ã¥×¡×¤ò³«È¯¤·¤¿²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¸½ºßBS»ö¶ÈÉô¤Ç¤Ï³Æ¼ï¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤ò
Éý¹¤¯°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃ¤Ë¡¢Åö¼Ò¤¬Å¸³«¤¹¤ëË¡¿ÍÅÅÏÃÄ¢¥Çー¥¿¤Ï¡¢Á´¹ñÌó680Ëü·ï¤ÎË¡¿Í¥Çー¥¿¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¹¹¿·À¡¢
ÌÖÍåÀ¡¢ÍøÊØÀ¤òÉ¾²Á¤¤¤¿¤À¤Âç¼ê¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î´ð¥Çー¥¿¤È¤·¤Æ¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥»¥ß¥Êー³µÍ×¡Û
¡¦¥Ê¥Ó¥Ã¥È¾Ò²ð
¡¦¥Ê¥Ó¥Ã¥È¤ÎÄ´ºº¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦¥Ê¥Ó¥Ã¥È¶õ¤²ÈÄ´ºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦¤µ¤¤¤´¤Ë
Âè3Éô¡§¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤ãÂ»¡ª¡¡¸¤¯³èÍÑ¤·¤Æ¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ëÈë·í¡¡ÉÔÆ°»º¸þ¤±¶õ¤²È¤Î²þ½¤¤Ç
³èÍÑ¤Ç¤¤ëÊä½õ¶â¥»¥ß¥Êー¡×
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥Ó¥Ã¥È
½õÀ®¶â»ö¶ÈÉô
¡Ú²ñ¼Ò¡¦»ö¶ÈÉô³µÍ×¡Û
½õÀ®¶â»ö¶ÈÉô¤Ç¤Ï¡¢10Ëü¿Í°Ê¾å¤Î²ñ°÷ÍÍ¤Ë³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë½õÀ®¶â¡¦Êä½õ¶â¸¡º÷¥µ¥¤¥È¡Ö½õÀ®¶â¤Ê¤¦¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¤Î½õÀ®¶â¤ä¡¢¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌäÅù¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë·î´Ö200ËüPVÄ¶¤Î¡Ö½õÀ®¶â¥Ö¥í¥°¡×¤Î±¿±Ä¡¢
µÚ¤ÓFacebook¡¦X¡ÊµìTwitter¡ËÅù¤ÎSNS±¿±Ä¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ËèÆü½õÀ®¶â¡¦Êä½õ¶â¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ò
È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢´ë¶ÈÍÍ¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿½õÀ®¶â¡¦Êä½õ¶â¤òÄó°Æ¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°±Ä¶È¤ò¼ç¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë¶ÈÍÍ¤ËÃúÇ«¤Ë¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î·Ð±Ä²þÁ±¡¦»ö¶ÈÈ¯Å¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë½õÀ®¶â¡¦Êä½õ¶â¾ðÊó¤ò
¿ï»þÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¾®´ë¶È¿ÇÃÇ»ÎÅù¤Î»Î¶È¤ÎÀèÀ¸¤ÈÏ¢·È¤·¤Ä¤Ä¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î½õÀ®¶â¡¦Êä½õ¶â¿½ÀÁ¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤â
¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥»¥ß¥Êー³µÍ×¡Û
¶õ¤²È¤¬Ç¯¡¹Áý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¤¤Ê¼Ò²ñÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶õ¤²È¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¤ä¤¬¤ÆÏ·µà²½¤·¡¢Êø²õ¤¹¤ë´í¸±À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤áºòº£Â¿¤¯¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¶õ¤²È¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊä½õ¶â¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè4Éô¡§¡Ö³ÈÂç¤¹¤ë¶õ¤²È»Ô¾ì¤Ç¾¡¤Ä¤¿¤á¤Î»ÅÆþ¤ìÀïÎ¬¡×
¥¿¥¦¥ó¥é¥¤¥Õ³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
Êë¤é¤·¡¦½»¤Þ¤¤¤Ë´Ø¤ï¤ë¥é¥¤¥Õ¥µ¥Ýー¥È¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ØÃíÊ¸½»Âð¡Ù¡Ø¥ê¥Õ¥©ー¥à¡Ù¡ØÉÔÆ°»º¹ØÆþ¡Ù¤Ê¤É¤Î½»Âð´ØÏ¢¤ä¡¢
ÃÏ¼çÍÍ¤ØÅÚÃÏ¤Î¼ý±×Áý²Ã¥×¥é¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ØÅÚÃÏ³èÍÑ¡Ù¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ø³¤³°Î¹¹Ô¡Ù¤ä¡Ø¥Ï¥Í¥àー¥ó¡Ù¤Ê¤É¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¸³è¤¬¤è¤êË¤«¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤òÊ£¿ôÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿º£Ç¯11·î¤Ë¤Ï¼Ò²ñÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¶õ¤²È¤ÎÁý²Ã¡×¤ËÂÐ¤·¡¢²ò·èºö¤òÄó°Æ¤¹¤ë
¡ØTown Life ¶õ¤²È²ò·è¡Ù¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥È¤ò¿·¤¿¤ËÈ¯Â¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥»¥ß¥Êー³µÍ×¡Û
¸½ºß¡¢¼Ò²ñÌäÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡Ö¶õ¤²È¤ÎÁý²Ã¡×¡£
¡ØTown Life ¶õ¤²È²ò·è¡Ù¤Ï¶õ¤²È¤òÇäµÑ¡¦²òÂÎ¡¦³èÍÑ¤·¤¿¤¤¤ªµÒÍÍ¤ò²ñ¼ÒÍÍ¤Ø¤´¾Ò²ð¤¹¤ëÁí¹ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÇÃÇ·¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î°Ù¡¢º£¤Þ¤Ç³ÍÆÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Àøºß¸ÜµÒ¤ò¸²ºß²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¸½ºßÎ®¹Ô¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¥Í¥Ã¥È½¸µÒ¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ä¡¢Êª·ï¤Î»ÅÆþ¤ì¤ò¸úÎ¨¤è¤¯
¹Ô¤¦½Ñ¤ò¤´°ÆÆâ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆü¡¡Äø¡Û
9/18(ÌÚ)～10/15(¿å)
¡Ú»²²ÃÈñ¡Û
ÌµÎÁ
¡Ú»ëÄ°ÊýË¡¡Û
²¼µ¤è¤ê¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.navit-j.com/inquiry/ba_akiya_sem_entryform.html
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¢£²ñ¼ÒÌ¾¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥Ó¥Ã¥È
¢£ÂåÉ½¼Ô¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Ê¡°æÂÙÂå
¢£Àß¡¡Î©¡¡2001Ç¯1·î
¢£½êºßÃÏ¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¶åÃÊÆî1-5-5¡¡¶åÃÊ¥µ¥¦¥¹¥µ¥¤¥É¥¹¥¯¥¨¥¢8F
¢££Ô£Å£Ì¡¡03-5215-5713
¢££Æ£Á£Ø¡¡03-5215-5702
¢££Õ£Ò£Ì¡¡https://www.navit-j.com/
¢£E-Mail¡¡webmaster@navit-j.com