»°Ã«»º¶È¤È¥Æ¥ª¥ê¥¢¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º¤Î¶¦ÁÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÂèÆóÃÆ¡ÈÇ§ÃÎ¾ÉÀ¤³¦¡É¤ò³Ø¤Ö¼ÒÆâ¥»¥ß¥Êー¤ò¼Â»Ü
»°Ã«»º¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»°Ã« Ãé¾È¡¢°Ê²¼ »°Ã«»º¶È¡Ë¤Ï¡¢¥Æ¥ª¥ê¥¢¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ºäÅÄ ¹ÌÊ¿¡¢°Ê²¼ ¥Æ¥ª¥ê¥¢¡Ë¤È¤Î¶¦ÁÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÂèÆóÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢»°Ã«»º¶È¼ÒÆâ¤Ë¤Æ¡ÖÇ§ÃÎ¾É¤ÎÀ¤³¦¤È¡¢¼«¿È¤ÎÇ¾¤Î·ò¹¯¤ò¹Í¤¨¤ë¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥»¥ß¥Êー¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥·¥êー¥ºÎß·×20ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿½ñÀÒ¡ØÇ§ÃÎ¾ÉÀ¤³¦¤ÎÊâ¤Êý¡Ù¤ò¶µºà¤Ë³èÍÑ
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ï¡¢¥Æ¥ª¥ê¥¢¤È¡¢ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í¥¤¥·¥åー¥×¥é¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ÊÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¿ÂåÉ½¡§äª Íµ²ð¡¢°Ê²¼ ¥¤¥·¥åー¥×¥é¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ë¤´¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È³«ºÅ¤·¡¢Æ±Ë¡¿Í¤¬À©ºî¤·¤¿ÏÃÂê¤Î½ñÀÒ¡ØÇ§ÃÎ¾ÉÀ¤³¦¤ÎÊâ¤Êý¡Ù¤â¶µºà¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ½ñ¤Ï¡¢Ç§ÃÎµ¡Ç½¤ÎÄã²¼¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢ÄÌ¾ï¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¸«¤¨Êý¤ò¤¹¤ëÀ¤³¦¤ò¡ÖÇ§ÃÎ¾ÉÀ¤³¦¡×¤È¤·¤ÆÉÁ¤¡¢ÆÉ¼Ô¤ÏÎ¹¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡ÖÇ§ÃÎ¾ÉÀ¤³¦¡×¤Çµ¯¤³¤ë¿ô¡¹¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤ËÁø¶ø¤¹¤ë¥¹¥Èー¥êー¤Ç¤¹¡£Î¹¿Í¤¬·Ð¸³¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ï¡ÖÎ¹¤Î¥¹¥±¥Ã¥Á¡×¤È¡ÖÎ¹¹Ôµ¡×¤Î·Á¼°¤Ç¤Þ¤È¤á¤é¤ì¡¢ËÉÙ¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢Æ±½ñÀÒ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó²½¤·¤¿Æ°²è¢¨1¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»ë³ÐÅª¤Ê¥Ò¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÇ§ÃÎ¾É¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÐ¸«¤ä¸í²ò¤Î·Ú¸º¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤ò½ÅÍ×¤ÊÌÜÅª¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Äó¶¡¡§¥¤¥·¥åー¥×¥é¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó
¢£40ºÐ°Ê¾å¤Î»°Ã«»º¶È¹ñÆâ¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¼Ò°÷600Ì¾°Ê¾å¤¬»²²Ã
Ç§ÃÎ¾É¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡¢»°Ã«»º¶È¤È¥Æ¥ª¥ê¥¢¤Î¶¦ÁÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÂèÆóÃÆ¤È¤Ê¤ëËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ï¡¢»°Ã«»º¶È¤Î¹ñÆâ¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¼Ò°÷¤Î¤¦¤Á40ºÐ°Ê¾å¤ò¼õ¹ÖÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£7·î¤«¤é8·î¤Ë¤«¤±¤ÆÁ´3²ó³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÂÐ¾Ý¼Ô¤ÎÌó8³ä¤Ë¤¢¤¿¤ë¹ç·×600Ì¾°Ê¾å¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¼Ò°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÆ°²èÇÛ¿®¤Ë¤ÆÂÐ±þ¡Ë
¥»¥ß¥Êー¤ÎËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ»°Ã«»º¶È¤Î¸µÌò°÷¤¬Ç§ÃÎ¾É¤òÈ¯¾É¤·¤¿ºÝ¡¢¤½¤Î¸µÌò°÷¤È¤È¤â¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¼Ò°÷¤¬Åö»þ¤Î·Ð¸³¤ò¸ì¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÆ°²è¤òÊü±Ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¤¥·¥åー¥×¥é¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤è¤ë¡ØÇ§ÃÎ¾ÉÀ¤³¦¤ÎÊâ¤Êý¡Ù¤òÂêºà¤È¤·¤¿ÊÙ¶¯²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÆ°²è¤Î»ëÄ°¤äÇ§ÃÎµ¡Ç½¤ÎÄã²¼¤¬°ú¤µ¯¤³¤¹¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¿äÍý¤¹¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ÎÅö»ö¼Ô¤È»Ù±ç¼Ô¤¬±ß³ê¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ç§ÃÎµ¡Ç½¤ÎÄã²¼¤¬°ú¤µ¯¤³¤¹¸½¾Ý¤Ø¤ÎÍý²ò¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬²þ¤á¤Æ¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥»¥ß¥Êー¤Î¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥ª¥ê¥¢¤Î¼Ò°÷¤è¤ê¡¢ÅìµþÅÔ·ò¹¯Ä¹¼÷°åÎÅ¥»¥ó¥¿ーÉû±¡Ä¹¤Î´äÅÄ½ßÀèÀ¸¤¬´Æ½¤¤·¤¿Ç§ÃÎµ¡Ç½°Ý»ý¤ËÌòÎ©¤ÄÃÎ¼±¤äÇ§ÃÎµ¡Ç½Äã²¼¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥»¥ß¥Êー¼Â»Ü¸å¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÇ§ÃÎ¾É¤Ï¡Ø¼«Ê¬¤Ë¤â´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡Ù¤È´¶¤¸¤¿¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»²²Ã¼Ô¤Î90¡ó°Ê¾å¤¬¡Ö¤È¤Æ¤â´¶¤¸¤¿¡×¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙ´¶¤¸¤¿¡×¤È²óÅú¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»²²Ã¼Ô¤¬Ç§ÃÎ¾É¤ò¿È¶á¤ÊÌäÂê¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤·»Ï¤á¤¿¤³¤È¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÇ§ÃÎ¾É¤ÈÊ¹¤¯¤Èµ²±¾ã³²¤¬Ãæ¿´¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¸¶°ø¤ä¾ÉÎã¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Íý²ò¤Ç¤¤¿¡×¡Öº£²ó¤Î¥»¥ß¥Êー¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Î¤¢¤ëÊý¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ø²¿¤¬º¤Æñ¤Ê¤Î¤«¡Ù¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬µó¤¬¤ê¡¢»²²Ã¼Ô¤ÎÇ§ÃÎ¾É¤ËÂÐ¤¹¤ëÍý²ò¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬»Ç¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¢£»°Ã«»º¶È¤Ç¡Ö¤½¤Ê¤¨¤ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡×Æ³Æþ³«»Ï
»°Ã«»º¶È¤Ïº£Ç¯£¸·î¤è¤ê¡¢¥Æ¥ª¥ê¥¢¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÇ¾¤Î·ò¹¯´ÉÍýÅý¹ç¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤½¤Ê¤¨¤ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡×¢¨2¤òËÜ³ÊÅª¤ËÆ³Æþ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¼Ò°÷¤Ë¡ÖÇ¾¤Î·ò¹¯ÅÙ¥»¥ë¥Õ¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤Î°ÆÆâ¤ò¿ï»þÁ÷ÉÕ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¡¢Î¾¼Ò¤Î¶¨¶È¤Ë¤è¤ê¡¢Ç¾¤Î·ò¹¯¤ò°Õ¼±¤·¤¿Ä¹´ü¸ÛÍÑ¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸²½¤ò¼Â¸½¤·¡¢¡Ö¼Ò°÷¤¬·ò¹¯¤ËÄ¹¤¯³èÌö¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ¥¤¥·¥åー¥×¥é¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¡https://www.youtube.com/watch?v=ZLZUk-HNx2Q
¢¨2 ¡Ö¤½¤Ê¤¨¤ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡×¾ÜºÙ¡¡https://theoriatec.com/package
¢£¡ÖÇ§ÃÎ¾É¤ÎÀ¤³¦¤È¡¢¼«¿È¤ÎÇ¾¤Î·ò¹¯¤ò¹Í¤¨¤ë¡×³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/32549/table/115_1_0bfb99153050da5ecb7b2801f880bff6.jpg?v=202509201256 ]
¡ÊÊäÂ¾ðÊó¡Ë
¡Ú»°Ã«»º¶È¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û https://www.mitani.co.jp/
ÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô¤ÇÁÏ¶È¤·¤Æ97Ç¯¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÇÁÏ¶È¤·¤Æ31Ç¯¤ÎÊ£¹ç¾¦¼Ò¤Ç¤¹¡£ËÌÎ¦¡¢¼óÅÔ·÷¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤òµòÅÀ¤Ë¡¢²½³ØÉÊ¡¿¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¡¿¼ù»é¡¦¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¡¿¶õÄ´ÀßÈ÷¹©»ö¡¿½»ÂðÀßÈ÷µ¡´ï¡¿¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î£¶¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¦¼Ò¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢»þ¤Ë¥áー¥«ー¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿»þ¤Ë¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎºÇÅ¬¤òÄÉµá¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖÁÏ¶È90Ç¯¤ò±Û¤¨¤ë¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¡×¤È¤·¤Æ¹¹¤Ê¤ë¿Ê²½¤Ø¤ÈÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Æ¥ª¥ê¥¢¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û https://theoriatec.com/
¥Æ¥ª¥ê¥¢¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º¤Ï¡¢¡ÖÇ§ÃÎ¾É¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ò¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÇÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¥¨ー¥¶¥¤¥°¥ëー¥×¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÇ§ÃÎ¾É¤È¤¤¤¦¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç§ÃÎ¾É¤ÎÅö»ö¼Ô¤ä¤´²ÈÂ²¡¢°åÎÅ´Ø·¸¼Ô¤È¤ÎÂÐÏÃ¤«¤éÆÀ¤¿ËÄÂç¤ÊÃÎ¸«¤ÈAI¤Ê¤É¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢·ò¾ï¡¦Ì¤ÉÂ»þ¤ÎÈ÷¤¨¤«¤é¿ÇÃÇ¸å¤Î¥±¥¢¤Þ¤Ç¡¢°ì´Ó¤·¤ÆÇ§ÃÎ¾É¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦½¤¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÄó¶¡¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÇ§ÃÎ¾É¸¦½¤¥×¥í¥°¥é¥à¡×https://theoriatec.com/package/seminars