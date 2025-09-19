°ÌòÎá¾î¤Î¥á¥ê¥Ð²óÈò¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£ºÇ¿·´©¡ª¡Ø»ä¤¬À»½÷¡©¤¤¤¤¤¨¡¢°ÌòÎá¾î¤Ç¤¹¡ª～¤Ê¤Î¤Ç¡¢Á´°÷ÇËÌÇ¤ÏÁË»ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹～ 7´¬¡Ù9·î29ÆüÈ¯Çä¡ªË¡¿ÍÊÌÅ¹ÊÞ¹ØÆþÆÃÅµ¡¢ÅÅ»Ò½ñÅ¹¶¦ÄÌÆÃÅµ¤ò¸ø³«¡ª
¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤¬È¯¹Ô¤¹¤ë·î´©Web¥³¥ß¥Ã¥¯»ï¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥é¥¤¥É¥¢¥¤¥Óー¡Êivy¡Ë¡×¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î¡Ø»ä¤¬À»½÷¡©¤¤¤¤¤¨¡¢°ÌòÎá¾î¤Ç¤¹¡ª～¤Ê¤Î¤Ç¡¢Á´°÷ÇËÌÇ¤ÏÁË»ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹～ 7´¬¡Ù¤ò2025Ç¯9·î29Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
Ë¡¿ÍÊÌÅ¹ÊÞ¹ØÆþÆÃÅµ¤äÅÅ»Ò½ñÅ¹¶¦ÄÌÆÃÅµ¡¢¥¢¥ó¥±ー¥È¤ËÅú¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤ë²óÅú¼ÔÁ´°÷¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ì¡²è¡§¤¿¤Þ¤æ¤¡¡¸¶ºî¡§Íõ¾å¥¤¥ª¥¿¡¡¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¸¶°Æ¡§ÁÐÍÕ¤Ï¤Å¤
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯9·î29Æü
²Á³Ê¡§\792¡ÊËÜÂÎ\720¡ÜÀÇ10¡ó¡Ë
ISBN¡§9784867168417
https://release.comicride.jp/comics/book/1972
¥ì¥¼¥À¤òº§Ìó¼Ô¸õÊä¤Ë¤·¤è¤¦¤ÈÆ°¤½Ð¤¹ÎÙ¹ñ¤Î²¦½÷¡¦¥¬¥êー¥Ê¡£
¤µ¤é¤Ë¥¬¥êー¥Ê¤Î¸î±Òµ³»Î¡¦¥Ç¥Ã¥«ー¤ËÍÅÀº¤¬¸«¤¨¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¡¢ÍÅÀº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤ë¤Ù¤¯¥¤¥ê¥¹¤¬Èà¤Î¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¿ÆÁ±¸òÎ®¥Ñー¥Æ¥£ー¤Ë¤Æ¡¢¥¤¥ê¥¹¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤«¤éÉÔ°Â¤ËÍÉ¤ì¤ë¥ì¥¼¥À¤Ë°ÛÊÑ¤¬――!?
°ÌòÎá¾î¤Î¥á¥ê¥Ð²óÈò¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£Âè7´¬!
¢¨WEB¥³¥ß¥Ã¥¯»ï¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥é¥¤¥É¥¢¥¤¥Óーvol.23¡¢vol.25¡¢vol.26¡¢vol.28～vol.31¡×
Æ±Ã±ÏÃÈÇ35ÏÃ～40ÏÃ¤Þ¤Ç¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ë¡¿ÍÊÌÆÃÅµ
¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë¤´²óÅú¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ø¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Þ¥ÛÊÉ»æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
½ñÀÒ±üÉÕ¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ëQR¥³ー¥É¤«¤é¡¢¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë¤´²óÅú¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ø¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Þ¥ÛÊÉ»æ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¢¨»æ¡¦ÅÅ»Ò½ñÀÒ¤¤¤º¤ì¤âÂÐ¾Ý¤Î»Üºö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
