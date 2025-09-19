¡ÚROMS x APT¶¦ºÅ¥»¥ß¥Êー¡Û¸½¾ì¤¬Æ°¤¯DX¤È¤Ï¡©
¤³¤ÎÅÙ³ô¼°²ñ¼ÒAPT¤Ï³ô¼°²ñ¼ÒROMSÍÍ¤È½é¤á¤Æ¤Î¶¦ºÅ¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÊªÎ®¶È¡¢À½Â¤¶È¤Ë·È¤ï¤ë¸½¾ì¤Î³§ÍÍ¤ËÍÍÑ¤Ê¥»¥ß¥Êー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
À§Èó¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÇØ·Ê¡Û
¶áÇ¯¡¢À½Â¤¶È¤ÎDX¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡Ë¤ÏµÞÌ³¤È¤Ê¤ê¡¢ÊªÎ®¤ä¥Þ¥Æ¥Ï¥ó¡Ê¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¡Ë¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤â¡¢¸½¾ì¤Î¼ÂÂÖ¤ËÂ¨¤·¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÁªÄê¤È¿×Â®¤ÊÆ³Æþ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¼«Æ°ÁÒ¸Ë¤äÆâÀ½²½»Ù±ç¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë ROMS³ô¼°²ñ¼Ò ¤ÈÊªÎ®DX¡¦WMS¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Ä ³ô¼°²ñ¼ÒAPT ¤¬¶¦ºÅ¤·¡¢À½Â¤¸½¾ìDX¤Î¿Ê¤áÊý¡¢ÆÃ¤ËÊªÎ®¡¦¥Þ¥Æ¥Ï¥óÊ¬Ìî¤Ç¤Î²þ³×¤ò²ÃÂ®¤¹¤ëÊýË¡¤ò¡¢»öÎã¤ä²áµî¤ÎÃÎ¸«¤ò¸ò¤¨¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
ÌµÎÁÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é¡ª :
https://us02web.zoom.us/webinar/register/4617554960718/WN_7O6IyXmuSgynybKjQZfwLw#/registration
¡Ú¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡Û
À½Â¤¶È¤ÎDX¡¦SCM¡¦ÊªÎ®¡¦À¸»ºµ»½ÑÉôÌçÀÕÇ¤¼Ô
- ¥Þ¥Æ¥Ï¥óÆ³Æþ¤ä²þÁ±¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤Î´ë¶ÈÃ´Åö¼Ô
- ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡ー¥à¡¦SIer
- APT¤ª¤è¤ÓROMS¤Î´ûÂ¸¡¦¸«¹þ¤ß¸ÜµÒ
¡Ú¥»¥ß¥Êー¤Ç¤ï¤«¤ë¤³¤È¡Û
- À½Â¤¶ÈDX¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤ÈÊªÎ®¡¦¥Þ¥Æ¥Ï¥ó¤Î²ÝÂêÀ°Íý
- ÆâÀ½²½»Ù±ç¤ò´Þ¤à¥¹¥Þー¥ÈÁÒ¸ËÆ³Æþ¤Î¼ÂÎã
- ¥Ù¥ó¥ÀーÁªÄê¤ÈÍ×·ïÄêµÁ¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¶ñÂÎ¥Ý¥¤¥ó¥È
- 4～6¥ö·î¤Ç¿Ê¤á¤ë¸½¾ì²þ³×¤Î¸½¼Â¤ÈÀ®¸ù¾ò·ï
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
Æü»þ¡§2025Ç¯9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë14:00～15:00
·Á¼°¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊZoom¥¦¥§¥Ó¥Êー¡Ë
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¡Ê»öÁ°ÅÐÏ¿À©¡Ë
¡Ú¥×¥í¥°¥é¥à¡Û
0:00～0:03¡¡¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¡¦ÅÐÃÅ¼Ô¾Ò²ð
0:03～0:10¡¡À½Â¤¶ÈDX¤ÈÊªÎ®¡¦¥Þ¥Æ¥Ï¥ó¤Îº£¡ÊAPT¡Ë
0:10～0:15¡¡¥¹¥Þー¥ÈÁÒ¸ËÆâÀ½²½»öÎã¾Ò²ð¡ÊROMS¡Ë
0:15～0:50¡¡ÂÐÃÌ¡§¥Ù¥ó¥ÀーÁªÄê¤ÈÍ×·ïÄêµÁ¤Î´ª½ê¡ÊROMS x APT¡Ë
0:50～1:00¡¡¼Áµ¿±þÅú¡¦¥¯¥íー¥¸¥ó¥°
¢¨ÅöÆü¤Þ¤Ç¤Ë¥×¥í¥°¥é¥à¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¡ÚÅÐÃÅ¼Ô¡Û
ROMS³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¼èÄùÌò ·Ð±ÄÀïÎ¬¼¼Ä¹¡¡°¤Éô æÆÂÀÏº
³ô¼°²ñ¼ÒAPT¡¡¼¹¹ÔÌò°÷ ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó±Ä¶ÈËÜÉôÉôÄ¹¡¡·ª¸¶ Í¦¿Í
¡Ú¤ª¿½¹þ¤ßÊýË¡¡Û
²¼µ¤è¤ê»öÁ°ÅÐÏ¿¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ÌµÎÁÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é¡ª :
https://us02web.zoom.us/webinar/register/4617554960718/WN_7O6IyXmuSgynybKjQZfwLw#/registration
¢¨¿½¹þÂ¿¿ô¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÁá¤á¤Î¤´ÅÐÏ¿¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒAPT¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒAPT
ÀßÎ©¡¡¡§ 2009Ç¯8·î¡ÊÁÏ¶È¡§1984Ç¯10·î¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ °æ¾å ÎÉÂÀ
URL¡¡¡§ https://n-apt.com/
½êºßÃÏ¡§ ¢©261-0023 ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»ÔÈþÉÍ¶èÃæÀ¥ 1 ÃúÌÜ 3 ËëÄ¥¥Æ¥¯¥Î¥¬ー¥Ç¥ó B Åï 22 ³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§µ¡³£´ï¶ñÀßÃÖ¹©»ö¶È
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò APT ¡¡Ã´Åö¡§»ûÈø
tel : 043-350-0581 / mail : terao@n-apt.co.jp