¡ÚÃêÁª¤Ç¤´¾·ÂÔ¡Û¡Ø¥Ç¥¹¥Îー¥È THE MUSICAL¡ÙÀ½ºîÈ¯É½10·î9Æü(ÌÚ)³«ºÅ·èÄê¡ª¥Û¥ê¥×¥í¥¹¥Æー¥¸²ñ°÷¤Ê¤é¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â±þÊç²ÄÇ½¡ª
ÆüËÜÈ¯¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥Ç¥¹¥Îー¥È THE MUSICAL¡Ù¤¬¡¢2025Ç¯11·î¤Ë5Ç¯¿¶¤ê¤Ë¿·¥¥ã¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤Æ¾å±é·èÄê¡ª¤³¤ÎÅÙ¡¢10·î9Æü(ÌÚ)¤Ë°ìÈÌ¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤òÃêÁª¤Ç¾·ÂÔ¤¹¤ëÀ½ºîÈ¯É½¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡£¥Û¥ê¥×¥í¥¹¥Æー¥¸²ñ°÷¤Ê¤é¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â±þÊç²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È8Ì¾¤¬ËÜºî¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È±ÇÁü¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
10·î9Æü(ÌÚ)À½ºîÈ¯É½³«ºÅ·èÄê¡ª
¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¡¢10·î9Æü(ÌÚ)¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤ÎÀ½ºîÈ¯É½¤Ë¤´¾·ÂÔ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Û¥ê¥×¥í¥¹¥Æー¥¸²ñ°÷ÍÍ¤Ê¤é¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ê³¤Ã¤Æ¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÆü»þ¡Û2025Ç¯10·î9Æü(ÌÚ)14:00～¡ÊÌó1»þ´Ö¼Â»ÜÍ½Äê¡Ë
¡Ú¾ì½ê¡ÛÅÔÆâË¿½ê¡ÊÅöÁª¼Ô¤Ë¤Î¤ßÄÌÃÎ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Ë
¡ÚÅÐÃÅ¼Ô¡Û²ÃÆ£À¶»ËÏº¡¢ÅÏîµÁó¡¢»°±º¹¨µ¬¡¢¾ä»ÕÎ¤ÊÝ¡¢¥ê¥³¡¢ßÀÅÄ¤á¤°¤ß¡¢±º°æ·ò¼£¡¢º£°æÀ¶Î´
¡ÚÆâÍÆ¡Û¼Áµ¿±þÅú¡¢²Î¾§ÈäÏª
¢¨ÅÐÃÅ¼ÔµÚ¤ÓÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú±þÊç¾ò·ï¡Û
¥Û¥ê¥×¥í¥¹¥Æー¥¸¥´ー¥ë¥É²ñ°÷¡¦¥ì¥®¥å¥éー²ñ°÷¤Ë²ñ°÷ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý
¡Ú±þÊçÊýË¡¡Û
²¼µ¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤
¡Ú±þÊç¥Õ¥©ー¥à¡Û
https://forms.gle/gWDqX1NrcNU3iuCP9(https://forms.gle/gWDqX1NrcNU3iuCP9)
±þÊçÄùÀÚ¡§2025Ç¯9·î28Æü(Æü)23:59
·ë²ÌÈ¯É½¡§2025Ç¯10·î3Æü(¶â)12:00¤Þ¤Ç¤Ë¤´ÅöÁª¼Ô¤Ë¤Î¤ß¥áー¥ë¤ÇÄÌÃÎ
Åìµþ¸ø±é¤Ï2025Ç¯11·î24Æü(·îµÙ)～12·î14Æü(Æü)Åìµþ·úÊª Brillia HALL¡ÊËÅç¶èÎ©·Ý½ÑÊ¸²½·à¾ì¡Ë¤Ë¤Æ¾å±é¡¢¤½¤Î¸åÂçºå¡¢°¦ÃÎ¡¢Ê¡²¬¡¢²¬»³¤Ë¤Æ¾å±éÍ½Äê¡£Åìµþ¸ø±é¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥Û¥ê¥×¥í¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤Æ¡£
¢§¥Û¥ê¥×¥í¥¹¥Æー¥¸²ñ°÷¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://horipro-stage.jp/member/
½Ð±é¼Ô¥³¥á¥ó¥ÈÆ°²è
¢§Ìë¿À ·î Ìò(¥À¥Ö¥ë¥¥ã¥¹¥È¡Ë¡§²ÃÆ£À¶»ËÏº¡¡
[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=JAmYj1nsMwg ]
¢§Ìë¿À ·î Ìò(¥À¥Ö¥ë¥¥ã¥¹¥È¡Ë¡§ÅÏîµ Áó
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=e80zVh4B2pQ ]
¢§L Ìò¡§»°±º¹¨µ¬
[Æ°²è3: https://www.youtube.com/watch?v=cJMh93VR2O4 ]
¢§Ìï ³¤º½ Ìò¡§¾ä»ÕÎ¤ÊÝ
[Æ°²è4: https://www.youtube.com/watch?v=DzuNTFGSTt4 ]
¢§Ìë¿À¾ÑÍµ Ìò¡§¥ê¥³¡ÊHUNNY BEE¡Ë
[Æ°²è5: https://www.youtube.com/watch?v=aSgD4ZsZgIQ ]
¢§»à¿À¥ì¥à Ìò¡§ßÀÅÄ¤á¤°¤ß¡¡
[Æ°²è6: https://www.youtube.com/watch?v=0B49B6y3DTA ]
¢§»à¿À¥ê¥åー¥¯ Ìò¡§±º°æ·ò¼£
[Æ°²è7: https://www.youtube.com/watch?v=_iscuNhtRBA ]
¢§Ìë¿ÀÁí°ìÏº Ìò¡§º£°æÀ¶Î´
[Æ°²è8: https://www.youtube.com/watch?v=lFY4sLHJGwk ]
Åìµþ¸ø±é¡¦¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¾ÜºÙ
¡ã¸ø±é¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡ä
´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î24Æü(·îµÙ)～12·î14Æü(Æü)¡Î26²ó¡Ï
²ñ¾ì¡§Åìµþ·úÊª Brillia HALL¡ÊËÅç¶èÎ©·Ý½ÑÊ¸²½·à¾ì¡Ë
ºÂÀÊÉ½¡ä¡ä(https://new-horipro-stage-jp.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/uploads/2025/06/bbc5d47aa88f95e11ea7900912026ee4.jpg)
¡ã¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡ä
¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥·ー¥È¡§20,000±ß(Á´Æü)¡ö
1³¬SÀÊ¡§Ê¿Æü15,000±ß¡¿ÅÚÆü½Ë15,500±ß
2³¬SÀÊ¡§Ê¿Æü14,000±ß¡¿ÅÚÆü½Ë14,500±ß
AÀÊ¡§Ê¿Æü9,500±ß¡¿ÅÚÆü½Ë10,000±ß
BÀÊ¡§Ê¿Æü7,000±ß¡¿ÅÚÆü½Ë7,500±ß
U-25¡Ê25ºÐ°Ê²¼ÅöÆü°ú´¹·ô¡Ë¡§Ê¿Æü7,500±ß¡¿ÅÚÆü½Ë8,000±ß¡¡
£Ù¥·ー¥È¡Ê20ºÐ°Ê²¼ÅöÆü°ú´¹·ô¡Ë¡§2,000±ß(Á´Æü)¡ö
¡ö¥Û¥ê¥×¥í¥¹¥Æー¥¸¤Î¤ß¤Î¼è°·
¢¨ËÜ¸ø±é¤Ç¤Ï±é½Ð¤ÎÅÔ¹ç¾å¡¢°ìÉô¥·ー¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥ªー¥±¥¹¥È¥é¥Ô¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢AÀÊ¤ª¤è¤ÓBÀÊ¤«¤é¤Ï°ìÉô±é½Ð¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤Î¤¦¤¨¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ªµá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡ã¥Û¥ê¥×¥í¥¹¥Æー¥¸¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¾ÜºÙ¡ä
https://horipro-stage.jp/news/deathnote2025_ticket/
¡ã¸ø±éÃæ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ä
¡Ú¥Û¥ê¥×¥í¥¹¥Æー¥¸²ñ°÷ÂßÀÚ¸ø±é¡Û
ÂÐ¾Ý¸ø±é¡§11·î30Æü(Æü)12:30
¥¢¥Õ¥¿ー¥Èー¥¯ÅÐÃÅ¼Ô¡§ÅÏîµ Áó¡¢¥ê¥³¡ÊHUNNY BEE¡Ë¡¢ßÀÅÄ¤á¤°¤ß
Íè¾ì¼ÔÁ´°÷¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¢¤ê
¢¨¥Û¥ê¥×¥í¥¹¥Æー¥¸²ñ°÷ÂßÀÚ¸ø±é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨½ª±é¸å¤Ë½Ð±é¼Ô¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥Õ¥¿ー¥Èー¥¯¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨½ª±é¸å¡¢Ìó20Ê¬´Ö¼Â»ÜÍ½Äê¡£
¢¨ÅÐÃÅ¼Ô¤ÏµÞî±ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÂÐ¾Ý¸ø±é²ó¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ª»ý¤Á¤Î³§ÍÍ¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆüËÜ½é±é10¼þÇ¯µÇ° ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ë²è¡Û
ÂÐ¾Ý¸ø±é¡§
11·î24Æü(·îµÙ)16:00¡ÎÌë¿À ·î¡§²ÃÆ£À¶»ËÏº¡Ï
11·î25Æü(²Ð)13:00¡ÎÌë¿À ·î¡§ÅÏîµ Áó¡Ï
¡ûÍè¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¾åµÂÐ¾Ý¸ø±é¤Ë¤´Íè¾ì¤Î³§ÍÍÁ´°÷¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¡û¥«ー¥Æ¥ó¥³ー¥ë°ìÉô»£±ÆOK¡ª
¾åµÂÐ¾Ý¸ø±é¤Î¥«ー¥Æ¥ó¥³ー¥ë¤Î°ìÉô¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¢¥Õ¥¿ー¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡Û
ÂÐ¾Ý¸ø±é¡§
11·î29Æü(ÅÚ)17:30¡ÎÅÐÃÅ¼Ô¡§¾ä»ÕÎ¤ÊÝ¡¢¥ê¥³¡ÊHUNNY BEE¡Ë¡¢º£°æÀ¶Î´¡Ï
12·î6Æü(ÅÚ)17:30¡ÎÅÐÃÅ¼Ô¡§²ÃÆ£À¶»ËÏº¡¢»°±º¹¨µ¬¡Ï
12·î9Æü(²Ð)18:00¡ÎÅÐÃÅ¼Ô¡§ÅÏîµ Áó¡¢»°±º¹¨µ¬¡Ï
12·î10Æü(¿å)13:00¡ÎÅÐÃÅ¼Ô¡§±º°æ·ò¼£¡¢ßÀÅÄ¤á¤°¤ß¡Ï
12·î12Æü(¶â)13:00¡ÎÅÐÃÅ¼Ô¡§²ÃÆ£À¶»ËÏº¡¢ÅÏîµ Áó¡¢±º°æ·ò¼£¡Ï
¢¨ÅÐÃÅ¼Ô¤ÏµÞî±ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÂÐ¾Ý¸ø±é²ó¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ª»ý¤Á¤Î³§ÍÍ¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú£×Ìë¿À ·î´Ñ·à¥³¥ó¥×¥êー¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Û
Åìµþ¸ø±é´ü´ÖÃæ¡¢²ÃÆ£À¶»ËÏº¤ª¤è¤ÓÅÏîµ Áó¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌë¿À ·î¤ò¤´´Ñ·à¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢ÈóÇäÉÊÆÃÀ½¥°¥Ã¥º¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
ÂÐ¾ÝÀÊ¼ï¡§Á´ÀÊ¼ï
¼õ¼èÊýË¡¡§·à¾ì¤ÎÆÃÅµ°ú´¹½ê¤Ë¤Æ¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤´Äó¼¨¤Î¾å¡¢¤ª¼õ¤±¼è¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥Á¥±¥Ã¥ÈÎ¢ÌÌ¤ËºÑ°õ¤ò²¡¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨³ºÅö¸ø±é¤¬Ãæ»ß¤Î¾ì¹ç¤ÏÊ§¤¤Ìá¤·¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤È¤â¤ËÆÃÅµ¤Î¤ªÅÏ¤·¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ºîÉÊ³µÍ×
½¸¹ç¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
µÇ°¸ø±é¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¡¢ËÜºî¤Î½é±é¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë±º°æ·ò¼£¤ÈßÀÅÄ¤á¤°¤ß¤¬8Ç¯¿¶¤ê¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ª¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢¿·¤¿¤ÊºÍÇ½¤â²Ã¤ï¤ê¡¢º£¤³¤Î½Ö´Ö¤Ë¤·¤«¼Â¸½¤·¤¨¤Ê¤¤¡ÈºÇ¶¯¤Î¥Ç¥¹¥Îー¥È¡É¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¡£
2003Ç¯12·î¤«¤é2006Ç¯5·î¤Þ¤Ç¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤ËÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡¢±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥á¥Ç¥£¥¢Å¸³«¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¿¿Íµ¤Ì¡²è¡ÖDEATH NOTE¡×¡£¤½¤Î¥ß¥åー¥¸¥«¥ëÈÇ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢2015Ç¯¤ËÆüËÜ¤ÇÀ¤³¦½é±é¤¬³«Ëë¤¹¤ë¤ä½Ö¤¯´Ö¤Ë´ÑµÒ¤òÎº¤Ë¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢17Ç¯¡¢20Ç¯¤Ë¾å±é¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÎÀ¤³¦½é±é¤ÈÆ±Ç¯¤Î15Ç¯¤«¤é¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤â´Ú¹ñ¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¾å±é¤ò³«»Ï¡£¤½¤Î¸å¡¢17Ç¯¡¢22Ç¯¡¢23Ç¯¤ÈºÆ±é¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£´Ú¹ñ¤Ç¤âÁ´ÆüÄøÂ¨´°Çä¤È¤¤¤¦²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¡¢22Ç¯¤Ë¤ÏÇ¯´Ö¥Ù¥¹¥È¥ß¥åー¥¸¥«¥ëºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡¢23Ç¯¤Ë¤Ï£´¥ö·î´Ö¤ËÅÏ¤ë¥í¥ó¥°¥é¥ó¸ø±é¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢23Ç¯¤Ë¤Ï¥í¥ó¥É¥ó¤Ë¤Æ¥³¥ó¥µー¥È¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤¬¾å±é¤µ¤ì¡¢Á´¸ø±é´°Çä¤ÎÆø¤ï¤¤¤ò¸«¤»¤¿¡£Î©¤Á¾å¤²¤«¤é10Ç¯¡¢³¤³°¤Ç¤â¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¡¢º£¤äÀ¤³¦Ãæ¤«¤éÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£
²»³Ú¤Ï¡¢¡Ø¥¸¥¥ë¡õ¥Ï¥¤¥É¡Ù¡Ø¥Ü¥Ëー¡õ¥¯¥é¥¤¥É¡Ù¤Ê¤É¤Î¥Ö¥íー¥É¥¦¥§¥¤ºîÉÊ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤³¦Åª¤Ë³èÌö¤·¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Ç¿·ºî¤ÎÁÏºî¤òÇ®Ë¾¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥ï¥¤¥ë¥É¥Ûー¥ó¡£
±é½Ð¤Ï¡¢¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø¥¹¥ê¥ë¡¦¥ßー¡Ù¤Ê¤É¤â¼ê³Ý¤±¡¢¿ô¡¹¤Î±é·à¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë±é½Ð²È¡¦·ª»³Ì±Ìé¡£¥í¥Ã¥¯Ä´¤ÎÃæÆÇÀ¤Î¤¢¤ë²»³Ú¤È¿Í´Ö¤Î¿¼ÁØ¿´Íý¤Þ¤Ç¤ò¤â¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¶ñ¸½²½¤µ¤»¤ë±é½Ð¤Ë¤è¤ê¡¢½Ö¤¯´Ö¤Ë´Ñ¤ë¿Í¤Î¿´¤òÄÏ¤ß¡¢Êª¸ì¤Î·ëËö¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
»à¿À¤¬¥Îー¥È¤òÍî¤È¤·¡¢¿Í´Ö¤¬¿À¤òÌ¾¾è¤Ã¤¿¤¢¤ÎÊª¸ì¡£
¸¶ºî¤Î¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊÊª¸ì¤ò¡¢À¤³¦Åªºî¶Ê²È ¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥ï¥¤¥ë¥É¥Ûー¥ó¤Ë¤è¤ëº²¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë²»³Ú¤È¡¢±é½Ð²È ·ª»³Ì±Ìé¤ÎåÌÌ©¤«¤ÄÂçÃÀ¤Ê±é½Ð¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉñÂæ¾å¤Ë¾º²Ú¤µ¤»¤¿¡Ø¥Ç¥¹¥Îー¥È THE MUSICAL¡Ù¡£
¤½¤·¤Æº£¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿·¤¿¤Ê¥Ôー¥¹¤¬Â·¤Ã¤¿¡£
É¬¤º´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤³¤ì¤¬¡¢10Ç¯¤Î½¸ÂçÀ®¤Ç¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÅÁÀâ¤ÎËë³«¤±¡£
2015Ç¯ÉñÂæ¼Ì¿¿ Ìë¿À ·îÌò¡§±º°æ·ò¼£¡¡(C)Âç¾ì¤Ä¤°¤ß¡¦¾®Èª·ò¡¿½¸±Ñ¼Ò
2015Ç¯ÉñÂæ¼Ì¿¿ º¸¤è¤ê¡ËÌï ³¤º½Ìò¡§Í£·î¤Õ¤¦¤«¡¢»à¿À¥ì¥àÌò¡§ßÀÅÄ¤á¤°¤ß¡¡(C)Âç¾ì¤Ä¤°¤ß¡¦¾®Èª·ò¡¿½¸±Ñ¼Ò
2020Ç¯ÉñÂæ¼Ì¿¿ º¸¤è¤ê¡ËÌë¿À ·îÌò¡§Â¼°æÎÉÂç¡¢LÌò¡§¹â¶¶ ñ¥¡¢»à¿À¥ê¥åー¥¯Ìò¡§²£ÅÄ±É»Ê¡¡(C)Âç¾ì¤Ä¤°¤ß¡¦¾®Èª·ò¡¿½¸±Ñ¼Ò
¸ø±é³µÍ×
¡Ø¥Ç¥¹¥Îー¥È THE MUSICAL¡Ù
¡ã¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡ä
¸¶ºî¡§¡ÖDEATH NOTE¡×¡Ê¸¶ºî¡§Âç¾ì¤Ä¤°¤ß ºî²è¡§¾®Èª·ò¡¡½¸±Ñ¼Ò¡¡¥¸¥ã¥ó¥×¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë
ºî¶Ê¡§¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥ï¥¤¥ë¥É¥Ûー¥ó
±é½Ð¡§·ª»³Ì±Ìé
²Î»ì¡§¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Þー¥Õ¥£ー
µÓËÜ¡§¥¢¥¤¥ô¥¡¥ó¡¦¥á¥ó¥Á¥§¥ë
ËÝÌõ¡§½ù²ìÀ¤»Ò
Ìõ»ì¡§¹â¶¶°¡»Ò
ÊÔ¶Ê¡¦¥ªー¥±¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¡§¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥Ï¥¦¥é¥ó¥É
²»³Ú´ÆÆÄ¡§±öÅÄÌÀ¹°
Èþ½Ñ¡§ÆóÂ¼¼þºî
¾ÈÌÀ¡§¾¡¼Æ¼¡Ï¯
²»¶Á¡§»³ËÜ¹À°ì
°á¾Ø¡§ÍÂ¼ ½ß
¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡§³ùÅÄÄ¾¼ù
±ÇÁü¡§¾åÅÄÂç¼ù
¿¶ÉÕ¡§ÅÄ°æÃæÃÒ»Ò
²Î¾§»ØÆ³¡§¤Á¤¢¤¤·¤ó
±é½ÐÊä¡§ËÅÄ¤á¤°¤ß
ÉñÂæ´ÆÆÄ¡§²ÃÆ£ ¹â
¡ã¥¥ã¥¹¥È¡ä
Ìë¿À ·î¡§²ÃÆ£À¶»ËÏº¡¿ÅÏîµ Áó¡Ê¥À¥Ö¥ë¥¥ã¥¹¥È¡Ë
L¡§»°±º¹¨µ¬
Ìï ³¤º½¡§¾ä»ÕÎ¤ÊÝ
Ìë¿À¾ÑÍµ¡§¥ê¥³¡ÊHUNNY BEE¡Ë
»à¿À¥ì¥à¡§ßÀÅÄ¤á¤°¤ß
»à¿À¥ê¥åー¥¯¡§±º°æ·ò¼£
Ìë¿ÀÁí°ìÏº¡§º£°æÀ¶Î´
É¶ ÏÂÌé
ÀÐ´ÝÄÇºÚ
´ä¶¶ Âç
ÂçÃ«¼ÓÍö
¾®·Á¤µ¤¯¤é
Èøºê ¹ë
¾åÛê ½Ù
Àî¸ýÂçÃÏ
¿ÀÅÄ¶³Ê¼
ºéÎÉ
ÅÄÃæ¿¿Í³
»ûÄ®ÍÈþ»Ò
¾È°æÍµÎ´
Æ£ÅÄ¹¨¼ù
Áý»³¹ÒÊ¿
Ä®²°Èþºé
¾¾±Ê¥È¥â¥«
Ë¾·î ô¥
¿¹²¼·ë²»
°ÂÊ¡ µ£
ÆÁ²¬ ÌÀ¡Ê¥¹¥¦¥£¥ó¥°¡Ë
¿¹ÆâæÆÂç¡Ê¥¹¥¦¥£¥ó¥°¡Ë
¡ã¥¹¥Èー¥êー¡ä
À®ÀÓÍ¥½¨¤Ê¹â¹»À¸¡¦Ìë¿À ·î¡Ê¤ä¤¬¤ß¥é¥¤¥È¡Ë¡Ê²ÃÆ£À¶»ËÏº¡¿ÅÏîµ Áó¡Ê¥À¥Ö¥ë¥¥ã¥¹¥È¡Ë¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü¡¢°ìºý¤Î¥Îー¥È¤ò½¦¤¦¡£¥Îー¥È¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¥Îー¥È¤ËÌ¾Á°¤ò½ñ¤«¤ì¤¿¿Í´Ö¤Ï40ÉÃ¤Ç»à¤Ì¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢»à¿À¥ê¥åー¥¯(±º°æ·ò¼£)¤¬Âà¶þ¤·¤Î¤®¤ËÃÏ¾å¤ËÍî¤È¤·¤¿¡È»à¤Î¥Îー¥È¡É¡Ê¥Ç¥¹¥Îー¥È¡Ë¡£ÈÈºá¼Ô¤òºÛ¤¤¤ì¤Ê¤¤Ë¡Î§¤Ë¡¢¸Â³¦¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¥é¥¤¥È¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÍÄÃÕ±à¤ËÎ©¤Æ¤³¤â¤ëÍ¶²ýÈÈ¤ÎÌ¾Á°¤ò¥Ç¥¹¥Îー¥È¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤ß¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢Í¶²ýÈÈ¤ÏÆÍÁ³¡¢¿´Â¡È¯ºî¤ÇÂ©Àä¤¨¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤³¤½¤¬¿À¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢ÈÈºá¼Ô¤Î¤¤¤Ê¤¤À¤³¦¤òÁÏ¤ë¡È¿·À¤³¦¤Î¿À¡É¤À¡×¤È¡¢¥é¥¤¥È¤Ï¥Ç¥¹¥Îー¥È¤ò»È¤¤¡¢ÈÈºá¼Ô¤Î½ÍÀ¶¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤¯¡£À¤³¦Ãæ¤ÇÈÈºá¼Ô¤¬ÉÔ²Ä²ò¤Ê»à¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤¯»ö·ï¤¬Áê¼¡¤°Ãæ¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¤½¤ÎÈÈ¿Í¤ò¡Ö¥¥é¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢¾Î»¿¤·¤Ï¤¸¤á¤ë¡£ÈÈºá¤Î¿ô¤¬·ã¸º¤¹¤ëÃæ¡¢·Ù»¡¤ÏÈÈ¿Í¤Î¼ê³Ý¤«¤ê¤µ¤¨¤Ä¤«¤á¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ø¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤é¤æ¤ëÆñ»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¿Ææ¤ÎÌ¾ÃµÄåL¡Ê¥¨¥ë¡Ë¡Ê»°±º¹¨µ¬¡Ë¤¬»ö·ï¤ò²ò·è¤¹¤Ù¤¯¡¢ÁÜºº¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
¸ø±é¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
¡ãÅìµþ¸ø±é¡ä
´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î24Æü(·îµÙ)～12·î14Æü(Æü)
²ñ¾ì¡§Åìµþ·úÊª Brillia HALL¡ÊËÅç¶èÎ©·Ý½ÑÊ¸²½·à¾ì¡Ë
¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Û¥ê¥×¥í
¡ãÂçºå¸ø±é¡ä
´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î20Æü(ÅÚ)～23Æü(²Ð)
²ñ¾ì¡§£Ó£ë£ù¥·¥¢¥¿ー£Í£Â£Ó
¼çºÅ¡§ÇßÅÄ·Ý½Ñ·à¾ì¡¿ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§ÇßÅÄ·Ý½Ñ·à¾ì 06-6377-3888¡Ê10:00～18:00¡Ë
https://www.umegei.com/schedule/1313/
¡ã°¦ÃÎ¸ø±é¡ä
´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î10Æü(ÅÚ)～12Æü(·î½Ë)
²ñ¾ì¡§°¦ÃÎ¸©·Ý½Ñ·à¾ì¡¡Âç¥Ûー¥ë
¼çºÅ¡§¥¥çー¥ÉーÅì³¤
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥¥çー¥ÉーÅì³¤ (052)972-7466
¡Ú·î～¶â 12:00-18:00 ÅÚ 10:00-13:00¢¨Æü¡¦½ËÆüµÙ¤ß¡Û
https://www.kyodotokai.co.jp/events/detail/3274
¡ãÊ¡²¬¸ø±é¡ä
´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î17Æü(ÅÚ)～18Æü(Æü)
²ñ¾ì¡§Ê¡²¬»ÔÌ±¥Ûー¥ë Âç¥Ûー¥ë
¼çºÅ¡§¥¤¥ó¥×¥ì¥µ¥ê¥ª¡¿RKBËèÆüÊüÁ÷
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§
EŽ°mail¡§info@impresario-ent.co.jp
TEL¡§092-600-9238¡ÊÊ¿Æü11:00～15:00¡Ë
https://www.impresario-ent.co.jp
¡ã²¬»³¸ø±é¡ä
´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î24Æü(ÅÚ)～25Æü(Æü)
²ñ¾ì¡§²¬»³·Ý½ÑÁÏÂ¤·à¾ì ¥Ï¥ì¥Î¥ï Âç·à¾ì
¼çºÅ¡§¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í²¬»³Ê¸²½·Ý½ÑÁÏÂ¤
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§²¬»³·Ý½ÑÁÏÂ¤·à¾ì¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥ª¥Õ¥£¥¹
¡ÎÁë¸ý¡¦ÅÅÏÃ¡Ï086-201-2200¡ÊµÙ´ÛÆü¤ò½ü¤¯10:00～18:00¡Ë
https://okayama-pat.jp/event_info/deathnote2025/
¼çºÅ¡¦´ë²èÀ©ºî¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Û¥ê¥×¥í
¸ø¼°HP¡áhttps://horipro-stage.jp/stage/deathnote2025/
¸ø¼°X¡áhttps://x.com/dnmusical
¸ø¼°Instagram¡áhttps://www.instagram.com/dnmusical/
#¥Ç¥¹¥Îー¥È¥ß¥åー¥¸¥«¥ë #¥Ç¥¹¥ß¥å