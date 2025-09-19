Kollus Live¡¢ÄãÃÙ±äÇÛ¿®µ»½Ñ¡ØLL-HLS¡Ù¤ÎÆ³Æþ¤ò³«»Ï
Ë¡¿Í¸þ¤±¥¯¥é¥¦¥É·¿Æ°²èÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖKollus Live¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥Æ¥Î¥¤¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§ ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¡§Íû µü¶å¡¢Ìø ¾µ²µ¡Ë¤¬¡¢¼¡À¤Âå¤ÎÄãÃÙ±ä¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°µ»½Ñ¡ÖLL‑HLS¡ÊLow‑Latency HLS¡Ë¡×¤ËÂÐ±þ¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ë¤ª¤¤¤Æ½¾Íè¤è¤ê¤â2～3ÉÃ¤ÎÃÙ±äºï¸º¤ò¼Â¸½¤·¡¢¤è¤ê¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÀ¤Î¹â¤¤±ÇÁüÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡ÄãÃÙ±ä¥é¥¤¥Ö¤Î¼ûÍ×
¶áÇ¯¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÇÛ¿®¤ä¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÁý²Ã¤ËÈ¼¤¤¡¢¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¤Ë¤ª¤±¤ëÃÙ±ä»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥Æ¥Î¥¤¥É¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡ÖKollus Live¡×¤Ç¤Ï¡¢CMAF¡ÊCommon Media Application Format¡Ë¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿LL-HLSÊý¼°¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÃÙ±ä»þ´Ö¤ò½¾Íè¤ÎÌó20ÉÃ¤«¤éÌó3～8ÉÃ¤Ø¤ÈÂçÉý¤Ë²þÁ±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê´ûÂ¸¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤òÂç¤¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢°ÂÄê¤·¤¿ÄãÃÙ±äÇÛ¿®¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡°ìÈÌ¥é¥¤¥Ö¤ÈÄãÃÙ±ä¥é¥¤¥Ö¤ÎÈæ³Ó
¢¡ÄãÃÙ±ä¥é¥¤¥Ö¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ§
¢¡ÄãÃÙ±ä¥é¥¤¥Ö¤Î³èÍÑÎã
ËÜµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢¤è¤ê¥¹¥àー¥º¤Ç¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ê¥é¥¤¥ÖÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎËþÂÅÙ¤È¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
Æ³Æþ¤ä¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡Kollus Live¤È¤Ï
Kollus Live¤Ï¡¢Âî±Û¤·¤¿µ»½ÑÎÏ¤Ë¤è¤ê¼Â¸½¤·¤¿¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¸þ¤±¥é¥¤¥Ö¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¶µ°é¡¢¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹¡¢¥³¥ó¥µー¥È¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯°ÂÄê¤·¤¿¹â²è¼Á¤ÇÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢ÄãÃÙ±ä¡ÊLow Latency¡Ëµ»½Ñ¤òÅëºÜ¤·¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÇÛ¿®¤ËºÇÅ¬²½¡£¤µ¤é¤Ë¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤ËÊ¬»¶ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿CDN¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¥¯¥é¥¦¥É¥Ùー¥¹¤Î¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¿¿ô¤Î»ëÄ°¼Ô¤¬Æ±»þ¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Æ¤â¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ê¥ó¥°¤Î¤Ê¤¤ºÇÅ¬¤Ê´Ä¶¤òÊÝ¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£
PC¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç²÷Å¬¤Ê»ëÄ°ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÌµÎÁ¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÀìÍÑ¥¨¥ó¥³ー¥Àー¥¢¥×¥ê¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¹âÉÊ¼Á¤Ê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥Æ¥Î¥¤¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
´Ú¹ñNo.1¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àÄó¶¡´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤Èµ»½ÑÎÏ¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢OTT¡¢¥á¥Ç¥£¥¢»ñ»º´ÉÍý¡¢¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹¡¢¥·¥çー¥È¥Õ¥©ー¥à¥Ó¥Ç¥ª¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥Ó¥Ç¥ª´ØÏ¢ÎÎ°è¤ËSaaS·¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥Æ¥Î¥¤¥É
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¿·Àî1-2-12 ¶â»³¥Ó¥ë6³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§Íû µü¶å¡¢Ìø ¾µ²µ
ÀßÎ©¡§2014Ç¯6·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ó¥Ç¥ª¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡¿Æ°²è¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¿Æ°²èÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¡¦¥¢¥×¥ê³«È¯
URL¡§https://www.catenoid.net/jp/
¡ÚËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§080-1177-2300
¥áー¥ë¡§jp_sales@catenoid.net
https://www.catenoid.net/jp/contact/