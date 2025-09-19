enish¤Î¡Ø¥¬¥ë¥·¥ç¡ù¡Ù¤È¡Ö¥×¥é¥Á¥Ê¡ù¥¬ー¥ë¡×¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¤ò³«»Ï¡ª
³ô¼°²ñ¼Òenish¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°ÂÆÁ ¹§Ê¿¡¢°Ê²¼enish¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¡Ø¥¬¥ë¥·¥ç¡ù¡Ù¤Ï¡¢¹¥É¾ÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ø¥×¥é¥Á¥Ê¡ù¥¬ー¥ë¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò2025Ç¯9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥¬¥ë¥·¥ç¡ù¡Ù¤Ï2010Ç¯11·î¤è¤êÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¡¢¹ñÆâ800Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«¤¡¢¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¥È¥ì¥ó¥É¾¦ÉÊ¤òÇã¤¤ÉÕ¤±ÈÎÇä¤·¤Ê¤¬¤é¡¢NO.1¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÅ¹Ä¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£Ëè·î200ÅÀ°Ê¾åÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤«¤é¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥³ー¥Ç¤ò¼«Í³¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¥³¥é¥Ü¤¹¤ë¡Ø¥×¥é¥Á¥Ê¡ù¥¬ー¥ë¡Ù¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÇÃÂÀ¸14¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥¢¥Ð¥¿ーÃå¤»ÂØ¤¨¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£¥×¥ì¥¤¥äー¼«¿È¤¬¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤ä¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç»¨»ï¤Î»£±Æ¤ËÄ©Àï¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤ò³Ø¤Ó¡¢¥È¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¶Ã¤¤Î4ËüÅÀ°Ê¾å¡£ÍÎÉþ¤ä¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢È±·¿¤ä´é¥Ñー¥Ä¤ÎºÙÉô¤Þ¤Ç¼«Í³¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÍýÁÛ¤Î¥â¥Ç¥ë¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ºÆ¤Ó¼Â¸½¤·¤¿º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¿§Ì£¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»Ï¤á¤È¤·¤¿¥×¥é¥Á¥Ê¡ù¥¬ー¥ëÆâ¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¹â¤¤°áÁõ¥¢¥Ð¥¿ー¤ä¡¢²Ä°¦¤¤¥Õ¥§¥¤¥¹¥¢¥Ð¥¿ー¤¬ÅÐ¾ì¡£¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Æþ¼ê¤Ç¤¤ë¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¡Ø¥¬¥ë¥·¥ç¡ù¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡Ø¥¬¥ë¥·¥ç¡ù¡Ù¡ß¡Ø¥×¥é¥Á¥Ê¡ù¥¬ー¥ë¡Ù¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
¡Ø¥¬¥ë¥·¥ç¡ù¡Ù¡ß¡Ø¥×¥é¥Á¥Ê¡ù¥¬ー¥ë¡Ù¤Î¥³¥é¥Ü¥¬¥Á¥ã¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¡£
¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥¢¥×¥êÆâ¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë～10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¥×¥é¥Á¥Ê¥¢¥Ù¥Ë¥åー¥«¥Õ¥§
¥ì¥¶ー¥âー¥É¥¬ー¥ë¤Î¤ª»¶Êâ
¤Õ¤ó¤ï¤ê¥í¥ó¥°¥Ïー¥Õ¥¢¥Ã¥×(¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£ー)
(C)ViSUALIZE
¢£¡Ø¥×¥é¥Á¥Ê¡ù¥¬ー¥ë¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ø¥×¥é¥Á¥Ê¡ù¥¬ー¥ë¡Ù¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢¥È¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯Ãå¤»ÂØ¤¨¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£
¡Ö²Ä°¦¤¤ÍÎÉþ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó½¸¤á¤¿¤¤¡×¡ÖËèÆü°ã¤¦¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¡¢¥¢¥Ð¥¿ー°éÀ®·¿¤Î¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥ì¥¤¥äー¤ÏÂ¿ºÌ¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¡¢¡ÖÃå¤³¤Ê¤·ÎÏ¡×¤ò¹â¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤ä¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç»£±Æ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£»£±Æ¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤¬Áý¤¨¡¢¹ë²Ú¤Ê¥Ñー¥Æ¥£ー¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¥¤¥±¥á¥óVIP¤È¤Î¸òÎ®¤â¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¡£
Äê´üÅª¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¥°¥ìー¥É¤¬·èÄê¡£¾å°Ì¥°¥ìー¥É¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¹¤È¿Íµ¤¤òËá¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥×¥é¥Á¥Ê¡ù¥¬ー¥ë¡¡http://plgl-fashion.com/
¸ø¼°Twitter @vis_plgl¡¡https://twitter.com/vis_plgl
¢£¥²ー¥à³µÍ×
¥¢¥×¥êÌ¾¡§¥¬¥ë¥·¥ç¡ù
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥²ー¥à
¥¢¥¯¥»¥¹ÊýË¡¡§http://www.bkrs.jp/index/glcl
ÂÐ±þÃ¼Ëö¡§iPhone¡¢Android¡¢¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¥Õ¥©¥ó¡Ê°ìÉôµ¡¼ï¤ò½ü¤¯¡Ë¤Î³Æ¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃ¼Ëö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Flash Lite1.1°Ê¾å¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÃ¼Ëö¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¿ä¾©´Ä¶¡Û
¡¦iPhone¤ÏiOS4.0°Ê¾å¡Ê¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢touch¤Ï¿ä¾©³°¡Ë
¡¦Android2.3°Ê¾å¡Ê¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ï¿ä¾©³°¡Ë
ÍøÍÑÎÁ¶â¡§´ðËÜ¥×¥ì¥¤ÌµÎÁ¡¿¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶âÀ©
Ãøºî¸¢É½µ¡§(C)enish,inc.
