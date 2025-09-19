¥Àー¥¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¥¢¥¯¥·¥ç¥óRPG¡Ø¥Àー¥¯¥Ç¥£¥»¥ó¥Ðー¡Ù¶áÆüÇÛ¿®·èÄê¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒDeepMind Japan¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Çò¾µÄÁ¡Ë¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î³«È¯²ñ¼ÒNeeds Games¤¬³«È¯¤¹¤ë¿·ºî¥¢¥¯¥·¥ç¥óRPG¡Ø¥Àー¥¯¥Ç¥£¥»¥ó¥Ðー¡Ù¤òÆüËÜ¹ñÆâ¸þ¤±¤ËÇÛ¿®Í½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜºî¤ÏPC¡ÊSteam¡Ë¡¢iOS¡¢Android¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Steam¥¹¥È¥¢¥Úー¥¸¤Ç¤Ï¥¦¥£¥Ã¥·¥å¥ê¥¹¥ÈÅÐÏ¿¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ø¥Àー¥¯¥Ç¥£¥»¥ó¥Ðー¡ÙSteam¥Úー¥¸¡Ê¥¦¥£¥Ã¥·¥å¥ê¥¹¥ÈÅÐÏ¿¼õÉÕÃæ¡Ë¡§
https://store.steampowered.com/app/3764460/_/
¡Ø¥Àー¥¯¥Ç¥£¥»¥ó¥Ðー¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§
https://darkdecember.jp
¡Ø¥Àー¥¯¥Ç¥£¥»¥ó¥Ðー¡Ù¸ø¼°¥È¥ìー¥éー¡§
https://youtu.be/x3GPm5ruIoY
¥¹¥Èー¥êー
À¤³¦¤Ï¡Ò¥ô¥¡¥ë¥¯¥Ìー¥È¡Ó¤ÎË½Áö¤Ë¤è¤ê¡¢¤¤¤ÞÊø²õ¤ÎÊ¥¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Í£°ì¤Î´õË¾――¤½¤ì¤ÏÅÁÀâ¤Ë¸ì¤é¤ì¤ë¡Ö¤¢¤ëÊª¡×¤òÃµ¤·½Ð¤¹¤³¤È¡£
»×Î¸¿¼¤¤ËâÆ³»Î¥é¥¤¥µ¤ÏÃç´Ö¤òÆ³¤¡¢ÉÔ¶þ¤ÎÀï»Î¥¢¥ó¥È¥ó¤ÏÆ»¤òÀÚ¤êÂó¤¡¢¿´Í¥¤·¤·³ÃÄÄ¹¥Þ¥ë¥»¥ë¤ÏÃç´Ö¤ò»Ù¤¨¡¢ÃÒËÅ¤Îºö»Î¥¶¥Ï¥ó¤Ï½ÏÎý¤ÎÏÓ¤Çº¤Æñ¤ËÄ©¤à¡£
¤½¤·¤Æ¥×¥ì¥¤¥äー¤Ï¡Ö12¤Î¿À¡¹¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÏÂ¤¤µ¤ì¤¿Àï»Î¤È¤·¤Æ¡¢Èà¤é¤È¶¦¤Ë¤³¤Î½ª¤ï¤ê¤Ê¤Àï¤¤¤Ø¤È¿È¤òÅê¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÆ»¤Ï·è¤·¤Æ¸÷¤ËËþ¤Á¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£±Æ¤Ï¾ï¤ËÈà¤é¤òÄÉ¤¤¡¢Ãç´Ö¤Îå«¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹Î¢ÀÚ¤ê¤¬ÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡£
º®ÆÙ¤Î²Ì¤Æ¤ËÂÔ¤Ä¤Î¤Ï¡¢¿À¡¹¤Î±¢ËÅ¤«¡¢¿ÍÎà¤ÎÌ¤Íè¤«――¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀ¤³¦¤Î¿¿¼Â¤È±¿Ì¿¤òÁª¤Ó¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¼çÍ×¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¾ðÊó
ÅÐ¾ì¥¥ã¥é¥¯¥¿ー
¡¦Ì¿¤òËÂ¤°±ÃÃÒ¤ÎËâÆ³»Î¡§¥é¥¤¥µ¡ÊCV¡§ËÑ璐Èþ¡Ë
¡¦ÃéµÁ¤ËÀ¸¤¤ë¾ðÇ®¤Î·õ»Î¡§¥¢¥ó¥È¥ó¡ÊCV¡§¾®Ìî¸¾Ï¡Ë
¡¦µÁÍ¦·³¤òÎ¨¤¤¤ëÉÔ¶þ¤ÎÃÄÄ¹¡§¥Þ¥ë¥»¥ë¡ÊCV¡§ÃæÅÄ¾ù¼£¡Ë
¡¦±Æ¤òÇØÉé¤¦Ìµ¸ý¤Ê½ÏÎýÊ¼¡§¥¶¥Ï¥ó¡ÊCV¡§¹õÅÄ¿òÌð¡Ë
¥×¥ì¥¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー
¡¦°Ç¤ÈÌÂµÜ¤òÅý¤Ù¤ëËâ½Ñ»Õ¡§¥â¥ë¥¬¥Ê
¡¦°¤ò¼ÍÈ´¤¯¼¿¹õ¤ÎÌ¾µÝ¼ê¡§¥ì¥¤¥Ö¥ó
¡¦¶¸µ¤¤ÈÎÏ¤òÅ»¤¦ÇË²õ¼Ô¡§¥Ðー¥µー¥«ー
¥²ー¥à³µÍ×
¡Ø¥Àー¥¯¥Ç¥£¥»¥ó¥Ðー¡Ù¤Ï¡¢¿À¡¹¤Î±¢ËÅ¤ÈÀïÍð¤ËÍÉ¤ì¤ëÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤¬µÁÍ¦·³¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÌ¤Íè¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤¯¥Àー¥¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¥¢¥¯¥·¥ç¥óRPG¤Ç¤¹¡£
Àï¤¦¤¿¤Ó¤Ë¹¤¬¤ë²ÄÇ½À
¡¦»°¿Í¾Î»ëÅÀ¤Ç¶î¤±È´¤±¤í¡ª¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥Ð¥È¥ëÁàºî¤ÇÀï¾ì¤ò¼«ºß¤Ë¶î¤±½ä¤ì
¡¦¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÀïÆ®¥¹¥¿¥¤¥ë ¿¦¶È¡ß¼ïÂ²¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÇÌµ¸Â¤Î¥Ó¥ë¥É¤ò¹½ÃÛ
¡¦°µÅÝÅªË×Æþ´¶ ¥Î¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯±é½Ð¤ÈQTE¤Ç¶Ë¸Â¤Î¥Ð¥È¥ë¤òÂÎ´¶
¡¦±Ç²è¤Î¤è¤¦¤ÊÀï¾ìÂÎ¸³ ¥«¥Ã¥È¥·ー¥ó¤¬Êª¸ì¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë
Ä©¤ßÂ³¤±¤ë¼Ô¤À¤±¤¬Ã©¤êÃå¤¯ÎÎ°è
¡¦¥«¥ª¥¹¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¡§¥Ï¥¤¥ê¥¹¥¯¡¦¥Ï¥¤¥ê¥¿ー¥ó¤ÎÄ©Àï·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡£
¡¦¹ßÎ×¥ì¥¤¥É¡§Ãç´Ö¤È¶¦¤Ëµð°¤òÆ¤¤Ä¶¨ÎÏ¥×¥ì¥¤¡£
¡¦µõÌµ¤Î·ä´Ö¡§°ì¿Í¤¤ê¤Ç¸Â³¦¤ËÄ©Àï¤¹¤ëµæ¶Ë¤Î¥½¥í¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡£
ºîÉÊ¾ðÊó
¡¦¥¿¥¤¥È¥ë: ¡Ø¥Àー¥¯¥Ç¥£¥»¥ó¥Ðー¡Ù
¡¦¥¸¥ã¥ó¥ë: ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¢¥¯¥·¥ç¥óRPG
¡¦ÂÐ±þ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à: Steam¡¢iOS¡¢Android
¡¦³«È¯¡§Needs Games¡Ê´Ú¹ñ¡Ë
¡¦¹ñÆâ±¿±ÄÂåÍýÅ¹: DeepMind Japan
¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥µ¥Ýー¥È¡§Nexting
¡¦²Á³Ê: ´ðËÜÌµÎÁ(¥¢¥×¥êÆâ²Ý¶â¤¢¤ê)
¡¦È¯ÇäÆü: ¶áÆüÍ½Äê
Needs Games²ñ¼Ò¾Ò²ð
¥Ëー¥º¥²ー¥à¥º(Needs Games Inc.,)¤Ï¡¢Hack&Slash¥¢¥¯¥·¥ç¥óRPG¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Ä¿·¿Êµ¤±Ô¤Î¥²ー¥à³«È¯²ñ¼Ò¤Ç¡¢¡ÖUNDECEMBER¡×¤ÎÀ®¸ùÅª¤ÊÈ¯Çä¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡²óºî¡ÖDark December¡×¤Ï¡¢¡ÖUNDECEMBER¡×¤Ç¤Ï¸ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿°ÊÁ°¤ÎÀ¤³¦´Ñ(Prequel)¤ò´ð¤Ë¤·¤¿¥¹¥Èー¥êー¤Ç¡¢°ìÁØ¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿ÀïÆ®¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤·¡¢³«È¯Ãæ¤Ç¤¹¡£
