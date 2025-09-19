¥Õ¥©ー¥È¥Ê¥¤¥È¡¢2025Ç¯12·î¤è¤ê¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñー¤¬¥²ー¥àÆâ¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÈÎÇä²ÄÇ½¤Ë
Epic Games¡ÊËÜ¼Ò:¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¡¢CEO:Tim Sweeney¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î¤è¤ê¡¢¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñー¤¬¥Õ¥©ー¥È¥Ê¥¤¥È¤ÎÅç¤«¤é¡¢¥²ー¥àÆâ¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÄ¾ÀÜÈÎÇä¤Ç¤¤ë¿·µ¡Ç½¤Î³«»Ï¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Õ¥©ー¥È¥Ê¥¤¥È ¥¢¥¤¥Æ¥à¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ë¤è¤ë¡¢½¾Íè¤Î¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥ÈÇÛÅö¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ê¼ý±×µ¡²ñ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñー¤Ï¼«¿È¤ÎÅçÆâ¤Ç¤Î¥¢¥¤¥Æ¥àÈÎÇä¤«¤éV-Bucks²ÁÃÍ¤Î50%¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢2025Ç¯12·î¤«¤é2026Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Êó½·¤ÎÇÛÊ¬Î¨¤¬100%¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£V-Bucks²ÁÃÍ¤Î50%¤Ï¾®Çä»Ù½Ð¤ÎÌó37%¤ËÁêÅö¤·¡¢100%¤ÏÌó74%¤ËÁêÅö¤·¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Î¥Õ¥©ー¥È¥Ê¥¤¥È¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ª¤è¤Ó¥¹¥È¥¢¼ê¿ôÎÁ¤Ï¡¢Ê¿¶Ñ26%¤Ç¤¹¡£(Epic Games Store 12%¡¢³Æ¥³¥ó¥½ー¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à 30%¡Ë
¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñー¤ÏVerse¥Ùー¥¹¤ÎAPI¤È¿·¤·¤¤UEFN¥Äー¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢¥²ー¥àÆâ¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¤ÊÂÑµ×¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¾ÃÌ×ÉÊ¥¢¥¤¥Æ¥à¤òºîÀ®¡¦Äó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶áÆüÃæ¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë¾ÜºÙ¤òÈ¯É½Í½Äê¤Ç¤¹¡£
È¯É½¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¤³¤Á¤é(https://www.fortnite.com/news/fortnite-developers-will-soon-be-able-to-sell-in-game-items)¤è¤ê¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥²ー¥àÆâ¥¢¥¤¥Æ¥àÈÎÇä¼ý±×¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ø¤ÎÊó½·
¥æー¥¶ー³ÍÆÀÊó½·¤òÈ¼¤¦¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥ÈÇÛÅö¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È
2025Ç¯11·î1Æü(ÊÆ¹ñ»þ´Ö)¤è¤ê¡¢¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥ÈÇÛÅö¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥Õ¥©ー¥È¥Ê¥¤¥È¤Ë¿·µ¬¥×¥ì¥¤¥äー¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¤ê¡¢Î¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤¿¥×¥ì¥¤¥äー¤ò¸Æ¤ÓÌá¤·¤¿¤ê¤·¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ø¡¢¹×¸¥¤Ë±þ¤¸¤¿Êó½·¤òÇÛÊ¬¤·¤Þ¤¹¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¥×¥ì¥¤¥äー¤¬¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥ÈÇÛÅö¤Î¼ýÆþÁí³Û¤Ë¹×¸¥¤·¤¿Ê¬¤Î75%¤ò¡¢ºÇ½é¤Î6¥ö·î´Ö¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿·µ¬¤ª¤è¤ÓÉüµ¢¥×¥ì¥¤¥äー¤òÅç¤Ëµ¢Â°¤µ¤»¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥ê¥ó¥¯¡¢¥²ー¥àÆâ¸¡º÷¤ÎÍøÍÑ¡¢½éÆü¤Î¥×¥ì¥¤»þ´Ö¥Ñ¥¿ー¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¥·¥°¥Ê¥ë¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥ÈÇÛÅö¤ÎÄêÃåÎ¨¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È¤Ï¡¢¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎ¤ÎÄêÃåÎ¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Åç¤Ë¸ÇÍ¤ÎÄêÃåÎ¨¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤è¤¦ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥êー¤Ø¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µーÎóÄÉ²Ã
2025Ç¯11·î17Æü(ÊÆ¹ñ»þ´Ö)¤«¤é¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ï¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥Ýー¥¿¥ëÆâ¤Ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÀßÄê¤ª¤è¤ÓÆþ»¥¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£½é´ü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò·«¤êÊÖ¤·²þÎÉ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¾¯¿Í¿ô¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¥Ùー¥¹°Ý»ý¤«¤é¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ÊÅç¤Î¥íー¥ó¥Á¤ä¹¹¿·¤Î»Ù±ç¤Þ¤Ç¡¢ÌÜÅª¤Ë±þ¤¸¤Æ½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯11·î24Æü(ÊÆ¹ñ»þ´Ö)¤Ë¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¥¹¥Ý¥ó¥µーÎó¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥êー¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÏÏª½Ð¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÍ½Â¬²ÄÇ½¤«¤Ä³ÈÄ¥²ÄÇ½¤ÊÊýË¡¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹´üÅª¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µーÎó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ý¥ó¥µー¥·¥Ã¥×¼ý±×¤Î50%¤¬¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥ÈÇÛÅö¤Î¼ýÆþÁí³Û¤ËÆþ¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼ýÆþÁí³Û¤Îµ¬ÌÏ¤ò³ÈÂç¤·¤Þ¤¹¡£¥íー¥ó¥Á¤«¤é2026Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥ìー¥È¤Ï100%¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ý¥ó¥µーÉÕ¤ÂÎ¸³¤ÎÊ¬ÇÛ
¥Õ¥©ー¥È¥Ê¥¤¥È ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£
º£¸å¿ô¥ö·î°ÊÆâ¤Ë¡¢¥Õ¥©ー¥È¥Ê¥¤¥È ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò¥íー¥ó¥Á¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬³Æ¼«¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤ÈÄ¾ÀÜ繫¤¬¤ê¡¢¥¦¥§¥Ö¾å¤ä¥Õ¥©ー¥È¥Ê¥¤¥ÈÆâ¤Ç¥Æ¥¥¹¥È¤ä²èÁü¤ò´Þ¤à¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¹¹¿·¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¿·¤·¤¤ÊýË¡¤Ç¤¹¡£
¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ï¡¢Åç¤Î¹¹¿·¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¡¢¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ê¤É¤ò´Þ¤à¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Õ¥©ー¥é¥à¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡¢Åç¤Î¥í¥Óー¡¢Åç¤Î¥Úー¥¸¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥Úー¥¸¡¢¤ª¤è¤Ó¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥êーÆâ¤Î¿·¤·¤¤Îó¤Ë¤âÉ½¼¨¤µ¤ì¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤ØÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥×¥ì¥¤¥äー¤Ï¥Õ¥©ー¥È¥Ê¥¤¥ÈÆâ¤Ç¤ÏÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×Åù¤ÇÄ¾ÀÜ¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¡¢¥¦¥§¥Ö¾å¤Ç¤ÏÅê¹Æ¤ËÊÖ¿®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤Ï¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤«¤é´ØÏ¢¤¹¤ë¹¹¿·ÄÌÃÎ¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¥×¥ì¥¤¥äー¤Î´Ö¤Ë¤³¤ì¤é¤ÎÀìÍÑ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò³«¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ï¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òÆÀ¤Æ¡¢»ýÂ³Åª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥Äー¥ë¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¡Epic Games¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Epic Games¤Ï¡¢1991Ç¯¤ËCEO¤Î¥Æ¥£¥à¡¦¥¹¥¦¥£ー¥Ëー¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£ ¥Îー¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê½£¥±ー¥êー»Ô¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤Ë50°Ê¾å¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¸½ºß¡¢Epic¤Ï¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ò¸£°ú¤·¡¢3D¥¨¥ó¥¸¥ó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÄó¶¡¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£ Epic¤ÏÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥²ー¥à¤Î¤Ò¤È¤Ä¡Ø¥Õ¥©ー¥È¥Ê¥¤¥È¡Ù¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ø¥Õ¥©ー¥È¥Ê¥¤¥È¡Ù¡¢¡ØFall Guys¡Ù¡¢¡Ø¥í¥±¥Ã¥È¥êー¥°¡Ù¡¢Epic Games Store¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢60²¯¤òÄ¶¤¨¤ë¥Õ¥ì¥ó¥ÉÀÜÂ³¿ô¤ò»ý¤Ä8²¯°Ê¾å¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Epic¤ÏÀ¤³¦Í¿ô¤Î¥²ー¥à¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤ëUnreal Engine¤ò³«È¯¤·¡¢±Ç²è¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢·úÃÛ¡¢¼«Æ°¼Ö¡¢À½Â¤¡¢¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Î¶È³¦¤Ç¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Epic¤Ï¡¢Unreal Engine¡¢Epic Games Store¡¢Epic Online Services¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³«È¯¼Ô¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬¥²ー¥à¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¹½ÃÛ¡¢ÇÛ¿®¡¢±¿±Ä¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¨¥ó¥É¥Äー¥¨¥ó¥É¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¥Õ¥©ー¥È¥Ê¥¤¥È ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Á´À¤³¦¤Ç5²¯¿Í°Ê¾å¤ÎÅÐÏ¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò»ý¤Ä¡Ø¥Õ¥©ー¥È¥Ê¥¤¥È¡Ù¤Ï¡¢¾ÝÄ§Åª¤Ê¥Ð¥È¥ë¥í¥¤¥ä¥ë¤ä¥¢¥¯¥·¥ç¥óËþºÜ¤Î¥¼¥í¥Ó¥ë¥É¤Ç¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÂÎ¸³¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Áー¥à¤òÁÈ¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£¡Ø¥Õ¥©ー¥È¥Ê¥¤¥È¡Ù¤Ï¡¢Ê¸²½¤¬Â©¤Å¤¯¡¢¾ï¤Ë¿Ê²½¤¹¤ë¶õ´Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤ÏÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎºîÀ®¡¢»ëÄ°¡¢¥×¥ì¥¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥Õ¥©ー¥È¥Ê¥¤¥È¡Ù¤Ï¡¢PlayStation¡¢Xbox¡¢Switch¡¢Android¡¢PC¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Ùー¥¹¤Î¥²ー¥àÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¡¢www.fortnite.com(https://www.fortnite.com/)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£