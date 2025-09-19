¡Ø¥ê¥Ðー¥¹¡§1999¡Ù2¼þÇ¯µÇ°¡ÖÉü³Ú±à¡×³«Ëë――¥¦¥ë¥ê¥Ã¥Ò¡ÊCV.Ä»³¤¹ÀÊå¡ËÌµÎÁÇÛÉÛ¡¢ºÇÂç30Ï¢¾¤´¤Ê¤É¹ë²ÚÆÃÅµ¤â
¢£2¼þÇ¯¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤¿¥»¥ì¥â¥Ëー¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ
¡Ø¥ê¥Ðー¥¹¡§1999¡Ù2¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥»¥ì¥â¥Ëー¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Ëë¤ò³«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¤¿¤Ê¡ú6¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥¦¥ë¥ê¥Ã¥Ò¡ÊCV.Ä»³¤¹ÀÊå¡Ë¡×¤ò¥í¥°¥¤¥ó¤ÇÌµÎÁ³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¡ú6¥¥ã¥éÁºÂ¤¥»¥ì¥¯¥È¤ä¡¢30Ï¢ÌµÎÁ¾¤´¤Ê¤É¡¢¹ë²Ú¤ÊÆÃÅµ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢ÃíÌÜ¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¡£¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤âÂ¿¿ô¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¥²ー¥àÆâ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú2¼þÇ¯µÇ°¥»¥ì¥â¥Ëー³«ºÅ´ü´Ö¡Û
2025Ç¯9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¸å～10·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë4:59
▶¡Ö¼§À¤ÎÍèË¬¼Ô¡×¥í¥°¥¤¥ó¤Ç¿·¤¿¤Ê¡ú6¥¥ã¥é¤ò³ÍÆÀ
¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¡¢¥²ー¥à¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¿·¤¿¤Ê¡ú6¥¥ã¥é¡Ö¥¦¥ë¥ê¥Ã¥Ò¡×¤òÌµÎÁ¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢Èà¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ò¾¯¤·¤À¤±¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú»²²Ã¾ò·ï¡Û¥á¥¤¥ó¥¹¥Èー¥êー1ST.01¤ò¥¯¥ê¥¢
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û2025Ç¯9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¸å～10·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë4:59
◤¥¦¥ë¥ê¥Ã¥Ò¡ÊCV.Ä»³¤¹ÀÊå¡Ë◢
¥¬¥é¥¹¤ÎÍÆ´ï¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤¿½ã¿è¤Ê¼§ÀÎ®ÂÎ¤Î²ô¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬°Õ¼±³ÐÀÃ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¦¥ë¥ê¥Ã¥Ò¤ÎÂ¸ºß·ÁÂÖ¤Ç¤¢¤ë¡£¥¦¥ë¥ê¥Ã¥Ò¤Ï¥é¥×¥é¥¹¤ÎÉôÌç¥êー¥Àー¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ç¤â·²¤òÈ´¤¤¤ÆÍýÀÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢»Å»ö¾å¤ÇÉÔÈ÷¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤È²ó¤ê¤¯¤É¤¤¸À¤¤Êý¤Ï¤»¤º¡¢¸·¤·¤¯ÈãÈ½¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢É¬Í×¤È¤¢¤é¤Ð¼§ÀÎ®ÂÎ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÄ¨È³¤ò¹Ô¤¤¡¢¼ª¾ã¤ê¤Ê¥Î¥¤¥º¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁê¼ê¤Ë¼«¿È¤Î·çÅÀ¤òÄË´¶¤µ¤»¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·°ìÊý¤Ç¡¢¶Ë¸Â¤Î»öÂÖ¤Ê¤É¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¦¥ë¥ê¥Ã¥Ò¤Ï¼«¤é¤ò¼Â¸³ºàÎÁ¤È¤¹¤ë¤³¤È¤â±Þ¤ï¤Ê¤¤¡£
¢§¥¦¥ë¥ê¥Ã¥Ò¾Ò²ðPV
https://www.youtube.com/shorts/INMipEAdekw
▶¡ÖÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤ÎºÆË¬¡×¡ú6¥¥ã¥éÁºÂ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁª¤ó¤Ç³ÍÆÀ
¥¤¥Ù¥ó¥È¸åÈ¾¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½ê»ýÃæ¤Î¾ïÀß¾¤´¡ú6¥¥ã¥é¤ÎÁºÂ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¡ß1¤òÁª¤ó¤ÇÆþ¼ê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¥ã¥é¤ò°éÀ®¡¦¶¯²½¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú³«Êü¾ò·ï¡Û¥á¥¤¥ó¥¹¥Èー¥êー1ST.01¤ò¥¯¥ê¥¢
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë5:00～10·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë4:59
▶ºÇÂç30Ï¢¤ÎÌµÎÁ¾¤´¤¬²ÄÇ½¤Ê¥í¥°¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ
2¼þÇ¯¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¸å¤è¤ê¡¢ÌµÎÁ¾¤´¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¥í¥°¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È2¼ï¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
£±.¡ÖÉ¹¸¶¤Î±ü¤Ø¡×¤Ç¼þÇ¯¸ÂÄê¾¤´10Ï¢ÌµÎÁ¤Ë
¼þÇ¯¸ÂÄê¾¤´¡Ö¼ê¤ÎÆÏ¤¯¿ÀÏÃ¡×¤¬10²óÌµÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¥Æ¥ó¥Ç¥£¡¦¡Ú¼ê¤ÎÆÏ¤¯¿ÀÏÃ¡Û¡×¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£³ÍÆÀ¾ò·ï¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¤Ë¥²ー¥à¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒËº¤ì¤º¤Ë¤ª¼õ¤±¼è¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú³«Êü¾ò·ï¡Û¥á¥¤¥ó¥¹¥Èー¥êー1ST.01¤ò¥¯¥ê¥¢
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û2025Ç¯9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¸å～10·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë4:59
£².¡Ö¹¿¿å¤¬°ú¤¤¤¿»þ¡×¤ÇºÇÂç20¸Ä¤Î¥â¥Î¥íー¤ò³ÍÆÀ
¥í¥°¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¹¿¿å¤¬°ú¤¤¤¿»þ¡×¤Ç¤Ï¡¢10·î9Æü¤ò¶èÀÚ¤ê¤ËÁ°È¾¤È¸åÈ¾¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¥â¥Î¥íー¤ò10¸Ä¤º¤Ä³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£³ÍÆÀ¾ò·ï¤Ï³Æ´ü´ÖÃæ¤Ë¹ç·×10Æü´Ö¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ëº¤ì¤º¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¤ª¼õ¤±¼è¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú³«Êü¾ò·ï¡Û¥á¥¤¥ó¥¹¥Èー¥êー1ST.01¤ò¥¯¥ê¥¢
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û
¡Ö¹¿¿å¤¬°ú¤¤¤¿»þ¡¦¾å¡×
2025Ç¯9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¸å～10·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë4:59
¡Ö¹¿¿å¤¬°ú¤¤¤¿»þ¡¦²¼¡×
2025Ç¯10·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë 5:00～10·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë4:59
¢£ºÇ¿·¾Ï¡ÖÉü³Ú±à¡×¤ò¾å±é¡¢¥¹¥Æー¥¸¥¯¥ê¥¢¤Ç¡ú5¥¥ã¥é¡Ö¤â¤°¥Ê¥Ã¥Ä¡×¤ò³ÍÆÀ
¥á¥¤¥ó¥¹¥Èー¥êーÂè½½¾Ï¡ÖÉü³Ú±à¡×¤¬¤Ä¤¤¤Ë¼ÂÁõ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Æî¶Ë¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿¶ÛÇ÷´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÅ¸³«¤Ç2.0¥·¥êー¥º¤Î½¸ÂçÀ®¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëËÜ¾Ï¤Ç¤Ï¡¢¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥Îー¥Æ¥£¥«¡ÊCV.M¡¦A¡¦O¡Ë¡×¡Ö¥â¥ë¥Àー¡ÊCV.¾¾°æ·ÃÍý»Ò¡Ë¡×¤é¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¤ÏÂè½½¾Ï¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡ú5¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¤â¤°¥Ê¥Ã¥Ä¡ÊCV.ÊÝ»ÖÁí°ìÏ¯¡Ë¡×¤È¡Ö¤â¤°¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¾ÓÁü¡×¤¬Æþ¼ê²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¡ÚSTORY¡Û
À¤³¦¤ÎºÇ²Ì¤Æ¤ÎÃÏ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿±¿Ì¿¤ÎÁ¥¡£
É¹¤ËÊÄ¤¶¤µ¤ì¤¿³¤°è¤Ç¤Ï¡¢Àï´Ï¤È½ÆË¤¤¬²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤·¡¢Ææ¤ËËþ¤Á¤¿°äÀ×¤Ç¤Ï¡¢Î¹¿Í¤È¿®¼Ô¤¬¶öÁ³¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ÈÌ¿¤ò¶»¤Ë¡¢¹õ¤ÈÇò¤Î¶ð¤Ï¿¿¼Â¤òµá¤á¤Æ¡¢¤³¤³¤Ë½¸¤Þ¤ë¡£
»à¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢³¥¤«¤éÁÉ¤ë¤Î¤Ï°ìÂÎÃ¯¤Ê¤Î¤«¡©ÌÕÌÜ¤Î½÷À¤ÎÂÀ×¤òÄÉ¤Ã¤Æ¡¢±üÃÏ¤Ø¤ÈµÞ¤´¤¦¡£µ·¼°¤Ï´Ö¤â¤Ê¤¯»Ï¤Þ¤ë¡Ä
¡Ú³«Êü¾ò·ï¡Û
¥á¥¤¥ó¥¹¥Èー¥êー¡Ö¶¸µ¤¤ÈÈóÍýÀ¡×¤ò¥¯¥ê¥¢
¢§Ver.2.8PV¡ÖÉü³Ú±à¡×
https://www.youtube.com/watch?v=GJP4E2RLdPk
◤¤â¤°¥Ê¥Ã¥Ä¡ÊCV.ÊÝ»ÖÁí°ìÏ¯¡Ë◢
¡Öµ±¤«¤·¤¥Õ¥§¥¢¥Á¥ã¥¤¥ë¥É°ì²È¡×¤ÎÃæ¤Ç¤â¤º¤ÐÈ´¤±¤¿ºÍÇ½¤ò»ý¤ÄÆÃÊÌ¤Ê¥ê¥¹¤Ç¡¢Í£°ì¿Í´Ö¤äÂ¾¤ÎÆ°Êª¤ÈÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿ÀÈë³Ø²È¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ï°¦¤é¤·¤¤¤¬Î©ÇÉ¤ÊÀ®½Ã¤Ç¡¢Ç®·ìÅª¤ÊÀ³Ê¤«¤éÂçÃÀ¤Ë¹Í¤¨¡¢ÂçÃÀ¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¡£Í§¤Î¤¿¤á¤Ê¤éÌÂ¤¦¤³¤È¤Ê¤¯Á´ºâ»º¤ò¤Ï¤¿¤¤¤Æ¤Ç¤âÆî¶Ë¤Ø¤È¸þ¤«¤¦µÁÍý·ø¤µ¤ò»ý¤Ä¡£
¢§¤â¤°¥Ê¥Ã¥Ä¾Ò²ðPV
https://www.youtube.com/shorts/mViZxAjO9Rc
¢£¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥Îー¥Æ¥£¥«¡×¡Ö¥â¥ë¥Àー¡×¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¾¤´¤ò½ç¼¡³«ºÅ
¥á¥¤¥ó¥¹¥Èー¥êーºÇ¿·ÏÃ¡ÖÉü³Ú±à¡×¤Ç³èÌö¤¹¤ë¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë2¤Ä¤Î¾¤´¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
£±.¡Ö¼ê¤ÎÆÏ¤¯¿ÀÏÃ¡×¼þÇ¯¸ÂÄê¾¤´
¡Ú¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Û
¡ú6¡§¥Îー¥Æ¥£¥«¡ÊÎî¡Ë
¡ú5¡§¥¹¥¤ー¥È¥Ïー¥È¡Ê½Ã¡Ë¡¢¥Ç¥£¥¬ー¡ÊÌÚ¡Ë
¡Ú¾¤´´ü´Ö¡Û
2025Ç¯9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¸å～10·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë4:59
◤¥Îー¥Æ¥£¥«¡ÊCV.M¡¦A¡¦O¡Ë◢
ÁÄÉã¤¬Æî¶Ë¤«¤é»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿ÈëÌ©¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤¢¤ëÅÁÀâ¤Î¿¿µ¶¤ò³Î¤«¤á¤ë¤¿¤áÆî¶ËÃµ¸¡Ââ¤ò·ëÀ®¤·¤¿¼ã¤Ãµ¸¡²È¡£ÍÍ¡¹¤Ê·±Îý¤È¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë½Ñ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢¿ÀÈë³Ø¤ÎÃÇ¾Ï¤òÆÉ¤ßµù¤ê¡¢ÃÎ¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÃµµá¿´¤«¤éÌ¤ÃÎ¤ÎÂçÎ¦¤Ø¤ÈÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿¡£Æî¶Ë¤Ç¤Î²á¹ó¤ÊÎ¹¤ÏÈà½÷¤ÎÆùÂÎ¤òÊÑ¤¨¡¢Â¸ºß¤½¤Î¤â¤Î¤òºî¤êÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¢§¥Îー¥Æ¥£¥«¾Ò²ðPV
https://www.youtube.com/shorts/q16g62gMgog
£².¡ÖÀÎÆü¤òÁ¶¤Ã¤Æ¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¾¤´
¡Ú¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Û
¡ú6¡§¥â¥ë¥Àー¡Ê½Ã¡Ë
¡ú5¡§X¡ÊÃÎ¡Ë¡¢¥Ù¥Óー¥Ö¥ëー¡ÊÀ±¡Ë
¡Ú¾¤´´ü´Ö¡Û
2025Ç¯10·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë5:00～10·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë4:59
◤¥â¥ë¥Àー¡ÊCV.¾¾°æ·ÃÍý»Ò¡Ë◢
¡Ö¥¹¥Èー¥à¡×¤ÇÎ¾¿Æ¤ò¼º¤¤¡¢¥¤¥´ー¥ë¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì¤Æ°é¤Ã¤¿¡Ö°ìÈÖ¾å¤Î»Ð¡×¡£¥¼¥Î¥ß¥ê¥¿¥êー¥¢¥«¥Ç¥ßー¤òÍ¥½¨¤ÊÀ®ÀÓ¤ÇÂ´¶È¤·¡¢¤ï¤º¤«¿ôÇ¯¤ÇÃæ°Ó¤Ë¤Þ¤Ç¾º¿Ê¤·¤¿·³¿Í¤È¤·¤Æ¤Î»ñ¼Á¤ò´°àú¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£²ÈÂ²¤Ø¤Î°¦¤È·³¿Í¤È¤·¤Æ¤Î»ÈÌ¿¤Î´Ö¤Ç³ëÆ£¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤Î¿´¤Ë½¾¤¦·èÃÇ¤ò²¼¤¹¡£
¢£¡Ö¥ëー¥·ー¡×¤¬ºÆÅÐ¾ì――¼þÇ¯¸ÂÄê¾¤´¡Ö¥·¥ê¥ó¥Àー¤Ç¤ÎÆÈ¤êÁÛ¤¤¡×³«ºÅ
1¼þÇ¯µÇ°¤Ç½éÅÐ¾ì¤·¤¿¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥ëー¥·ー¡ÊCV.¿ÛË¬ºÌ²Ö¡Ë¡×¤¬¼þÇ¯¸ÂÄê¾¤´¤ÇÉü¹ïÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¼þÇ¯¸ÂÄê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤·¤ÆÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥ëー¥·ー¡×¤òºÆ¤Ó·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÉü¹ï¾¤´¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¡Ú¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Û
¡ú6¡§¥ëー¥·ー¡ÊÃÎ¡Ë
¡ú5¡§¤Ä¤Ð¹¥Ï¥Ã¥È¡Ê´ä¡Ë¡¢¥«¥ó¥¸ー¥é¡ÊÌÚ¡Ë
¡Ú¾¤´´ü´Ö¡Û
2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë5:00～10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë4:59
◤¥ëー¥·ー¡ÊCV.¿ÛË¬ºÌ²Ö¡Ë◢
¢§¥ëー¥·ー¾Ò²ðPV
https://www.youtube.com/watch?v=ieLWigBWEO4
¢£2¼þÇ¯µÇ°¿·¥³¥¹¥Á¥åー¥à¤ò°ìµó¾Ò²ð
2¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¥³¥¹¥Á¥åー¥à¥·¥êー¥º¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¥Á¥§¥¹È×¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¿·¥³¥¹¥Á¥åー¥à¥·¥êー¥º¡ÖÇò¹õ¤Î64¥Þ¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢¥ëー¥·ー¡¢¥ì¥³¥ìー¥¿¡¢¥«¥¤¥Ñ¥êー¥Ê¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥Á¥§¥¹¤Î¶ð¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿ÆÃÊÌ¤ÊÁõ¤¤¤Ç¤ªÌÜ¸«¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö1/22¤Î¿ÀÈë¡×¥·¥êー¥º¤«¤é¤Ï¡¢¿·¡ú6¥¥ã¥é¡¦¥¦¥ë¥ê¥Ã¥Ò¡Ö±§Ãè¤ÎÊÒÎÚ¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥¸¥§¥·¥«¤Î¸ÂÄê¥³¥¹¥Á¥åー¥à¡Ö³Ú±à¤ÎÀ¼¡×¤â¡Ö¤Û¤¨¤Û¤¨¥¸¥åー¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡§Çò¤ÀÅ¼ä¡×¤Î¡Ö¥³¥ì¥¯¥¿ー¥º¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÆþ¼ê²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ê¥µ¡õ¥ë¥¤¥¹¤Î¡Ö¾º³Ê¤Î¥ï¥ë¥Ä¡×¤¬¡¢¥Á¥§¥¹¥â¥Áー¥Õ¤Î¥ß¥Ë¥²ー¥à¡Ö¥¯¥ê¥Ã¥¿ー¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡×¤Ë¤ÆÌµÎÁ¤Ç³ÍÆÀ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢²áµî¤Î¿Íµ¤¥³¥¹¥Á¥åー¥à¤âÂ¿¿ôºÆÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤Ï¥²ー¥àÆâ¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¥³¥¹¥Á¥åー¥àPV
https://www.youtube.com/watch?v=WG1uXGfsE-I
¡Ú¿·µ¬¥³¥¹¥Á¥åー¥àÈÎÇä´ü´Ö¡Û
2025Ç¯9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¸å～10·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë 4:59
¡Ú¤Û¤¨¤Û¤¨¥¸¥åー¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡§Çò¤ÀÅ¼ä³«ºÅ´ü´Ö¡Û
2025Ç¯9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¸å～10·î27Æü¡Ê·î¡Ë 4:59
¡Ú¥¯¥ê¥Ã¥¿ー¥¯¥é¥Ã¥·¥å³«ºÅ´ü´Ö¡Û
2025Ç¯9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë5:00～10·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë4:59
¢£¡Ø¥ê¥Ðー¥¹¡§1999¡Ù¡ßGratte¥³¥é¥Ü³«ºÅ·èÄê
2¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Gratte¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¾å¤Î¥¯¥êー¥à¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥é¥Æ¤ä¡¢Æ±¤¸ÊÁ¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿¥¢¥¤¥·¥ó¥°¥¯¥Ã¥ー¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥é¥Æ¤È¥¯¥Ã¥ー¤Î¹ØÆþ¤Ç¡¢Í½þÆÃÅµ¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥³ー¥¹¥¿ー¤¬¹ØÆþ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¥¢¥¤¥¹¤â¤ª³Ú¤·¤ßÄº¤±¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú³«ºÅ»þ´ü¡Û
2025Ç¯9·î20Æü(ÅÚ)～10·î17Æü(¶â)
¡Ú³«ºÅÅ¹ÊÞ¡Û
¥é¥Æ¡¦¥¯¥Ã¥ーÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÃÓÂÞËÜÅ¹¡¢½©ÍÕ¸¶ANNEX¡¢²£ÉÍ¥Ó¥Ö¥ì¡¢Ì¾¸Å²°¡¢ÂçºåÆüËÜ¶¶¡¢²¬»³
¥é¥Æ¡¦¥¯¥Ã¥ー¡¦¥¢¥¤¥¹ ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¥¢¥Ë¥á¥¤¥È½ÂÃ«¡¢µÈ¾Í»û¥Ñ¥ë¥³¡¢ÀçÂæ¡¢ÇßÅÄ
¥¯¥Ã¥ー ½ÐÄ¥ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¿·½É
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤Î¥µ¥¤¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
https://x.com/Reverse1999_JP/status/1965628335624683965
¢£ºîÉÊ³µÍ×
¡Ø¥ê¥Ðー¥¹¡§1999¡Ù¤Ï¡¢BLUEPOCH¤¬¼ê³Ý¤±¤ëÀ¤µªËö¥¿¥¤¥à¥ê¥Ðー¥¹RPG¡£À¤µª¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¿·¤¿¤Êµì»þÂå¤Ø¤È¡Ö´¬¤Ìá¤Ã¤¿¡×À¤³¦¤Ç¡¢»þ¤Î´ÑÂ¬¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¿¥¤¥à¥ー¥Ñー¡×¤È¤·¤Æ»þÂå¤ÎÇÈ¤òÊâ¤¡¢½ªßá¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡Ö¥¹¥Èー¥à¡×¤ÎÆæ¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤ë¤Ç±Ç²è¤Î¤è¤¦¤Ë½Å¸ü¤Ê¥¹¥Èー¥êー¤È¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»þÂå¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤¯·Ý½ÑÅª¤Ç¥ì¥È¥í¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¹ë²ÚÀ¼Í¥¿Ø¤¬Ì¿¤ò¿á¤¹þ¤à¸ÄÀË¤«¤ÊÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬¡¢¡Ø¥ê¥Ðー¥¹¡§1999¡Ù¤Î¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤ÊÀ¤³¦¤Ø¤È¥×¥ì¥¤¥äー¤òÍ¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ªー¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤Ê¥Ð¥È¥ë¤ä¡¢DIY¤¬³Ú¤·¤á¤ëÈ¢Äí¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¡¢¼ê·Ú¤Ç¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤Í×ÁÇ¤òÂ¿¿ôÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤³¤«ÉÔ»×µÄ¤Ç²û¤«¤·¤¤¡¢ËÜºî¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¶õµ¤´¶¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥²ー¥à³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¥ê¥Ðー¥¹¡§1999
ÇÛ¿®·Á¼°¡§¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó(iOS/Android)¡¢PC¡¢Steam
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§À¤µªËö¥¿¥¤¥à¥ê¥Ðー¥¹RPG
ÈÎÇä²Á³Ê¡§´ðËÜÌµÎÁ(¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶âÀ©)
ÇÛ¿®Æü¡§2023Ç¯10·î26Æü
ÇÛ¿®URL¡§https://reverse1999jp.onelink.me/XuII/olethoop
