2025Ç¯½©ºÇ¿·ÈÇ¡ÃAI»þÂå¤Î¡ÖÀ½ÉÊ¸¡Æ¤¥×¥í¥»¥¹¡×¤ò¹¶Î¬¤·¡¢¡Ö¾¦ÃÌ²½Î¨¤òºÇÂç²½¡×¤¹¤ë¿·¾ï¼±
https://smp.shanon.co.jp/public/seminar/view/56776?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20250919(https://smp.shanon.co.jp/public/seminar/view/56776?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20250919)
¢£¥¦¥§¥Ó¥ÊーÆâÍÆ
ºÇ¶á¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤«¤¿¤«¤é¼¡¤Î¤ªÇº¤ß¤ÎÀ¼¤ò¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦Web¥µ¥¤¥È¤Ø¤ÎÎ®Æþ¿ô¤¬¸º¤Ã¤¿
¡¦¥êー¥É¤Î³ÍÆÀ¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¾¦ÃÌ¤Ë·Ò¤¬¤é¤Ê¤¤
AI¤ò»È¤Ã¤¿¸¡º÷¤ÎÅÐ¾ì¤Ê¤É¾ðÊó¼ý½¸¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤Ë¤è¤ê¡¢¼ÂºÝ¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤·¤¿¤Î¤«¡©
ËÜ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ç¤Ï¡¢´ë¶È¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤Î¤¿¤áMA¡¦SFA¡¦CMS¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥·¥ã¥Î¥ó¤È¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎITÀ½ÉÊ¥ì¥Ó¥åー¥µ¥¤¥È¤ò±¿±Ä¤¹¤ëITreview¤¬¡¢Ê£»¨²½¤¹¤ëSaaS¤Î¸¡Æ¤¥×¥í¥»¥¹¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤·¡¢º£ËÜÅö¤Ë¸ú²Ì¤Î½Ð¤ëÂÇ¤Á¼ê¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤³¤Î¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ç¤ï¤«¤ë¤³¤È¡Û
¡¦À¸À®AI»þÂå¤Î¸ÜµÒ¤Î¸¡º÷¹ÔÆ°¤È¡¢¼«¼Ò¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐºö
¡¦¹¹ð°Ê¾å¤Ë¸ÜµÒ¤Î°Õ»×·èÄê¤òº¸±¦¤¹¤ë¡ÖÂè»°¼ÔÉ¾²Á¡Ê¥ì¥Ó¥åー¡Ë¡×¤Î¸ú²ÌÅª¤Ê³èÍÑË¡
¡¦Â¿ÍÍ²½¡¦Ä¹´ü²½¤¹¤ë¸¡Æ¤¥×¥í¥»¥¹¤òMA¤Ç²Ä»ë²½¤·¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ë¼êË¡
¡¦¡È¸«¹þ¤ßµÒ¡É¤ò¡ÈÍË¾¾¦ÃÌ¡É¤Ø¤È°ú¤¾å¤²¤ë¡¢¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥ºÀïÎ¬¤Î¼ÂÁ©Åª¥Ò¥ó¥È
¡ÚÅöÆü¤Î³µÍ×¡Û
Âè°ìÉô¡§AI»þÂå¤Î¾ðÊó¼ý½¸¤ÎÆÃÄ§¤È¤Ï¡£¹¹ð¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤«¤éAI¤¬É¾²Á¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤Ø¤Î°Ü¹Ô
ÂèÆóÉô¡§¤³¤ì¤«¤é¤â¿¼¤¤¸ÜµÒÍý²ò¤ÏÉ¬¿Ü¡£AI»þÂå¤Ç¤³¤½·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º²½¤·¤¿¥Êー¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¤Î»ÅÁÈ¤ß
¡Ú¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤«¤¿¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡Û
¡¦SaaS´ë¶È¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥»ー¥ë¥¹¡¢±Ä¶È´ë²è¤Î¤´Ã´Åö¼Ô
¡¦¥êー¥É¤Î¡ÖÎÌ¡×¤ÏÂ¤ê¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ö¼Á¡×¤Ë²ÝÂê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤¿
¡¦¾¦ÃÌ²½Î¨¤ä¼õÃíÎ¨¤Î¿¤ÓÇº¤ß¤Ë¤ªº¤¤ê¤Î¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Ê¤É¤Î´ÉÍý¿¦¤Î¤«¤¿
¡¦MA¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢½½Ê¬¤Ë³èÍÑ¤·¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤«¤¿
¡¦2026Ç¯¤Ë¸þ¤±¤¿ºÇ¿·¤ÎBtoB¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤«¤¿
¢£³«ºÅ³µÍ×
- ¥¿¥¤¥È¥ë¡§2025Ç¯½©ºÇ¿·ÈÇ¡ÃAI»þÂå¤Î¡ÖÀ½ÉÊ¸¡Æ¤¥×¥í¥»¥¹¡×¤ò¹¶Î¬¤·¡¢¡Ö¾¦ÃÌ²½Î¨¤òºÇÂç²½¡×¤¹¤ë¿·¾ï¼±
- ³«ºÅÆü»þ¡§9·î30Æü(²Ð) 15:00～16:00
- »²²ÃÊýË¡¡§ÅöÆü¤Ë»ëÄ°URL¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
- »²²ÃÈñ¡¡¡§ÌµÎÁ
- ÂÐ¾Ý¡¡¡¡¡§´ë¶È¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢DX¤Ë·È¤ï¤ë¤«¤¿
